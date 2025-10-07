Mới nhất
Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 7-12/10/2025: Khu vực nào bị cúp điện trong tuần?

Thứ ba, 08:39 07/10/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 7-12/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 7-12/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 7-12/10/2025: Khu vực nào bị cúp điện trong tuần? - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 7-12/10/2025

Lịch cúp điện Rạch Giá

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 07/10/2025

18:00:00 07/10/2025

Một phần đường Quang Trung P.Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 07/10/2025

18:00:00 07/10/2025

Hẻm 126 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm P.Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 08/10/2025

18:00:00 08/10/2025

Một phần đường Lâm Quang Ky P.Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 09/10/2025

18:00:00 09/10/2025

Một phần đường Lạc Hồng Nối dài P.Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 09/10/2025

18:00:00 09/10/2025

Một phần kênh đường Thủy P.Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 09/10/2025

18:00:00 09/10/2025

Một phần đường Lạc Hồng nối dài P.Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 10/10/2025

18:00:00 10/10/2025

Kênh Rạch Chát 1 P.Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 11/10/2025

18:00:00 11/10/2025

Một phần đường Chu Văn An P.Rạch Giá

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 12/10/2025

18:00:00 12/10/2025

Một phần đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, đường Võ Trường Toản P.Rạch Giá

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 07/10/2025

17:00:00 07/10/2025

Ấp Sua Đũa, Xã Bình An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 08/10/2025

17:00:00 08/10/2025

Ấp Tân Bình, Tân Thành, Tân Lợi, Tân Hưng, Xã Châu Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 09/10/2025

17:00:00 09/10/2025

Ấp Hoà Thuận, Xã Bình An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 10/10/2025

17:00:00 10/10/2025

Ấp Hoà Thuận, Xã Bình An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 10/10/2025

17:00:00 10/10/2025

KP Minh Phú, Xã Châu Thành và Ấp Hoà Thuận, Xã Bình An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 11/10/2025

17:00:00 11/10/2025

KP Minh Phú, Xã Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 12/10/2025

17:00:00 12/10/2025

Ấp Phước Ninh, Xã Thạnh Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Hiệp

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Hà Tiên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 07/10/2025

12:00:00 07/10/2025

Khu vực Núi Đèn, phường Hà Tiên; Xã Tiên Hải, Tỉnh An Giang

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 07/10/2025

12:00:00 07/10/2025

Khu vực Ủy ban Xã Tiên Hải, Tỉnh An Giang

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 08/10/2025

16:00:00 08/10/2025

Khu vực Tà Lu, phường Hà Tiên, Tỉnh An Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòn Đất

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện An Minh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 07/10/2025

17:00:00 07/10/2025

Một phần xã Đông Hòa, An Giang

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phú Quốc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 07/10/2025

18:00:00 07/10/2025

Khu phố Hàm Ninh, Dương Tơ, Suối Mây, ĐK Phú Quốc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 07/10/2025

18:00:00 07/10/2025

Khu phố Hàm Ninh, Dương Tơ, Suối Mây, ĐK Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 07/10/2025

18:00:00 07/10/2025

Khu phố Hàm Ninh, Dương Tơ, ĐK Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 08/10/2025

12:00:00 08/10/2025

Khu phố Dương Đông, ĐK Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 08/10/2025

16:00:00 08/10/2025

Khu phố Rạch Tràm, ĐK Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 09/10/2025

14:00:00 09/10/2025

Khu phố An Thới, Hòn Thơm, ĐK Phú Quốc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 09/10/2025

16:00:00 09/10/2025

Khu phố 2, Cửa Cạn, ĐK Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 10/10/2025

12:00:00 10/10/2025

Khu phố Gành Gió, Ống Lang, ĐK Phú Quốc

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

13:00:00 10/10/2025

17:00:00 10/10/2025

Khu phố Gành Gió, Ống Lang, ĐK Phú Quốc

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

08:00:00 11/10/2025

12:00:00 11/10/2025

Khu phố Gành Gió, Ống Lang, ĐK Phú Quốc

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện An Biên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 07/10/2025

17:00:00 07/10/2025

Ấp Trung Quí (Kinh Thứ 5 phía bờ Đông), xã Đông Thái, AG

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05:00:00 12/10/2025

18:00:00 12/10/2025

Xã Đông Thái, xã An Biên và một phần xã Tây Yên, AG

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:00:00 12/10/2025

18:00:00 12/10/2025

Xã Đông Thái, xã Đông Hòa, AG

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 6-12/10/2025: Nhiều khu dân cư và tuyến đường bị cúp điện để sửa chữa lưới điệnLịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 6-12/10/2025: Nhiều khu dân cư và tuyến đường bị cúp điện để sửa chữa lưới điện

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 6-12/10/2025: Nhiều khách hàng 11 tiếng/ngày không có điện để dùngLịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 6-12/10/2025: Nhiều khách hàng 11 tiếng/ngày không có điện để dùng

GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

