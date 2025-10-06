Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 6-12/10/2025: Nhiều khu dân cư và tuyến đường bị cúp điện để sửa chữa lưới điện
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Trà Vinh cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 6-12/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 6-12/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 6-12/10/2025
Lịch cúp điện Trà Vinh
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Cầu Ngang
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
13:00:00 ngày 07/10/2025
16:30:00 ngày 07/10/2025
Một phần ấp Bào Bèo, một phần ấp Sông Lưu, xã Hiệp Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 10/10/2025
12:00:00 ngày 10/10/2025
Một phần ấp Năng Nơn, một phần ấp Kim Câu, một phần ấp Kim Hòa, xã Vinh Kim
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 12/10/2025
12:00:00 ngày 12/10/2025
Ấp Căn Nom, ấp Sóc Cụt, ấp Giồng Chanh, ấp Chông Giăng, ấp Cós Xoài, ấp Nô Pộk, ấp Giồng Dầy, xã Nhị Trường
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:30:00 ngày 08/10/2025
17:00:00 ngày 08/10/2025
Một phần ấp Tư và một phần ấp Năm, xã Mỹ Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 08/10/2025
17:00:00 ngày 08/10/2025
Một phần ấp Tư, xã Mỹ Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:30:00 ngày 08/10/2025
17:00:00 ngày 08/10/2025
Một phần ấp Tư, một phần ấp Năm, xã Mỹ Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:30:00 ngày 08/10/2025
17:00:00 ngày 08/10/2025
Trạm Bưu Điện Mỹ Long Nam
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cầu Kè
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
09:00:00 ngày 07/10/2025
10:00:00 ngày 07/10/2025
Trạm Khóm 5-1 thuộc một phần ấp 5, xã Cầu Kè
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:41:00 ngày 01/10/2025
11:35:00 ngày 01/10/2025
Ấp 1, 2, 3, Giồng Lớn, Thông Thảo, Trà Kháo, Thông Thảo, Giồng Dầu, xã Cầu Kè
Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện
Lịch cúp điện Trà Cú
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
09:00:00 ngày 09/10/2025
11:00:00 ngày 09/10/2025
Ấp Ba Trạch A, Ba Trạch B, Ba Trạch C – xã Long Hiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 09/10/2025
09:10:00 ngày 09/10/2025
Ấp Chợ – xã Lưu Nghiệp Anh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:40:00 ngày 09/10/2025
10:20:00 ngày 09/10/2025
Ấp Trà Lés – xã Trà Cú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:40:00 ngày 09/10/2025
11:20:00 ngày 09/10/2025
Ấp Chợ – xã Hàm Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 09/10/2025
14:10:00 ngày 09/10/2025
Ấp Giồng Lớn A – xã Đại An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30:00 ngày 09/10/2025
15:10:00 ngày 09/10/2025
Ấp Mé Rạch B – xã Đại An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 ngày 09/10/2025
16:10:00 ngày 09/10/2025
Ấp Mé Rạch B – xã Đại An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 10/10/2025
09:10:00 ngày 10/10/2025
Khóm 4 – xã Đại An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:20:00 ngày 10/10/2025
10:00:00 ngày 10/10/2025
Trạm Bến Cá Định An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:20:00 ngày 10/10/2025
11:00:00 ngày 10/10/2025
Trạm Công ty Định An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:10:00 ngày 10/10/2025
13:50:00 ngày 10/10/2025
Khóm 1 – xã Đại An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:10:00 ngày 10/10/2025
14:50:00 ngày 10/10/2025
Ấp Cá Lóc – xã Đại An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:10:00 ngày 10/10/2025
15:50:00 ngày 10/10/2025
Ấp Cá Lóc – xã Đại An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 12/10/2025
09:10:00 ngày 12/10/2025
Một phần ấp 5 – xã Trà Cú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:20:00 ngày 12/10/2025
10:00:00 ngày 12/10/2025
Trạm biến áp VP Huyện Ủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:20:00 ngày 12/10/2025
11:00:00 ngày 12/10/2025
Ấp 5 – xã Trà Cú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:10:00 ngày 12/10/2025
11:50:00 ngày 12/10/2025
Ấp 5 – xã Trà Cú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 12/10/2025
16:30:00 ngày 12/10/2025
Một phần ấp Chợ – xã Đại An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tiểu Cần
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
08:00:00 ngày 08/10/2025
08:40:00 ngày 08/10/2025
Một phần Ấp Te Te – xã Hùng Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:50:00 ngày 08/10/2025
09:30:00 ngày 08/10/2025
Một phần Ấp Te Te – xã Hùng Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:45:00 ngày 08/10/2025
10:25:00 ngày 08/10/2025
