Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 1-7/12/2025: Chi tiết những khu vực thuộc diện bị cúp điện trong tuần
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Vĩnh Long
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 1-7/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 1-7/12/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 1-7/12/2025
Lịch cúp điện Long Châu
Thời gian bắt đầu
Thời gian dự kiến đóng điện
Địa điểm
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00 02/12/2025
15:00 02/12/2025
Các hộ sử dụng điện trạm Đinh Tiên Hoàng 2, Tổ 16, 17, 18, 19, 20, đường Đinh Tiên Hoàng phía tay phải hướng từ Trường Chính Trị Phạm Hùng đến bến xe mới Vĩnh Long, phường Tân Hạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 03/12/2025
11:30 03/12/2025
Các hộ sử dụng điện trạm Cầu Lầu, Tổ 1, 2, 3, 4, đường Trần Phú hướng đến Sở xây dựng, phường Phước Hậu, Tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 03/12/2025
11:30 03/12/2025
Các hộ sử dụng điện trạm Phó Cơ Điều 7A, Tổ 11, 12, 13, 14, đường Phó Cơ Điều hướng từ hẻm Hai Chà đến khu nhà ở Ngọc Vân, phường Phước Hậu, Tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 03/12/2025
17:00 03/12/2025
Các hộ sử dụng điện trạm Tân Quới Hưng 4, Tổ 8, 9, 10, 11, khóm Tân Quới Hưng, phường Long Châu, Tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 03/12/2025
17:00 03/12/2025
Các hộ sử dụng điện trạm Huyền Báo, Tổ 1, 2, 3, 4, khóm Tân Hưng, phường Tân Ngãi, Tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 04/12/2025
11:30 04/12/2025
Các hộ sử dụng điện trạm Năm Hằng 1, Tổ 6, 7, 8, 9, ấp Phú Hưng, xã Phú Quới, Tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 04/12/2025
11:30 04/12/2025
Các hộ sử dụng điện trạm Phú Lợi 1, Tổ 2,3, 4, 5, ấp Phú Lợi, xã Phú Quới, Tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 04/12/2025
11:30 04/12/2025
Các hộ sử dụng điện trạm Phú Long 6A, Tổ 10,11,12, 3, ấp Phú Long, xã Phú Quới, Tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 04/12/2025
17:00 04/12/2025
Các hộ sử dụng điện trạm KDV Hòa Phú 2B, Tổ 6,7,8, 9, KCN Hòa Phú, ấp Phú Long, xã Phú Quới, Tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 04/12/2025
17:00 04/12/2025
Các hộ sử dụng điện trạm Phú Long 1 , Tổ 1,2,3, 4, ấp Phú Long, xã Phú Quới, Tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 06/12/2025
17:00 06/12/2025
Một phần đường Phó Cơ Điều (hướng từ Ngã ba Chiều Tím đến Cầu Ông Me), Tổ 1,2,3, 4, 5, 6, 7, Tổ 19, 20, 21 phường Phước Hậu, Tỉnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Trà Ôn
Thời gian bắt đầu
Thời gian dự kiến đóng điện
Địa điểm
Lý do ngừng cung cấp điện
09:00 01/12/2025
10:00 01/12/2025
Tổ 5, ấp Hiệp Thạnh, xã Hòa Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30 01/12/2025
11:30 01/12/2025
Tổ 7, ấp Ngãi Lộ B, xã Trà Côn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 01/12/2025
14:00 01/12/2025
Tổ 8, ấp Ngãi Lộ A, xã Trà Côn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:15 01/12/2025
15:15 01/12/2025
Tổ 5, ấp Trà Ngoa, xã Trà Côn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30 01/12/2025
16:30 01/12/2025
Tổ 9, ấp Trà Ngoa, xã Trà Côn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00 02/12/2025
10:00 02/12/2025
Ấp Trà Ngoa, xã Trà Côn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30 02/12/2025
11:30 02/12/2025
Ấp Ngãi Lộ A, xã Trà Côn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 02/12/2025
14:00 02/12/2025
Ấp Ngãi Lộ A, xã Trà Côn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:15 02/12/2025
15:15 02/12/2025
Ấp Ngãi Lộ B, xã Trà Côn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30 02/12/2025
16:30 02/12/2025
Ấp Ngãi Lộ B, xã Trà Côn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00 02/12/2025
17:00 02/12/2025
Ấp Kinh Mới, xã Hòa Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00 03/12/2025
10:00 03/12/2025
Trạm biến áp Trà Ngoa 2, một phần tổ 4, ấp Trà Ngoa, xã Trà Côn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00 03/12/2025
