Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 7-12/10/2025: Khu vực nào bị cúp điện trong tuần?
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Kiên Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 7-12/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 7-12/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 7-12/10/2025
Lịch cúp điện Rạch Giá
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 07/10/2025
18:00:00 07/10/2025
Một phần đường Quang Trung P.Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 07/10/2025
18:00:00 07/10/2025
Hẻm 126 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm P.Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 08/10/2025
18:00:00 08/10/2025
Một phần đường Lâm Quang Ky P.Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 09/10/2025
18:00:00 09/10/2025
Một phần đường Lạc Hồng Nối dài P.Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 09/10/2025
18:00:00 09/10/2025
Một phần kênh đường Thủy P.Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 09/10/2025
18:00:00 09/10/2025
Một phần đường Lạc Hồng nối dài P.Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 10/10/2025
18:00:00 10/10/2025
Kênh Rạch Chát 1 P.Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 11/10/2025
18:00:00 11/10/2025
Một phần đường Chu Văn An P.Rạch Giá
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 12/10/2025
18:00:00 12/10/2025
Một phần đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, đường Võ Trường Toản P.Rạch Giá
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Châu Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 07/10/2025
17:00:00 07/10/2025
Ấp Sua Đũa, Xã Bình An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 08/10/2025
17:00:00 08/10/2025
Ấp Tân Bình, Tân Thành, Tân Lợi, Tân Hưng, Xã Châu Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 09/10/2025
17:00:00 09/10/2025
Ấp Hoà Thuận, Xã Bình An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 10/10/2025
17:00:00 10/10/2025
Ấp Hoà Thuận, Xã Bình An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 10/10/2025
17:00:00 10/10/2025
KP Minh Phú, Xã Châu Thành và Ấp Hoà Thuận, Xã Bình An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 11/10/2025
17:00:00 11/10/2025
KP Minh Phú, Xã Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 12/10/2025
17:00:00 12/10/2025
Ấp Phước Ninh, Xã Thạnh Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Hiệp
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Hà Tiên
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 07/10/2025
12:00:00 07/10/2025
Khu vực Núi Đèn, phường Hà Tiên; Xã Tiên Hải, Tỉnh An Giang
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 07/10/2025
12:00:00 07/10/2025
Khu vực Ủy ban Xã Tiên Hải, Tỉnh An Giang
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 08/10/2025
16:00:00 08/10/2025
Khu vực Tà Lu, phường Hà Tiên, Tỉnh An Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hòn Đất
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện An Minh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 07/10/2025
17:00:00 07/10/2025
Một phần xã Đông Hòa, An Giang
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phú Quốc
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 07/10/2025
18:00:00 07/10/2025
Khu phố Hàm Ninh, Dương Tơ, Suối Mây, ĐK Phú Quốc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 07/10/2025
18:00:00 07/10/2025
Khu phố Hàm Ninh, Dương Tơ, Suối Mây, ĐK Phú Quốc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 07/10/2025
18:00:00 07/10/2025
Khu phố Hàm Ninh, Dương Tơ, ĐK Phú Quốc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 08/10/2025
12:00:00 08/10/2025
Khu phố Dương Đông, ĐK Phú Quốc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 08/10/2025
16:00:00 08/10/2025
Khu phố Rạch Tràm, ĐK Phú Quốc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 09/10/2025
14:00:00 09/10/2025
Khu phố An Thới, Hòn Thơm, ĐK Phú Quốc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 09/10/2025
16:00:00 09/10/2025
Khu phố 2, Cửa Cạn, ĐK Phú Quốc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 10/10/2025
12:00:00 10/10/2025
Khu phố Gành Gió, Ống Lang, ĐK Phú Quốc
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
13:00:00 10/10/2025
17:00:00 10/10/2025
Khu phố Gành Gió, Ống Lang, ĐK Phú Quốc
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
08:00:00 11/10/2025
12:00:00 11/10/2025
Khu phố Gành Gió, Ống Lang, ĐK Phú Quốc
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện An Biên
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 07/10/2025
17:00:00 07/10/2025
Ấp Trung Quí (Kinh Thứ 5 phía bờ Đông), xã Đông Thái, AG
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05:00:00 12/10/2025
18:00:00 12/10/2025
Xã Đông Thái, xã An Biên và một phần xã Tây Yên, AG
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:00:00 12/10/2025
18:00:00 12/10/2025
Xã Đông Thái, xã Đông Hòa, AG
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
