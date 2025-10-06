Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 6-12/10/2025: Nhiều khu dân cư và tuyến đường bị cúp điện để sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Trà Vinh cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 6-12/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 6-12/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Trà Vinh hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 6-12/10/2025

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Cầu Ngang

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 13:00:00 ngày 07/10/2025 16:30:00 ngày 07/10/2025 Một phần ấp Bào Bèo, một phần ấp Sông Lưu, xã Hiệp Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 10/10/2025 12:00:00 ngày 10/10/2025 Một phần ấp Năng Nơn, một phần ấp Kim Câu, một phần ấp Kim Hòa, xã Vinh Kim Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 12/10/2025 12:00:00 ngày 12/10/2025 Ấp Căn Nom, ấp Sóc Cụt, ấp Giồng Chanh, ấp Chông Giăng, ấp Cós Xoài, ấp Nô Pộk, ấp Giồng Dầy, xã Nhị Trường Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:30:00 ngày 08/10/2025 17:00:00 ngày 08/10/2025 Một phần ấp Tư và một phần ấp Năm, xã Mỹ Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 08/10/2025 17:00:00 ngày 08/10/2025 Một phần ấp Tư, xã Mỹ Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:30:00 ngày 08/10/2025 17:00:00 ngày 08/10/2025 Một phần ấp Tư, một phần ấp Năm, xã Mỹ Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:30:00 ngày 08/10/2025 17:00:00 ngày 08/10/2025 Trạm Bưu Điện Mỹ Long Nam Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cầu Kè

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 09:00:00 ngày 07/10/2025 10:00:00 ngày 07/10/2025 Trạm Khóm 5-1 thuộc một phần ấp 5, xã Cầu Kè Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:41:00 ngày 01/10/2025 11:35:00 ngày 01/10/2025 Ấp 1, 2, 3, Giồng Lớn, Thông Thảo, Trà Kháo, Thông Thảo, Giồng Dầu, xã Cầu Kè Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện

Lịch cúp điện Trà Cú

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 09:00:00 ngày 09/10/2025 11:00:00 ngày 09/10/2025 Ấp Ba Trạch A, Ba Trạch B, Ba Trạch C – xã Long Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 09/10/2025 09:10:00 ngày 09/10/2025 Ấp Chợ – xã Lưu Nghiệp Anh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:40:00 ngày 09/10/2025 10:20:00 ngày 09/10/2025 Ấp Trà Lés – xã Trà Cú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:40:00 ngày 09/10/2025 11:20:00 ngày 09/10/2025 Ấp Chợ – xã Hàm Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 09/10/2025 14:10:00 ngày 09/10/2025 Ấp Giồng Lớn A – xã Đại An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30:00 ngày 09/10/2025 15:10:00 ngày 09/10/2025 Ấp Mé Rạch B – xã Đại An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 ngày 09/10/2025 16:10:00 ngày 09/10/2025 Ấp Mé Rạch B – xã Đại An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 10/10/2025 09:10:00 ngày 10/10/2025 Khóm 4 – xã Đại An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:20:00 ngày 10/10/2025 10:00:00 ngày 10/10/2025 Trạm Bến Cá Định An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:20:00 ngày 10/10/2025 11:00:00 ngày 10/10/2025 Trạm Công ty Định An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:10:00 ngày 10/10/2025 13:50:00 ngày 10/10/2025 Khóm 1 – xã Đại An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:10:00 ngày 10/10/2025 14:50:00 ngày 10/10/2025 Ấp Cá Lóc – xã Đại An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:10:00 ngày 10/10/2025 15:50:00 ngày 10/10/2025 Ấp Cá Lóc – xã Đại An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 12/10/2025 09:10:00 ngày 12/10/2025 Một phần ấp 5 – xã Trà Cú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:20:00 ngày 12/10/2025 10:00:00 ngày 12/10/2025 Trạm biến áp VP Huyện Ủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:20:00 ngày 12/10/2025 11:00:00 ngày 12/10/2025 Ấp 5 – xã Trà Cú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:10:00 ngày 12/10/2025 11:50:00 ngày 12/10/2025 Ấp 5 – xã Trà Cú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 12/10/2025 16:30:00 ngày 12/10/2025 Một phần ấp Chợ – xã Đại An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tiểu Cần

