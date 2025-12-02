Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 2-7/12/2025: Cúp điện liên tục 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Kiên Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 2-7/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 2-7/12/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 2-7/12/2025
Lịch cúp điện Rạch Giá
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 02/12/2025
18:00:00 02/12/2025
đường Nguyễn Phi Khanh - Dương Minh Châu, P. Rạch Giá
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 02/12/2025
18:00:00 02/12/2025
Một phần khu DCVL, P. Vĩnh Thông
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 03/12/2025
18:00:00 03/12/2025
Một phần Kênh Rạch Chát 3
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 04/12/2025
18:00:00 04/12/2025
Một phần đường Nguyễn Thị Định, Huỳnh Tấn Phát, P. Rạch Giá
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Châu Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 02/12/2025
11:00:00 02/12/2025
Ấp Phước Hoà, Xã Mong Thọ B
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 03/12/2025
14:00:00 03/12/2025
Ấp An Ninh, Xã Bình An
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14:00:00 03/12/2025
17:00:00 03/12/2025
Ấp Minh Phong, Xã Bình An
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 04/12/2025
15:00:00 04/12/2025
Ấp An Ninh, Xã Bình An
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 05/12/2025
15:00:00 05/12/2025
Ấp Minh Long, Xã Châu Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Hiệp
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 03/12/2025
12:00:00 03/12/2025
Ấp Tân Hòa B và ấp Bình Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 04/12/2025
16:00:00 04/12/2025
Kênh 3
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 04/12/2025
16:00:00 04/12/2025
CDC Tân Hiệp A
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 05/12/2025
16:00:00 05/12/2025
CDC Đông Tiến
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hà Tiên
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 02/12/2025
11:00:00 02/12/2025
KH Cum Lếnh, Mương Đào, Phường Hà Tiên, Tỉnh An Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 02/12/2025
17:00:00 02/12/2025
KH Tuy Nél Thông Thuận, Phường Tô Châu, Tỉnh An Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 03/12/2025
11:00:00 03/12/2025
Cụm dân cư Vĩnh Điều, ấp Cống Cả, xã Vĩnh Điều, Tỉnh An Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 03/12/2025
17:00:00 03/12/2025
KH Minh Nhật Duy, Phường Tô Châu, Tỉnh An Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hòn Đất
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 02/12/2025
11:00:00 02/12/2025
Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ phòng khám Đa khoa Thanh Bình đến ngã 3 đường vào Trung tâm Thương mại Sóc Sơn, tổ 13–15, khu phố Thị Tứ, xã Mỹ Thuận
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 02/12/2025
11:00:00 02/12/2025
Khu vực dọc 2 bên lộ đan bên sông Kinh Ba Thê, tổ 9–11 ấp Hiệp Hòa, xã Mỹ Thuận
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 02/12/2025
11:00:00 02/12/2025
Cụm dân cư Mỹ Hiệp Sơn, chợ Mỹ Hiệp Sơn, tổ 3, 4, 16, 17 ấp Hiệp Bình, xã Mỹ Thuận
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 02/12/2025
11:00:00 02/12/2025
Khu vực dọc 2 bên lộ đan Kinh 2 Mới, tổ 6 ấp Tám Ngàn, xã Bình Giang
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30:00 02/12/2025
17:00:00 02/12/2025
Khu vực Trung Tâm Phát Sóng Hòn Me, tổ 3 ấp Hòn Me, xã Hòn Đất
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 03/12/2025
11:30:00 03/12/2025
Khu vực dọc 2 bên lộ đan Kinh Đòn Dông, tổ 1 ấp Vàm Rầy, tổ 15 ấp Thuận An, xã Bình Sơn
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 03/12/2025
