Lịch cắt điện Nam Định từ ngày 31/12/2024 – 5/1/2025: Có nơi mất điện 12 tiếng/ngày

03/01/2025 từ 06:00 - 06:15

Phụ tải 471-E3.9 đến DCL 471-7/4: TBA Kho Sở, TBA Kho Sở 1, TBA TT Sở ĐIỆN , TBA Đội Xe ,TBA Trạm C50, TBA Kho Vật Tư, TBA Dệt Kim 1, 2- Phường Trường Thi; TBA TRƯỜNGTC Nghề 20 BQP, TBA Thủ Công Mỹ Nghệ , TBA May Nam Hà, TBA An Biên M1, TBA An Biên M2, TBA CTCP Xe Đạp Xe Máy, TBA May Nam An, TBA Bệnh Viện Y Đức