Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Ngắm biệt thự đẹp như khu nghỉ dưỡng của Phương Oanh - Shark Bình giữa lúc Shark Bình gặp biến cố

Thứ tư, 14:31 08/10/2025 |
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau khi kết hôn với diễn viên Phương Oanh, Shark Bình có cuộc sống hạnh phúc cùng hai con sinh đôi trong biệt thự sang trọng như một khu nghỉ dưỡng.

Ngắm biệt thự sang trọng như khu nghỉ dưỡng của Shark Bình và Phương Oanh - Ảnh 1.

Ngày 7/10, Công an thành phố Hà Nội xác nhận "đang làm việc" với Shark Bình song chưa cung cấp thông tin liên quan. Trong tối 6/10 và ngày 7/10, nhiều công an liên tục xuất hiện ở tòa nhà số 18 phố Tam Trinh, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội - nơi có trụ sở của Công ty NextTech của ông Bình. Đến tối muộn 7/10, hàng chục thùng tài liệu dán giấy niêm phong được chuyển lên các xe tải, mang đi.

Ngắm biệt thự sang trọng như khu nghỉ dưỡng của Shark Bình và Phương Oanh - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hòa Bình 44 tuổi, quê Hà Nội, còn gọi là Shark Bình, là doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực công nghệ. Ông từng được ví là "cá mập" công nghệ, còn Tập đoàn NextTech do ông làm Chủ tịch gọi là "Alibaba Việt Nam". Công ty của ông được bầu chọn là một trong 10 doanh nghiệp có ảnh hưởng nhất đến internet Việt Nam giai đoạn 2007-2017.

Ngắm biệt thự sang trọng như khu nghỉ dưỡng của Shark Bình và Phương Oanh - Ảnh 3.

Sau khi kết hôn với diễn viên Phương Oanh, Shark Bình có cuộc sống hạnh phúc cùng hai con sinh đôi trong biệt thự sang trọng như một khu nghỉ dưỡng.

Ngắm biệt thự sang trọng như khu nghỉ dưỡng của Shark Bình và Phương Oanh - Ảnh 4.

Cơ ngơi bề thế của vị cá mập luôn có cây xanh trong nhà.

Ngắm biệt thự sang trọng như khu nghỉ dưỡng của Shark Bình và Phương Oanh - Ảnh 5.

Biệt thự còn có bể bơi, nơi Phương Oanh "sống ảo" trong những ngày dưỡng thai.

Ngắm biệt thự sang trọng như khu nghỉ dưỡng của Shark Bình và Phương Oanh - Ảnh 6.

Bậc thềm trước cửa ra vào ốp đá sang trọng.

Ngắm biệt thự sang trọng như khu nghỉ dưỡng của Shark Bình và Phương Oanh - Ảnh 7.

Dịp Tết vừa qua, khuôn viên bên ngoài sáng bừng nhờ những chậu hoa cúc vàng.

Ngắm biệt thự sang trọng như khu nghỉ dưỡng của Shark Bình và Phương Oanh - Ảnh 8.

Căn nhà của vợ chồng doanh nhân được thiết kế theo phong cách hiện đại với tone màu xám nhưng cũng rất ấm cúng. Cả nhà quây quần trong phòng khách ngập tràn không khí Giáng sinh.

Ngắm biệt thự sang trọng như khu nghỉ dưỡng của Shark Bình và Phương Oanh - Ảnh 9.

Nội thất bên trong chỉn chu và mang tính thẩm mỹ cao.

Ngắm biệt thự sang trọng như khu nghỉ dưỡng của Shark Bình và Phương Oanh - Ảnh 10.

Tất cả toát lên vẻ sang trọng của biệt thự.

Ngắm biệt thự đẹp như khu nghỉ dưỡng của Phương Oanh - Shark Bình giữa lúc Shark Bình gặp biến cố - Ảnh 11.

Thời gian qua khu vực này là nơi Phương Oanh trổ tài nấu nướng, đãi gia đình và bạn bè bằng các món ăn ngon. Căn bếp rộng rãi, thoáng đãng với đầy đủ tiện nghi.


