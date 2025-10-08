Ngắm biệt thự đẹp như khu nghỉ dưỡng của Phương Oanh - Shark Bình giữa lúc Shark Bình gặp biến cố

Ông Nguyễn Hòa Bình 44 tuổi, quê Hà Nội, còn gọi là Shark Bình, là doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực công nghệ. Ông từng được ví là "cá mập" công nghệ, còn Tập đoàn NextTech do ông làm Chủ tịch gọi là "Alibaba Việt Nam". Công ty của ông được bầu chọn là một trong 10 doanh nghiệp có ảnh hưởng nhất đến internet Việt Nam giai đoạn 2007-2017.