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 08:00:00 ngày 08/10/2025 08:40:00 ngày 08/10/2025 Một phần Ấp Te Te – xã Hùng Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:50:00 ngày 08/10/2025 09:30:00 ngày 08/10/2025 Một phần Ấp Te Te – xã Hùng Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:45:00 ngày 08/10/2025 10:25:00 ngày 08/10/2025 Một phần Ấp Te Te – xã Hùng Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:35:00 ngày 08/10/2025 11:15:00 ngày 08/10/2025 Một phần Ấp Te Te – xã Hùng Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 ngày 08/10/2025 14:40:00 ngày 08/10/2025 Một phần Ấp Sáu – xã Hùng Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 08/10/2025 15:40:00 ngày 08/10/2025 Một phần Ấp Te Te – xã Hùng Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:00:00 ngày 08/10/2025 16:40:00 ngày 08/10/2025 Một phần Ấp Ông Rùm 2 – xã Hùng Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 09/10/2025 10:00:00 ngày 09/10/2025 Một phần Ấp Phú Thọ 2 – xã Tiểu Cần Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:15:00 ngày 09/10/2025 12:15:00 ngày 09/10/2025 Một phần Ấp Tân Trung Giồng B – xã Tiểu Cần Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 ngày 09/10/2025 16:15:00 ngày 09/10/2025 Một phần Ấp Tân Trung Giồng B – xã Tiểu Cần Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 10/10/2025 08:40:00 ngày 10/10/2025 Ấp Từ Ô – xã Hùng Hòa (trạm chuyên dùng) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 10/10/2025 09:40:00 ngày 10/10/2025 Một phần Ấp Đại Trường – xã Tiểu Cần Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 12/10/2025 14:00:00 ngày 12/10/2025 Ấp Lò Ngò, Kinh Xáng, Ô Đùng, Ấp Chợ, Ô Trôm, Ô Trao, Tân Đại – xã Tập Ngãi; Ấp Tân Trung Giồng A, B, Tân Trung Kinh, Phú Thọ 2, Cây Gòn – xã Tiểu Cần Bảo trì, sửa chữa lưới điện 10:50:00 ngày 12/10/2025 11:30:00 ngày 12/10/2025 Một phần Ấp Tân Đại – xã Tập Ngãi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 12/10/2025 13:40:00 ngày 12/10/2025 Một phần Ấp Ngô Văn Kiệt – xã Tập Ngãi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 ngày 12/10/2025 14:40:00 ngày 12/10/2025 Một phần Ấp Chánh Hội A – xã Hùng Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:50:00 ngày 12/10/2025 15:30:00 ngày 12/10/2025 Một phần Ấp Ngãi Hưng – xã Hùng Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:00:00 ngày 12/10/2025 16:40:00 ngày 12/10/2025 Một phần Ấp Kinh Xáng – xã Tập Ngãi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:22:00 ngày 02/10/2025 10:35:00 ngày 02/10/2025 Một phần Ấp Tân Trung Kinh – xã Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Duyên Hải

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 06/10/2025 09:00:00 ngày 06/10/2025 Mất điện một phần khóm Giồng Trôm phường Duyên Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 06/10/2025 10:00:00 ngày 06/10/2025 Mất điện một phần khóm Giồng Ổi phường Duyên Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 06/10/2025 11:00:00 ngày 06/10/2025 Mất điện một phần khóm Giồng Ổi phường Duyên Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 06/10/2025 14:00:00 ngày 06/10/2025 Mất điện một phần khóm Phước Trị phường Duyên Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 ngày 06/10/2025 15:00:00 ngày 06/10/2025 Mất điện một phần khóm Bào Sen phường Duyên Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 06/10/2025 16:00:00 ngày 06/10/2025 Mất điện một phần khóm 3 phường Duyên Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 07/10/2025 09:00:00 ngày 07/10/2025 Mất điện một phần khóm Bến Chuối phường Duyên Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 07/10/2025 10:00:00 ngày 07/10/2025 Mất điện một phần khóm 2 phường Trường Long Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 07/10/2025 11:00:00 ngày 07/10/2025 Mất điện một phần khóm Phước Bình phường Trường Long Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 07/10/2025 14:00:00 ngày 07/10/2025 Mất điện một phần khóm 30/4 phường Trường Long Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:20:00 ngày 07/10/2025 15:20:00 ngày 07/10/2025 Mất điện một phần khóm 30/4 phường Trường Long Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:00:00 ngày 07/10/2025 17:00:00 ngày 07/10/2025 Mất điện một phần khóm 30/4 phường Trường Long Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 08/10/2025 09:00:00 ngày 08/10/2025 Mất điện một phần ấp Chợ xã Long Hữu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 08/10/2025 10:00:00 ngày 08/10/2025 Mất điện một phần ấp Chợ xã Long Hữu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 08/10/2025 11:00:00 ngày 08/10/2025 Mất điện một phần ấp Chợ xã Long Hữu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 08/10/2025 14:00:00 ngày 08/10/2025 Mất điện một phần ấp Bào xã Long Hữu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 ngày 08/10/2025 15:00:00 ngày 08/10/2025 Mất điện một phần Ấp 11 xã Long Hữu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 08/10/2025 16:00:00 ngày 08/10/2025 Mất điện một phần Ấp 11 xã Long Hữu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:00:00 ngày 08/10/2025 17:00:00 ngày 08/10/2025 Mất điện một phần Ấp 11 xã Long Hữu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 09/10/2025 09:00:00 ngày 09/10/2025 Mất điện một phần Ấp 11 xã Long Hữu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 09/10/2025 10:00:00 ngày 09/10/2025 Mất điện một phần Ấp 11 xã Long Hữu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 09/10/2025 11:00:00 ngày 09/10/2025 Mất điện một phần Ấp 13 xã Long Hữu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 09/10/2025 14:00:00 ngày 09/10/2025 Mất điện một phần Ấp 16 xã Long Hữu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:20:00 ngày 09/10/2025 15:20:00 ngày 09/10/2025 Mất điện một phần ấp Ba Động phường Trường Long Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:35:00 ngày 09/10/2025 16:35:00 ngày 09/10/2025 Mất điện một phần ấp Cồn Trứng phường Trường Long Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 10/10/2025 17:00:00 ngày 10/10/2025 Một phần khóm Mù U, khóm Giồng Giếng, khóm Thống Nhất phường Duyên Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 12/10/2025 18:00:00 ngày 12/10/2025 Một phần Ấp 10, Ấp 11, Ấp 15, Ấp 16, Ấp 17 xã Long Hữu; Một phần Khóm 1 phường Trường Long Hòa Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Càng Long

