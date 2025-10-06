Mới nhất
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 6-12/10/2025: Nhiều khu dân cư và tuyến đường bị cúp điện để sửa chữa lưới điện

Thứ hai, 10:27 06/10/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Trà Vinh cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 6-12/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 6-12/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 6-12/10/2025: Nhiều khu dân cư và tuyến đường bị cúp điện để sửa chữa lưới điện - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Trà Vinh hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 6-12/10/2025

Lịch cúp điện Trà Vinh

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Cầu Ngang

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

13:00:00 ngày 07/10/2025

16:30:00 ngày 07/10/2025

Một phần ấp Bào Bèo, một phần ấp Sông Lưu, xã Hiệp Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 10/10/2025

12:00:00 ngày 10/10/2025

Một phần ấp Năng Nơn, một phần ấp Kim Câu, một phần ấp Kim Hòa, xã Vinh Kim

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 12/10/2025

12:00:00 ngày 12/10/2025

Ấp Căn Nom, ấp Sóc Cụt, ấp Giồng Chanh, ấp Chông Giăng, ấp Cós Xoài, ấp Nô Pộk, ấp Giồng Dầy, xã Nhị Trường

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:30:00 ngày 08/10/2025

17:00:00 ngày 08/10/2025

Một phần ấp Tư và một phần ấp Năm, xã Mỹ Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 08/10/2025

17:00:00 ngày 08/10/2025

Một phần ấp Tư, xã Mỹ Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:30:00 ngày 08/10/2025

17:00:00 ngày 08/10/2025

Một phần ấp Tư, một phần ấp Năm, xã Mỹ Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:30:00 ngày 08/10/2025

17:00:00 ngày 08/10/2025

Trạm Bưu Điện Mỹ Long Nam

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cầu Kè

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

09:00:00 ngày 07/10/2025

10:00:00 ngày 07/10/2025

Trạm Khóm 5-1 thuộc một phần ấp 5, xã Cầu Kè

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:41:00 ngày 01/10/2025

11:35:00 ngày 01/10/2025

Ấp 1, 2, 3, Giồng Lớn, Thông Thảo, Trà Kháo, Thông Thảo, Giồng Dầu, xã Cầu Kè

Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện

Lịch cúp điện Trà Cú

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

09:00:00 ngày 09/10/2025

11:00:00 ngày 09/10/2025

Ấp Ba Trạch A, Ba Trạch B, Ba Trạch C – xã Long Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 09/10/2025

09:10:00 ngày 09/10/2025

Ấp Chợ – xã Lưu Nghiệp Anh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:40:00 ngày 09/10/2025

10:20:00 ngày 09/10/2025

Ấp Trà Lés – xã Trà Cú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:40:00 ngày 09/10/2025

11:20:00 ngày 09/10/2025

Ấp Chợ – xã Hàm Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 09/10/2025

14:10:00 ngày 09/10/2025

Ấp Giồng Lớn A – xã Đại An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30:00 ngày 09/10/2025

15:10:00 ngày 09/10/2025

Ấp Mé Rạch B – xã Đại An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 ngày 09/10/2025

16:10:00 ngày 09/10/2025

Ấp Mé Rạch B – xã Đại An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 10/10/2025

09:10:00 ngày 10/10/2025

Khóm 4 – xã Đại An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:20:00 ngày 10/10/2025

10:00:00 ngày 10/10/2025

Trạm Bến Cá Định An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:20:00 ngày 10/10/2025

11:00:00 ngày 10/10/2025

Trạm Công ty Định An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:10:00 ngày 10/10/2025

13:50:00 ngày 10/10/2025

Khóm 1 – xã Đại An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:10:00 ngày 10/10/2025

14:50:00 ngày 10/10/2025

Ấp Cá Lóc – xã Đại An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:10:00 ngày 10/10/2025

15:50:00 ngày 10/10/2025

Ấp Cá Lóc – xã Đại An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 12/10/2025

09:10:00 ngày 12/10/2025

Một phần ấp 5 – xã Trà Cú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:20:00 ngày 12/10/2025

10:00:00 ngày 12/10/2025

Trạm biến áp VP Huyện Ủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:20:00 ngày 12/10/2025

11:00:00 ngày 12/10/2025

Ấp 5 – xã Trà Cú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:10:00 ngày 12/10/2025

11:50:00 ngày 12/10/2025

Ấp 5 – xã Trà Cú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 12/10/2025

16:30:00 ngày 12/10/2025

Một phần ấp Chợ – xã Đại An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tiểu Cần

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

08:00:00 ngày 08/10/2025

08:40:00 ngày 08/10/2025

Một phần Ấp Te Te – xã Hùng Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:50:00 ngày 08/10/2025

09:30:00 ngày 08/10/2025

Một phần Ấp Te Te – xã Hùng Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:45:00 ngày 08/10/2025

