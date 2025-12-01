Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 1-7/12/2025: Chi tiết những khu vực thuộc diện bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 1-7/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 1-7/12/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 1-7/12/2025

Lịch cúp điện Long Châu

Thời gian bắt đầu Thời gian dự kiến đóng điện Địa điểm Lý do ngừng cung cấp điện 08:00 02/12/2025 15:00 02/12/2025 Các hộ sử dụng điện trạm Đinh Tiên Hoàng 2, Tổ 16, 17, 18, 19, 20, đường Đinh Tiên Hoàng phía tay phải hướng từ Trường Chính Trị Phạm Hùng đến bến xe mới Vĩnh Long, phường Tân Hạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 03/12/2025 11:30 03/12/2025 Các hộ sử dụng điện trạm Cầu Lầu, Tổ 1, 2, 3, 4, đường Trần Phú hướng đến Sở xây dựng, phường Phước Hậu, Tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 03/12/2025 11:30 03/12/2025 Các hộ sử dụng điện trạm Phó Cơ Điều 7A, Tổ 11, 12, 13, 14, đường Phó Cơ Điều hướng từ hẻm Hai Chà đến khu nhà ở Ngọc Vân, phường Phước Hậu, Tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 03/12/2025 17:00 03/12/2025 Các hộ sử dụng điện trạm Tân Quới Hưng 4, Tổ 8, 9, 10, 11, khóm Tân Quới Hưng, phường Long Châu, Tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 03/12/2025 17:00 03/12/2025 Các hộ sử dụng điện trạm Huyền Báo, Tổ 1, 2, 3, 4, khóm Tân Hưng, phường Tân Ngãi, Tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 04/12/2025 11:30 04/12/2025 Các hộ sử dụng điện trạm Năm Hằng 1, Tổ 6, 7, 8, 9, ấp Phú Hưng, xã Phú Quới, Tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 04/12/2025 11:30 04/12/2025 Các hộ sử dụng điện trạm Phú Lợi 1, Tổ 2,3, 4, 5, ấp Phú Lợi, xã Phú Quới, Tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 04/12/2025 11:30 04/12/2025 Các hộ sử dụng điện trạm Phú Long 6A, Tổ 10,11,12, 3, ấp Phú Long, xã Phú Quới, Tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 04/12/2025 17:00 04/12/2025 Các hộ sử dụng điện trạm KDV Hòa Phú 2B, Tổ 6,7,8, 9, KCN Hòa Phú, ấp Phú Long, xã Phú Quới, Tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 04/12/2025 17:00 04/12/2025 Các hộ sử dụng điện trạm Phú Long 1 , Tổ 1,2,3, 4, ấp Phú Long, xã Phú Quới, Tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 06/12/2025 17:00 06/12/2025 Một phần đường Phó Cơ Điều (hướng từ Ngã ba Chiều Tím đến Cầu Ông Me), Tổ 1,2,3, 4, 5, 6, 7, Tổ 19, 20, 21 phường Phước Hậu, Tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Trà Ôn

