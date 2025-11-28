Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 28-30/11/2025: Cuối tuần, nhiều khu dân cư bị mất điện từ 6h30 sáng

Thứ sáu, 15:28 28/11/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện) từ ngày 28-30/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 28-30/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 28-30/11/2025: Cuối tuần, nhiều khu dân cư bị mất điện từ 6h30 sáng - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 28-30/11/2025

Lịch cúp điện Bến Tre

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Ba Tri

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 28/11/2025

11:00:00 ngày 28/11/2025

Tổ 6, ấp Giồng Lân, xã Ba Tri

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 29/11/2025

09:00:00 ngày 29/11/2025

Tòa án khu vực Ba Tri

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 29/11/2025

11:00:00 ngày 29/11/2025

Ấp Tân Phú, Tân Quí, Tân Thành (xã Mỹ Chánh Hòa) & Ấp Mỹ Quí (xã Tân Xuân)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Mỏ Cày

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 28/11/2025

14:00:00 ngày 28/11/2025

Một phần ấp Tân Viên; ấp Tân Bình xã Thành Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 28/11/2025

17:00:00 ngày 28/11/2025

Một phần ấp Nẩy; Ấp Thành Long xã Thành Thới

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bình Đại

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

09:00:00 ngày 28/11/2025

12:00:00 ngày 28/11/2025

Tổ 4, 12 ấp Cây Trôm xã Bình Đại

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 28/11/2025

11:30:00 ngày 28/11/2025

Tổ 12, 13, 14 ấp Ao Vuông xã Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 28/11/2025

15:00:00 ngày 28/11/2025

Tổ 6 ấp Tân An; tổ 4 ấp Phước Hòa xã Thạnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 28/11/2025

16:00:00 ngày 28/11/2025

Tổ 3 ấp Cây Trôm xã Bình Đại

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 ngày 28/11/2025

17:00:00 ngày 28/11/2025

Tổ 13 ấp Thới An xã Thới Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 29/11/2025

17:00:00 ngày 29/11/2025

Ấp Long Thạnh; một phần ấp Long An, Long Nhơn, Tân Hưng xã Châu Hưng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thạnh Phú

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 28/11/2025

17:00:00 ngày 28/11/2025

Một phần ấp An Ngãi, An Thạnh xã Thạnh Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phú Túc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 28/11/2025

17:00:00 ngày 28/11/2025

Ấp Long Hòa xã Giao Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 29/11/2025

12:00:00 ngày 29/11/2025

Ấp Chánh xã Tiên Thủy

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:30:00 ngày 29/11/2025

17:00:00 ngày 29/11/2025

Ấp Phước Tự xã Phú Túc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 29/11/2025

17:00:00 ngày 29/11/2025

Trạm KH

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 30/11/2025

09:30:00 ngày 30/11/2025

Trạm KH

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 30/11/2025

11:30:00 ngày 30/11/2025

Trạm KH

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 30/11/2025

14:30:00 ngày 30/11/2025

Trạm KH

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 30/11/2025

17:00:00 ngày 30/11/2025

Trạm KH

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Giồng Trôm

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 28/11/2025

09:00:00 ngày 28/11/2025

Tổ 2, 4, 5, 6 ấp Phú Thuận xã Châu Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 28/11/2025

10:00:00 ngày 28/11/2025

Tổ 9, 19, 20 ấp Bình Long xã Châu Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 28/11/2025

10:00:00 ngày 28/11/2025

Tổ 7, 8, 10 ấp Bình Long xã Châu Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 28/11/2025

10:30:00 ngày 28/11/2025

Tổ 5, 8 ấp Tân Bình xã Hưng Nhượng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 28/11/2025

14:00:00 ngày 28/11/2025

Tổ 5, 6, 7, 8 ấp Phú Điền xã Thuận Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30:00 ngày 28/11/2025

16:00:00 ngày 28/11/2025

Tổ 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 ấp Cái Chốt xã Lương Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 29/11/2025

17:00:00 ngày 29/11/2025

Ấp Hòa Bình, một phần ấp Phong Điền, Hòa Thạnh A xã Lương Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 29/11/2025

17:00:00 ngày 29/11/2025

Ấp 5A, 5B, Kinh Trong, Kinh Ngoài, ấp 4 xã Giồng Trôm; ấp Đồng Nhơn, Qui Nghĩa, Phú Tân Phú Hòa, Phú Trị, Phú An, Thới Hòa, Thới Thuận, Thới Trị, Thới An, một phần ấp Phú Thuận xã Châu Hòa; ấp Hòa Thạnh B, Hòa Bình; một phần ấp Phong Điền, Hòa Thạnh A xã Lương Hòa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 29/11/2025

