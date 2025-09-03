Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Những điều cần lưu ý khi tiến hành các nghi lễ cúng dịp Rằm tháng 7 âm, không phải ai cũng biết

Thứ tư, 19:01 03/09/2025 |
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Rằm tháng 7 âm lịch là dịp quan trọng trong đời sống tín ngưỡng của người Việt. Khi thực hiện nghi lễ cúng cô hồn, chúng sinh, gia chủ cần lưu ý những điều sau để tránh điều không may và giữ trọn ý nghĩa tâm linh.

Tháng 7 âm lịch – tháng ‘cô hồn’ có nên nhập trạch? Lời khuyên cực bất ngờ của chuyên giaTháng 7 âm lịch – tháng ‘cô hồn’ có nên nhập trạch? Lời khuyên cực bất ngờ của chuyên gia

GĐXH – Tháng 7 âm lịch thường được dân gian gọi là tháng “cô hồn”, nhiều người kiêng kỵ nhập trạch hay khởi công xây dựng vì lo sợ không may mắn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, mọi người nên biết những điều dưới đây.

Không tùy tiện đốt giấy, vàng mã

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, khi thực hiện nghi lễ cúng trong tiết Rằm tháng 7 âm lịch, mọi người cần tránh đốt giấy, vàng mã tùy tiện. Bởi nhiều "vong hồn" lang thang vốn mang tâm niệm tham lam về tiền bạc. Nếu đốt vàng mã bừa bãi sẽ khiến họ kéo đến nhiều, dễ đi theo người hay hóa vàng, gây ảnh hưởng không tốt.

Những điều cần lưu ý khi tiến hành các nghi lễ cúng dịp Rằm tháng 7 âm, không phải ai cũng biết- Ảnh 2.

Không đọc tên, tuổi, bản thân khi cúng chúng sinh

Trong văn khấn cúng chúng sinh không nhất thiết phải đọc tên tuổi, địa chỉ của bản thân và người thân trong gia đình. Làm phúc không nhất thiết phải đợi báo ân. Thế giới tâm linh cũng quan niệm chia ra "thiện vong" và "tà vong", nếu nêu rõ danh tính dễ khiến "tà vong" lưu luyến, gây bất lợi cho người dương.

Mang theo vật trừ tà

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, khi cúng chúng sinh có thể mang theo: Đồng tiền bạc khắc chữ "Phúc" hoặc "Thọ"; nếu có nón rách cũng có thể mang để để đốt, hơ quanh người khi thấy bất an. Tỏi ta và dao nhỏ, nếu cảm thấy gai người, lo lắng thì bổ tỏi, lấy nước bôi lên trán, nhân trung, sau gáy và vùng cột sống thắt lưng. Những cách này giúp tăng cường năng lượng dương, tránh ảnh hưởng tiêu cực từ tà khí.

Không mặc đồ đen hoặc kết hợp đen – trắng

Đây là màu sắc mang năng lượng âm cao, tượng trưng cho tang chế. Khi tham gia lễ cúng, nên mặc các màu tươi sáng như: đỏ, hồng, cam, vàng, xanh ngọc...

Giữ thanh tịnh trước ngày tiến hành nghi lễ

Người đứng làm chủ lễ cúng "cô hồn", trước ngày thực hiện lễ cúng nên giữ thân thể thanh tịnh. Không sinh hoạt tình dục, không ăn mắm tôm, mắm tép, tỏi, tiết canh; tránh ăn các con vật thuộc Tứ linh: chó, mèo (Ly), rùa, ba ba, rắn, lươn, trạch (Quy – Huyền Vũ), cá chép (Long)… Việc kiêng kị trên nhằm để cơ thể thanh sạch tránh hôi hám, bất kính.

Không để trẻ nhỏ lại gần mâm cúng

Khi cỗ cúng đã lên hương tuyệt đối không để trẻ em ở gần mâm cúng vừa tránh trẻ không ăn vụng đồ cúng và cũng để đảm bảo an toàn cho sức khỏe tâm linh của trẻ trước các "cô hồn". Hồn vía trẻ còn yếu, dễ bị tác động bởi năng lượng âm.

Đi qua lửa sau khi cúng

Cúng chúng sinh xong hay vừa ra nghĩa trang xong trước khi bước vào cửa chính nam đi qua lửa 7 lần, nữ đi qua lửa 9 lần mới được đi vào. Lửa nóng ấm mang năng lượng dương cao sẽ giúp thể phách được định khí đẩy đi các năng lượng xấu, năng lượng âm tiêu cực và phần thể xác cũng khỏe mạnh hơn.

Cúng Tam Tai trước, cúng Rằm sau

Nếu bị hạn Tam Tai thì phải lo cúng Tam Tai cho bản thân mình trước, cúng Rằm sau, vì trước tiên phải tu tại Thân đã. Cụ thể năm 2025 năm Ất Tỵ này thì có 3 tuổi Hợi, Mão, Mùi phạm hạn tam tai và phải cúng ông Thần Hắc Sát, cúng ngày 11 âm hàng tháng, riêng tháng 7 là cúng 11/7 âm, khi cúng lạy về hướng Đông Nam.

