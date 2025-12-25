Mới nhất
Từ tháng 01/2026, Hà Nội thí điểm hạn chế phương tiện di chuyển trên đường Vành đai 3 trên cao

Thứ năm, 17:46 25/12/2025 | Thời sự
Bảo Loan
Bảo Loan
GĐXH - UBND Thành phố Hà Nội vừa thống nhất triển khai phương án thí điểm hạn chế một số loại phương tiện lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao trong khung giờ cao điểm, nhằm giảm áp lực giao thông trên trục đường huyết mạch này.

Theo đó, thời gian hạn chế một số loại phương tiện lên vành đai 3 trên cao được áp dụng vào buổi sáng từ 6h đến 9h và buổi chiều từ 16h đến 20h, kéo dài trong 3 tháng, bắt đầu từ tháng 01/2026, trên cơ sở đề xuất của Sở Xây dựng.

UBND Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì xây dựng phương án tổ chức giao thông chi tiết, bao gồm việc lắp đặt hệ thống biển báo, vạch sơn và sơ đồ chỉ dẫn phù hợp để phục vụ công tác phân luồng. Trong quá trình thực hiện, Sở Xây dựng có trách nhiệm theo dõi sát diễn biến giao thông, kịp thời điều chỉnh phương án nếu phát sinh bất cập.

Từ 01/2026, Hà Nội thí điểm hạn chế phương tiện di chuyển đường Vành đai 3 trên cao - Ảnh 2.

Một góc đường vành đai 3 trên cao trong tình trạng ùn tắc thường xuyên. Ảnh: Bảo Loan

Cùng với đó, Sở Xây dựng phối hợp với Công an Thành phố trong công tác tổ chức, điều tiết giao thông, bảo đảm trật tự, an toàn trên tuyến đường thí điểm. Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng

Đồng thời thông báo rộng rãi tới các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, người tham gia giao thông trên địa bàn Hà Nội và các địa phương lân cận.

Công an Thành phố được giao nhiệm vụ hướng dẫn, phân luồng giao thông theo phương án mới; tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ.

UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền để người dân, đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn nắm rõ nội dung thí điểm và phương án phân luồng giao thông từ xa, tại chỗ; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình triển khai và xử lý các vi phạm theo thẩm quyền.

Tòa soạn Quảng cáo
Top