Thời gian bắt đầu Thời gian dự kiến đóng điện Địa điểm Lý do ngừng cung cấp điện 09:00 01/12/2025 10:00 01/12/2025 Tổ 5, ấp Hiệp Thạnh, xã Hòa Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30 01/12/2025 11:30 01/12/2025 Tổ 7, ấp Ngãi Lộ B, xã Trà Côn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 01/12/2025 14:00 01/12/2025 Tổ 8, ấp Ngãi Lộ A, xã Trà Côn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:15 01/12/2025 15:15 01/12/2025 Tổ 5, ấp Trà Ngoa, xã Trà Côn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30 01/12/2025 16:30 01/12/2025 Tổ 9, ấp Trà Ngoa, xã Trà Côn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00 02/12/2025 10:00 02/12/2025 Ấp Trà Ngoa, xã Trà Côn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30 02/12/2025 11:30 02/12/2025 Ấp Ngãi Lộ A, xã Trà Côn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 02/12/2025 14:00 02/12/2025 Ấp Ngãi Lộ A, xã Trà Côn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:15 02/12/2025 15:15 02/12/2025 Ấp Ngãi Lộ B, xã Trà Côn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30 02/12/2025 16:30 02/12/2025 Ấp Ngãi Lộ B, xã Trà Côn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00 02/12/2025 17:00 02/12/2025 Ấp Kinh Mới, xã Hòa Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00 03/12/2025 10:00 03/12/2025 Trạm biến áp Trà Ngoa 2, một phần tổ 4, ấp Trà Ngoa, xã Trà Côn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00 03/12/2025 10:00 03/12/2025 Trạm biến áp Vĩnh Thành 1, một phần tổ 6, ấp Vĩnh Thành A, xã Vĩnh Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00 03/12/2025 10:00 03/12/2025 Trạm biến áp La Ghì, một phần tổ 11, ấp La Ghì, xã Vĩnh Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30 03/12/2025 11:30 03/12/2025 Trạm biến áp Trà Côn 2A, một phần tổ 8, ấp Trà Ngoa, xã Trà Côn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30 03/12/2025 11:30 03/12/2025 Trạm biến áp Vĩnh Thành 2, một phần tổ 8, ấp Vĩnh Thành A, xã Vĩnh Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30 03/12/2025 11:30 03/12/2025 Trạm biến áp La Ghì 3, một phần tổ 14, ấp La Ghì, xã Vĩnh Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 03/12/2025 14:00 03/12/2025 Trạm biến áp Trà Côn 3, một phần tổ 9, ấp Trà Ngoa, xã Trà Côn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 03/12/2025 14:00 03/12/2025 Trạm biến áp Vĩnh Thành 3A, một phần tổ 10, ấp Vĩnh Thành A, xã Vĩnh Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 03/12/2025 14:00 03/12/2025 Trạm biến áp Đìa Gừa 1, một phần tổ 16, ấp Cống Đá, xã Vĩnh Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:15 03/12/2025 15:15 03/12/2025 Trạm biến áp Trà Côn 4, một phần tổ 11, ấp Trà Ngoa, xã Trà Côn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:15 03/12/2025 15:15 03/12/2025 Trạm biến áp Vĩnh Thành 3, một phần tổ 12, ấp Vĩnh Thành A, xã Vĩnh Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:15 03/12/2025 15:15 03/12/2025 Trạm biến áp Cống Đá 3, một phần tổ 9, ấp Cống Đá, xã Vĩnh Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30 03/12/2025 16:30 03/12/2025 Trạm biến áp Bầy Dầy 1, một phần tổ 15, ấp Ngãi Lộ A, xã Trà Côn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30 03/12/2025 16:30 03/12/2025 Trạm biến áp Vĩnh Tắc, một phần tổ 14, ấp Vĩnh Thành A, xã Vĩnh Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30 03/12/2025 16:30 03/12/2025 Trạm biến áp Giồng Gòn, một phần tổ 10, ấp Giồng Gòn, xã Vĩnh Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00 04/12/2025 17:00 04/12/2025 Trạm biến áp Hồi Phước 2A, một phần tổ 11, ấp Hồi Phước, xã Hòa Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 07/12/2025 16:00 07/12/2025 Một phần tổ 10, 11, 12, 13, ấp Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00 05/12/2025 10:00 05/12/2025 Trạm biến áp Tường Hưng 2A, một phần tổ 8, ấp Tường Hưng, xã Hòa Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00 05/12/2025 10:00 05/12/2025 Trạm biến áp Vĩnh Hựu 3, một phần tổ 11, ấp Vĩnh Hựu, xã Vĩnh Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30 05/12/2025 11:30 05/12/2025 Trạm biến áp Tường Hưng 1A, một phần tổ 11, ấp Tường Hưng, xã Hòa Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30 05/12/2025 11:30 05/12/2025 Trạm biến áp Vĩnh Hựu 2, một phần tổ 14, ấp Vĩnh Hựu, xã Vĩnh Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 05/12/2025 14:00 05/12/2025 Trạm biến áp Ninh Hòa 1A, một phần tổ 8, ấp Ninh Hòa, xã Hòa Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 05/12/2025 14:00 05/12/2025 Trạm biến áp Vĩnh Hựu 2A, một phần tổ 14, ấp Vĩnh Hựu, xã Vĩnh Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:15 05/12/2025 15:15 05/12/2025 Trạm biến áp Tường Thọ 1A, một phần tổ 7, ấp Tường Thọ, xã Hòa Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:15 05/12/2025 15:15 05/12/2025 Trạm biến áp Vĩnh Hựu 1A, một phần tổ 15, ấp Vĩnh Hựu, xã Vĩnh Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30 05/12/2025 16:30 05/12/2025 Trạm biến áp Tường Thọ 3B, một phần tổ 9, ấp Tường Thọ, xã Hòa Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30 05/12/2025 16:30 05/12/2025 Trạm biến áp Vĩnh Hựu 1, một phần tổ 17, ấp Vĩnh Hựu, xã Vĩnh Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tam Bình

