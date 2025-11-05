Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Linh (Lan Phương) 'cưỡng hôn' Đăng (Doãn Quốc Đam), bị bắt quả tang?

Thứ tư, 16:49 05/11/2025 | Xem - nghe - đọc
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong tập 39 "Gió ngang khoảng trời xanh", bất bình vì bị xen vào cuộc sống nên Đăng xuống căn hộ của Linh để làm rõ, nhưng bất ngờ bị Linh "cưỡng hôn".

Trong trích đoạn giời thiệu tập 39 "Gió ngang khoảng trời xanh", không thể chịu nổi những hành động của Linh (Lan Phương) trái với những lời nói trước đó của cô, Đăng (Doãn Quốc Đam) đã tới phòng hỏi thẳng Linh về việc này. Nhưng Linh lại thừa nhận đúng là mình đã từng nói thế nhưng bây giờ cô đổi ý. "Em muốn rút lại tất cả những gì mình đã nói" - Linh vừa nói vừa lao tới hôn Đăng.

Gió ngang khoảng trời xanh - Tập 39: - Ảnh 1.

Linh "cưỡng hôn" Đăng khi anh xuống nhà để làm rõ mọi chuyện. Ảnh VTV

Đúng lúc này, Mỹ Anh (Phương Oanh) dường như đã phát hiện ra điều gì đó nên bấm chuông cửa nhà Linh với thái độ rất khác thường. Khi vào nhà nói chuyện, Linh phàn nàn về thái độ phục vụ của Ban quản lý tòa nhà chung cư, về ý kiến của Linh đã không được tiếp thu, sửa chữa theo yêu cầu.

Mỹ Anh với vẻ mặt lạnh lùng, bóng gió dằn mặt Linh: "Chắc là Linh ở đây chỉ là thuê nhà, mượn nhà cho nên ý kiến không có giá trị đấy".

Gió ngang khoảng trời xanh - Tập 39: - Ảnh 2.

Mỹ Anh tỏ thái độ không còn thiện cảm với Linh như lúc trước. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, giữa lúc cả Mỹ Anh và Trúc Lam đều đang gặp trục trặc trong hôn nhân, Kim Ngân (Việt Hoa) đã bước qua tổn thương và tới một trang mới với anh Dũng "con bác Bơ". Tâm trạng đang yêu của Kim Ngân không thể che giấu trước mặt Trúc Lam. 

Khi phát hiện ra Kim Ngân đang đứng nhắn tin, khuôn mặt đầy biểu lộ như người đang yêu, Trúc Lam yêu cầu Kim Ngân "thành khẩn khai báo" về anh chàng bí ẩn khiến Kim Ngân cười tủm tỉm cả ngày. Kim Ngân tỏ ra thận trọng che giấu điện thoại, tránh để Trúc Lam đọc được tin nhắn cũng như người mà cô đang nhắn tin qua lại là ai.

Gió ngang khoảng trời xanh - Tập 39: - Ảnh 4.

Trúc Lam nghi ngờ Kim Ngân đang hẹn hò với Dũng "con bác Bơ". Ảnh VTV

Tập 39 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h ngày 5/11 trên kênh VTV3.

Hé lộ "Khách VIP" trong vụ án đánh bạc là Thanh tra Sở Xây dựngHé lộ 'Khách VIP' trong vụ án đánh bạc là Thanh tra Sở Xây dựng

GĐXH - Tập 5 phim "Lằn ranh", lâm vào đường cùng, Viên gọi điện yêu cầu Vinh - Thanh tra Sở Xây dựng đưa cho mình 200 triệu để chạy trốn.

Mỹ Anh (Phương Oanh) nhận thấy dấu hiệu "cướp chồng" của Linh (Lan Phương)Mỹ Anh (Phương Oanh) nhận thấy dấu hiệu 'cướp chồng' của Linh (Lan Phương)

GĐXH - Trong tập 38 "Gió ngang khoảng trời xanh", Linh tỏ ra quan tâm đặc biệt với Đăng khiến Mỹ Anh nhận ra những dấu hiệu đáng ngờ.