15:00:00 ngày 29/11/2025

Tổ 6, 8 ấp Giồng Sậy xã Lương Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 30/11/2025

17:00:00 ngày 30/11/2025

Ấp Long Thành, Long Thuận, Long Hiệp, Phú Hòa, Sơn Thuận, Sơn Hòa, Tân Điền 1, Tân Điền 2 Phường An Hội; ấp Mỹ Chánh 1, Mỹ Chánh 2, Mỹ Quới, Mỹ Thạnh, Phước Mỹ, Long Điền, Long Thị Long Thạnh xã Phước Long; ấp Hưng Phú A, Hưng Phú B xã Tân Hào

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:30:00 ngày 30/11/2025

17:00:00 ngày 30/11/2025

Ấp Long Thành, Phường An Hội; ấp Mỹ Chánh 1, Mỹ Chánh 2, Mỹ Quới, Mỹ Thạnh, Phước Mỹ, Long Điền, Long Thị Long Thạnh xã Phước Long; ấp Hưng Phú A, Hưng Phú B xã Tân Hào

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:30:00 ngày 30/11/2025

17:00:00 ngày 30/11/2025

Ấp Mỹ Chánh 1, Mỹ Chánh 2, Mỹ Quới, Mỹ Thạnh, Phước Mỹ, Long Điền, Long Thị Long Thạnh xã Phước Long; ấp Hưng Phú A, Hưng Phú B xã Tân Hào

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Chợ Lách

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 29/11/2025

17:00:00 ngày 29/11/2025

Một phần ấp Đông Nam, Vĩnh Nam, Vĩnh Bắc, Vĩnh Chính, Vĩnh Phú, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Hưng 1, Vĩnh Hưng 2 xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06:30:00 ngày 30/11/2025

17:00:00 ngày 30/11/2025

- Ấp Tân Long 1, Tân Long 2, Tân Long 3, Chợ Xếp – xã Tân Thành Bình
- Ấp Thủ Sở, Gia Thạnh – xã Phước Mỹ Trung
- Khu phố Thanh Sơn 1, 2, 3, 4; Tân Thông 1–5; Thanh Xuân 1–3 – phường Bến Tre

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:30:00 ngày 30/11/2025

17:00:00 ngày 30/11/2025

Ấp Thanh Sơn 2 – phường Bến Tre

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

08:00:00 ngày 30/11/2025

16:00:00 ngày 30/11/2025

- Ấp Thanh Bình 1, Thanh Bình 2, Thành Hoá 1, Thành Hoá 2 – xã Tân Thành Bình

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:30:00 ngày 30/11/2025

17:00:00 ngày 30/11/2025

Tổ 3, ấp Phước Trung – xã Phước Mỹ Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 26-30/11/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện 11 tiếng/ngàyLịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 26-30/11/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện 11 tiếng/ngày

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 26-30/11/2025: Cái Răng, Thốt Nốt, Bình Thủy và nhiều khu vực thuộc diện bị cúp điện trong tuầnLịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 26-30/11/2025: Cái Răng, Thốt Nốt, Bình Thủy và nhiều khu vực thuộc diện bị cúp điện trong tuần

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.

Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 26-30/11/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện 11 tiếng/ngày

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 26-30/11/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện 11 tiếng/ngày

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 26-30/11/2025: Cái Răng, Thốt Nốt, Bình Thủy và nhiều khu vực thuộc diện bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 26-30/11/2025: Cái Răng, Thốt Nốt, Bình Thủy và nhiều khu vực thuộc diện bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 26-30/11/2025: Nhiều tuyền đường và khu dân cư bị cúp điện 11 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 26-30/11/2025: Nhiều tuyền đường và khu dân cư bị cúp điện 11 tiếng/ngày

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 25-30/11/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện từ nay đến cuối tuần

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 25-30/11/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện từ nay đến cuối tuần

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 25-30/11/2025: Nhiều khách hàng 10 tiếng/ngày không có điện để dùng

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 25-30/11/2025: Nhiều khách hàng 10 tiếng/ngày không có điện để dùng

Cùng chuyên mục

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 28/11/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 28/11/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 28/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Hà Nội quyết liệt xóa chợ tạm, chợ cóc: Ngã tư phố Yên Hòa vẫn 'kẹt cứng' bởi chợ tự phát kéo dài hàng chục năm

Hà Nội quyết liệt xóa chợ tạm, chợ cóc: Ngã tư phố Yên Hòa vẫn 'kẹt cứng' bởi chợ tự phát kéo dài hàng chục năm

Bảo vệ người tiêu dùng - 3 giờ trước

GĐXH - Tại ngã tư phố Yên Hòa – nơi giao giữa ngõ 232 và 259 (phường Yên Hòa, TP Hà Nội), hành lang giao thông rộng rãi lẽ ra dành cho xe cộ lưu thông lại bị "phủ kín" bởi chợ thực phẩm tự phát tồn tại suốt hàng chục năm.