Thời gian bắt đầu Thời gian dự kiến đóng điện Địa điểm Lý do ngừng cung cấp điện 06:30 06/12/2025 15:00 06/12/2025 Các ấp: 2, 3B, 5, 8, 9, Lung Đồng, Mỹ Phú, xã Cái Ngang; một phần ấp Mỹ Hòa, xã Hòa Hiệp; ấp Mỹ Quới, Mỹ Trung 1, Mỹ Thành, Mỹ Hưng, Tường Nhơn A, xã Tam Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cái Vồn

Thời gian bắt đầu Thời gian dự kiến đóng điện Địa điểm Lý do ngừng cung cấp điện 08:00 01/12/2025 17:00 01/12/2025 Các hộ sử dụng điện thuộc một phần từ tổ 2 đến tổ 9 tại ấp Thạnh Lý; Một phần các tổ 4, 7, 8, 9, 10, 12 tại ấp Đông Thạnh A thuộc phường Đông Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:30 02/12/2025 09:30 02/12/2025 Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Rạch Vồn 1 thuộc một phần tổ 3, khóm 2 thuộc phường Cái Vồn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30 02/12/2025 10:30 02/12/2025 Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Đông Thuận thuộc một phần tổ 11, 12, 14, 15, khóm Đông Bình thuộc phường Đông Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30 02/12/2025 11:30 02/12/2025 Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Đông Thuận 2 thuộc một phần tổ 12, 14, 19, khóm Đông Thuận thuộc phường Đông Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 02/12/2025 14:30 02/12/2025 Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Thuận Tiến 1 thuộc một phần tổ 12, 13, 14, 18, 19, ấp Thuận Tiến C thuộc phường Bình Minh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30 02/12/2025 15:30 02/12/2025 Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Chợ Bà thuộc một phần tổ 4, 6, khóm 6; Một phần tổ 3, 4, khóm 2 thuộc phường Bình Minh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30 03/12/2025 09:30 03/12/2025 Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Đông Thạnh 1 thuộc một phần tổ 5, 6, 18 ấp Đông Thạnh C thuộc phường Đông Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30 03/12/2025 10:30 03/12/2025 Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Đông Thạnh 2 thuộc một phần tổ 2, 3, 4, 8, 10, 12 ấp Đông Thạnh C thuộc phường Đông Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30 03/12/2025 11:30 03/12/2025 Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Đông Thạnh 3A thuộc một phần tổ 1, 2, 3 ấp Đông Thạnh C thuộc phường Đông Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 03/12/2025 14:30 03/12/2025 Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Đông Thạnh 4 thuộc một phần tổ 4, 5, 7, 8, 9 ấp Đông Thạnh B thuộc phường Đông Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30 03/12/2025 15:30 03/12/2025 Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Cống Đá thuộc một phần tổ 1 ấp Phú Long, xã Song Phú; Một phần ấp Thạnh An thuộc phường Đông Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30 04/12/2025 14:30 04/12/2025 Các hộ dân sử dụng điện thuộc tuyến dân cư vượt lũ Tân Phú, tổ 5, tổ 6, tổ 7 ấp Phú Yên, xã Song Phú, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00 07/12/2025 17:00 07/12/2025 Các hộ sử dụng điện thuộc ấp Mỹ Khánh, Mỹ Khánh 1, Mỹ Khánh 2, Tái định cư Mỹ Khánh, tổ 1 ấp Mỹ Lợi, tổ 17 ấp Mỹ Hưng 1, 2 bên tuyến đường 3/2 đoạn từ vòng xoay khu hành chính Bình Minh đến cầu Rạch Tra và tuyến đường Phan Văn Năm đoạn từ ngã tư giao giữa đường 3/2 đến điểm giao với đường Nguyễn Văn Thảnh (Vua cây me) thuộc một phần khóm 2, 3, 4 phường Cái Vồn Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Trung Thành

