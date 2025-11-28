Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 28-30/11/2025: Chi tiết lịch cúp điện 3 ngày cuối tuần
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 28-30/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 28-30/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 28-30/11/2025
Lịch cúp điện Bạc Liêu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
06:00:00 ngày 29/11/2025
11:30:00 ngày 29/11/2025
Đường Hoàng Diệu, Cách Mạng, Hòa Bình, Lý Thường Kiệt, Hoàng Văn Thụ, Hai Bà Trưng, Phan Ngọc Hiển, Điện Biên Phủ, Ngô Gia Tự, Trần Văn Thời, Thủ Khoa Huân, Phan Đình Phùng, Lê Văn Duyệt, Hà Huy Tập, Mai Thanh Thế, Lê Lợi, Ninh Bình phường 3 cũ, Lê Hồng Nghi, 30 Tháng 4, Bà Triệu (một phần), Lương Đình Của, Ngô Quang Nhã – phường Bạc Liêu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 29/11/2025
14:00:00 ngày 29/11/2025
Đường Bà Triệu (một phần) – phường Bạc Liêu
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 29/11/2025
14:00:00 ngày 29/11/2025
Đường 30 Tháng 4 (một phần), Hà Huy Tập (một phần) – phường Bạc Liêu
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 30/11/2025
11:00:00 ngày 30/11/2025
Khóm Trà Kha B – phường Bạc Liêu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 30/11/2025
12:00:00 ngày 30/11/2025
Khóm Trà Kha B – phường Bạc Liêu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Giá Rai
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 28/11/2025
12:30:00 ngày 28/11/2025
Khóm 9 – phường Láng Tròn; Ấp 21 – phường Láng Tròn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 30/11/2025
14:30:00 ngày 30/11/2025
Ấp 1A, 2A, 3B, 8, 9, 10, 10A, 10B, Khúc Tréo A, Khúc Tréo B, Nhàn Dân A, Nhàn Dân B, Kinh Lớn, Gò Muồng, Xóm Mới – xã Phong Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Lợi
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Phước Long
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
06:30:00 ngày 28/11/2025
10:30:00 ngày 28/11/2025
Ấp Huê 1, Huê 2, Huê 2B, Tường 3B, Tường 3A, Bình Thiện – xã Vĩnh Thanh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 28/11/2025
13:30:00 ngày 28/11/2025
Ấp Bình Thạnh, Bình Thạnh A, Bình Hổ, Bình Hổ A – xã Vĩnh Phước; Ấp 1B, 3, 12 – xã Phong Hiệp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:30:00 ngày 28/11/2025
13:30:00 ngày 28/11/2025
Ấp 10, Tường Thắng A, Tường Thắng B – xã Vĩnh Thanh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 30/11/2025
10:30:00 ngày 30/11/2025
Ấp Long Hòa, Hành Chính, Long Hậu, Phước Hòa Tiền, Phước Thuận A, Phước Hòa A – xã Phước Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:30:00 ngày 30/11/2025
13:30:00 ngày 30/11/2025
Ấp Long Hòa, Long Hải, Long Hậu, Hành Chính, Phước Thuận A, Phước Hòa A – xã Phước Long; Ấp Thọ Hậu – xã Vĩnh Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hồng Dân
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
06:00:00 ngày 28/11/2025
14:00:00 ngày 28/11/2025
Ấp Đầu Sấu Đông, Đầu Sấu Tây, Tà Suôl, Bà Ai I, Bà Ai II, Cai Giảng, Bình Dân, Phước Hòa – xã Hồng Dân; Ấp Vĩnh Thành Lập – xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 29/11/2025
16:00:00 ngày 29/11/2025
Ấp Ninh Thành, Ninh Bình, Xóm Tre, Ninh Điền, Phú Tân, Ngan Kè, Ninh Phú, Vàm – xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 30/11/2025
16:00:00 ngày 30/11/2025
Ấp Thống Nhất, Trèm Trẹm, Xẻo Quao, Bà Gồng, Nội Ô – xã Hồng Dân; Ấp Ninh Phước, Tà Óc – xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đông Hải
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
05:30:00 ngày 28/11/2025
15:00:00 ngày 28/11/2025
Ấp Bửu 1, Bửu 2 – xã Đông Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05:30:00 ngày 28/11/2025
15:30:00 ngày 28/11/2025
Ấp Cái Cùng, Bửu Đông, Hiệp Điền, Mỹ Điền, Vĩnh Điền – xã Đông Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05:30:00 ngày 29/11/2025
16:00:00 ngày 29/11/2025
Ấp Lung Chim, Chòi Mòi, Long Phú, Minh Thìn, Minh Thìn A, Hòa Phong, Phan Mầu, Lung Lá, Cái Keo, Cây Giá – xã Định Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 29/11/2025
16:30:00 ngày 29/11/2025