Ngắm biệt thự sang trọng như khu nghỉ dưỡng của Shark Bình và Phương Oanh - Ảnh 11.Lương Thế Thành chính thức lên tiếng về tin đồn 'chia tay Thúy Diễm', cặp đôi hiện sống ra sao?

GĐXH - Vợ chồng Lương Thế Thành hiện đang sống hạnh phúc trong căn biệt thự 200m2 tại Thủ Đức.

Ngắm biệt thự sang trọng như khu nghỉ dưỡng của Shark Bình và Phương Oanh - Ảnh 12.Từng được kỳ vọng 'kế nhiệm' Tăng Thanh Hà thành 'ngọc nữ' điện ảnh, nữ diễn viên - bà chủ khu du lịch sinh thái trang trí biệt thự rộng 1.000m2 lộng lẫy đón Trung thu

GĐXH - Trên trang cá nhân của mình, Vân Trang khiến dân tình trầm trồ khi quay lại cảnh decor từng góc trong biệt thự. Được biết, cô và gia đình hiện đang sống trong căn biệt thự rộng 1.000m2 ở phường Tân Phong, TP.HCM.

Ngắm biệt thự sang trọng như khu nghỉ dưỡng của Shark Bình và Phương Oanh - Ảnh 13.Có gì bên trong căn hộ của Phi Thanh Vân trước khi lấy chồng lần 3?

Sau quãng thời gian gắn bó, Phi Thanh Vân và bạn trai dự kiến tổ chức đám cưới vào cuối năm 2025.

 

Phương Nghi (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Các lưu ý khi sử dụng tủ sấy quần áo để không bị hư hỏng

Các lưu ý khi sử dụng tủ sấy quần áo để không bị hư hỏng

- 32 phút trước

GĐXH - Bài viết sau đây sẽ tổng hợp những điều bạn cần lưu ý khi sử dụng tủ sấy quần áo. Sử dụng đúng cách, sẽ giúp kéo dài tuổi thọ của tủ sấy, đồng thời không làm ảnh hưởng đến quần áo của chúng ta.

Những điều cần tránh khi cúng gạo muối nhà mới để mang lại bình an cho gia chủ

Những điều cần tránh khi cúng gạo muối nhà mới để mang lại bình an cho gia chủ

- 3 giờ trước

GĐXH - Việc cúng nhập trạch (về nhà mới) trong văn hóa của người Việt là nghi thức quan trọng. Trong đó, gạo và muối được xem là hai lễ vật không thể thiếu. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách tránh khi cúng gạo muối về nhà mới.

Cách cuốc đất động thổ chuẩn phong thủy

Cách cuốc đất động thổ chuẩn phong thủy

- 4 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, việc chọn lựa cách cuốc đất động thổ, số nhát cuốc bao nhiêu và ai là người thực hiện đều mang ý nghĩa tâm linh, ảnh hưởng đến phong thủy và vận khí của gia chủ.

Con vật này bò vào nhà, điềm may tài lộc đến

Con vật này bò vào nhà, điềm may tài lộc đến

- 5 giờ trước

GĐXH - Trong phong thủy cổ truyền, rùa là linh vật tượng trưng cho trường thọ, trấn trạch và ổn định. Khi rùa tự nhiên bò vào nhà — không phải do bạn mang vào — thì nhiều người tin rằng đó là điềm báo may mắn, báo hiệu tài lộc sắp đến hoặc vượng khí đang tụ.

Cách vệ sinh tủ sấy quần áo đứng cực nhanh chóng, bền lâu

Cách vệ sinh tủ sấy quần áo đứng cực nhanh chóng, bền lâu

- 9 giờ trước

GĐXH - Việc sở hữu một chiếc tủ sấy quần áo trong gia đình đem lại rất nhiều tiện ích trong những ngày mưa ẩm ướt. Cùng bài viết sau thực hiện cách vệ sinh tủ sấy quần áo đứng cực nhanh chóng mà còn để thiết bị được bền lâu.

