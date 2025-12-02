Mới nhất
Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 2-7/12/2025: Cúp điện liên tục 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Thứ ba, 12:15 02/12/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 2-7/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 2-7/12/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 2-7/12/2025: Cúp điện liên tục 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 2-7/12/2025

Lịch cúp điện Rạch Giá

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 02/12/2025

18:00:00 02/12/2025

đường Nguyễn Phi Khanh - Dương Minh Châu, P. Rạch Giá

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 02/12/2025

18:00:00 02/12/2025

Một phần khu DCVL, P. Vĩnh Thông

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 03/12/2025

18:00:00 03/12/2025

Một phần Kênh Rạch Chát 3

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 04/12/2025

18:00:00 04/12/2025

Một phần đường Nguyễn Thị Định, Huỳnh Tấn Phát, P. Rạch Giá

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 02/12/2025

11:00:00 02/12/2025

Ấp Phước Hoà, Xã Mong Thọ B

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 03/12/2025

14:00:00 03/12/2025

Ấp An Ninh, Xã Bình An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

14:00:00 03/12/2025

17:00:00 03/12/2025

Ấp Minh Phong, Xã Bình An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 04/12/2025

15:00:00 04/12/2025

Ấp An Ninh, Xã Bình An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 05/12/2025

15:00:00 05/12/2025

Ấp Minh Long, Xã Châu Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Hiệp

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 03/12/2025

12:00:00 03/12/2025

Ấp Tân Hòa B và ấp Bình Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 04/12/2025

16:00:00 04/12/2025

Kênh 3

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 04/12/2025

16:00:00 04/12/2025

CDC Tân Hiệp A

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 05/12/2025

16:00:00 05/12/2025

CDC Đông Tiến

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hà Tiên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 02/12/2025

11:00:00 02/12/2025

KH Cum Lếnh, Mương Đào, Phường Hà Tiên, Tỉnh An Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 02/12/2025

17:00:00 02/12/2025

KH Tuy Nél Thông Thuận, Phường Tô Châu, Tỉnh An Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 03/12/2025

11:00:00 03/12/2025

Cụm dân cư Vĩnh Điều, ấp Cống Cả, xã Vĩnh Điều, Tỉnh An Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 03/12/2025

17:00:00 03/12/2025

KH Minh Nhật Duy, Phường Tô Châu, Tỉnh An Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòn Đất

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 02/12/2025

11:00:00 02/12/2025

Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ phòng khám Đa khoa Thanh Bình đến ngã 3 đường vào Trung tâm Thương mại Sóc Sơn, tổ 13–15, khu phố Thị Tứ, xã Mỹ Thuận

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 02/12/2025

11:00:00 02/12/2025

Khu vực dọc 2 bên lộ đan bên sông Kinh Ba Thê, tổ 9–11 ấp Hiệp Hòa, xã Mỹ Thuận

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 02/12/2025

11:00:00 02/12/2025

Cụm dân cư Mỹ Hiệp Sơn, chợ Mỹ Hiệp Sơn, tổ 3, 4, 16, 17 ấp Hiệp Bình, xã Mỹ Thuận

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 02/12/2025

11:00:00 02/12/2025

Khu vực dọc 2 bên lộ đan Kinh 2 Mới, tổ 6 ấp Tám Ngàn, xã Bình Giang

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:30:00 02/12/2025

17:00:00 02/12/2025

Khu vực Trung Tâm Phát Sóng Hòn Me, tổ 3 ấp Hòn Me, xã Hòn Đất

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 03/12/2025

11:30:00 03/12/2025

Khu vực dọc 2 bên lộ đan Kinh Đòn Dông, tổ 1 ấp Vàm Rầy, tổ 15 ấp Thuận An, xã Bình Sơn

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 03/12/2025

11:30:00 03/12/2025

Khu vực dọc 2 bên lộ đan bờ đông Kinh Vàm Rầy, tổ 21–23 ấp Thuận An, xã Bình Sơn

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 03/12/2025

17:00:00 03/12/2025

Khu vực Trung tâm Giống Hòn Đất, ấp Sư Nam, xã Hòn Đất

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 03/12/2025

17:00:00 03/12/2025

Khu vực dọc 2 bên lộ đan 2 bên Kinh T6, tổ 17–19 ấp Kinh 4, xã Bình Giang

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:00:00 03/12/2025

17:00:00 03/12/2025

Khu vực dọc 2 bên lộ đan cống Sư Nam, tổ 15 ấp Sư Nam, xã Hòn Đất

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:00:00 03/12/2025

17:00:00 03/12/2025

Khu vực dọc 2 bên lộ đan Kinh Hòn Me, tổ 10 ấp Hòn Me, xã Hòn Đất

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 04/12/2025

17:00:00 04/12/2025

Khu vực dọc Quốc Lộ 80 (hướng mé lộ) từ cầu Số 4 đến cửa hàng Thế Giới Di Động, tổ 1–3 & 8–12, khu phố Thị Tứ, xã Mỹ Thuận