Một phần Ấp Te Te – xã Hùng Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:35:00 ngày 08/10/2025
11:15:00 ngày 08/10/2025
Một phần Ấp Te Te – xã Hùng Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 ngày 08/10/2025
14:40:00 ngày 08/10/2025
Một phần Ấp Sáu – xã Hùng Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 08/10/2025
15:40:00 ngày 08/10/2025
Một phần Ấp Te Te – xã Hùng Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:00:00 ngày 08/10/2025
16:40:00 ngày 08/10/2025
Một phần Ấp Ông Rùm 2 – xã Hùng Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 09/10/2025
10:00:00 ngày 09/10/2025
Một phần Ấp Phú Thọ 2 – xã Tiểu Cần
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:15:00 ngày 09/10/2025
12:15:00 ngày 09/10/2025
Một phần Ấp Tân Trung Giồng B – xã Tiểu Cần
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 ngày 09/10/2025
16:15:00 ngày 09/10/2025
Một phần Ấp Tân Trung Giồng B – xã Tiểu Cần
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 10/10/2025
08:40:00 ngày 10/10/2025
Ấp Từ Ô – xã Hùng Hòa (trạm chuyên dùng)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 10/10/2025
09:40:00 ngày 10/10/2025
Một phần Ấp Đại Trường – xã Tiểu Cần
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 12/10/2025
14:00:00 ngày 12/10/2025
Ấp Lò Ngò, Kinh Xáng, Ô Đùng, Ấp Chợ, Ô Trôm, Ô Trao, Tân Đại – xã Tập Ngãi; Ấp Tân Trung Giồng A, B, Tân Trung Kinh, Phú Thọ 2, Cây Gòn – xã Tiểu Cần
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10:50:00 ngày 12/10/2025
11:30:00 ngày 12/10/2025
Một phần Ấp Tân Đại – xã Tập Ngãi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 12/10/2025
13:40:00 ngày 12/10/2025
Một phần Ấp Ngô Văn Kiệt – xã Tập Ngãi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 ngày 12/10/2025
14:40:00 ngày 12/10/2025
Một phần Ấp Chánh Hội A – xã Hùng Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:50:00 ngày 12/10/2025
15:30:00 ngày 12/10/2025
Một phần Ấp Ngãi Hưng – xã Hùng Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:00:00 ngày 12/10/2025
16:40:00 ngày 12/10/2025
Một phần Ấp Kinh Xáng – xã Tập Ngãi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:22:00 ngày 02/10/2025
10:35:00 ngày 02/10/2025
Một phần Ấp Tân Trung Kinh – xã Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Duyên Hải
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 06/10/2025
09:00:00 ngày 06/10/2025
Mất điện một phần khóm Giồng Trôm phường Duyên Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 06/10/2025
10:00:00 ngày 06/10/2025
Mất điện một phần khóm Giồng Ổi phường Duyên Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 06/10/2025
11:00:00 ngày 06/10/2025
Mất điện một phần khóm Giồng Ổi phường Duyên Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 06/10/2025
14:00:00 ngày 06/10/2025
Mất điện một phần khóm Phước Trị phường Duyên Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 ngày 06/10/2025
15:00:00 ngày 06/10/2025
Mất điện một phần khóm Bào Sen phường Duyên Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 06/10/2025
16:00:00 ngày 06/10/2025
Mất điện một phần khóm 3 phường Duyên Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 07/10/2025
09:00:00 ngày 07/10/2025
Mất điện một phần khóm Bến Chuối phường Duyên Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 07/10/2025
10:00:00 ngày 07/10/2025
Mất điện một phần khóm 2 phường Trường Long Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 07/10/2025
11:00:00 ngày 07/10/2025
Mất điện một phần khóm Phước Bình phường Trường Long Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 07/10/2025
14:00:00 ngày 07/10/2025
Mất điện một phần khóm 30/4 phường Trường Long Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:20:00 ngày 07/10/2025
15:20:00 ngày 07/10/2025
Mất điện một phần khóm 30/4 phường Trường Long Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:00:00 ngày 07/10/2025
17:00:00 ngày 07/10/2025
Mất điện một phần khóm 30/4 phường Trường Long Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 08/10/2025
09:00:00 ngày 08/10/2025
Mất điện một phần ấp Chợ xã Long Hữu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 08/10/2025
10:00:00 ngày 08/10/2025
Mất điện một phần ấp Chợ xã Long Hữu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 08/10/2025
11:00:00 ngày 08/10/2025
Mất điện một phần ấp Chợ xã Long Hữu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 08/10/2025
14:00:00 ngày 08/10/2025
Mất điện một phần ấp Bào xã Long Hữu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 ngày 08/10/2025
15:00:00 ngày 08/10/2025
Mất điện một phần Ấp 11 xã Long Hữu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 08/10/2025
16:00:00 ngày 08/10/2025
