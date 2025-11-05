Linh (Lan Phương) 'cưỡng hôn' Đăng (Doãn Quốc Đam), bị bắt quả tang?

Trong trích đoạn giời thiệu tập 39 "Gió ngang khoảng trời xanh", không thể chịu nổi những hành động của Linh (Lan Phương) trái với những lời nói trước đó của cô, Đăng (Doãn Quốc Đam) đã tới phòng hỏi thẳng Linh về việc này. Nhưng Linh lại thừa nhận đúng là mình đã từng nói thế nhưng bây giờ cô đổi ý. "Em muốn rút lại tất cả những gì mình đã nói" - Linh vừa nói vừa lao tới hôn Đăng.

Linh "cưỡng hôn" Đăng khi anh xuống nhà để làm rõ mọi chuyện. Ảnh VTV

Đúng lúc này, Mỹ Anh (Phương Oanh) dường như đã phát hiện ra điều gì đó nên bấm chuông cửa nhà Linh với thái độ rất khác thường. Khi vào nhà nói chuyện, Linh phàn nàn về thái độ phục vụ của Ban quản lý tòa nhà chung cư, về ý kiến của Linh đã không được tiếp thu, sửa chữa theo yêu cầu.

Mỹ Anh với vẻ mặt lạnh lùng, bóng gió dằn mặt Linh: "Chắc là Linh ở đây chỉ là thuê nhà, mượn nhà cho nên ý kiến không có giá trị đấy".

Mỹ Anh tỏ thái độ không còn thiện cảm với Linh như lúc trước. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, giữa lúc cả Mỹ Anh và Trúc Lam đều đang gặp trục trặc trong hôn nhân, Kim Ngân (Việt Hoa) đã bước qua tổn thương và tới một trang mới với anh Dũng "con bác Bơ". Tâm trạng đang yêu của Kim Ngân không thể che giấu trước mặt Trúc Lam.

Khi phát hiện ra Kim Ngân đang đứng nhắn tin, khuôn mặt đầy biểu lộ như người đang yêu, Trúc Lam yêu cầu Kim Ngân "thành khẩn khai báo" về anh chàng bí ẩn khiến Kim Ngân cười tủm tỉm cả ngày. Kim Ngân tỏ ra thận trọng che giấu điện thoại, tránh để Trúc Lam đọc được tin nhắn cũng như người mà cô đang nhắn tin qua lại là ai.

Trúc Lam nghi ngờ Kim Ngân đang hẹn hò với Dũng "con bác Bơ". Ảnh VTV

Tập 39 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h ngày 5/11 trên kênh VTV3.