Những điều nên kiêng kỵ và thực phẩm bổ dưỡng trong tiết Hàn Lộ 2025 để giữ sức khỏe mùa chuyển lạnh

Những điều nên kiêng kỵ và thực phẩm bổ dưỡng trong tiết Hàn Lộ 2025 để giữ sức khỏe mùa chuyển lạnh

- 20 giờ trước

GĐXH - Dưới đây điều nên kiêng kỵ và thực phẩm bổ dưỡng trong tiết Hàn Lộ 2025 để giữ sức khỏe mùa chuyển lạnh theo lời khuyên của chuyên gia.

Diệt gián bằng baking soda sao cho hiệu quả

Diệt gián bằng baking soda sao cho hiệu quả

- 22 giờ trước

GĐXH - Gián mang lại nhiều nguy hiểm với khả năng gây ô nhiễm môi trường cũng như dễ lây lan bệnh. Diệt gián bằng baking soda là một trong những cách phòng gián hiệu quả.

Dấu hiệu nhận biết người bị nhiễm âm khí, cách xả âm khí, tăng dương khí cho cơ thể

Dấu hiệu nhận biết người bị nhiễm âm khí, cách xả âm khí, tăng dương khí cho cơ thể

- 23 giờ trước

GĐXH - Âm khí là một dạng năng lượng tiêu cực có thể từ môi trường các địa điểm có nhiều năng lượng âm như nghĩa trang hoặc nơi bỏ hoang. Khi âm khí xâm nhập vào cơ thể nó làm mất cân bằng âm dương.

Hoa Bỉ Ngạn – ý nghĩa phong thủy và câu chuyện giữa hai bờ sinh tử

Hoa Bỉ Ngạn – ý nghĩa phong thủy và câu chuyện giữa hai bờ sinh tử

- 1 ngày trước

GĐXH - Hoa Bỉ Ngạn – đóa hoa tâm linh huyền thoại có sức thu hút mạnh mẽ lại gắn liền với nghịch lý giữa hai bờ sinh tử và hành trình buông bỏ - tái sinh.

Lương Thế Thành chính thức lên tiếng về tin đồn 'chia tay Thúy Diễm', cặp đôi hiện sống ra sao?

Lương Thế Thành chính thức lên tiếng về tin đồn 'chia tay Thúy Diễm', cặp đôi hiện sống ra sao?

- 1 ngày trước

GĐXH - Vợ chồng Lương Thế Thành hiện đang sống hạnh phúc trong căn biệt thự 200m2 tại Thủ Đức.

Xem nhiều

Lương Thế Thành chính thức lên tiếng về tin đồn 'chia tay Thúy Diễm', cặp đôi hiện sống ra sao?

Lương Thế Thành chính thức lên tiếng về tin đồn 'chia tay Thúy Diễm', cặp đôi hiện sống ra sao?

GĐXH - Vợ chồng Lương Thế Thành hiện đang sống hạnh phúc trong căn biệt thự 200m2 tại Thủ Đức.

Từng được kỳ vọng 'kế nhiệm' Tăng Thanh Hà thành 'ngọc nữ' điện ảnh, nữ diễn viên - bà chủ khu du lịch sinh thái trang trí biệt thự rộng 1.000m2 lộng lẫy đón Trung thu

Từng được kỳ vọng 'kế nhiệm' Tăng Thanh Hà thành 'ngọc nữ' điện ảnh, nữ diễn viên - bà chủ khu du lịch sinh thái trang trí biệt thự rộng 1.000m2 lộng lẫy đón Trung thu

Từ ngày 8/10 bước vào tiết khí Hàn Lộ 2025, bài trí phong thủy ngôi nhà làm ngay mẹo này để thu hút vận may

Từ ngày 8/10 bước vào tiết khí Hàn Lộ 2025, bài trí phong thủy ngôi nhà làm ngay mẹo này để thu hút vận may

Các cách đuổi gián trong phòng ngủ để gián một đi không trở lại

Các cách đuổi gián trong phòng ngủ để gián một đi không trở lại

Cách đuổi muỗi bằng tỏi đơn giản, hiệu quả

Cách đuổi muỗi bằng tỏi đơn giản, hiệu quả

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top