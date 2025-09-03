Những điều cần lưu ý khi tiến hành các nghi lễ cúng dịp Rằm tháng 7 âm, không phải ai cũng biết

Tháng 7 âm lịch – tháng ‘cô hồn’ có nên nhập trạch? Lời khuyên cực bất ngờ của chuyên gia GĐXH – Tháng 7 âm lịch thường được dân gian gọi là tháng “cô hồn”, nhiều người kiêng kỵ nhập trạch hay khởi công xây dựng vì lo sợ không may mắn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, mọi người nên biết những điều dưới đây.

Không tùy tiện đốt giấy, vàng mã

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, khi thực hiện nghi lễ cúng trong tiết Rằm tháng 7 âm lịch, mọi người cần tránh đốt giấy, vàng mã tùy tiện. Bởi nhiều "vong hồn" lang thang vốn mang tâm niệm tham lam về tiền bạc. Nếu đốt vàng mã bừa bãi sẽ khiến họ kéo đến nhiều, dễ đi theo người hay hóa vàng, gây ảnh hưởng không tốt.

Không đọc tên, tuổi, bản thân khi cúng chúng sinh

Trong văn khấn cúng chúng sinh không nhất thiết phải đọc tên tuổi, địa chỉ của bản thân và người thân trong gia đình. Làm phúc không nhất thiết phải đợi báo ân. Thế giới tâm linh cũng quan niệm chia ra "thiện vong" và "tà vong", nếu nêu rõ danh tính dễ khiến "tà vong" lưu luyến, gây bất lợi cho người dương.

Mang theo vật trừ tà

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, khi cúng chúng sinh có thể mang theo: Đồng tiền bạc khắc chữ "Phúc" hoặc "Thọ"; nếu có nón rách cũng có thể mang để để đốt, hơ quanh người khi thấy bất an. Tỏi ta và dao nhỏ, nếu cảm thấy gai người, lo lắng thì bổ tỏi, lấy nước bôi lên trán, nhân trung, sau gáy và vùng cột sống thắt lưng. Những cách này giúp tăng cường năng lượng dương, tránh ảnh hưởng tiêu cực từ tà khí.

Không mặc đồ đen hoặc kết hợp đen – trắng

Đây là màu sắc mang năng lượng âm cao, tượng trưng cho tang chế. Khi tham gia lễ cúng, nên mặc các màu tươi sáng như: đỏ, hồng, cam, vàng, xanh ngọc...

Giữ thanh tịnh trước ngày tiến hành nghi lễ

Người đứng làm chủ lễ cúng "cô hồn", trước ngày thực hiện lễ cúng nên giữ thân thể thanh tịnh. Không sinh hoạt tình dục, không ăn mắm tôm, mắm tép, tỏi, tiết canh; tránh ăn các con vật thuộc Tứ linh: chó, mèo (Ly), rùa, ba ba, rắn, lươn, trạch (Quy – Huyền Vũ), cá chép (Long)… Việc kiêng kị trên nhằm để cơ thể thanh sạch tránh hôi hám, bất kính.

Không để trẻ nhỏ lại gần mâm cúng

Khi cỗ cúng đã lên hương tuyệt đối không để trẻ em ở gần mâm cúng vừa tránh trẻ không ăn vụng đồ cúng và cũng để đảm bảo an toàn cho sức khỏe tâm linh của trẻ trước các "cô hồn". Hồn vía trẻ còn yếu, dễ bị tác động bởi năng lượng âm.

Đi qua lửa sau khi cúng

Cúng chúng sinh xong hay vừa ra nghĩa trang xong trước khi bước vào cửa chính nam đi qua lửa 7 lần, nữ đi qua lửa 9 lần mới được đi vào. Lửa nóng ấm mang năng lượng dương cao sẽ giúp thể phách được định khí đẩy đi các năng lượng xấu, năng lượng âm tiêu cực và phần thể xác cũng khỏe mạnh hơn.

Cúng Tam Tai trước, cúng Rằm sau

Nếu bị hạn Tam Tai thì phải lo cúng Tam Tai cho bản thân mình trước, cúng Rằm sau, vì trước tiên phải tu tại Thân đã. Cụ thể năm 2025 năm Ất Tỵ này thì có 3 tuổi Hợi, Mão, Mùi phạm hạn tam tai và phải cúng ông Thần Hắc Sát, cúng ngày 11 âm hàng tháng, riêng tháng 7 là cúng 11/7 âm, khi cúng lạy về hướng Đông Nam.

Việc cần làm sau khi cúng xong

Sau khi cúng chúng sinh - cúng "cô hồn" bước vào nhà phải thay ngay trang phục đã đứng cúng lễ. Uống 1 cốc trà gừng, ai huyết áp thấp có thể uống trà gừng mật ong.

Chuẩn bị nước lá (sả, hương nhu, lá bưởi, lá nếp...) để xông, lau khô người. Nhanh gọn nhất là bôi cao nóng vào các vị trí: dọc cột sống, gáy, thái dương, nhân trung, lòng bàn tay, lòng bàn chân. Có thể dùng máy sấy sấy dọc xương sống: nam 17 lần, nữ 19 lần.

Theo Đông y hiện đại, đây là cách tăng cường năng lượng dương, loại bỏ khí xấu, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.