Việc cần làm sau khi cúng xong

Sau khi cúng chúng sinh - cúng "cô hồn" bước vào nhà phải thay ngay trang phục đã đứng cúng lễ. Uống 1 cốc trà gừng, ai huyết áp thấp có thể uống trà gừng mật ong.

Chuẩn bị nước lá (sả, hương nhu, lá bưởi, lá nếp...) để xông, lau khô người. Nhanh gọn nhất là bôi cao nóng vào các vị trí: dọc cột sống, gáy, thái dương, nhân trung, lòng bàn tay, lòng bàn chân. Có thể dùng máy sấy sấy dọc xương sống: nam 17 lần, nữ 19 lần.

Theo Đông y hiện đại, đây là cách tăng cường năng lượng dương, loại bỏ khí xấu, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

‘Tháng cô hồn’ nên và kiêng ăn món nào để bình an, may mắn? Lời khuyên bất ngờ từ chuyên gia‘Tháng cô hồn’ nên và kiêng ăn món nào để bình an, may mắn? Lời khuyên bất ngờ từ chuyên gia

GĐXH – Tháng 7 âm lịch - “tháng cô hồn” luôn gắn liền với nhiều nghi lễ tâm linh và quan niệm dân gian. Ngoài việc cúng lễ để tưởng nhớ tổ tiên, nhiều người còn quan tâm tới các món ăn nên dùng trong tháng này.

Hà My
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tháng 7 âm lịch – ‘tháng cô hồn’ 2025 có phải kiêng hết tháng? Lời khuyên bất ngờ từ chuyên gia

Tháng 7 âm lịch – ‘tháng cô hồn’ 2025 có phải kiêng hết tháng? Lời khuyên bất ngờ từ chuyên gia

Tháng 7 âm 'cô hồn' có kiêng mua đồ? Lời khuyên bất ngờ của chuyên gia

Tháng 7 âm 'cô hồn' có kiêng mua đồ? Lời khuyên bất ngờ của chuyên gia

Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần đầu của ‘tháng cô hồn’ để có nhiều may mắn

Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần đầu của ‘tháng cô hồn’ để có nhiều may mắn

Cùng chuyên mục

2 căn nhà của con gái NSND Hạ Vy - MC Hoàng Trang VTV và cách cắm hoa tươi chị em xem xong liền về học cách cắm

2 căn nhà của con gái NSND Hạ Vy - MC Hoàng Trang VTV và cách cắm hoa tươi chị em xem xong liền về học cách cắm

- 6 giờ trước

GĐXH - BTV Hoàng Trang của VTV chia sẻ tin vui, gia đình cô có cơ ngơi mới tại thành phố biển Quy Nhơn.

Cải tạo nhà 'ngập tràn yêu thương' dành tặng hai con gái

Cải tạo nhà 'ngập tràn yêu thương' dành tặng hai con gái

- 6 giờ trước

Từ căn nhà cũ, vợ chồng 8X cải tạo một tổ ấm bình yên theo phong cách Scadinavian, giúp nuôi dưỡng tuổi thơ, kết nối ba thế hệ, và lưu giữ hạnh phúc.

Thứ tự cúng Rằm tháng 7, cúng ngày 14 hay chính Rằm mới chuẩn, mâm cúng nghèo thì có phải là thiếu lễ?

Thứ tự cúng Rằm tháng 7, cúng ngày 14 hay chính Rằm mới chuẩn, mâm cúng nghèo thì có phải là thiếu lễ?

- 10 giờ trước

GĐXH - Thứ tự cúng Rằm tháng 7 thế nào là đúng chuẩn, lễ to hay nhỏ, cúng ngày 14 hay chính Rằm? Hy vọng bài viết này giúp bạn hiểu và chuẩn bị lễ cúng Rằm tháng 7 nhẹ nhàng mà không áp lực.

Sau khi ly hôn chồng, người phụ nữ trung niên gây sốc khi tự tay biến căn nhà thành 'lâu đài trên không' xa hoa

Sau khi ly hôn chồng, người phụ nữ trung niên gây sốc khi tự tay biến căn nhà thành 'lâu đài trên không' xa hoa

- 10 giờ trước

Một người phụ nữ trung niên sinh năm 1970 ở Hồ Nam đã tự tay cải tạo căn nhà 400m² thành một “lâu đài trên không” lộng lẫy. Câu chuyện về sự kiên trì, tinh tế và quyết đoán của chị khiến cộng đồng mạng trầm trồ: vừa ngoạn mục, vừa đầy cảm hứng sống.

Từ nay tới Rằm tháng 7 đốt vỏ tỏi cùng một trong 4 thứ này gia đình an yên, thanh lọc nhà cửa rất tốt

Từ nay tới Rằm tháng 7 đốt vỏ tỏi cùng một trong 4 thứ này gia đình an yên, thanh lọc nhà cửa rất tốt

- 12 giờ trước

GĐXH - Từ này tới Rằm tháng 7 hãy đốt vỏ tỏi để bảo vệ bạn và gia đình, giúp thanh lọc nhà cửa theo khoa học. Những người đi chơi sớm, về muộn thời điểm này nên mang theo củ tỏi để kịp thời xử lý các chứng cảm nhiễm. Và nếu đốt vỏ tỏi cùng một trong những thảo dược này tốt càng thêm tốt.