Ấp Đầu Lá – xã Long Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 30/11/2025
14:30:00 ngày 30/11/2025
xã An Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 30/11/2025
14:30:00 ngày 30/11/2025
xã An Trạch; Ấp Cây Thẻ – xã Định Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hòa Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 28/11/2025
10:00:00 ngày 28/11/2025
Trạm khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 28/11/2025
12:00:00 ngày 28/11/2025
Trạm khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:30:00 ngày 28/11/2025
14:30:00 ngày 28/11/2025
Trạm khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 29/11/2025
09:30:00 ngày 29/11/2025
Trạm khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 29/11/2025
12:00:00 ngày 29/11/2025
Trạm khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:00:00 ngày 29/11/2025
16:00:00 ngày 29/11/2025
Trạm khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Giá bạc hôm nay 28/11: Thị trường trong nước tiếp tục giữ đà tăng mạnh, giá giao dịch tiệm cận 57 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 3 phút trước
GĐXH - Thị trường trong nước ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ khi giá bạc giao dịch của các thương hiệu đang tiệm cận ngưỡng 57 triệu đồng/kg.
Giá nhà phố thương mại tại quận Long Biên cũ: Khu nào đang dẫn đầu xu hướng – Việt Hưng, Bồ Đề hay Phúc Lợi?Giá cả thị trường - 56 phút trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, giá nhà phố thương mại (shophouse) tại 4 phường mới thuộc quận Long Biên cũ đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Giá vàng hôm nay 28/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh tăng bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều bật tăng mạnh gần 1 triệu đồng/lượng.
Uống sữa TH true MILK không đường có béo không?Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
TH true MILK nổi bật với dòng sữa tươi sạch đạt chuẩn quốc tế, được nhiều gia đình tin dùng. Vậy uống sữa TH true MILK không đường có béo không, cùng tìm hiểu ngay nhé!
SUV hạng C giá 296 triệu đồng đẹp sang như Mazda CX-5, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khuấy đảo thị trường khi bán ở Trung Quốc?Giá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - SUV hạng C điện với giá khởi điểm chỉ 296 triệu đồng, phạm vi di chuyển tối đa 506 km và loạt công nghệ hỗ trợ lái cao cấp, sẵn sàng ‘đối đầu’ trực diện Mazda CX-5.
Xe ga 150cc giá 52 triệu đồng sang chẳng kém SH, rẻ hơn Air Blade khiến thị trường dậy sóngGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Xe ga 150cc xịn xò như Honda SH mà giá lại rẻ hơn Air Blade 160 đang khiến cho đông đảo công chúng ‘dậy sóng’.
Techcombank tháo gỡ nút thắt chuyển tiền khám chữa bệnh ở nước ngoàiSản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước
Trước yêu cầu cấp bách về tài chính cho việc chữa bệnh tại nước ngoài, giải pháp chuyển tiền của Techcombank đang "tháo gỡ" nút thắt về thời gian và thủ tục, đảm bảo nguồn viện phí được thông suốt khi gia đình cần nhất.
Techcombank đồng hành cùng hộ kinh doanh bứt phá trong hành trình chuyển đổi lên doanh nghiệpSản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước
Trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi mạnh mẽ, Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị được xem là "cú hích" quan trọng, thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước.
Chứng chỉ quỹ - Cánh cửa tiếp cận thị trường chứng khoán cho nhà đầu tư mớiSản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước
Chứng chỉ quỹ nổi lên như một lựa chọn lý tưởng vừa giúp người mới tiếp cận thị trường chứng khoán dễ dàng, vừa mang lại tiềm năng sinh lời ổn định trong dài hạn.
Không cần nhiều vốn, dân văn phòng vẫn có thể đầu tư sinh lờiSản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước
Với thu nhập đều đặn và dòng tiền ổn định, dân văn phòng hoàn toàn có thể tạo thêm nguồn thu từ đầu tư nếu lựa chọn đúng kênh và duy trì thói quen tích lũy lâu dài.
Xe máy điện giá 34,5 triệu đồng pin khỏe, sở hữu khóa thông minh, động cơ chống nước đẹp hơn SH Mode, rẻ ngang VisionGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện dễ thế chân Honda Vision nhờ thiết kế đẹp lấn át cả SH Mode và LEAD, giá mềm.