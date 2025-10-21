Lan tỏa thông điệp 'Là con gái để tỏa sáng'
GĐXH - Hội thi "Là con gái để tỏa sáng" năm 2025 do Sở Y tế Nghệ An phối hợp tổ chức tại xã Quỳ Hợp tạo nên không khí sôi nổi, ý nghĩa, giúp nữ sinh thể hiện tài năng, trí tuệ và hiểu biết về dân số, sức khỏe sinh sản vị thành niên.
Sáng 21/10, Sở Y tế Nghệ An phối hợp với Trung tâm Y tế Quỳ Hợp, UBND xã Quỳ Hợp (Nghệ An) tổ chức Hội thi "Là con gái để tỏa sáng" năm 2025. Hội thi thu hút sự tham gia của ba đội thi đến từ Trường THCS Thị trấn Quỳ Hợp, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Quỳ Hợp và Trường THCS Châu Quang.
Phát biểu tại chương trình, Thạc sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, Trưởng ban Tổ chức nhấn mạnh, công tác dân số và phát triển luôn là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết, vừa lâu dài. Bên cạnh những kết quả đạt được, Nghệ An vẫn đang đối mặt với không ít thách thức như mất cân bằng giới tính khi sinh, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, trẻ vị thành niên quan hệ tình dục sớm hay bị xâm hại.
Hội thi là hoạt động ý nghĩa nhằm tạo sân chơi và cơ hội giao lưu lành mạnh, bổ ích, thiết thực cho trẻ em gái. Thông qua hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi quan niệm và hành vi của mọi người về vấn đề giới tính, góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; nhằm động viên, khuyến khích trẻ em gái tự tin, vươn lên thực hiện quyền bình đẳng trong tương lai.
"Hội thi không chỉ là sân chơi giao lưu văn hóa, mà còn là cơ hội để nữ sinh thể hiện trí tuệ, bản lĩnh và sự tự tin. 'Tỏa sáng' không chỉ ở vẻ đẹp ngoại hình mà còn ở tâm hồn, tri thức và hiểu biết về sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới", Phó Giám đốc Sở nhấn mạnh.
Hội thi gồm ba phần: Chào hỏi; Khẳng định và Sáng tạo để tỏa sáng, đòi hỏi các thí sinh không chỉ năng động, sáng tạo mà còn có kiến thức xã hội vững vàng.
Kết quả, Trường THCS Thị trấn Quỳ Hợp giành giải Nhất Trường PTDTNT THCS Quỳ Hợp đạt giải Nhì và THCS Châu Quang nhận giải Ba.
Ban Tổ chức cũng trao các giải phụ: Tài năng ấn tượng nhất cho Trường THCS Châu Quang; Cổ động viên có trang phục đẹp nhất cho Trường PTDTNT THCS Quỳ Hợp và Cổ động viên chuyên nghiệp nhất cho Trường THCS Thị trấn Quỳ Hợp.
Hội thi diễn ra trong không khí sôi nổi, là hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em gái, hướng tới kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) và 64 năm Ngày Dân số Việt Nam (26/12).