10:00 03/12/2025
Trạm biến áp Vĩnh Thành 1, một phần tổ 6, ấp Vĩnh Thành A, xã Vĩnh Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00 03/12/2025
10:00 03/12/2025
Trạm biến áp La Ghì, một phần tổ 11, ấp La Ghì, xã Vĩnh Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30 03/12/2025
11:30 03/12/2025
Trạm biến áp Trà Côn 2A, một phần tổ 8, ấp Trà Ngoa, xã Trà Côn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30 03/12/2025
11:30 03/12/2025
Trạm biến áp Vĩnh Thành 2, một phần tổ 8, ấp Vĩnh Thành A, xã Vĩnh Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30 03/12/2025
11:30 03/12/2025
Trạm biến áp La Ghì 3, một phần tổ 14, ấp La Ghì, xã Vĩnh Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 03/12/2025
14:00 03/12/2025
Trạm biến áp Trà Côn 3, một phần tổ 9, ấp Trà Ngoa, xã Trà Côn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 03/12/2025
14:00 03/12/2025
Trạm biến áp Vĩnh Thành 3A, một phần tổ 10, ấp Vĩnh Thành A, xã Vĩnh Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 03/12/2025
14:00 03/12/2025
Trạm biến áp Đìa Gừa 1, một phần tổ 16, ấp Cống Đá, xã Vĩnh Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:15 03/12/2025
15:15 03/12/2025
Trạm biến áp Trà Côn 4, một phần tổ 11, ấp Trà Ngoa, xã Trà Côn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:15 03/12/2025
15:15 03/12/2025
Trạm biến áp Vĩnh Thành 3, một phần tổ 12, ấp Vĩnh Thành A, xã Vĩnh Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:15 03/12/2025
15:15 03/12/2025
Trạm biến áp Cống Đá 3, một phần tổ 9, ấp Cống Đá, xã Vĩnh Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30 03/12/2025
16:30 03/12/2025
Trạm biến áp Bầy Dầy 1, một phần tổ 15, ấp Ngãi Lộ A, xã Trà Côn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30 03/12/2025
16:30 03/12/2025
Trạm biến áp Vĩnh Tắc, một phần tổ 14, ấp Vĩnh Thành A, xã Vĩnh Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30 03/12/2025
16:30 03/12/2025
Trạm biến áp Giồng Gòn, một phần tổ 10, ấp Giồng Gòn, xã Vĩnh Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00 04/12/2025
17:00 04/12/2025
Trạm biến áp Hồi Phước 2A, một phần tổ 11, ấp Hồi Phước, xã Hòa Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 07/12/2025
16:00 07/12/2025
Một phần tổ 10, 11, 12, 13, ấp Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00 05/12/2025
10:00 05/12/2025
Trạm biến áp Tường Hưng 2A, một phần tổ 8, ấp Tường Hưng, xã Hòa Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00 05/12/2025
10:00 05/12/2025
Trạm biến áp Vĩnh Hựu 3, một phần tổ 11, ấp Vĩnh Hựu, xã Vĩnh Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30 05/12/2025
11:30 05/12/2025
Trạm biến áp Tường Hưng 1A, một phần tổ 11, ấp Tường Hưng, xã Hòa Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30 05/12/2025
11:30 05/12/2025
Trạm biến áp Vĩnh Hựu 2, một phần tổ 14, ấp Vĩnh Hựu, xã Vĩnh Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 05/12/2025
14:00 05/12/2025
Trạm biến áp Ninh Hòa 1A, một phần tổ 8, ấp Ninh Hòa, xã Hòa Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 05/12/2025
14:00 05/12/2025
Trạm biến áp Vĩnh Hựu 2A, một phần tổ 14, ấp Vĩnh Hựu, xã Vĩnh Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:15 05/12/2025
15:15 05/12/2025
Trạm biến áp Tường Thọ 1A, một phần tổ 7, ấp Tường Thọ, xã Hòa Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:15 05/12/2025
15:15 05/12/2025
Trạm biến áp Vĩnh Hựu 1A, một phần tổ 15, ấp Vĩnh Hựu, xã Vĩnh Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30 05/12/2025
16:30 05/12/2025
Trạm biến áp Tường Thọ 3B, một phần tổ 9, ấp Tường Thọ, xã Hòa Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30 05/12/2025
16:30 05/12/2025
Trạm biến áp Vĩnh Hựu 1, một phần tổ 17, ấp Vĩnh Hựu, xã Vĩnh Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tam Bình
Thời gian bắt đầu
Thời gian dự kiến đóng điện
Địa điểm
Lý do ngừng cung cấp điện
06:30 06/12/2025
15:00 06/12/2025