11:30:00 03/12/2025
Khu vực dọc 2 bên lộ đan bờ đông Kinh Vàm Rầy, tổ 21–23 ấp Thuận An, xã Bình Sơn
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 03/12/2025
17:00:00 03/12/2025
Khu vực Trung tâm Giống Hòn Đất, ấp Sư Nam, xã Hòn Đất
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 03/12/2025
17:00:00 03/12/2025
Khu vực dọc 2 bên lộ đan 2 bên Kinh T6, tổ 17–19 ấp Kinh 4, xã Bình Giang
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:00:00 03/12/2025
17:00:00 03/12/2025
Khu vực dọc 2 bên lộ đan cống Sư Nam, tổ 15 ấp Sư Nam, xã Hòn Đất
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:00:00 03/12/2025
17:00:00 03/12/2025
Khu vực dọc 2 bên lộ đan Kinh Hòn Me, tổ 10 ấp Hòn Me, xã Hòn Đất
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 04/12/2025
17:00:00 04/12/2025
Khu vực dọc Quốc Lộ 80 (hướng mé lộ) từ cầu Số 4 đến cửa hàng Thế Giới Di Động, tổ 1–3 & 8–12, khu phố Thị Tứ, xã Mỹ Thuận
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 04/12/2025
17:00:00 04/12/2025
Khu vực dọc 2 bên lộ đan Kinh T6, tổ 16–17 ấp Kinh 4, xã Bình Giang
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:00:00 04/12/2025
15:30:00 04/12/2025
Khu vực 2 bên lộ đan Kinh KH7, tổ 29 ấp Thuận Tiến, xã Bình Sơn
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 05/12/2025
10:00:00 05/12/2025
Khu vực 2 bên đường Đê Quốc Phòng, tổ 22 khu phố Tân Hưng & tổ 16 khu phố Mỹ Hưng, phường Vĩnh Thông
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 05/12/2025
17:00:00 05/12/2025
Lộ đan bờ tây khu phố Hưng Giang từ cống Số 2 đến Kinh Cũ, tổ 22, 23 khu phố Hưng Giang, phường Vĩnh Thông và các khu vực đê Quốc Phòng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 06/12/2025
17:00:00 06/12/2025
Lộ đan bên sông Kinh Rạch Giá–Hà Tiên, khu phố Mỹ Trung & dọc 2 bên Kinh Ông Kiểm, tổ 1–3 khu phố Mỹ Bình và ấp Phước Hảo, xã Mỹ Thuận
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện An Minh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 02/12/2025
17:00:00 02/12/2025
Một phần xã Đông Hưng, một phần xã Vân Khánh, Tỉnh An Giang
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phú Quốc
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 02/12/2025
11:00:00 02/12/2025
Khách sạn Miền Nhiệt Đới, Khu Phố Dường Bào, Dương Tơ, ĐK Phú Quốc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 02/12/2025
16:00:00 02/12/2025
Khách sạn Khánh Di, Khu Phố Dường Bào, Dương Tơ, ĐK Phú Quốc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 03/12/2025
11:00:00 03/12/2025
DNTN Trang Thương, Khu Phố Dường Bào, Dương Tơ, ĐK Phú Quốc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 03/12/2025
16:00:00 03/12/2025
DNTN Hớn Hưng, Khu Phố 6 An Thới, ĐK Phú Quốc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 04/12/2025
10:00:00 04/12/2025
Một phần khu phố 3 Dương Đông, ĐK Phú Quốc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 04/12/2025
11:30:00 04/12/2025
Một phần khu phố 3 Dương Đông, ĐK Phú Quốc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 04/12/2025
12:00:00 04/12/2025
Một phần khu phố 6 An Thới, ĐK Phú Quốc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 04/12/2025
16:00:00 04/12/2025
Một phần khu phố 6 An Thới, ĐK Phú Quốc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 04/12/2025
16:00:00 04/12/2025
Một phần khu phố Cây Thông Trong Cửa Dương, ĐK Phú Quốc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 05/12/2025
18:00:00 05/12/2025
Một phần khu phố 7 Dương Đông, ĐK Phú Quốc
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
08:00:00 05/12/2025
11:30:00 05/12/2025
Một phần khu phố Lê Bát, Cửa Cạn, ĐK Phú Quốc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 06/12/2025
18:00:00 06/12/2025
Một phần khu phố 1 Dương Đông, ĐK Phú Quốc
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện An Biên
