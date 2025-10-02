Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 2 – 5/10/2025: Cúp điện từ sáng sớm, kéo dài hơn 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư

Lịch cúp điện Bến Tre cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện) từ ngày 2 – 5/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 2 – 5/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 2 – 5/10/2025

Lịch cúp điện Bến Tre

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 07:00:00 02/10/2025 17:00:00 02/10/2025 Một phần tổ 11, 18 khu phố 2 - phường Sơn Đông Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 02/10/2025 09:30:00 02/10/2025 Một phần tổ 10, 11, 12, 13, 14 khu phố 2; Một phần tổ 5, 6, 7, 8 khu phố 3 - phường Sơn Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 02/10/2025 11:00:00 02/10/2025 Một phần tổ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 khu phố 2 - phường Sơn Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 02/10/2025 12:30:00 02/10/2025 Một phần tổ 12, 13, 14, 15 khu phố 2 - phường Sơn Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 02/10/2025 15:30:00 02/10/2025 Một phần tổ 18, 19, 20, 21, 22 khu phố 2 - phường Sơn Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:45:00 02/10/2025 17:00:00 02/10/2025 Một phần tổ 22, 23, 24, 25, 26 khu phố 2 - phường Sơn Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 04/10/2025 17:00:00 04/10/2025 Đường Âu Cơ một phần khu phố Mỹ An A, Mỹ An B - phường An Hội Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Ba Tri

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 07:30:00 02/10/2025 17:00:00 02/10/2025 Tổ 4 ấp Giồng Lân; Tổ 12 ấp Giồng Nhựt - xã An Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 02/10/2025 12:00:00 02/10/2025 Ấp Giồng Lân, An Bình - xã An Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 03/10/2025 17:00:00 03/10/2025 Tổ 11 ấp Giồng Ao - xã An Hiệp; Tổ 5 ấp Giồng Xoài - xã Ba Tri Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 03/10/2025 17:00:00 03/10/2025 Khách hàng Võ Văn B - xã Ba Tri Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 04/10/2025 17:00:00 04/10/2025 Tổ 1-2 ấp Bến Nò; Tổ 15 ấp Xóm Mới - xã Mỹ Chánh Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 04/10/2025 17:00:00 04/10/2025 Ấp An Thạnh, An Định, An Lợi - xã An Ngãi Trung; Một phần ấp Hưng Bình, Hưng Hòa Tây, Hưng Hòa Đông - xã Hưng Nhượng Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 05/10/2025 12:00:00 05/10/2025 Tổ 9-10 ấp Phú Lợi; Tổ 11-12-13-14 ấp Phú Thạnh - xã Tân Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 05/10/2025 12:00:00 05/10/2025 Tổ 15-16A-16B-17 ấp 2; Tổ 6 ấp 5 - xã Ba Tri Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 05/10/2025 17:00:00 05/10/2025 Đường số 1-8-11-12-13-14 khu dân cư Việt Sinh - xã Ba Tri Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Mỏ Cày

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 08:00:00 02/10/2025 10:00:00 02/10/2025 Một phần tổ NDTQ số: 1,2,6,8 ấp Thạnh Tây Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 02/10/2025 11:00:00 02/10/2025 Một phần tổ NDTQ số: 9,10,11 ấp Bình Đông 2 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 02/10/2025 13:00:00 02/10/2025 Một phần tổ NDTQ số: 9,10,13 ấp Mỹ Trạch Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 02/10/2025 17:00:00 02/10/2025 Ấp Thành Long; Một phần tổ NDTQ số: 9 ấp Nẩy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 03/10/2025 17:00:00 03/10/2025 Một phần tổ NDTQ số: 3,4,9,10,12 ấp Phú Quới Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 03/10/2025 17:00:00 03/10/2025 Một phần tổ NDTQ số: 15,16,17 ấp Tân Phong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 04/10/2025 17:00:00 04/10/2025 Một phần tổ NDTQ số: 3,5,7,8 ấp 3; Một phần tổ NDTQ số: 14 ấp An Vĩnh 1; Một phần tổ NDTQ số: 15,16,17 ấp An Vĩnh 2 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 04/10/2025 17:00:00 04/10/2025 Một phần tổ NDTQ số: 9 ấp Tân An; Một phần tổ NDTQ số: 11 ấp An Trạch Tây; Một phần tổ NDTQ số: 5 ấp Tân Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 05/10/2025 17:00:00 05/10/2025 Ấp Tân Lộc - Hội Thành; Một phần tổ NDTQ số: 1,2,3,5 ấp Phú Quới Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bình Đại

