Lương Thế Thành chính thức lên tiếng về tin đồn 'chia tay Thúy Diễm', cặp đôi hiện sống ra sao?

Những ngày qua, mạng xã hội và một số trang tin lan truyền tin đồn vợ chồng diễn viên Lương Thế Thành - Thúy Diễm rạn nứt, thậm chí chia tay. Nguồn cơn xuất phát từ việc Thúy Diễm tham gia một vở kịch có cảnh tình cảm với bạn diễn, trong đó có cả nụ hôn trên sân khấu. Dù nữ diễn viên đã nhanh chóng lên tiếng giải thích, đồng thời Lương Thế Thành cũng khẳng định đó chỉ là công việc nghệ thuật, tin đồn vẫn chưa dừng lại. Một số trang mạng tiếp tục khai thác, khiến không ít khán giả hiểu lầm và để lại những bình luận không hay về Thúy Diễm.