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 11/10/2025 12:00:00 ngày 11/10/2025 Một phần Ấp Số 1, 2, 3, 4, 5 xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 12/10/2025 14:00:00 ngày 12/10/2025 Các Ấp Kinh Ngay, Rạch Cát, Tân Định, Tân Hạnh, Tất Vinh, Nguyệt Lãng A, Phú Hưng, Phú Phong, Phú Phong 3, Long Trị xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 07/10/2025 09:00:00 ngày 07/10/2025 Trạm chuyên dùng Cơ Sở Bún Hoàng Tuấn, ấp 2, xã Châu Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 07/10/2025 11:00:00 ngày 07/10/2025 Một phần ấp Đại Thôn A, xã Hòa Minh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 08/10/2025 11:00:00 ngày 08/10/2025 Ấp Long Trị, phường Long Đức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 12/10/2025 11:00:00 ngày 12/10/2025 Một phần ấp Phú Khánh, Láng Khoét, Trà Uông, Ô Bắp, Nê Có, Phú Lân, Lò Ngò, Trà Nóc, xã Song Lộc Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Ngũ Lạc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 07/10/2025 07:10:00 ngày 07/10/2025 Một phần ấp Cây Xoài, xã Ngũ Lạc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 07/10/2025 12:00:00 ngày 07/10/2025 Một phần ấp Mé Láng, Cây Xoài, xã Ngũ Lạc Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải 11:55:00 ngày 07/10/2025 12:10:00 ngày 07/10/2025 Một phần ấp Cây Xoài, xã Ngũ Lạc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 08/10/2025 10:00:00 ngày 08/10/2025 Một phần ấp La Bang Kênh, xã Đôn Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 08/10/2025 12:00:00 ngày 08/10/2025 Một phần ấp Bà Nhì, xã Đôn Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 08/10/2025 14:30:00 ngày 08/10/2025 Một phần ấp La Bang Kinh, xã Đôn Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 08/10/2025 15:30:00 ngày 08/10/2025 Một phần ấp Rọ Say, xã Ngũ Lạc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 08/10/2025 16:30:00 ngày 08/10/2025 Một phần ấp Bà Nhì, xã Đôn Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 09/10/2025 14:00:00 ngày 09/10/2025 Một phần ấp Bà Nhì, xã Đôn Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 09/10/2025 10:00:00 ngày 09/10/2025 Một phần ấp Mồ Côi, xã Đôn Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 09/10/2025 12:00:00 ngày 09/10/2025 Một phần ấp Tà Rom A, xã Đôn Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 09/10/2025 14:30:00 ngày 09/10/2025 Một phần ấp Bà Giam A, xã Đôn Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 09/10/2025 16:00:00 ngày 09/10/2025 Một phần ấp Sa Văng, xã Đôn Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 10/10/2025 10:00:00 ngày 10/10/2025 Một phần ấp Bà Giam A, xã Đôn Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 10/10/2025 12:00:00 ngày 10/10/2025 Một phần ấp Bà Giam A, xã Đôn Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 10/10/2025 14:30:00 ngày 10/10/2025 Một phần ấp Bà Giam A, xã Đôn Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 10/10/2025 16:30:00 ngày 10/10/2025 Một phần ấp Bà Giam A, xã Đôn Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 08/10/2025 12:00:00 ngày 08/10/2025 Ấp Thốt Lốt, xã Ngũ Lạc Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải 06:30:00 ngày 12/10/2025 18:00:00 ngày 12/10/2025 Một phần ấp Đường Liếu, xã Ngũ Lạc Bảo trì, sửa chữa lưới điện