Các yếu tố cần lưu ý khi đặt bàn làm việc trong nhà để tăng hiệu suất và tài lộc

Các yếu tố cần lưu ý khi đặt bàn làm việc trong nhà để tăng hiệu suất và tài lộc

Phong thủy - 1 ngày trước

GĐXH - Cách bố trí bàn làm việc là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công việc và tinh thần. Cùng bài viết sau tìm hiểu cách bày trí hợp phong thủy, giúp bạn luôn có không gian làm việc tốt, tràn đầy năng lượng.

Cúng ‘cô hồn’ tháng 7 âm lịch vào ngày, giờ nào tốt nhất và ở đâu mới đúng? - Lời khuyên bất ngờ từ chuyên gia

Cúng ‘cô hồn’ tháng 7 âm lịch vào ngày, giờ nào tốt nhất và ở đâu mới đúng? - Lời khuyên bất ngờ từ chuyên gia

- 1 ngày trước

GĐXH – Theo tín ngưỡng dân gian, ngày Rằm tháng 7 còn gọi là ngày “Xá tội vong nhân”. Ngoài việc cúng Rằm, nhiều gia đình còn thực hiện nghi lễ cúng ‘cô hồn’. Năm 2025 nên cúng vào ngày, giờ nào, và thực hiện ở đâu mới đúng? Dưới đây là chia sẻ từ chuyên gia.

Bát hương có dấu hiệu bất thường này cần phải thay ngay, càng giữ càng mất lộc

Bát hương có dấu hiệu bất thường này cần phải thay ngay, càng giữ càng mất lộc

Phong thủy - 1 ngày trước

GĐXH - Trong phong thủy, bát hương là nơi tâm linh được người dân hết sức coi trọng. Bởi vậy, trung bình mỗi nhà sẽ có từ 1 - 3 bát hương để cầu khấn. Nếu như bát hương nhà bạn có những dấu hiệu bất thường này thì nên thay ngay.

Nếu không may đặt bàn thờ dựa lưng vào nhà vệ sinh, đừng lo, hãy đọc bài viết sau để có cách hóa giải

Nếu không may đặt bàn thờ dựa lưng vào nhà vệ sinh, đừng lo, hãy đọc bài viết sau để có cách hóa giải

Phong thủy - 1 ngày trước

GĐXH - Bàn thờ là nơi linh thiêng nên luôn phải sạch sẽ, tránh xa mọi sự ô uế. Tuy nhiên, nhiều gia đình không may lại bị phạm lỗi phong thủy đó là bàn thờ dựa lưng vào nhà vệ sinh. Hãy cùng tìm hiểu bài viết sau để có cách hóa giải.

Thiết kế không gian sống với các vật liệu tái chế thân thiện môi trường

Thiết kế không gian sống với các vật liệu tái chế thân thiện môi trường

Không gian sống - 1 ngày trước

GĐXH - Việc thiết kế không gian sống với các vật liệu tái chế thân thiện môi trường không chỉ dừng lại ở yếu tố "xanh", mà còn mang lại rất nhiều giá trị thiết thực cả về kinh tế, thẩm mỹ lẫn tinh thần.

Xem nhiều

Cách làm sạch ấm siêu tốc tại nhà đơn giản và nhanh nhất

Cách làm sạch ấm siêu tốc tại nhà đơn giản và nhanh nhất

GĐXH - Ấm siêu tốc dùng lâu ngày thường dễ bị bám cặn vôi ở dưới đáy gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe người sử dụng. Vậy làm thế nào để loại bỏ cặn một cách nhanh nhất? Hãy đọc bài viết sau để có cách làm sạch ấm siêu tốc hiệu quả.

Những loại hoa nên chọn để cúng Rằm tháng 7 đem đến phúc khí, tài lộc

Những loại hoa nên chọn để cúng Rằm tháng 7 đem đến phúc khí, tài lộc

Đây mới là cách thiết kế nhà cấp 4 tối giản phù hợp với mọi gia đình

Đây mới là cách thiết kế nhà cấp 4 tối giản phù hợp với mọi gia đình

Cúng ‘cô hồn’ tháng 7 âm lịch vào ngày, giờ nào tốt nhất và ở đâu mới đúng? - Lời khuyên bất ngờ từ chuyên gia

Cúng ‘cô hồn’ tháng 7 âm lịch vào ngày, giờ nào tốt nhất và ở đâu mới đúng? - Lời khuyên bất ngờ từ chuyên gia

Người có ngày sinh âm lịch này mọi khó khăn đều dễ vượt qua, sự nghiệp thành công rực rỡ

Người có ngày sinh âm lịch này mọi khó khăn đều dễ vượt qua, sự nghiệp thành công rực rỡ

Phong thủy

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top