Thời gian bắt đầu Thời gian dự kiến đóng điện Địa điểm Lý do ngừng cung cấp điện 13:00 04/12/2025 17:00 04/12/2025 Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Hiếu Tín, thuộc Tổ 12, Tổ 13, ấp Hiếu Tín, xã Hiếu Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 05/12/2025 17:00 05/12/2025 Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Quới Hiệp 6, thuộc tổ 6, ấp Quới Hiệp, xã Quới An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00 07/12/2025 17:00 07/12/2025 Các hộ sử dụng điện thuộc tuyến 473 Vũng Liêm, từ Cầu Đá dọc phía tay phải QL53 về đến cầu Mây Tức, thuộc các ấp An Thành, ấp Bình Thành, ấp An Lạc Đông, ấp An Lạc Tây, ấp Trung Điền, ấp An Điền 1, ấp An Điền 2, ấp Xuân Minh 1, ấp Xuân Lộc, ấp Phước Lộc, ấp Trung Trạch, ấp An Trung, xã Trung Thành; ấp Giòng Ké, ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp Trường Hội, ấp Kinh, ấp Sậy Đồn, xã Trung Ngãi; ấp Hiếu Minh A, ấp Hiếu Minh B, ấp Hiếu Liên, ấp Hiếu Bình, ấp Hiếu Hậu, ấp Hiếu Nhân, ấp Hiếu Tín, ấp Hiếu Trung An, xã Hiếu Thành; ấp An Lạc 1, ấp An Lạc 2, ấp An Phước, ấp Trung Hòa, ấp An Hậu, xã Hiếu Phụng Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00 07/12/2025 17:00 07/12/2025 Các hộ sử dụng điện thuộc tuyến 478 Vũng Liêm, hướng từ trạm 110kV Vũng Liêm phía bên tay trái QL53 về đến Cầu Mang Thít, thuộc ấp Quang Phú, ấp Quang Huy, ấp 8, ấp Nước Xoáy, xã Hiếu Phụng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Long Hồ

Thời gian bắt đầu Thời gian dự kiến đóng điện Địa điểm Lý do ngừng cung cấp điện 07:00 01/12/2025 11:30 01/12/2025 Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Đình Hậu Thành 1, tổ 11, ấp An Phú A, xã Long Hồ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 12:00 01/12/2025 16:30 01/12/2025 Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Đình Hậu Thành 2, tổ 12, ấp An Phú A, xã Long Hồ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00 02/12/2025 16:30 02/12/2025 Các hộ sử dụng điện thuộc, từ tổ 13 đến tổ 21, ấp An Lương, xã Long Hồ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:30 04/12/2025 16:00 04/12/2025 Các hộ sử dụng điện từ tổ 1 đến tổ 9 thuộc ấp Phước Ngươn A, Phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cái Nhum

Thời gian bắt đầu Thời gian dự kiến đóng điện Địa điểm Lý do ngừng cung cấp điện 08:20 04/12/2025 09:30 04/12/2025 Trạm DNTN Hữu Thành trụ 471CC/143/1 tuyến 471 Cổ Chiên - ấp Thủy Thuận - xã Cái Nhum - tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00 04/12/2025 11:10 04/12/2025 Trạm Trang trại Hữu Nghĩa trụ 473CC/115/29/1 tuyến 473 Cổ Chiên - ấp Phú Bình - xã Cái Nhum - tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:10 04/12/2025 14:10 04/12/2025 Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Tư Hẹ trụ 471CC/192/10 tuyến 471 Cổ Chiên - tổ 27 ấp Phú An - xã Cái Nhum - tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30 04/12/2025 15:30 04/12/2025 Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm An Phước 5 trụ 471CC/186 tuyến 471 Cổ Chiên - tổ NDTQ số 16 ấp Thanh Thủy - xã Cái Nhum - tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:40 04/12/2025 16:40 04/12/2025 Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm An Phước 3 trụ 471CC/184 tuyến 471 Cổ Chiên - tổ NDTQ số 16 ấp Thanh Thủy - xã Cái Nhum - tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30 05/12/2025 09:30 05/12/2025 Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Nhơn Phú 3 trụ 473CC/81 tuyến 473 Cổ Chiên - tổ NDTQ số 3 ấp Phú Thọ - xã Nhơn Phú - tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:50 05/12/2025 11:00 05/12/2025 Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Phú Thạnh A trụ 473CC/117 tuyến 473 Cổ Chiên - tổ NDTQ số 7 ấp Phú Thạnh A - xã Nhơn Phú - tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 05/12/2025 14:00 05/12/2025 Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Phú Thạnh A2 trụ 473CC/140/9 tuyến 473 Cổ Chiên - tổ NDTQ số 5 ấp Phú Thạnh A - xã Nhơn Phú - tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:25 05/12/2025 15:25 05/12/2025 Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Phú Quới 1 trụ 473CC/119/11 tuyến 473 Cổ Chiên - tổ NDTQ số 3 ấp Phú Quới - xã Nhơn Phú - tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:55 05/12/2025 16:55 05/12/2025 Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Phú Thuận 3 trụ 474CC/37/27/15 tuyến 474 Cổ Chiên - tổ NDTQ số 16 ấp Phú Thuận A - xã Nhơn Phú - tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Quới

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

