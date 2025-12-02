Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 2-7/12/2025: Cúp điện liên tục 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 2-7/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 2-7/12/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 2-7/12/2025

Lịch cúp điện Rạch Giá

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 02/12/2025 18:00:00 02/12/2025 đường Nguyễn Phi Khanh - Dương Minh Châu, P. Rạch Giá Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 02/12/2025 18:00:00 02/12/2025 Một phần khu DCVL, P. Vĩnh Thông Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 03/12/2025 18:00:00 03/12/2025 Một phần Kênh Rạch Chát 3 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 04/12/2025 18:00:00 04/12/2025 Một phần đường Nguyễn Thị Định, Huỳnh Tấn Phát, P. Rạch Giá Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 02/12/2025 11:00:00 02/12/2025 Ấp Phước Hoà, Xã Mong Thọ B Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 03/12/2025 14:00:00 03/12/2025 Ấp An Ninh, Xã Bình An Bảo trì, sửa chữa lưới điện 14:00:00 03/12/2025 17:00:00 03/12/2025 Ấp Minh Phong, Xã Bình An Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 04/12/2025 15:00:00 04/12/2025 Ấp An Ninh, Xã Bình An Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 05/12/2025 15:00:00 05/12/2025 Ấp Minh Long, Xã Châu Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Hiệp

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 03/12/2025 12:00:00 03/12/2025 Ấp Tân Hòa B và ấp Bình Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 04/12/2025 16:00:00 04/12/2025 Kênh 3 Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 04/12/2025 16:00:00 04/12/2025 CDC Tân Hiệp A Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 05/12/2025 16:00:00 05/12/2025 CDC Đông Tiến Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hà Tiên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 02/12/2025 11:00:00 02/12/2025 KH Cum Lếnh, Mương Đào, Phường Hà Tiên, Tỉnh An Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 02/12/2025 17:00:00 02/12/2025 KH Tuy Nél Thông Thuận, Phường Tô Châu, Tỉnh An Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 03/12/2025 11:00:00 03/12/2025 Cụm dân cư Vĩnh Điều, ấp Cống Cả, xã Vĩnh Điều, Tỉnh An Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 03/12/2025 17:00:00 03/12/2025 KH Minh Nhật Duy, Phường Tô Châu, Tỉnh An Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòn Đất