Giá bạc hôm nay 28/11: Thị trường trong nước tiếp tục giữ đà tăng mạnh, giá giao dịch tiệm cận 57 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 28/11: Thị trường trong nước tiếp tục giữ đà tăng mạnh, giá giao dịch tiệm cận 57 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Thị trường trong nước ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ khi giá bạc giao dịch của các thương hiệu đang tiệm cận ngưỡng 57 triệu đồng/kg.

Giá nhà phố thương mại tại quận Long Biên cũ: Khu nào đang dẫn đầu xu hướng – Việt Hưng, Bồ Đề hay Phúc Lợi?

Giá nhà phố thương mại tại quận Long Biên cũ: Khu nào đang dẫn đầu xu hướng – Việt Hưng, Bồ Đề hay Phúc Lợi?

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, giá nhà phố thương mại (shophouse) tại 4 phường mới thuộc quận Long Biên cũ đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 28-30/11/2025: Chi tiết lịch cúp điện 3 ngày cuối tuần

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 28-30/11/2025: Chi tiết lịch cúp điện 3 ngày cuối tuần

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

Giá vàng hôm nay 28/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh tăng bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 28/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh tăng bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều bật tăng mạnh gần 1 triệu đồng/lượng.

Uống sữa TH true MILK không đường có béo không?

Uống sữa TH true MILK không đường có béo không?

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

TH true MILK nổi bật với dòng sữa tươi sạch đạt chuẩn quốc tế, được nhiều gia đình tin dùng. Vậy uống sữa TH true MILK không đường có béo không, cùng tìm hiểu ngay nhé!

SUV hạng C giá 296 triệu đồng đẹp sang như Mazda CX-5, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khuấy đảo thị trường khi bán ở Trung Quốc?

SUV hạng C giá 296 triệu đồng đẹp sang như Mazda CX-5, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khuấy đảo thị trường khi bán ở Trung Quốc?

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - SUV hạng C điện với giá khởi điểm chỉ 296 triệu đồng, phạm vi di chuyển tối đa 506 km và loạt công nghệ hỗ trợ lái cao cấp, sẵn sàng ‘đối đầu’ trực diện Mazda CX-5.

Xe ga 150cc giá 52 triệu đồng sang chẳng kém SH, rẻ hơn Air Blade khiến thị trường dậy sóng

Xe ga 150cc giá 52 triệu đồng sang chẳng kém SH, rẻ hơn Air Blade khiến thị trường dậy sóng

Giá cả thị trường - 9 giờ trước

GĐXH - Xe ga 150cc xịn xò như Honda SH mà giá lại rẻ hơn Air Blade 160 đang khiến cho đông đảo công chúng ‘dậy sóng’.

Techcombank tháo gỡ nút thắt chuyển tiền khám chữa bệnh ở nước ngoài

Techcombank tháo gỡ nút thắt chuyển tiền khám chữa bệnh ở nước ngoài

Sản phẩm - Dịch vụ - 9 giờ trước

Trước yêu cầu cấp bách về tài chính cho việc chữa bệnh tại nước ngoài, giải pháp chuyển tiền của Techcombank đang "tháo gỡ" nút thắt về thời gian và thủ tục, đảm bảo nguồn viện phí được thông suốt khi gia đình cần nhất.

Xem nhiều

Giá vàng hôm nay 28/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh tăng bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 28/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh tăng bao nhiêu?

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều bật tăng mạnh gần 1 triệu đồng/lượng.

Xe ga 150cc giá 52 triệu đồng sang chẳng kém SH, rẻ hơn Air Blade khiến thị trường dậy sóng

Xe ga 150cc giá 52 triệu đồng sang chẳng kém SH, rẻ hơn Air Blade khiến thị trường dậy sóng

Giá cả thị trường
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 28/11/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 28/11/2025

Sản phẩm - Dịch vụ
SUV hạng C giá 296 triệu đồng đẹp sang như Mazda CX-5, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khuấy đảo thị trường khi bán ở Trung Quốc?

SUV hạng C giá 296 triệu đồng đẹp sang như Mazda CX-5, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khuấy đảo thị trường khi bán ở Trung Quốc?

Giá cả thị trường
Giá bạc hôm nay 28/11: Thị trường trong nước tiếp tục giữ đà tăng mạnh, giá giao dịch tiệm cận 57 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 28/11: Thị trường trong nước tiếp tục giữ đà tăng mạnh, giá giao dịch tiệm cận 57 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top