Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 2 – 5/10/2025: Cúp điện từ sáng sớm, kéo dài hơn 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bến Tre cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện) từ ngày 2 – 5/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 2 – 5/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 2 – 5/10/2025
Lịch cúp điện Bến Tre
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
07:00:00 02/10/2025
17:00:00 02/10/2025
Một phần tổ 11, 18 khu phố 2 - phường Sơn Đông
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 02/10/2025
09:30:00 02/10/2025
Một phần tổ 10, 11, 12, 13, 14 khu phố 2; Một phần tổ 5, 6, 7, 8 khu phố 3 - phường Sơn Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 02/10/2025
11:00:00 02/10/2025
Một phần tổ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 khu phố 2 - phường Sơn Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 02/10/2025
12:30:00 02/10/2025
Một phần tổ 12, 13, 14, 15 khu phố 2 - phường Sơn Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 02/10/2025
15:30:00 02/10/2025
Một phần tổ 18, 19, 20, 21, 22 khu phố 2 - phường Sơn Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:45:00 02/10/2025
17:00:00 02/10/2025
Một phần tổ 22, 23, 24, 25, 26 khu phố 2 - phường Sơn Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 04/10/2025
17:00:00 04/10/2025
Đường Âu Cơ một phần khu phố Mỹ An A, Mỹ An B - phường An Hội
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Ba Tri
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
07:30:00 02/10/2025
17:00:00 02/10/2025
Tổ 4 ấp Giồng Lân; Tổ 12 ấp Giồng Nhựt - xã An Hiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 02/10/2025
12:00:00 02/10/2025
Ấp Giồng Lân, An Bình - xã An Hiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 03/10/2025
17:00:00 03/10/2025
Tổ 11 ấp Giồng Ao - xã An Hiệp; Tổ 5 ấp Giồng Xoài - xã Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 03/10/2025
17:00:00 03/10/2025
Khách hàng Võ Văn B - xã Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 04/10/2025
17:00:00 04/10/2025
Tổ 1-2 ấp Bến Nò; Tổ 15 ấp Xóm Mới - xã Mỹ Chánh Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 04/10/2025
17:00:00 04/10/2025
Ấp An Thạnh, An Định, An Lợi - xã An Ngãi Trung; Một phần ấp Hưng Bình, Hưng Hòa Tây, Hưng Hòa Đông - xã Hưng Nhượng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 05/10/2025
12:00:00 05/10/2025
Tổ 9-10 ấp Phú Lợi; Tổ 11-12-13-14 ấp Phú Thạnh - xã Tân Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 05/10/2025
12:00:00 05/10/2025
Tổ 15-16A-16B-17 ấp 2; Tổ 6 ấp 5 - xã Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 05/10/2025
17:00:00 05/10/2025
Đường số 1-8-11-12-13-14 khu dân cư Việt Sinh - xã Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Mỏ Cày
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
08:00:00 02/10/2025
10:00:00 02/10/2025
Một phần tổ NDTQ số: 1,2,6,8 ấp Thạnh Tây
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 02/10/2025
11:00:00 02/10/2025
Một phần tổ NDTQ số: 9,10,11 ấp Bình Đông 2
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 02/10/2025
13:00:00 02/10/2025
Một phần tổ NDTQ số: 9,10,13 ấp Mỹ Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 02/10/2025
17:00:00 02/10/2025
Ấp Thành Long; Một phần tổ NDTQ số: 9 ấp Nẩy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 03/10/2025
17:00:00 03/10/2025
Một phần tổ NDTQ số: 3,4,9,10,12 ấp Phú Quới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 03/10/2025
17:00:00 03/10/2025
Một phần tổ NDTQ số: 15,16,17 ấp Tân Phong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 04/10/2025
17:00:00 04/10/2025
Một phần tổ NDTQ số: 3,5,7,8 ấp 3; Một phần tổ NDTQ số: 14 ấp An Vĩnh 1; Một phần tổ NDTQ số: 15,16,17 ấp An Vĩnh 2
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 04/10/2025
17:00:00 04/10/2025
Một phần tổ NDTQ số: 9 ấp Tân An; Một phần tổ NDTQ số: 11 ấp An Trạch Tây; Một phần tổ NDTQ số: 5 ấp Tân Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 05/10/2025
17:00:00 05/10/2025
Ấp Tân Lộc - Hội Thành; Một phần tổ NDTQ số: 1,2,3,5 ấp Phú Quới