10:25:00 ngày 08/10/2025

Một phần Ấp Te Te – xã Hùng Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:35:00 ngày 08/10/2025

11:15:00 ngày 08/10/2025

Một phần Ấp Te Te – xã Hùng Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 ngày 08/10/2025

14:40:00 ngày 08/10/2025

Một phần Ấp Sáu – xã Hùng Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 08/10/2025

15:40:00 ngày 08/10/2025

Một phần Ấp Te Te – xã Hùng Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:00:00 ngày 08/10/2025

16:40:00 ngày 08/10/2025

Một phần Ấp Ông Rùm 2 – xã Hùng Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 09/10/2025

10:00:00 ngày 09/10/2025

Một phần Ấp Phú Thọ 2 – xã Tiểu Cần

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:15:00 ngày 09/10/2025

12:15:00 ngày 09/10/2025

Một phần Ấp Tân Trung Giồng B – xã Tiểu Cần

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 ngày 09/10/2025

16:15:00 ngày 09/10/2025

Một phần Ấp Tân Trung Giồng B – xã Tiểu Cần

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 10/10/2025

08:40:00 ngày 10/10/2025

Ấp Từ Ô – xã Hùng Hòa (trạm chuyên dùng)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 10/10/2025

09:40:00 ngày 10/10/2025

Một phần Ấp Đại Trường – xã Tiểu Cần

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 12/10/2025

14:00:00 ngày 12/10/2025

Ấp Lò Ngò, Kinh Xáng, Ô Đùng, Ấp Chợ, Ô Trôm, Ô Trao, Tân Đại – xã Tập Ngãi; Ấp Tân Trung Giồng A, B, Tân Trung Kinh, Phú Thọ 2, Cây Gòn – xã Tiểu Cần

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

10:50:00 ngày 12/10/2025

11:30:00 ngày 12/10/2025

Một phần Ấp Tân Đại – xã Tập Ngãi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 12/10/2025

13:40:00 ngày 12/10/2025

Một phần Ấp Ngô Văn Kiệt – xã Tập Ngãi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 ngày 12/10/2025

14:40:00 ngày 12/10/2025

Một phần Ấp Chánh Hội A – xã Hùng Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:50:00 ngày 12/10/2025

15:30:00 ngày 12/10/2025

Một phần Ấp Ngãi Hưng – xã Hùng Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:00:00 ngày 12/10/2025

16:40:00 ngày 12/10/2025

Một phần Ấp Kinh Xáng – xã Tập Ngãi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:22:00 ngày 02/10/2025

10:35:00 ngày 02/10/2025

Một phần Ấp Tân Trung Kinh – xã Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Duyên Hải

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 06/10/2025

09:00:00 ngày 06/10/2025

Mất điện một phần khóm Giồng Trôm phường Duyên Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 06/10/2025

10:00:00 ngày 06/10/2025

Mất điện một phần khóm Giồng Ổi phường Duyên Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 06/10/2025

11:00:00 ngày 06/10/2025

Mất điện một phần khóm Giồng Ổi phường Duyên Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 06/10/2025

14:00:00 ngày 06/10/2025

Mất điện một phần khóm Phước Trị phường Duyên Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 ngày 06/10/2025

15:00:00 ngày 06/10/2025

Mất điện một phần khóm Bào Sen phường Duyên Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 06/10/2025

16:00:00 ngày 06/10/2025

Mất điện một phần khóm 3 phường Duyên Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 07/10/2025

09:00:00 ngày 07/10/2025

Mất điện một phần khóm Bến Chuối phường Duyên Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 07/10/2025

10:00:00 ngày 07/10/2025

Mất điện một phần khóm 2 phường Trường Long Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 07/10/2025

11:00:00 ngày 07/10/2025

Mất điện một phần khóm Phước Bình phường Trường Long Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 07/10/2025

14:00:00 ngày 07/10/2025

Mất điện một phần khóm 30/4 phường Trường Long Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:20:00 ngày 07/10/2025

15:20:00 ngày 07/10/2025

Mất điện một phần khóm 30/4 phường Trường Long Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:00:00 ngày 07/10/2025

17:00:00 ngày 07/10/2025

Mất điện một phần khóm 30/4 phường Trường Long Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 08/10/2025

09:00:00 ngày 08/10/2025

Mất điện một phần ấp Chợ xã Long Hữu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 08/10/2025

10:00:00 ngày 08/10/2025

Mất điện một phần ấp Chợ xã Long Hữu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 08/10/2025

11:00:00 ngày 08/10/2025

Mất điện một phần ấp Chợ xã Long Hữu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 08/10/2025

14:00:00 ngày 08/10/2025

Mất điện một phần ấp Bào xã Long Hữu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 ngày 08/10/2025

15:00:00 ngày 08/10/2025

Mất điện một phần Ấp 11 xã Long Hữu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 08/10/2025

16:00:00 ngày 08/10/2025

Mất điện một phần Ấp 11 xã Long Hữu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:00:00 ngày 08/10/2025