Các ấp: 2, 3B, 5, 8, 9, Lung Đồng, Mỹ Phú, xã Cái Ngang; một phần ấp Mỹ Hòa, xã Hòa Hiệp; ấp Mỹ Quới, Mỹ Trung 1, Mỹ Thành, Mỹ Hưng, Tường Nhơn A, xã Tam Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cái Vồn
Thời gian bắt đầu
Thời gian dự kiến đóng điện
Địa điểm
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00 01/12/2025
17:00 01/12/2025
Các hộ sử dụng điện thuộc một phần từ tổ 2 đến tổ 9 tại ấp Thạnh Lý; Một phần các tổ 4, 7, 8, 9, 10, 12 tại ấp Đông Thạnh A thuộc phường Đông Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:30 02/12/2025
09:30 02/12/2025
Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Rạch Vồn 1 thuộc một phần tổ 3, khóm 2 thuộc phường Cái Vồn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30 02/12/2025
10:30 02/12/2025
Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Đông Thuận thuộc một phần tổ 11, 12, 14, 15, khóm Đông Bình thuộc phường Đông Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30 02/12/2025
11:30 02/12/2025
Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Đông Thuận 2 thuộc một phần tổ 12, 14, 19, khóm Đông Thuận thuộc phường Đông Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 02/12/2025
14:30 02/12/2025
Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Thuận Tiến 1 thuộc một phần tổ 12, 13, 14, 18, 19, ấp Thuận Tiến C thuộc phường Bình Minh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30 02/12/2025
15:30 02/12/2025
Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Chợ Bà thuộc một phần tổ 4, 6, khóm 6; Một phần tổ 3, 4, khóm 2 thuộc phường Bình Minh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30 03/12/2025
09:30 03/12/2025
Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Đông Thạnh 1 thuộc một phần tổ 5, 6, 18 ấp Đông Thạnh C thuộc phường Đông Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30 03/12/2025
10:30 03/12/2025
Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Đông Thạnh 2 thuộc một phần tổ 2, 3, 4, 8, 10, 12 ấp Đông Thạnh C thuộc phường Đông Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30 03/12/2025
11:30 03/12/2025
Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Đông Thạnh 3A thuộc một phần tổ 1, 2, 3 ấp Đông Thạnh C thuộc phường Đông Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 03/12/2025
14:30 03/12/2025
Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Đông Thạnh 4 thuộc một phần tổ 4, 5, 7, 8, 9 ấp Đông Thạnh B thuộc phường Đông Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30 03/12/2025
15:30 03/12/2025
Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Cống Đá thuộc một phần tổ 1 ấp Phú Long, xã Song Phú; Một phần ấp Thạnh An thuộc phường Đông Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30 04/12/2025
14:30 04/12/2025
Các hộ dân sử dụng điện thuộc tuyến dân cư vượt lũ Tân Phú, tổ 5, tổ 6, tổ 7 ấp Phú Yên, xã Song Phú, tỉnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00 07/12/2025
17:00 07/12/2025
Các hộ sử dụng điện thuộc ấp Mỹ Khánh, Mỹ Khánh 1, Mỹ Khánh 2, Tái định cư Mỹ Khánh, tổ 1 ấp Mỹ Lợi, tổ 17 ấp Mỹ Hưng 1, 2 bên tuyến đường 3/2 đoạn từ vòng xoay khu hành chính Bình Minh đến cầu Rạch Tra và tuyến đường Phan Văn Năm đoạn từ ngã tư giao giữa đường 3/2 đến điểm giao với đường Nguyễn Văn Thảnh (Vua cây me) thuộc một phần khóm 2, 3, 4 phường Cái Vồn
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Trung Thành
Thời gian bắt đầu
Thời gian dự kiến đóng điện
Địa điểm
Lý do ngừng cung cấp điện
13:00 04/12/2025
17:00 04/12/2025
Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Hiếu Tín, thuộc Tổ 12, Tổ 13, ấp Hiếu Tín, xã Hiếu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 05/12/2025
17:00 05/12/2025
Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Quới Hiệp 6, thuộc tổ 6, ấp Quới Hiệp, xã Quới An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00 07/12/2025
17:00 07/12/2025
