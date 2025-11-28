Mới nhất
Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 28-30/11/2025: Chi tiết lịch cúp điện 3 ngày cuối tuần

Thứ sáu, 14:17 28/11/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 28-30/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 28-30/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 28-30/11/2025: Chi tiết lịch cúp điện 3 ngày cuối tuần - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 28-30/11/2025

Lịch cúp điện Bạc Liêu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06:00:00 ngày 29/11/2025

11:30:00 ngày 29/11/2025

Đường Hoàng Diệu, Cách Mạng, Hòa Bình, Lý Thường Kiệt, Hoàng Văn Thụ, Hai Bà Trưng, Phan Ngọc Hiển, Điện Biên Phủ, Ngô Gia Tự, Trần Văn Thời, Thủ Khoa Huân, Phan Đình Phùng, Lê Văn Duyệt, Hà Huy Tập, Mai Thanh Thế, Lê Lợi, Ninh Bình phường 3 cũ, Lê Hồng Nghi, 30 Tháng 4, Bà Triệu (một phần), Lương Đình Của, Ngô Quang Nhã – phường Bạc Liêu

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 29/11/2025

14:00:00 ngày 29/11/2025

Đường Bà Triệu (một phần) – phường Bạc Liêu

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 29/11/2025

14:00:00 ngày 29/11/2025

Đường 30 Tháng 4 (một phần), Hà Huy Tập (một phần) – phường Bạc Liêu

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 30/11/2025

11:00:00 ngày 30/11/2025

Khóm Trà Kha B – phường Bạc Liêu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 30/11/2025

12:00:00 ngày 30/11/2025

Khóm Trà Kha B – phường Bạc Liêu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Giá Rai

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 28/11/2025

12:30:00 ngày 28/11/2025

Khóm 9 – phường Láng Tròn; Ấp 21 – phường Láng Tròn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 30/11/2025

14:30:00 ngày 30/11/2025

Ấp 1A, 2A, 3B, 8, 9, 10, 10A, 10B, Khúc Tréo A, Khúc Tréo B, Nhàn Dân A, Nhàn Dân B, Kinh Lớn, Gò Muồng, Xóm Mới – xã Phong Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Lợi

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Phước Long

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06:30:00 ngày 28/11/2025

10:30:00 ngày 28/11/2025

Ấp Huê 1, Huê 2, Huê 2B, Tường 3B, Tường 3A, Bình Thiện – xã Vĩnh Thanh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 28/11/2025

13:30:00 ngày 28/11/2025

Ấp Bình Thạnh, Bình Thạnh A, Bình Hổ, Bình Hổ A – xã Vĩnh Phước; Ấp 1B, 3, 12 – xã Phong Hiệp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:30:00 ngày 28/11/2025

13:30:00 ngày 28/11/2025

Ấp 10, Tường Thắng A, Tường Thắng B – xã Vĩnh Thanh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 30/11/2025

10:30:00 ngày 30/11/2025

Ấp Long Hòa, Hành Chính, Long Hậu, Phước Hòa Tiền, Phước Thuận A, Phước Hòa A – xã Phước Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:30:00 ngày 30/11/2025

13:30:00 ngày 30/11/2025

Ấp Long Hòa, Long Hải, Long Hậu, Hành Chính, Phước Thuận A, Phước Hòa A – xã Phước Long; Ấp Thọ Hậu – xã Vĩnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hồng Dân

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06:00:00 ngày 28/11/2025

14:00:00 ngày 28/11/2025

Ấp Đầu Sấu Đông, Đầu Sấu Tây, Tà Suôl, Bà Ai I, Bà Ai II, Cai Giảng, Bình Dân, Phước Hòa – xã Hồng Dân; Ấp Vĩnh Thành Lập – xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 29/11/2025

16:00:00 ngày 29/11/2025

Ấp Ninh Thành, Ninh Bình, Xóm Tre, Ninh Điền, Phú Tân, Ngan Kè, Ninh Phú, Vàm – xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 30/11/2025

16:00:00 ngày 30/11/2025

Ấp Thống Nhất, Trèm Trẹm, Xẻo Quao, Bà Gồng, Nội Ô – xã Hồng Dân; Ấp Ninh Phước, Tà Óc – xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đông Hải

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

05:30:00 ngày 28/11/2025

15:00:00 ngày 28/11/2025

Ấp Bửu 1, Bửu 2 – xã Đông Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05:30:00 ngày 28/11/2025

15:30:00 ngày 28/11/2025

Ấp Cái Cùng, Bửu Đông, Hiệp Điền, Mỹ Điền, Vĩnh Điền – xã Đông Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05:30:00 ngày 29/11/2025

16:00:00 ngày 29/11/2025

Ấp Lung Chim, Chòi Mòi, Long Phú, Minh Thìn, Minh Thìn A, Hòa Phong, Phan Mầu, Lung Lá, Cái Keo, Cây Giá – xã Định Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 29/11/2025

16:30:00 ngày 29/11/2025

Ấp Đầu Lá – xã Long Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 30/11/2025

14:30:00 ngày 30/11/2025

xã An Trạch

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 30/11/2025

14:30:00 ngày 30/11/2025

xã An Trạch; Ấp Cây Thẻ – xã Định Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòa Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 28/11/2025

10:00:00 ngày 28/11/2025

Trạm khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 28/11/2025

12:00:00 ngày 28/11/2025

Trạm khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:30:00 ngày 28/11/2025

14:30:00 ngày 28/11/2025

Trạm khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 29/11/2025

09:30:00 ngày 29/11/2025

Trạm khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 29/11/2025

12:00:00 ngày 29/11/2025

Trạm khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:00:00 ngày 29/11/2025

16:00:00 ngày 29/11/2025

Trạm khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 26-30/11/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện 11 tiếng/ngày

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 26-30/11/2025: Cái Răng, Thốt Nốt, Bình Thủy và nhiều khu vực thuộc diện bị cúp điện trong tuần

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.

Hồng Thủy