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 08:00:00 02/10/2025 17:00:00 02/10/2025 Tổ 16 ấp Thới An - xã Thới Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 02/10/2025 10:30:00 02/10/2025 Tổ 6 ấp Cây Trôm - xã Bình Đại Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:20:00 02/10/2025 12:00:00 02/10/2025 Tổ 10, 11 ấp Chợ - xã Châu Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 02/10/2025 15:00:00 02/10/2025 Tổ 4 ấp Giồng Hổ - xã Châu Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 02/10/2025 17:00:00 02/10/2025 Tổ 20 ấp Lộc Sơn - xã Lộc Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 04/10/2025 17:00:00 04/10/2025 Ấp 5, 6 - xã Bình Đại; Tân An - xã Thạnh Phước; Thừa Long, Thừa Trung, Thừa Tiên, Thừa Thạnh - xã Thới Thuận Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thạnh Phú

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 08:00:00 03/10/2025 17:00:00 03/10/2025 Một phần ấp An Thới Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 04/10/2025 17:00:00 04/10/2025 Tổ NDTQ Số 5, 6, 13 ấp An Thạnh Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phú Túc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 07:00:00 03/10/2025 16:00:00 03/10/2025 Ấp Long Hòa - Quới Hưng, xã Giao Long Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện

Lịch cúp điện Giồng Trôm

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 08:00:00 02/10/2025 17:00:00 02/10/2025 Ấp Mỹ Chánh 2, một phần ấp Phước Mỹ - Mỹ Quới - Mỹ Thạnh, xã Phước Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 03/10/2025 17:00:00 03/10/2025 Một phần ấp Tân Lợi - Giồng Lực - Hưng Bình A, xã Tân Hào Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 04/10/2025 17:00:00 04/10/2025 Một phần Hưng Bình - Hưng Hòa Tây - Hưng Hòa Đông, xã Hưng Nhượng Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 04/10/2025 17:00:00 04/10/2025 Một phần Hưng Bình - Hưng Hòa Tây - Hưng Hòa Đông, xã Hưng Nhượng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 05/10/2025 10:00:00 05/10/2025 Một phần ấp 1 - ấp Bình Tiên, xã Giồng Trôm Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 05/10/2025 17:00:00 05/10/2025 Một phần ấp 1 - ấp Bình Tiên, xã Giồng Trôm Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Chợ Lách

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 08:00:00 03/10/2025 11:00:00 03/10/2025 Tổ 5, ấp Tân Thới, xã Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 03/10/2025 17:00:00 03/10/2025 Tổ 7, 8, ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 04/10/2025 11:00:00 04/10/2025 Một phần ấp Phú Quới, Vĩnh Chính, xã Hưng Khánh Trung và một phần ấp Vĩnh Nam, Đông Nam, xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 04/10/2025 17:00:00 04/10/2025 Tổ 4, 6, ấp Phú Hiệp, xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 07:30:00 02/10/2025 13:00:00 02/10/2025 Ấp Tân Nhuận, Giồng Lớn, Giồng Chùa, Giồng Giửa, Giồng Đắc, Giồng Xếp, Bến Xoài - Xã Nhuận Phú Tân Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 03/10/2025 12:00:00 03/10/2025 Tổ NDTQ số 2, 3, ấp Đông Thuận - Xã Tân Thành Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:45:00 03/10/2025 12:00:00 03/10/2025 Tổ NDTQ số 4, 4, ấp Tân Đức A - Xã Nhuận Phú Tân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 03/10/2025 12:00:00 03/10/2025 Tổ NDTQ số 4, 5, 6, ấp Cái Tắc - Xã Hưng Khánh Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 03/10/2025 16:30:00 03/10/2025 Tổ NDTQ số 11, 12, ấp Tân Nhơn - Xã Hưng Khánh Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:15:00 03/10/2025 16:30:00 03/10/2025 Tổ NDTQ số 1, ấp Tân Nhơn; Tổ NDTQ số 09, 10, ấp Hưng Nhơn - Xã Hưng Khánh Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 03/10/2025 17:00:00 03/10/2025 Tổ NDTQ số 5, 6, 7, ấp Hưng Nhơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 05/10/2025 18:00:00 05/10/2025 Ấp Tân Nhuận, Giồng Trôm, Trung Xuân, Phú Mỹ, Phú Xuân, Thanh Trung, Tân Trung, Thanh Điền, Phú Hoà, Thanh Xuân, Trung Hiệp - Xã Nhuận Phú Tân Bảo trì, sửa chữa lưới điện