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 02/12/2025 11:00:00 02/12/2025 Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ phòng khám Đa khoa Thanh Bình đến ngã 3 đường vào Trung tâm Thương mại Sóc Sơn, tổ 13–15, khu phố Thị Tứ, xã Mỹ Thuận Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 02/12/2025 11:00:00 02/12/2025 Khu vực dọc 2 bên lộ đan bên sông Kinh Ba Thê, tổ 9–11 ấp Hiệp Hòa, xã Mỹ Thuận Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 02/12/2025 11:00:00 02/12/2025 Cụm dân cư Mỹ Hiệp Sơn, chợ Mỹ Hiệp Sơn, tổ 3, 4, 16, 17 ấp Hiệp Bình, xã Mỹ Thuận Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 02/12/2025 11:00:00 02/12/2025 Khu vực dọc 2 bên lộ đan Kinh 2 Mới, tổ 6 ấp Tám Ngàn, xã Bình Giang Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30:00 02/12/2025 17:00:00 02/12/2025 Khu vực Trung Tâm Phát Sóng Hòn Me, tổ 3 ấp Hòn Me, xã Hòn Đất Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 03/12/2025 11:30:00 03/12/2025 Khu vực dọc 2 bên lộ đan Kinh Đòn Dông, tổ 1 ấp Vàm Rầy, tổ 15 ấp Thuận An, xã Bình Sơn Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 03/12/2025 11:30:00 03/12/2025 Khu vực dọc 2 bên lộ đan bờ đông Kinh Vàm Rầy, tổ 21–23 ấp Thuận An, xã Bình Sơn Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 03/12/2025 17:00:00 03/12/2025 Khu vực Trung tâm Giống Hòn Đất, ấp Sư Nam, xã Hòn Đất Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 03/12/2025 17:00:00 03/12/2025 Khu vực dọc 2 bên lộ đan 2 bên Kinh T6, tổ 17–19 ấp Kinh 4, xã Bình Giang Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:00:00 03/12/2025 17:00:00 03/12/2025 Khu vực dọc 2 bên lộ đan cống Sư Nam, tổ 15 ấp Sư Nam, xã Hòn Đất Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:00:00 03/12/2025 17:00:00 03/12/2025 Khu vực dọc 2 bên lộ đan Kinh Hòn Me, tổ 10 ấp Hòn Me, xã Hòn Đất Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 04/12/2025 17:00:00 04/12/2025 Khu vực dọc Quốc Lộ 80 (hướng mé lộ) từ cầu Số 4 đến cửa hàng Thế Giới Di Động, tổ 1–3 & 8–12, khu phố Thị Tứ, xã Mỹ Thuận Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 04/12/2025 17:00:00 04/12/2025 Khu vực dọc 2 bên lộ đan Kinh T6, tổ 16–17 ấp Kinh 4, xã Bình Giang Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:00:00 04/12/2025 15:30:00 04/12/2025 Khu vực 2 bên lộ đan Kinh KH7, tổ 29 ấp Thuận Tiến, xã Bình Sơn Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 05/12/2025 10:00:00 05/12/2025 Khu vực 2 bên đường Đê Quốc Phòng, tổ 22 khu phố Tân Hưng & tổ 16 khu phố Mỹ Hưng, phường Vĩnh Thông Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 05/12/2025 17:00:00 05/12/2025 Lộ đan bờ tây khu phố Hưng Giang từ cống Số 2 đến Kinh Cũ, tổ 22, 23 khu phố Hưng Giang, phường Vĩnh Thông và các khu vực đê Quốc Phòng Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 06/12/2025 17:00:00 06/12/2025 Lộ đan bên sông Kinh Rạch Giá–Hà Tiên, khu phố Mỹ Trung & dọc 2 bên Kinh Ông Kiểm, tổ 1–3 khu phố Mỹ Bình và ấp Phước Hảo, xã Mỹ Thuận Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện An Minh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 02/12/2025 17:00:00 02/12/2025 Một phần xã Đông Hưng, một phần xã Vân Khánh, Tỉnh An Giang Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phú Quốc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 02/12/2025 11:00:00 02/12/2025 Khách sạn Miền Nhiệt Đới, Khu Phố Dường Bào, Dương Tơ, ĐK Phú Quốc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 02/12/2025 16:00:00 02/12/2025 Khách sạn Khánh Di, Khu Phố Dường Bào, Dương Tơ, ĐK Phú Quốc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 03/12/2025 11:00:00 03/12/2025 DNTN Trang Thương, Khu Phố Dường Bào, Dương Tơ, ĐK Phú Quốc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 03/12/2025 16:00:00 03/12/2025 DNTN Hớn Hưng, Khu Phố 6 An Thới, ĐK Phú Quốc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 04/12/2025 10:00:00 04/12/2025 Một phần khu phố 3 Dương Đông, ĐK Phú Quốc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 04/12/2025 11:30:00 04/12/2025 Một phần khu phố 3 Dương Đông, ĐK Phú Quốc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 04/12/2025 12:00:00 04/12/2025 Một phần khu phố 6 An Thới, ĐK Phú Quốc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 04/12/2025 16:00:00 04/12/2025 Một phần khu phố 6 An Thới, ĐK Phú Quốc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 04/12/2025 16:00:00 04/12/2025 Một phần khu phố Cây Thông Trong Cửa Dương, ĐK Phú Quốc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 05/12/2025 18:00:00 05/12/2025 Một phần khu phố 7 Dương Đông, ĐK Phú Quốc Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 08:00:00 05/12/2025 11:30:00 05/12/2025 Một phần khu phố Lê Bát, Cửa Cạn, ĐK Phú Quốc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 06/12/2025 18:00:00 06/12/2025 Một phần khu phố 1 Dương Đông, ĐK Phú Quốc Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện An Biên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 03/12/2025 17:00:00 03/12/2025 Kinh Thứ 2 (từ Cầu Thứ 2 đến Cầu Tư Đương), xã An Biên, AG Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 06/12/2025 17:00:00 06/12/2025 Khu vực Nam Thái, Nam Thái A (cũ), xã Đông Thái, AG Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 07/12/2025 17:00:00 07/12/2025 Từ Tổ QLVH đến Ngã 3 tuyến tránh (ấp 3), xã An Biên, AG Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

