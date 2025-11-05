Linh (Lan Phương) 'cưỡng hôn' Đăng (Doãn Quốc Đam), bị bắt quả tang?
GĐXH - Trong tập 39 "Gió ngang khoảng trời xanh", bất bình vì bị xen vào cuộc sống nên Đăng xuống căn hộ của Linh để làm rõ, nhưng bất ngờ bị Linh "cưỡng hôn".
Trong trích đoạn giời thiệu tập 39 "Gió ngang khoảng trời xanh", không thể chịu nổi những hành động của Linh (Lan Phương) trái với những lời nói trước đó của cô, Đăng (Doãn Quốc Đam) đã tới phòng hỏi thẳng Linh về việc này. Nhưng Linh lại thừa nhận đúng là mình đã từng nói thế nhưng bây giờ cô đổi ý. "Em muốn rút lại tất cả những gì mình đã nói" - Linh vừa nói vừa lao tới hôn Đăng.
Đúng lúc này, Mỹ Anh (Phương Oanh) dường như đã phát hiện ra điều gì đó nên bấm chuông cửa nhà Linh với thái độ rất khác thường. Khi vào nhà nói chuyện, Linh phàn nàn về thái độ phục vụ của Ban quản lý tòa nhà chung cư, về ý kiến của Linh đã không được tiếp thu, sửa chữa theo yêu cầu.
Mỹ Anh với vẻ mặt lạnh lùng, bóng gió dằn mặt Linh: "Chắc là Linh ở đây chỉ là thuê nhà, mượn nhà cho nên ý kiến không có giá trị đấy".
Ở diễn biến khác trong tập phim, giữa lúc cả Mỹ Anh và Trúc Lam đều đang gặp trục trặc trong hôn nhân, Kim Ngân (Việt Hoa) đã bước qua tổn thương và tới một trang mới với anh Dũng "con bác Bơ". Tâm trạng đang yêu của Kim Ngân không thể che giấu trước mặt Trúc Lam.
Khi phát hiện ra Kim Ngân đang đứng nhắn tin, khuôn mặt đầy biểu lộ như người đang yêu, Trúc Lam yêu cầu Kim Ngân "thành khẩn khai báo" về anh chàng bí ẩn khiến Kim Ngân cười tủm tỉm cả ngày. Kim Ngân tỏ ra thận trọng che giấu điện thoại, tránh để Trúc Lam đọc được tin nhắn cũng như người mà cô đang nhắn tin qua lại là ai.
Tập 39 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h ngày 5/11 trên kênh VTV3.
Hé lộ 'Khách VIP' trong vụ án đánh bạc là Thanh tra Sở Xây dựngXem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Tập 5 phim "Lằn ranh", lâm vào đường cùng, Viên gọi điện yêu cầu Vinh - Thanh tra Sở Xây dựng đưa cho mình 200 triệu để chạy trốn.
NSND Xuân Bắc: Được biểu diễn ở Nhà hát Lớn là một vinh dự và hạnh phúcXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - NSND Xuân Bắc đã bày tỏ cảm xúc trong một sự kiện do Nhà hát lớn tổ chức. Theo đó, anh tâm sự được biểu diễn ở Nhà hát Lớn là một trải nghiệm hạnh phúc và sung sướng.
Mỹ Anh (Phương Oanh) nhận thấy dấu hiệu 'cướp chồng' của Linh (Lan Phương)Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Trong tập 38 "Gió ngang khoảng trời xanh", Linh tỏ ra quan tâm đặc biệt với Đăng khiến Mỹ Anh nhận ra những dấu hiệu đáng ngờ.
'Tiểu tam' Linh khiến Đăng 'sốc' khi nhắc tới kỷ niệm riêng trước mặt Mỹ AnhXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 38 "Gió ngang khoảng trời xanh", Linh cố tình động chạm vào người và nhắc lại kỷ niệm đi câu mực với Đăng ngay trước mặt Mỹ Anh.
Mỹ Anh (Phương Oanh) nhận ra sự khác thường giữa chồng và Linh (Lan Phương)Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Một chút tinh ý của Kim Ngân khi nhìn thấy Linh có biểu hiện bất thường, cô đã khuyên nhủ Mỹ Anh phải cảnh giác trước "Tiểu tam".
'Tiểu tam' Linh (Lan Phương) cả gan dọn đến làm hàng xóm của Mỹ Anh (Phương Oanh)Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 37 "Gió ngang khoảng trời xanh", trong khi luôn nói rằng không muốn xen vào chuyện gia đình Đăng, nhưng "tiểu tam" Linh lại chuyển đến ở gần nhà và thân thiết với Mỹ Anh.
Phó Bí thư Sách 'choáng váng' khi sếp cũ nhờ thăng chức cho con traiXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 4 phim "Lằn ranh", Phó bí thư Sách đau đầu vì hết cháu vợ gặp rắc rối đến lời nhờ vả thăng chức cho con trai của sếp cũ. Trong khi đó, Triển bị người khác dọa dẫm nhằm kết nối để "chạy án".
Đời thực ở tuổi xế chiều không vợ con nhưng lên phim NSƯT Hữu Châu lại giàu kinh nghiệm đóng vai người chaXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - NSƯT Hữu Châu đã khắc họa hình ảnh người cha khắc khổ và cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Ông đã bất lực và quát lên với con trai: "Mày về đây cưới vợ cho cha".
Hoàng Bách hát 'Chuyện chàng cô đơn' khép lại hành trình 'Chuyến xe âm nhạc xanh'Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Trong tập cuối “Chuyến xe âm nhạc xanh”, ca sĩ Hoàng Bách cùng dàn thí sinh "Điểm hẹn tài năng" đã đưa khán giả đắm chìm trong không gian âm nhạc ngập tràn cảm hứng.
Nghiêm nhập viện vì bị đánh, Ngân sốc khi biết chồng cưỡng bức cô gái trẻXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Trong tập 19 "Cách em 1 milimet", Nghiêm nhập viện vì bị Đức đánh sau khi giở trò cưỡng bức sinh viên thực tập, Ngân muối mặt vì chồng.
Mỹ Anh (Phương Oanh) nhận ra sự khác thường giữa chồng và Linh (Lan Phương)Xem - nghe - đọc
GĐXH - Một chút tinh ý của Kim Ngân khi nhìn thấy Linh có biểu hiện bất thường, cô đã khuyên nhủ Mỹ Anh phải cảnh giác trước "Tiểu tam".