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 04/12/2025

17:00:00 04/12/2025

Khu vực dọc 2 bên lộ đan Kinh T6, tổ 16–17 ấp Kinh 4, xã Bình Giang

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:00:00 04/12/2025

15:30:00 04/12/2025

Khu vực 2 bên lộ đan Kinh KH7, tổ 29 ấp Thuận Tiến, xã Bình Sơn

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 05/12/2025

10:00:00 05/12/2025

Khu vực 2 bên đường Đê Quốc Phòng, tổ 22 khu phố Tân Hưng & tổ 16 khu phố Mỹ Hưng, phường Vĩnh Thông

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 05/12/2025

17:00:00 05/12/2025

Lộ đan bờ tây khu phố Hưng Giang từ cống Số 2 đến Kinh Cũ, tổ 22, 23 khu phố Hưng Giang, phường Vĩnh Thông và các khu vực đê Quốc Phòng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 06/12/2025

17:00:00 06/12/2025

Lộ đan bên sông Kinh Rạch Giá–Hà Tiên, khu phố Mỹ Trung & dọc 2 bên Kinh Ông Kiểm, tổ 1–3 khu phố Mỹ Bình và ấp Phước Hảo, xã Mỹ Thuận

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện An Minh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 02/12/2025

17:00:00 02/12/2025

Một phần xã Đông Hưng, một phần xã Vân Khánh, Tỉnh An Giang

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phú Quốc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 02/12/2025

11:00:00 02/12/2025

Khách sạn Miền Nhiệt Đới, Khu Phố Dường Bào, Dương Tơ, ĐK Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 02/12/2025

16:00:00 02/12/2025

Khách sạn Khánh Di, Khu Phố Dường Bào, Dương Tơ, ĐK Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 03/12/2025

11:00:00 03/12/2025

DNTN Trang Thương, Khu Phố Dường Bào, Dương Tơ, ĐK Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 03/12/2025

16:00:00 03/12/2025

DNTN Hớn Hưng, Khu Phố 6 An Thới, ĐK Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 04/12/2025

10:00:00 04/12/2025

Một phần khu phố 3 Dương Đông, ĐK Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 04/12/2025

11:30:00 04/12/2025

Một phần khu phố 3 Dương Đông, ĐK Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 04/12/2025

12:00:00 04/12/2025

Một phần khu phố 6 An Thới, ĐK Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 04/12/2025

16:00:00 04/12/2025

Một phần khu phố 6 An Thới, ĐK Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 04/12/2025

16:00:00 04/12/2025

Một phần khu phố Cây Thông Trong Cửa Dương, ĐK Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 05/12/2025

18:00:00 05/12/2025

Một phần khu phố 7 Dương Đông, ĐK Phú Quốc

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

08:00:00 05/12/2025

11:30:00 05/12/2025

Một phần khu phố Lê Bát, Cửa Cạn, ĐK Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 06/12/2025

18:00:00 06/12/2025

Một phần khu phố 1 Dương Đông, ĐK Phú Quốc

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện An Biên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 03/12/2025

17:00:00 03/12/2025

Kinh Thứ 2 (từ Cầu Thứ 2 đến Cầu Tư Đương), xã An Biên, AG

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 06/12/2025

17:00:00 06/12/2025

Khu vực Nam Thái, Nam Thái A (cũ), xã Đông Thái, AG

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 07/12/2025

17:00:00 07/12/2025

Từ Tổ QLVH đến Ngã 3 tuyến tránh (ấp 3), xã An Biên, AG

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 1-7/12/2025: Chi tiết những khu vực thuộc diện bị cúp điện trong tuầnLịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 1-7/12/2025: Chi tiết những khu vực thuộc diện bị cúp điện trong tuần

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 1-7/12/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều tuyến đường và khu dân cư để sửa chữa, bảo dưỡng lưới điệnLịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 1-7/12/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều tuyến đường và khu dân cư để sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.

Hồng Thủy
