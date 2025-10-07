Mới nhất
Lương Thế Thành chính thức lên tiếng về tin đồn 'chia tay Thúy Diễm', cặp đôi hiện sống ra sao?

Thứ ba, 11:01 07/10/2025
GĐXH - Vợ chồng Lương Thế Thành hiện đang sống hạnh phúc trong căn biệt thự 200m2 tại Thủ Đức.


Lương Thế Thành chính thức lên tiếng về thông tin chia tay Thúy Diễm- Ảnh 1.

Những ngày qua, mạng xã hội và một số trang tin lan truyền tin đồn vợ chồng diễn viên Lương Thế Thành - Thúy Diễm rạn nứt, thậm chí chia tay. Nguồn cơn xuất phát từ việc Thúy Diễm tham gia một vở kịch có cảnh tình cảm với bạn diễn, trong đó có cả nụ hôn trên sân khấu. Dù nữ diễn viên đã nhanh chóng lên tiếng giải thích, đồng thời Lương Thế Thành cũng khẳng định đó chỉ là công việc nghệ thuật, tin đồn vẫn chưa dừng lại. Một số trang mạng tiếp tục khai thác, khiến không ít khán giả hiểu lầm và để lại những bình luận không hay về Thúy Diễm.

Lương Thế Thành chính thức lên tiếng về thông tin chia tay Thúy Diễm- Ảnh 2.

Trước tình hình đó, Lương Thế Thành đã chính thức lên tiếng thẳng thắn trên trang cá nhân. Lương Thế Thành một lần nữa khẳng định hôn nhân của anh và Thúy Diễm vẫn bền chặt, không hề có mâu thuẫn hay rạn nứt. Anh gửi lời cảm ơn đến khán giả đã yêu thương, đồng hành cùng vợ chồng mình trong suốt thời gian qua, đồng thời mong mọi người tiếp tục ủng hộ những dự án nghệ thuật sắp tới của cả hai.

Lương Thế Thành chính thức lên tiếng về thông tin chia tay Thúy Diễm, cặp đôi hiện sống ra sao? - Ảnh 3.

Vợ chồng Lương Thế Thành hiện đang sống hạnh phúc trong căn biệt thự 200m2 tại Thủ Đức.

Thúy Diễm - Ảnh 2.

Nội thất sang trọng bên trong căn nhà, không gian lấy màu đen, trắng và be làm chủ đạo.

Thúy Diễm - Ảnh 3.

Họ mất hơn một năm xây dựng và hoàn thiện nội thất theo đúng ý.

Thúy Diễm - Ảnh 17.

Bên ngoài căn biệt thự hiện đại tại TP.HCM.

Thúy Diễm - Ảnh 20.

Căn bếp đầy tiện nghi và sang trọng của biệt thự. Nữ diễn viên đặc biệt dành tâm huyết cho gian bếp phong cách hiện đại, đầy đủ tiện nghi để nấu thật nhiều món ngon cho chồng, con.

Thúy Diễm - Ảnh 21.

Chi tiết trang trí trong căn biệt thự cũng thật tinh tế.

Thúy Diễm - Ảnh 22.

Cặp đôi chọn trang trí nhiều tranh nghệ thuật cho cơ ngơi.

Thúy Diễm - Ảnh 8.

Nổi bật giữa nhà là chiếc cầu thang trong suốt như pha lê. Phía sau trồng cây xanh tạo nên khung cảnh nên thơ.

Lương Thế Thành chính thức lên tiếng về thông tin chia tay Thúy Diễm - Ảnh 16.

Tết vừa rồi là năm thứ ba vợ chồng cô đón Tết trong căn biệt thự tại TP Thủ Đức.

Lương Thế Thành chính thức lên tiếng về thông tin chia tay Thúy Diễm - Ảnh 17.

Giữa năm 2024, vợ chồng cô đã đón bố mẹ chồng lên sống chung để gia đình ấm cúng hơn và tiện bề chăm sóc.

Lương Thế Thành chính thức lên tiếng về thông tin chia tay Thúy Diễm - Ảnh 18.

Không gian thoáng đãng, hiện đại, gần gũi với thiên nhiên.

Lương Thế Thành chính thức lên tiếng về thông tin chia tay Thúy Diễm - Ảnh 19.

Căn biệt thự là thành quả của nhiều năm tháng miệt mài lao động của hai vợ chồng.

Phương Nghi (t/h)