Mất điện một phần Ấp 11 xã Long Hữu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:00:00 ngày 08/10/2025
17:00:00 ngày 08/10/2025
Mất điện một phần Ấp 11 xã Long Hữu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 09/10/2025
09:00:00 ngày 09/10/2025
Mất điện một phần Ấp 11 xã Long Hữu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 09/10/2025
10:00:00 ngày 09/10/2025
Mất điện một phần Ấp 11 xã Long Hữu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 09/10/2025
11:00:00 ngày 09/10/2025
Mất điện một phần Ấp 13 xã Long Hữu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 09/10/2025
14:00:00 ngày 09/10/2025
Mất điện một phần Ấp 16 xã Long Hữu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:20:00 ngày 09/10/2025
15:20:00 ngày 09/10/2025
Mất điện một phần ấp Ba Động phường Trường Long Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:35:00 ngày 09/10/2025
16:35:00 ngày 09/10/2025
Mất điện một phần ấp Cồn Trứng phường Trường Long Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 10/10/2025
17:00:00 ngày 10/10/2025
Một phần khóm Mù U, khóm Giồng Giếng, khóm Thống Nhất phường Duyên Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 12/10/2025
18:00:00 ngày 12/10/2025
Một phần Ấp 10, Ấp 11, Ấp 15, Ấp 16, Ấp 17 xã Long Hữu; Một phần Khóm 1 phường Trường Long Hòa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Càng Long
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 11/10/2025
12:00:00 ngày 11/10/2025
Một phần Ấp Số 1, 2, 3, 4, 5 xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 12/10/2025
14:00:00 ngày 12/10/2025
Các Ấp Kinh Ngay, Rạch Cát, Tân Định, Tân Hạnh, Tất Vinh, Nguyệt Lãng A, Phú Hưng, Phú Phong, Phú Phong 3, Long Trị xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Châu Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 07/10/2025
09:00:00 ngày 07/10/2025
Trạm chuyên dùng Cơ Sở Bún Hoàng Tuấn, ấp 2, xã Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 07/10/2025
11:00:00 ngày 07/10/2025
Một phần ấp Đại Thôn A, xã Hòa Minh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 08/10/2025
11:00:00 ngày 08/10/2025
Ấp Long Trị, phường Long Đức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 12/10/2025
11:00:00 ngày 12/10/2025
Một phần ấp Phú Khánh, Láng Khoét, Trà Uông, Ô Bắp, Nê Có, Phú Lân, Lò Ngò, Trà Nóc, xã Song Lộc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Ngũ Lạc
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 07/10/2025
07:10:00 ngày 07/10/2025
Một phần ấp Cây Xoài, xã Ngũ Lạc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 07/10/2025
12:00:00 ngày 07/10/2025
Một phần ấp Mé Láng, Cây Xoài, xã Ngũ Lạc
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
11:55:00 ngày 07/10/2025
12:10:00 ngày 07/10/2025
Một phần ấp Cây Xoài, xã Ngũ Lạc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 08/10/2025
10:00:00 ngày 08/10/2025
Một phần ấp La Bang Kênh, xã Đôn Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 08/10/2025
12:00:00 ngày 08/10/2025
Một phần ấp Bà Nhì, xã Đôn Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 08/10/2025
14:30:00 ngày 08/10/2025
Một phần ấp La Bang Kinh, xã Đôn Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 08/10/2025
15:30:00 ngày 08/10/2025
Một phần ấp Rọ Say, xã Ngũ Lạc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 08/10/2025
16:30:00 ngày 08/10/2025
Một phần ấp Bà Nhì, xã Đôn Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 09/10/2025
14:00:00 ngày 09/10/2025
Một phần ấp Bà Nhì, xã Đôn Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 09/10/2025
10:00:00 ngày 09/10/2025
Một phần ấp Mồ Côi, xã Đôn Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 09/10/2025
12:00:00 ngày 09/10/2025
Một phần ấp Tà Rom A, xã Đôn Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 09/10/2025
14:30:00 ngày 09/10/2025
Một phần ấp Bà Giam A, xã Đôn Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 09/10/2025
16:00:00 ngày 09/10/2025
Một phần ấp Sa Văng, xã Đôn Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 10/10/2025
10:00:00 ngày 10/10/2025
Một phần ấp Bà Giam A, xã Đôn Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 10/10/2025
12:00:00 ngày 10/10/2025
Một phần ấp Bà Giam A, xã Đôn Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 10/10/2025
14:30:00 ngày 10/10/2025
Một phần ấp Bà Giam A, xã Đôn Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 10/10/2025
16:30:00 ngày 10/10/2025
Một phần ấp Bà Giam A, xã Đôn Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 08/10/2025
12:00:00 ngày 08/10/2025
Ấp Thốt Lốt, xã Ngũ Lạc
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
06:30:00 ngày 12/10/2025
18:00:00 ngày 12/10/2025
Một phần ấp Đường Liếu, xã Ngũ Lạc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
