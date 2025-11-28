Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 28-30/11/2025: Chi tiết lịch cúp điện 3 ngày cuối tuần

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 28-30/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 28-30/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 28-30/11/2025

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 06:00:00 ngày 29/11/2025 11:30:00 ngày 29/11/2025 Đường Hoàng Diệu, Cách Mạng, Hòa Bình, Lý Thường Kiệt, Hoàng Văn Thụ, Hai Bà Trưng, Phan Ngọc Hiển, Điện Biên Phủ, Ngô Gia Tự, Trần Văn Thời, Thủ Khoa Huân, Phan Đình Phùng, Lê Văn Duyệt, Hà Huy Tập, Mai Thanh Thế, Lê Lợi, Ninh Bình phường 3 cũ, Lê Hồng Nghi, 30 Tháng 4, Bà Triệu (một phần), Lương Đình Của, Ngô Quang Nhã – phường Bạc Liêu Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 ngày 29/11/2025 14:00:00 ngày 29/11/2025 Đường Bà Triệu (một phần) – phường Bạc Liêu Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 29/11/2025 14:00:00 ngày 29/11/2025 Đường 30 Tháng 4 (một phần), Hà Huy Tập (một phần) – phường Bạc Liêu Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 30/11/2025 11:00:00 ngày 30/11/2025 Khóm Trà Kha B – phường Bạc Liêu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 30/11/2025 12:00:00 ngày 30/11/2025 Khóm Trà Kha B – phường Bạc Liêu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Giá Rai

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 28/11/2025 12:30:00 ngày 28/11/2025 Khóm 9 – phường Láng Tròn; Ấp 21 – phường Láng Tròn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 30/11/2025 14:30:00 ngày 30/11/2025 Ấp 1A, 2A, 3B, 8, 9, 10, 10A, 10B, Khúc Tréo A, Khúc Tréo B, Nhàn Dân A, Nhàn Dân B, Kinh Lớn, Gò Muồng, Xóm Mới – xã Phong Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Lợi

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Phước Long

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 06:30:00 ngày 28/11/2025 10:30:00 ngày 28/11/2025 Ấp Huê 1, Huê 2, Huê 2B, Tường 3B, Tường 3A, Bình Thiện – xã Vĩnh Thanh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 28/11/2025 13:30:00 ngày 28/11/2025 Ấp Bình Thạnh, Bình Thạnh A, Bình Hổ, Bình Hổ A – xã Vĩnh Phước; Ấp 1B, 3, 12 – xã Phong Hiệp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09:30:00 ngày 28/11/2025 13:30:00 ngày 28/11/2025 Ấp 10, Tường Thắng A, Tường Thắng B – xã Vĩnh Thanh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 30/11/2025 10:30:00 ngày 30/11/2025 Ấp Long Hòa, Hành Chính, Long Hậu, Phước Hòa Tiền, Phước Thuận A, Phước Hòa A – xã Phước Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09:30:00 ngày 30/11/2025 13:30:00 ngày 30/11/2025 Ấp Long Hòa, Long Hải, Long Hậu, Hành Chính, Phước Thuận A, Phước Hòa A – xã Phước Long; Ấp Thọ Hậu – xã Vĩnh Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hồng Dân

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 06:00:00 ngày 28/11/2025 14:00:00 ngày 28/11/2025 Ấp Đầu Sấu Đông, Đầu Sấu Tây, Tà Suôl, Bà Ai I, Bà Ai II, Cai Giảng, Bình Dân, Phước Hòa – xã Hồng Dân; Ấp Vĩnh Thành Lập – xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 29/11/2025 16:00:00 ngày 29/11/2025 Ấp Ninh Thành, Ninh Bình, Xóm Tre, Ninh Điền, Phú Tân, Ngan Kè, Ninh Phú, Vàm – xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 30/11/2025 16:00:00 ngày 30/11/2025 Ấp Thống Nhất, Trèm Trẹm, Xẻo Quao, Bà Gồng, Nội Ô – xã Hồng Dân; Ấp Ninh Phước, Tà Óc – xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đông Hải

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 05:30:00 ngày 28/11/2025 15:00:00 ngày 28/11/2025 Ấp Bửu 1, Bửu 2 – xã Đông Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 05:30:00 ngày 28/11/2025 15:30:00 ngày 28/11/2025 Ấp Cái Cùng, Bửu Đông, Hiệp Điền, Mỹ Điền, Vĩnh Điền – xã Đông Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 05:30:00 ngày 29/11/2025 16:00:00 ngày 29/11/2025 Ấp Lung Chim, Chòi Mòi, Long Phú, Minh Thìn, Minh Thìn A, Hòa Phong, Phan Mầu, Lung Lá, Cái Keo, Cây Giá – xã Định Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 29/11/2025 16:30:00 ngày 29/11/2025 Ấp Đầu Lá – xã Long Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 30/11/2025 14:30:00 ngày 30/11/2025 xã An Trạch Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 30/11/2025 14:30:00 ngày 30/11/2025 xã An Trạch; Ấp Cây Thẻ – xã Định Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòa Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 28/11/2025 10:00:00 ngày 28/11/2025 Trạm khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 28/11/2025 12:00:00 ngày 28/11/2025 Trạm khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:30:00 ngày 28/11/2025 14:30:00 ngày 28/11/2025 Trạm khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 29/11/2025 09:30:00 ngày 29/11/2025 Trạm khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 29/11/2025 12:00:00 ngày 29/11/2025 Trạm khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:00:00 ngày 29/11/2025 16:00:00 ngày 29/11/2025 Trạm khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp