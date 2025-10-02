Mới nhất
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 2 – 5/10/2025: Cúp điện từ sáng sớm, kéo dài hơn 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư

Thứ năm, 13:33 02/10/2025
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện) từ ngày 2 – 5/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 2 – 5/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 2 – 5/10/2025: Cúp điện từ sáng sớm, kéo dài hơn 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 2 – 5/10/2025

Lịch cúp điện Bến Tre

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

07:00:00 02/10/2025

17:00:00 02/10/2025

Một phần tổ 11, 18 khu phố 2 - phường Sơn Đông

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 02/10/2025

09:30:00 02/10/2025

Một phần tổ 10, 11, 12, 13, 14 khu phố 2; Một phần tổ 5, 6, 7, 8 khu phố 3 - phường Sơn Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 02/10/2025

11:00:00 02/10/2025

Một phần tổ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 khu phố 2 - phường Sơn Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 02/10/2025

12:30:00 02/10/2025

Một phần tổ 12, 13, 14, 15 khu phố 2 - phường Sơn Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 02/10/2025

15:30:00 02/10/2025

Một phần tổ 18, 19, 20, 21, 22 khu phố 2 - phường Sơn Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:45:00 02/10/2025

17:00:00 02/10/2025

Một phần tổ 22, 23, 24, 25, 26 khu phố 2 - phường Sơn Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 04/10/2025

17:00:00 04/10/2025

Đường Âu Cơ một phần khu phố Mỹ An A, Mỹ An B - phường An Hội

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Ba Tri

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

07:30:00 02/10/2025

17:00:00 02/10/2025

Tổ 4 ấp Giồng Lân; Tổ 12 ấp Giồng Nhựt - xã An Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 02/10/2025

12:00:00 02/10/2025

Ấp Giồng Lân, An Bình - xã An Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 03/10/2025

17:00:00 03/10/2025

Tổ 11 ấp Giồng Ao - xã An Hiệp; Tổ 5 ấp Giồng Xoài - xã Ba Tri

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 03/10/2025

17:00:00 03/10/2025

Khách hàng Võ Văn B - xã Ba Tri

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 04/10/2025

17:00:00 04/10/2025

Tổ 1-2 ấp Bến Nò; Tổ 15 ấp Xóm Mới - xã Mỹ Chánh Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 04/10/2025

17:00:00 04/10/2025

Ấp An Thạnh, An Định, An Lợi - xã An Ngãi Trung; Một phần ấp Hưng Bình, Hưng Hòa Tây, Hưng Hòa Đông - xã Hưng Nhượng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 05/10/2025

12:00:00 05/10/2025

Tổ 9-10 ấp Phú Lợi; Tổ 11-12-13-14 ấp Phú Thạnh - xã Tân Xuân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 05/10/2025

12:00:00 05/10/2025

Tổ 15-16A-16B-17 ấp 2; Tổ 6 ấp 5 - xã Ba Tri

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 05/10/2025

17:00:00 05/10/2025

Đường số 1-8-11-12-13-14 khu dân cư Việt Sinh - xã Ba Tri

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Mỏ Cày

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

08:00:00 02/10/2025

10:00:00 02/10/2025

Một phần tổ NDTQ số: 1,2,6,8 ấp Thạnh Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 02/10/2025

11:00:00 02/10/2025

Một phần tổ NDTQ số: 9,10,11 ấp Bình Đông 2

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 02/10/2025

13:00:00 02/10/2025

Một phần tổ NDTQ số: 9,10,13 ấp Mỹ Trạch

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 02/10/2025

17:00:00 02/10/2025

Ấp Thành Long; Một phần tổ NDTQ số: 9 ấp Nẩy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 03/10/2025

17:00:00 03/10/2025

Một phần tổ NDTQ số: 3,4,9,10,12 ấp Phú Quới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 03/10/2025

17:00:00 03/10/2025

Một phần tổ NDTQ số: 15,16,17 ấp Tân Phong

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 04/10/2025

17:00:00 04/10/2025

Một phần tổ NDTQ số: 3,5,7,8 ấp 3; Một phần tổ NDTQ số: 14 ấp An Vĩnh 1; Một phần tổ NDTQ số: 15,16,17 ấp An Vĩnh 2

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 04/10/2025

17:00:00 04/10/2025

Một phần tổ NDTQ số: 9 ấp Tân An; Một phần tổ NDTQ số: 11 ấp An Trạch Tây; Một phần tổ NDTQ số: 5 ấp Tân Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 05/10/2025

17:00:00 05/10/2025

Ấp Tân Lộc - Hội Thành; Một phần tổ NDTQ số: 1,2,3,5 ấp Phú Quới

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bình Đại

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

08:00:00 02/10/2025

17:00:00 02/10/2025

Tổ 16 ấp Thới An - xã Thới Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 02/10/2025

10:30:00 02/10/2025

Tổ 6 ấp Cây Trôm - xã Bình Đại

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:20:00 02/10/2025

12:00:00 02/10/2025

Tổ 10, 11 ấp Chợ - xã Châu Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 02/10/2025

15:00:00 02/10/2025

Tổ 4 ấp Giồng Hổ - xã Châu Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 02/10/2025

17:00:00 02/10/2025

Tổ 20 ấp Lộc Sơn - xã Lộc Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 04/10/2025

17:00:00 04/10/2025

Ấp 5, 6 - xã Bình Đại; Tân An - xã Thạnh Phước; Thừa Long, Thừa Trung, Thừa Tiên, Thừa Thạnh - xã Thới Thuận

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thạnh Phú

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

08:00:00 03/10/2025

17:00:00 03/10/2025

Một phần ấp An Thới

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 04/10/2025

17:00:00 04/10/2025

Tổ NDTQ Số 5, 6, 13 ấp An Thạnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phú Túc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

07:00:00 03/10/2025

16:00:00 03/10/2025

Ấp Long Hòa - Quới Hưng, xã Giao Long

Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện

