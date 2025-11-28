Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 28-30/11/2025: Cuối tuần, nhiều khu dân cư bị mất điện từ 6h30 sáng
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bến Tre cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện) từ ngày 28-30/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 28-30/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 28-30/11/2025
Lịch cúp điện Bến Tre
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Ba Tri
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 28/11/2025
11:00:00 ngày 28/11/2025
Tổ 6, ấp Giồng Lân, xã Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 29/11/2025
09:00:00 ngày 29/11/2025
Tòa án khu vực Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 29/11/2025
11:00:00 ngày 29/11/2025
Ấp Tân Phú, Tân Quí, Tân Thành (xã Mỹ Chánh Hòa) & Ấp Mỹ Quí (xã Tân Xuân)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Mỏ Cày
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 28/11/2025
14:00:00 ngày 28/11/2025
Một phần ấp Tân Viên; ấp Tân Bình xã Thành Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 28/11/2025
17:00:00 ngày 28/11/2025
Một phần ấp Nẩy; Ấp Thành Long xã Thành Thới
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Bình Đại
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
09:00:00 ngày 28/11/2025
12:00:00 ngày 28/11/2025
Tổ 4, 12 ấp Cây Trôm xã Bình Đại
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 28/11/2025
11:30:00 ngày 28/11/2025
Tổ 12, 13, 14 ấp Ao Vuông xã Thạnh Trị
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 28/11/2025
15:00:00 ngày 28/11/2025
Tổ 6 ấp Tân An; tổ 4 ấp Phước Hòa xã Thạnh Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 28/11/2025
16:00:00 ngày 28/11/2025
Tổ 3 ấp Cây Trôm xã Bình Đại
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 ngày 28/11/2025
17:00:00 ngày 28/11/2025
Tổ 13 ấp Thới An xã Thới Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 29/11/2025
17:00:00 ngày 29/11/2025
Ấp Long Thạnh; một phần ấp Long An, Long Nhơn, Tân Hưng xã Châu Hưng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thạnh Phú
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 28/11/2025
17:00:00 ngày 28/11/2025
Một phần ấp An Ngãi, An Thạnh xã Thạnh Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phú Túc
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 28/11/2025
17:00:00 ngày 28/11/2025
Ấp Long Hòa xã Giao Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 29/11/2025
12:00:00 ngày 29/11/2025
Ấp Chánh xã Tiên Thủy
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30:00 ngày 29/11/2025
17:00:00 ngày 29/11/2025
Ấp Phước Tự xã Phú Túc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 29/11/2025
17:00:00 ngày 29/11/2025
Trạm KH
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 30/11/2025
09:30:00 ngày 30/11/2025
Trạm KH
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 30/11/2025
11:30:00 ngày 30/11/2025
Trạm KH
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 30/11/2025
14:30:00 ngày 30/11/2025
Trạm KH
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 30/11/2025
17:00:00 ngày 30/11/2025
Trạm KH
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Giồng Trôm
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 28/11/2025
09:00:00 ngày 28/11/2025
Tổ 2, 4, 5, 6 ấp Phú Thuận xã Châu Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 28/11/2025
10:00:00 ngày 28/11/2025
Tổ 9, 19, 20 ấp Bình Long xã Châu Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 28/11/2025
10:00:00 ngày 28/11/2025
Tổ 7, 8, 10 ấp Bình Long xã Châu Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 28/11/2025
10:30:00 ngày 28/11/2025
Tổ 5, 8 ấp Tân Bình xã Hưng Nhượng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 28/11/2025
14:00:00 ngày 28/11/2025
Tổ 5, 6, 7, 8 ấp Phú Điền xã Thuận Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30:00 ngày 28/11/2025
16:00:00 ngày 28/11/2025
Tổ 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 ấp Cái Chốt xã Lương Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 29/11/2025
17:00:00 ngày 29/11/2025
Ấp Hòa Bình, một phần ấp Phong Điền, Hòa Thạnh A xã Lương Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 29/11/2025
17:00:00 ngày 29/11/2025
Ấp 5A, 5B, Kinh Trong, Kinh Ngoài, ấp 4 xã Giồng Trôm; ấp Đồng Nhơn, Qui Nghĩa, Phú Tân Phú Hòa, Phú Trị, Phú An, Thới Hòa, Thới Thuận, Thới Trị, Thới An, một phần ấp Phú Thuận xã Châu Hòa; ấp Hòa Thạnh B, Hòa Bình; một phần ấp Phong Điền, Hòa Thạnh A xã Lương Hòa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 29/11/2025
15:00:00 ngày 29/11/2025
Tổ 6, 8 ấp Giồng Sậy xã Lương Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 30/11/2025
17:00:00 ngày 30/11/2025
Ấp Long Thành, Long Thuận, Long Hiệp, Phú Hòa, Sơn Thuận, Sơn Hòa, Tân Điền 1, Tân Điền 2 Phường An Hội; ấp Mỹ Chánh 1, Mỹ Chánh 2, Mỹ Quới, Mỹ Thạnh, Phước Mỹ, Long Điền, Long Thị Long Thạnh xã Phước Long; ấp Hưng Phú A, Hưng Phú B xã Tân Hào
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:30:00 ngày 30/11/2025
17:00:00 ngày 30/11/2025
Ấp Long Thành, Phường An Hội; ấp Mỹ Chánh 1, Mỹ Chánh 2, Mỹ Quới, Mỹ Thạnh, Phước Mỹ, Long Điền, Long Thị Long Thạnh xã Phước Long; ấp Hưng Phú A, Hưng Phú B xã Tân Hào
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:30:00 ngày 30/11/2025
17:00:00 ngày 30/11/2025
Ấp Mỹ Chánh 1, Mỹ Chánh 2, Mỹ Quới, Mỹ Thạnh, Phước Mỹ, Long Điền, Long Thị Long Thạnh xã Phước Long; ấp Hưng Phú A, Hưng Phú B xã Tân Hào
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Chợ Lách
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 29/11/2025
17:00:00 ngày 29/11/2025
Một phần ấp Đông Nam, Vĩnh Nam, Vĩnh Bắc, Vĩnh Chính, Vĩnh Phú, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Hưng 1, Vĩnh Hưng 2 xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
06:30:00 ngày 30/11/2025
17:00:00 ngày 30/11/2025
- Ấp Tân Long 1, Tân Long 2, Tân Long 3, Chợ Xếp – xã Tân Thành Bình
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:30:00 ngày 30/11/2025
17:00:00 ngày 30/11/2025
Ấp Thanh Sơn 2 – phường Bến Tre
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
08:00:00 ngày 30/11/2025
16:00:00 ngày 30/11/2025
- Ấp Thanh Bình 1, Thanh Bình 2, Thành Hoá 1, Thành Hoá 2 – xã Tân Thành Bình
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30:00 ngày 30/11/2025
17:00:00 ngày 30/11/2025
Tổ 3, ấp Phước Trung – xã Phước Mỹ Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 28/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
GĐXH - Tại ngã tư phố Yên Hòa – nơi giao giữa ngõ 232 và 259 (phường Yên Hòa, TP Hà Nội), hành lang giao thông rộng rãi lẽ ra dành cho xe cộ lưu thông lại bị "phủ kín" bởi chợ thực phẩm tự phát tồn tại suốt hàng chục năm.
GĐXH - Thị trường trong nước ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ khi giá bạc giao dịch của các thương hiệu đang tiệm cận ngưỡng 57 triệu đồng/kg.
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, giá nhà phố thương mại (shophouse) tại 4 phường mới thuộc quận Long Biên cũ đã thiết lập mặt bằng giá mới.
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều bật tăng mạnh gần 1 triệu đồng/lượng.
TH true MILK nổi bật với dòng sữa tươi sạch đạt chuẩn quốc tế, được nhiều gia đình tin dùng. Vậy uống sữa TH true MILK không đường có béo không, cùng tìm hiểu ngay nhé!
GĐXH - SUV hạng C điện với giá khởi điểm chỉ 296 triệu đồng, phạm vi di chuyển tối đa 506 km và loạt công nghệ hỗ trợ lái cao cấp, sẵn sàng ‘đối đầu’ trực diện Mazda CX-5.
GĐXH - Xe ga 150cc xịn xò như Honda SH mà giá lại rẻ hơn Air Blade 160 đang khiến cho đông đảo công chúng ‘dậy sóng’.
Trước yêu cầu cấp bách về tài chính cho việc chữa bệnh tại nước ngoài, giải pháp chuyển tiền của Techcombank đang "tháo gỡ" nút thắt về thời gian và thủ tục, đảm bảo nguồn viện phí được thông suốt khi gia đình cần nhất.