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Bình Đại
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
08:00:00 02/10/2025
17:00:00 02/10/2025
Tổ 16 ấp Thới An - xã Thới Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 02/10/2025
10:30:00 02/10/2025
Tổ 6 ấp Cây Trôm - xã Bình Đại
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:20:00 02/10/2025
12:00:00 02/10/2025
Tổ 10, 11 ấp Chợ - xã Châu Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 02/10/2025
15:00:00 02/10/2025
Tổ 4 ấp Giồng Hổ - xã Châu Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 02/10/2025
17:00:00 02/10/2025
Tổ 20 ấp Lộc Sơn - xã Lộc Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 04/10/2025
17:00:00 04/10/2025
Ấp 5, 6 - xã Bình Đại; Tân An - xã Thạnh Phước; Thừa Long, Thừa Trung, Thừa Tiên, Thừa Thạnh - xã Thới Thuận
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thạnh Phú
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
08:00:00 03/10/2025
17:00:00 03/10/2025
Một phần ấp An Thới
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 04/10/2025
17:00:00 04/10/2025
Tổ NDTQ Số 5, 6, 13 ấp An Thạnh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phú Túc
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
07:00:00 03/10/2025
16:00:00 03/10/2025
Ấp Long Hòa - Quới Hưng, xã Giao Long
Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện
Lịch cúp điện Giồng Trôm
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
08:00:00 02/10/2025
17:00:00 02/10/2025
Ấp Mỹ Chánh 2, một phần ấp Phước Mỹ - Mỹ Quới - Mỹ Thạnh, xã Phước Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 03/10/2025
17:00:00 03/10/2025
Một phần ấp Tân Lợi - Giồng Lực - Hưng Bình A, xã Tân Hào
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 04/10/2025
17:00:00 04/10/2025
Một phần Hưng Bình - Hưng Hòa Tây - Hưng Hòa Đông, xã Hưng Nhượng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 04/10/2025
17:00:00 04/10/2025
Một phần Hưng Bình - Hưng Hòa Tây - Hưng Hòa Đông, xã Hưng Nhượng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 05/10/2025
10:00:00 05/10/2025
Một phần ấp 1 - ấp Bình Tiên, xã Giồng Trôm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 05/10/2025
17:00:00 05/10/2025
Một phần ấp 1 - ấp Bình Tiên, xã Giồng Trôm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Chợ Lách
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
08:00:00 03/10/2025
11:00:00 03/10/2025
Tổ 5, ấp Tân Thới, xã Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 03/10/2025
17:00:00 03/10/2025
Tổ 7, 8, ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 04/10/2025
11:00:00 04/10/2025
Một phần ấp Phú Quới, Vĩnh Chính, xã Hưng Khánh Trung và một phần ấp Vĩnh Nam, Đông Nam, xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 04/10/2025
17:00:00 04/10/2025
Tổ 4, 6, ấp Phú Hiệp, xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
07:30:00 02/10/2025
13:00:00 02/10/2025
Ấp Tân Nhuận, Giồng Lớn, Giồng Chùa, Giồng Giửa, Giồng Đắc, Giồng Xếp, Bến Xoài - Xã Nhuận Phú Tân
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 03/10/2025
12:00:00 03/10/2025
Tổ NDTQ số 2, 3, ấp Đông Thuận - Xã Tân Thành Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:45:00 03/10/2025
12:00:00 03/10/2025
Tổ NDTQ số 4, 4, ấp Tân Đức A - Xã Nhuận Phú Tân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 03/10/2025
12:00:00 03/10/2025
Tổ NDTQ số 4, 5, 6, ấp Cái Tắc - Xã Hưng Khánh Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 03/10/2025
16:30:00 03/10/2025
Tổ NDTQ số 11, 12, ấp Tân Nhơn - Xã Hưng Khánh Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:15:00 03/10/2025
16:30:00 03/10/2025
Tổ NDTQ số 1, ấp Tân Nhơn; Tổ NDTQ số 09, 10, ấp Hưng Nhơn - Xã Hưng Khánh Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 03/10/2025
17:00:00 03/10/2025
Tổ NDTQ số 5, 6, 7, ấp Hưng Nhơn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 05/10/2025
18:00:00 05/10/2025
Ấp Tân Nhuận, Giồng Trôm, Trung Xuân, Phú Mỹ, Phú Xuân, Thanh Trung, Tân Trung, Thanh Điền, Phú Hoà, Thanh Xuân, Trung Hiệp - Xã Nhuận Phú Tân
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