Nữ diễn viên quê Quảng Ninh gây tranh cãi vì bị cưỡng bức trong "Cách em một milimet"Nữ diễn viên quê Quảng Ninh gây tranh cãi vì bị cưỡng bức trong 'Cách em một milimet'

GĐXH - Diễn viên Ngọc Trâm lần đầu đóng phim truyền hình, nhưng vai Nga trong “Cách em một milimet” lại đang gây tranh cãi trong phân cảnh bị cưỡng bức.

T.Hằng (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hé lộ 'Khách VIP' trong vụ án đánh bạc là Thanh tra Sở Xây dựng

Hé lộ 'Khách VIP' trong vụ án đánh bạc là Thanh tra Sở Xây dựng

Mỹ Anh (Phương Oanh) nhận thấy dấu hiệu 'cướp chồng' của Linh (Lan Phương)

Mỹ Anh (Phương Oanh) nhận thấy dấu hiệu 'cướp chồng' của Linh (Lan Phương)

Nữ diễn viên quê Quảng Ninh gây tranh cãi vì bị cưỡng bức trong 'Cách em một milimet'

Nữ diễn viên quê Quảng Ninh gây tranh cãi vì bị cưỡng bức trong 'Cách em một milimet'

Phim có Phương Oanh mất vị trí Top 1

Phim có Phương Oanh mất vị trí Top 1

Nữ diễn viên phim 'Sex Education' góp mặt trong phim huyền thoại The Beatles

Nữ diễn viên phim 'Sex Education' góp mặt trong phim huyền thoại The Beatles

Cùng chuyên mục

Hé lộ 'Khách VIP' trong vụ án đánh bạc là Thanh tra Sở Xây dựng

Hé lộ 'Khách VIP' trong vụ án đánh bạc là Thanh tra Sở Xây dựng

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Tập 5 phim "Lằn ranh", lâm vào đường cùng, Viên gọi điện yêu cầu Vinh - Thanh tra Sở Xây dựng đưa cho mình 200 triệu để chạy trốn.

NSND Xuân Bắc: Được biểu diễn ở Nhà hát Lớn là một vinh dự và hạnh phúc

NSND Xuân Bắc: Được biểu diễn ở Nhà hát Lớn là một vinh dự và hạnh phúc

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - NSND Xuân Bắc đã bày tỏ cảm xúc trong một sự kiện do Nhà hát lớn tổ chức. Theo đó, anh tâm sự được biểu diễn ở Nhà hát Lớn là một trải nghiệm hạnh phúc và sung sướng.

Mỹ Anh (Phương Oanh) nhận thấy dấu hiệu 'cướp chồng' của Linh (Lan Phương)

Mỹ Anh (Phương Oanh) nhận thấy dấu hiệu 'cướp chồng' của Linh (Lan Phương)

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Trong tập 38 "Gió ngang khoảng trời xanh", Linh tỏ ra quan tâm đặc biệt với Đăng khiến Mỹ Anh nhận ra những dấu hiệu đáng ngờ.

'Tiểu tam' Linh khiến Đăng 'sốc' khi nhắc tới kỷ niệm riêng trước mặt Mỹ Anh

'Tiểu tam' Linh khiến Đăng 'sốc' khi nhắc tới kỷ niệm riêng trước mặt Mỹ Anh

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 38 "Gió ngang khoảng trời xanh", Linh cố tình động chạm vào người và nhắc lại kỷ niệm đi câu mực với Đăng ngay trước mặt Mỹ Anh.

Mỹ Anh (Phương Oanh) nhận ra sự khác thường giữa chồng và Linh (Lan Phương)

Mỹ Anh (Phương Oanh) nhận ra sự khác thường giữa chồng và Linh (Lan Phương)

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Một chút tinh ý của Kim Ngân khi nhìn thấy Linh có biểu hiện bất thường, cô đã khuyên nhủ Mỹ Anh phải cảnh giác trước "Tiểu tam".