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 03/12/2025
17:00:00 03/12/2025
Kinh Thứ 2 (từ Cầu Thứ 2 đến Cầu Tư Đương), xã An Biên, AG
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 06/12/2025
17:00:00 06/12/2025
Khu vực Nam Thái, Nam Thái A (cũ), xã Đông Thái, AG
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 07/12/2025
17:00:00 07/12/2025
Từ Tổ QLVH đến Ngã 3 tuyến tránh (ấp 3), xã An Biên, AG
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bộ Công Thương sắp trình chính sách chuyển đổi gần 7.000 chợ truyền thống thành các cửa hàng tiện ích, trung tâm thương mại hiện đạiBảo vệ người tiêu dùng - 48 phút trước
GĐXH - Theo Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương sắp trình lên Thủ tướng những chính sách quan trọng như chuyển đổi gần 7.000 chợ truyền thống thành các cửa hàng tiện ích và trung tâm thương mại hiện đại.
Trải nghiệm hatchback hạng B giá 170 triệu đồng thiết kế trẻ trung, chuẩn an toàn cấp 5 sao, rẻ hơn Hyundai Grand i10, Kia Morning, chỉ ngang Honda SH sẽ được bán ra ở Ấn ĐộGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Hatchback hạng B thiết kế trẻ trung, trang bị tốt và giá cạnh tranh, mẫu xe này có thể tạo thêm lựa chọn mới, góp phần làm phân khúc hatchback sôi động trở lại
Hà Nội: Khó tin trước giá cho thuê biệt thự tại 4 phường mới Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc LợiGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, mà ngay cả giá cho thuê loạt biệt thự tại 4 phường mới: Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi được hình thành từ quận Long Biên cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 2-7/12/2025: Từ 5h sáng một số khu dân cư đã không có điện để dùngSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tuần này, nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá vàng hôm nay 2/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh giảmGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và vàng nhẫn các thương hiệu đều giảm khoảng 500.000 đồng/lượng sau khi tăng.
Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 2-7/12/2025: Nhiều khách hàng hơn 12 tiếng/ngày không có điện dùngSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.
Xe máy điện giảm sốc còn 16,5 triệu đồng, cốp rộng, thiết kế sang chảnh, pin Graphene đi 80 km/ lần sạc, chống trộm hiện đại, rẻ hơn Vision, xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện Yadea Odora S2 giảm còn 16,5 triệu đồng, thuộc nhóm xe điện có giá cạnh tranh nhất hiện nay.
Ống đồng Toàn Phát "Chung tay vì mùa đông ấm" thắp lửa yêu thương tại Tuyên QuangSản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước
Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát đã hoàn thành hành trình thiện nguyện mang tên "Toàn Phát - Chung tay vì mùa đông ấm". Hành trình ý nghĩa này đã mang hàng trăm suất quà thiết thực cùng hơi ấm tình người đến với đồng bào và các em nhỏ tại 4 xã vùng cao khó khăn thuộc tỉnh Tuyên Quang (tỉnh Hà Giang cũ).
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 1/12/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 1/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê chung cư tại 4 phường mới Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc LợiGiá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, mà ngay cả giá cho thuê chung cư tại 4 phường mới: Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi được hình thành từ quận Long Biên cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Hà Nội: Khó tin trước giá biệt thự tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc LợiGiá cả thị trường
GĐXH - Thị trường biệt thự, liền kề tại 4 phường mới: Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi được hình thành từ quận Long Biên cũ khiến không ít người mua nhà cảm thấy bất ngờ.