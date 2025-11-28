Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 28-30/11/2025: Cuối tuần, nhiều khu dân cư bị mất điện từ 6h30 sáng

Lịch cúp điện Bến Tre cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện) từ ngày 28-30/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 28-30/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 28-30/11/2025

Lịch cúp điện Bến Tre

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Ba Tri

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 28/11/2025 11:00:00 ngày 28/11/2025 Tổ 6, ấp Giồng Lân, xã Ba Tri Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 29/11/2025 09:00:00 ngày 29/11/2025 Tòa án khu vực Ba Tri Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 29/11/2025 11:00:00 ngày 29/11/2025 Ấp Tân Phú, Tân Quí, Tân Thành (xã Mỹ Chánh Hòa) & Ấp Mỹ Quí (xã Tân Xuân) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Mỏ Cày

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 28/11/2025 14:00:00 ngày 28/11/2025 Một phần ấp Tân Viên; ấp Tân Bình xã Thành Thới Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 28/11/2025 17:00:00 ngày 28/11/2025 Một phần ấp Nẩy; Ấp Thành Long xã Thành Thới Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bình Đại

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 09:00:00 ngày 28/11/2025 12:00:00 ngày 28/11/2025 Tổ 4, 12 ấp Cây Trôm xã Bình Đại Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 28/11/2025 11:30:00 ngày 28/11/2025 Tổ 12, 13, 14 ấp Ao Vuông xã Thạnh Trị Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 28/11/2025 15:00:00 ngày 28/11/2025 Tổ 6 ấp Tân An; tổ 4 ấp Phước Hòa xã Thạnh Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 28/11/2025 16:00:00 ngày 28/11/2025 Tổ 3 ấp Cây Trôm xã Bình Đại Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 ngày 28/11/2025 17:00:00 ngày 28/11/2025 Tổ 13 ấp Thới An xã Thới Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 29/11/2025 17:00:00 ngày 29/11/2025 Ấp Long Thạnh; một phần ấp Long An, Long Nhơn, Tân Hưng xã Châu Hưng Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thạnh Phú

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 28/11/2025 17:00:00 ngày 28/11/2025 Một phần ấp An Ngãi, An Thạnh xã Thạnh Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phú Túc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 28/11/2025 17:00:00 ngày 28/11/2025 Ấp Long Hòa xã Giao Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 29/11/2025 12:00:00 ngày 29/11/2025 Ấp Chánh xã Tiên Thủy Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30:00 ngày 29/11/2025 17:00:00 ngày 29/11/2025 Ấp Phước Tự xã Phú Túc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 29/11/2025 17:00:00 ngày 29/11/2025 Trạm KH Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 30/11/2025 09:30:00 ngày 30/11/2025 Trạm KH Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 30/11/2025 11:30:00 ngày 30/11/2025 Trạm KH Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 30/11/2025 14:30:00 ngày 30/11/2025 Trạm KH Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 30/11/2025 17:00:00 ngày 30/11/2025 Trạm KH Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Giồng Trôm

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 28/11/2025 09:00:00 ngày 28/11/2025 Tổ 2, 4, 5, 6 ấp Phú Thuận xã Châu Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 28/11/2025 10:00:00 ngày 28/11/2025 Tổ 9, 19, 20 ấp Bình Long xã Châu Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 28/11/2025 10:00:00 ngày 28/11/2025 Tổ 7, 8, 10 ấp Bình Long xã Châu Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 28/11/2025 10:30:00 ngày 28/11/2025 Tổ 5, 8 ấp Tân Bình xã Hưng Nhượng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 28/11/2025 14:00:00 ngày 28/11/2025 Tổ 5, 6, 7, 8 ấp Phú Điền xã Thuận Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30:00 ngày 28/11/2025 16:00:00 ngày 28/11/2025 Tổ 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 ấp Cái Chốt xã Lương Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 29/11/2025 17:00:00 ngày 29/11/2025 Ấp Hòa Bình, một phần ấp Phong Điền, Hòa Thạnh A xã Lương Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 29/11/2025 17:00:00 ngày 29/11/2025 Ấp 5A, 5B, Kinh Trong, Kinh Ngoài, ấp 4 xã Giồng Trôm; ấp Đồng Nhơn, Qui Nghĩa, Phú Tân Phú Hòa, Phú Trị, Phú An, Thới Hòa, Thới Thuận, Thới Trị, Thới An, một phần ấp Phú Thuận xã Châu Hòa; ấp Hòa Thạnh B, Hòa Bình; một phần ấp Phong Điền, Hòa Thạnh A xã Lương Hòa Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 29/11/2025 15:00:00 ngày 29/11/2025 Tổ 6, 8 ấp Giồng Sậy xã Lương Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 30/11/2025 17:00:00 ngày 30/11/2025 Ấp Long Thành, Long Thuận, Long Hiệp, Phú Hòa, Sơn Thuận, Sơn Hòa, Tân Điền 1, Tân Điền 2 Phường An Hội; ấp Mỹ Chánh 1, Mỹ Chánh 2, Mỹ Quới, Mỹ Thạnh, Phước Mỹ, Long Điền, Long Thị Long Thạnh xã Phước Long; ấp Hưng Phú A, Hưng Phú B xã Tân Hào Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:30:00 ngày 30/11/2025 17:00:00 ngày 30/11/2025 Ấp Long Thành, Phường An Hội; ấp Mỹ Chánh 1, Mỹ Chánh 2, Mỹ Quới, Mỹ Thạnh, Phước Mỹ, Long Điền, Long Thị Long Thạnh xã Phước Long; ấp Hưng Phú A, Hưng Phú B xã Tân Hào Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:30:00 ngày 30/11/2025 17:00:00 ngày 30/11/2025 Ấp Mỹ Chánh 1, Mỹ Chánh 2, Mỹ Quới, Mỹ Thạnh, Phước Mỹ, Long Điền, Long Thị Long Thạnh xã Phước Long; ấp Hưng Phú A, Hưng Phú B xã Tân Hào Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Chợ Lách

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 29/11/2025 17:00:00 ngày 29/11/2025 Một phần ấp Đông Nam, Vĩnh Nam, Vĩnh Bắc, Vĩnh Chính, Vĩnh Phú, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Hưng 1, Vĩnh Hưng 2 xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 06:30:00 ngày 30/11/2025 17:00:00 ngày 30/11/2025 - Ấp Tân Long 1, Tân Long 2, Tân Long 3, Chợ Xếp – xã Tân Thành Bình

- Ấp Thủ Sở, Gia Thạnh – xã Phước Mỹ Trung

- Khu phố Thanh Sơn 1, 2, 3, 4; Tân Thông 1–5; Thanh Xuân 1–3 – phường Bến Tre Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:30:00 ngày 30/11/2025 17:00:00 ngày 30/11/2025 Ấp Thanh Sơn 2 – phường Bến Tre Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp 08:00:00 ngày 30/11/2025 16:00:00 ngày 30/11/2025 - Ấp Thanh Bình 1, Thanh Bình 2, Thành Hoá 1, Thành Hoá 2 – xã Tân Thành Bình Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30:00 ngày 30/11/2025 17:00:00 ngày 30/11/2025 Tổ 3, ấp Phước Trung – xã Phước Mỹ Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp