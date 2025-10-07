Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 7-12/10/2025: Khu vực nào bị cúp điện trong tuần?

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 7-12/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 7-12/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 7-12/10/2025

Lịch cúp điện Rạch Giá

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 07/10/2025 18:00:00 07/10/2025 Một phần đường Quang Trung P.Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 07/10/2025 18:00:00 07/10/2025 Hẻm 126 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm P.Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 08/10/2025 18:00:00 08/10/2025 Một phần đường Lâm Quang Ky P.Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 09/10/2025 18:00:00 09/10/2025 Một phần đường Lạc Hồng Nối dài P.Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 09/10/2025 18:00:00 09/10/2025 Một phần kênh đường Thủy P.Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 09/10/2025 18:00:00 09/10/2025 Một phần đường Lạc Hồng nối dài P.Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 10/10/2025 18:00:00 10/10/2025 Kênh Rạch Chát 1 P.Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 11/10/2025 18:00:00 11/10/2025 Một phần đường Chu Văn An P.Rạch Giá Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 12/10/2025 18:00:00 12/10/2025 Một phần đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, đường Võ Trường Toản P.Rạch Giá Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 07/10/2025 17:00:00 07/10/2025 Ấp Sua Đũa, Xã Bình An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 08/10/2025 17:00:00 08/10/2025 Ấp Tân Bình, Tân Thành, Tân Lợi, Tân Hưng, Xã Châu Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 09/10/2025 17:00:00 09/10/2025 Ấp Hoà Thuận, Xã Bình An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 10/10/2025 17:00:00 10/10/2025 Ấp Hoà Thuận, Xã Bình An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 10/10/2025 17:00:00 10/10/2025 KP Minh Phú, Xã Châu Thành và Ấp Hoà Thuận, Xã Bình An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 11/10/2025 17:00:00 11/10/2025 KP Minh Phú, Xã Châu Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 12/10/2025 17:00:00 12/10/2025 Ấp Phước Ninh, Xã Thạnh Lộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Hiệp

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Hà Tiên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 07/10/2025 12:00:00 07/10/2025 Khu vực Núi Đèn, phường Hà Tiên; Xã Tiên Hải, Tỉnh An Giang Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 07/10/2025 12:00:00 07/10/2025 Khu vực Ủy ban Xã Tiên Hải, Tỉnh An Giang Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 08/10/2025 16:00:00 08/10/2025 Khu vực Tà Lu, phường Hà Tiên, Tỉnh An Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòn Đất

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện An Minh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 07/10/2025 17:00:00 07/10/2025 Một phần xã Đông Hòa, An Giang Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phú Quốc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 07/10/2025 18:00:00 07/10/2025 Khu phố Hàm Ninh, Dương Tơ, Suối Mây, ĐK Phú Quốc Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 07/10/2025 18:00:00 07/10/2025 Khu phố Hàm Ninh, Dương Tơ, Suối Mây, ĐK Phú Quốc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 07/10/2025 18:00:00 07/10/2025 Khu phố Hàm Ninh, Dương Tơ, ĐK Phú Quốc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 08/10/2025 12:00:00 08/10/2025 Khu phố Dương Đông, ĐK Phú Quốc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 08/10/2025 16:00:00 08/10/2025 Khu phố Rạch Tràm, ĐK Phú Quốc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 09/10/2025 14:00:00 09/10/2025 Khu phố An Thới, Hòn Thơm, ĐK Phú Quốc Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 09/10/2025 16:00:00 09/10/2025 Khu phố 2, Cửa Cạn, ĐK Phú Quốc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 10/10/2025 12:00:00 10/10/2025 Khu phố Gành Gió, Ống Lang, ĐK Phú Quốc Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 13:00:00 10/10/2025 17:00:00 10/10/2025 Khu phố Gành Gió, Ống Lang, ĐK Phú Quốc Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 08:00:00 11/10/2025 12:00:00 11/10/2025 Khu phố Gành Gió, Ống Lang, ĐK Phú Quốc Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện An Biên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 07/10/2025 17:00:00 07/10/2025 Ấp Trung Quí (Kinh Thứ 5 phía bờ Đông), xã Đông Thái, AG Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 05:00:00 12/10/2025 18:00:00 12/10/2025 Xã Đông Thái, xã An Biên và một phần xã Tây Yên, AG Bảo trì, sửa chữa lưới điện 05:00:00 12/10/2025 18:00:00 12/10/2025 Xã Đông Thái, xã Đông Hòa, AG Bảo trì, sửa chữa lưới điện