'Tiểu tam' Linh (Lan Phương) cả gan dọn đến làm hàng xóm của Mỹ Anh (Phương Oanh)

'Tiểu tam' Linh (Lan Phương) cả gan dọn đến làm hàng xóm của Mỹ Anh (Phương Oanh)

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Trong tập 37 "Gió ngang khoảng trời xanh", trong khi luôn nói rằng không muốn xen vào chuyện gia đình Đăng, nhưng "tiểu tam" Linh lại chuyển đến ở gần nhà và thân thiết với Mỹ Anh.

Phó Bí thư Sách 'choáng váng' khi sếp cũ nhờ thăng chức cho con trai

Phó Bí thư Sách 'choáng váng' khi sếp cũ nhờ thăng chức cho con trai

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Trong tập 4 phim "Lằn ranh", Phó bí thư Sách đau đầu vì hết cháu vợ gặp rắc rối đến lời nhờ vả thăng chức cho con trai của sếp cũ. Trong khi đó, Triển bị người khác dọa dẫm nhằm kết nối để "chạy án".

Đời thực ở tuổi xế chiều không vợ con nhưng lên phim NSƯT Hữu Châu lại giàu kinh nghiệm đóng vai người cha

Đời thực ở tuổi xế chiều không vợ con nhưng lên phim NSƯT Hữu Châu lại giàu kinh nghiệm đóng vai người cha

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - NSƯT Hữu Châu đã khắc họa hình ảnh người cha khắc khổ và cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Ông đã bất lực và quát lên với con trai: "Mày về đây cưới vợ cho cha".

Hoàng Bách hát 'Chuyện chàng cô đơn' khép lại hành trình 'Chuyến xe âm nhạc xanh'

Hoàng Bách hát 'Chuyện chàng cô đơn' khép lại hành trình 'Chuyến xe âm nhạc xanh'

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - Trong tập cuối “Chuyến xe âm nhạc xanh”, ca sĩ Hoàng Bách cùng dàn thí sinh "Điểm hẹn tài năng" đã đưa khán giả đắm chìm trong không gian âm nhạc ngập tràn cảm hứng.

Nghiêm nhập viện vì bị đánh, Ngân sốc khi biết chồng cưỡng bức cô gái trẻ

Nghiêm nhập viện vì bị đánh, Ngân sốc khi biết chồng cưỡng bức cô gái trẻ

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - Trong tập 19 "Cách em 1 milimet", Nghiêm nhập viện vì bị Đức đánh sau khi giở trò cưỡng bức sinh viên thực tập, Ngân muối mặt vì chồng.

Xem nhiều

Mỹ Anh (Phương Oanh) nhận ra sự khác thường giữa chồng và Linh (Lan Phương)

Mỹ Anh (Phương Oanh) nhận ra sự khác thường giữa chồng và Linh (Lan Phương)

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Một chút tinh ý của Kim Ngân khi nhìn thấy Linh có biểu hiện bất thường, cô đã khuyên nhủ Mỹ Anh phải cảnh giác trước "Tiểu tam".

Những nơi nào được xem miễn phí phim 'Mưa đỏ' và 'Tử chiến trên không'?

Những nơi nào được xem miễn phí phim 'Mưa đỏ' và 'Tử chiến trên không'?

Xem - nghe - đọc
Nghiêm bị đánh nhập viện vì cưỡng bức Nga, nhóm 'Đại bản doanh' tái ngộ Đức

Nghiêm bị đánh nhập viện vì cưỡng bức Nga, nhóm 'Đại bản doanh' tái ngộ Đức

Xem - nghe - đọc
Nghiêm nhập viện vì bị đánh, Ngân sốc khi biết chồng cưỡng bức cô gái trẻ

Nghiêm nhập viện vì bị đánh, Ngân sốc khi biết chồng cưỡng bức cô gái trẻ

Xem - nghe - đọc
'Tiểu tam' Linh (Lan Phương) cả gan dọn đến làm hàng xóm của Mỹ Anh (Phương Oanh)

'Tiểu tam' Linh (Lan Phương) cả gan dọn đến làm hàng xóm của Mỹ Anh (Phương Oanh)

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top