Các hộ sử dụng điện thuộc tuyến 473 Vũng Liêm, từ Cầu Đá dọc phía tay phải QL53 về đến cầu Mây Tức, thuộc các ấp An Thành, ấp Bình Thành, ấp An Lạc Đông, ấp An Lạc Tây, ấp Trung Điền, ấp An Điền 1, ấp An Điền 2, ấp Xuân Minh 1, ấp Xuân Lộc, ấp Phước Lộc, ấp Trung Trạch, ấp An Trung, xã Trung Thành; ấp Giòng Ké, ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp Trường Hội, ấp Kinh, ấp Sậy Đồn, xã Trung Ngãi; ấp Hiếu Minh A, ấp Hiếu Minh B, ấp Hiếu Liên, ấp Hiếu Bình, ấp Hiếu Hậu, ấp Hiếu Nhân, ấp Hiếu Tín, ấp Hiếu Trung An, xã Hiếu Thành; ấp An Lạc 1, ấp An Lạc 2, ấp An Phước, ấp Trung Hòa, ấp An Hậu, xã Hiếu Phụng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00 07/12/2025
17:00 07/12/2025
Các hộ sử dụng điện thuộc tuyến 478 Vũng Liêm, hướng từ trạm 110kV Vũng Liêm phía bên tay trái QL53 về đến Cầu Mang Thít, thuộc ấp Quang Phú, ấp Quang Huy, ấp 8, ấp Nước Xoáy, xã Hiếu Phụng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Long Hồ
Thời gian bắt đầu
Thời gian dự kiến đóng điện
Địa điểm
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00 01/12/2025
11:30 01/12/2025
Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Đình Hậu Thành 1, tổ 11, ấp An Phú A, xã Long Hồ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
12:00 01/12/2025
16:30 01/12/2025
Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Đình Hậu Thành 2, tổ 12, ấp An Phú A, xã Long Hồ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00 02/12/2025
16:30 02/12/2025
Các hộ sử dụng điện thuộc, từ tổ 13 đến tổ 21, ấp An Lương, xã Long Hồ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:30 04/12/2025
16:00 04/12/2025
Các hộ sử dụng điện từ tổ 1 đến tổ 9 thuộc ấp Phước Ngươn A, Phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cái Nhum
Thời gian bắt đầu
Thời gian dự kiến đóng điện
Địa điểm
Lý do ngừng cung cấp điện
08:20 04/12/2025
09:30 04/12/2025
Trạm DNTN Hữu Thành trụ 471CC/143/1 tuyến 471 Cổ Chiên - ấp Thủy Thuận - xã Cái Nhum - tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00 04/12/2025
11:10 04/12/2025
Trạm Trang trại Hữu Nghĩa trụ 473CC/115/29/1 tuyến 473 Cổ Chiên - ấp Phú Bình - xã Cái Nhum - tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:10 04/12/2025
14:10 04/12/2025
Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Tư Hẹ trụ 471CC/192/10 tuyến 471 Cổ Chiên - tổ 27 ấp Phú An - xã Cái Nhum - tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30 04/12/2025
15:30 04/12/2025
Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm An Phước 5 trụ 471CC/186 tuyến 471 Cổ Chiên - tổ NDTQ số 16 ấp Thanh Thủy - xã Cái Nhum - tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:40 04/12/2025
16:40 04/12/2025
Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm An Phước 3 trụ 471CC/184 tuyến 471 Cổ Chiên - tổ NDTQ số 16 ấp Thanh Thủy - xã Cái Nhum - tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30 05/12/2025
09:30 05/12/2025
Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Nhơn Phú 3 trụ 473CC/81 tuyến 473 Cổ Chiên - tổ NDTQ số 3 ấp Phú Thọ - xã Nhơn Phú - tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:50 05/12/2025
11:00 05/12/2025
Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Phú Thạnh A trụ 473CC/117 tuyến 473 Cổ Chiên - tổ NDTQ số 7 ấp Phú Thạnh A - xã Nhơn Phú - tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 05/12/2025
14:00 05/12/2025
Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Phú Thạnh A2 trụ 473CC/140/9 tuyến 473 Cổ Chiên - tổ NDTQ số 5 ấp Phú Thạnh A - xã Nhơn Phú - tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:25 05/12/2025
15:25 05/12/2025
Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Phú Quới 1 trụ 473CC/119/11 tuyến 473 Cổ Chiên - tổ NDTQ số 3 ấp Phú Quới - xã Nhơn Phú - tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:55 05/12/2025
16:55 05/12/2025
Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Phú Thuận 3 trụ 474CC/37/27/15 tuyến 474 Cổ Chiên - tổ NDTQ số 16 ấp Phú Thuận A - xã Nhơn Phú - tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Quới
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