17:00:00 ngày 08/10/2025

Mất điện một phần Ấp 11 xã Long Hữu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 09/10/2025

09:00:00 ngày 09/10/2025

Mất điện một phần Ấp 11 xã Long Hữu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 09/10/2025

10:00:00 ngày 09/10/2025

Mất điện một phần Ấp 11 xã Long Hữu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 09/10/2025

11:00:00 ngày 09/10/2025

Mất điện một phần Ấp 13 xã Long Hữu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 09/10/2025

14:00:00 ngày 09/10/2025

Mất điện một phần Ấp 16 xã Long Hữu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:20:00 ngày 09/10/2025

15:20:00 ngày 09/10/2025

Mất điện một phần ấp Ba Động phường Trường Long Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:35:00 ngày 09/10/2025

16:35:00 ngày 09/10/2025

Mất điện một phần ấp Cồn Trứng phường Trường Long Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 10/10/2025

17:00:00 ngày 10/10/2025

Một phần khóm Mù U, khóm Giồng Giếng, khóm Thống Nhất phường Duyên Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 12/10/2025

18:00:00 ngày 12/10/2025

Một phần Ấp 10, Ấp 11, Ấp 15, Ấp 16, Ấp 17 xã Long Hữu; Một phần Khóm 1 phường Trường Long Hòa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Càng Long

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 11/10/2025

12:00:00 ngày 11/10/2025

Một phần Ấp Số 1, 2, 3, 4, 5 xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 12/10/2025

14:00:00 ngày 12/10/2025

Các Ấp Kinh Ngay, Rạch Cát, Tân Định, Tân Hạnh, Tất Vinh, Nguyệt Lãng A, Phú Hưng, Phú Phong, Phú Phong 3, Long Trị xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 07/10/2025

09:00:00 ngày 07/10/2025

Trạm chuyên dùng Cơ Sở Bún Hoàng Tuấn, ấp 2, xã Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 07/10/2025

11:00:00 ngày 07/10/2025

Một phần ấp Đại Thôn A, xã Hòa Minh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 08/10/2025

11:00:00 ngày 08/10/2025

Ấp Long Trị, phường Long Đức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 12/10/2025

11:00:00 ngày 12/10/2025

Một phần ấp Phú Khánh, Láng Khoét, Trà Uông, Ô Bắp, Nê Có, Phú Lân, Lò Ngò, Trà Nóc, xã Song Lộc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Ngũ Lạc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 07/10/2025

07:10:00 ngày 07/10/2025

Một phần ấp Cây Xoài, xã Ngũ Lạc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 07/10/2025

12:00:00 ngày 07/10/2025

Một phần ấp Mé Láng, Cây Xoài, xã Ngũ Lạc

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải

11:55:00 ngày 07/10/2025

12:10:00 ngày 07/10/2025

Một phần ấp Cây Xoài, xã Ngũ Lạc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 08/10/2025

10:00:00 ngày 08/10/2025

Một phần ấp La Bang Kênh, xã Đôn Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 08/10/2025

12:00:00 ngày 08/10/2025

Một phần ấp Bà Nhì, xã Đôn Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 08/10/2025

14:30:00 ngày 08/10/2025

Một phần ấp La Bang Kinh, xã Đôn Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 08/10/2025

15:30:00 ngày 08/10/2025

Một phần ấp Rọ Say, xã Ngũ Lạc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 08/10/2025

16:30:00 ngày 08/10/2025

Một phần ấp Bà Nhì, xã Đôn Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 09/10/2025

14:00:00 ngày 09/10/2025

Một phần ấp Bà Nhì, xã Đôn Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 09/10/2025

10:00:00 ngày 09/10/2025

Một phần ấp Mồ Côi, xã Đôn Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 09/10/2025

12:00:00 ngày 09/10/2025

Một phần ấp Tà Rom A, xã Đôn Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 09/10/2025

14:30:00 ngày 09/10/2025

Một phần ấp Bà Giam A, xã Đôn Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 09/10/2025

16:00:00 ngày 09/10/2025

Một phần ấp Sa Văng, xã Đôn Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 10/10/2025

10:00:00 ngày 10/10/2025

Một phần ấp Bà Giam A, xã Đôn Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 10/10/2025

12:00:00 ngày 10/10/2025

Một phần ấp Bà Giam A, xã Đôn Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 10/10/2025

14:30:00 ngày 10/10/2025

Một phần ấp Bà Giam A, xã Đôn Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 10/10/2025

16:30:00 ngày 10/10/2025

Một phần ấp Bà Giam A, xã Đôn Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 08/10/2025

12:00:00 ngày 08/10/2025

Ấp Thốt Lốt, xã Ngũ Lạc

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải

06:30:00 ngày 12/10/2025

18:00:00 ngày 12/10/2025

Một phần ấp Đường Liếu, xã Ngũ Lạc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

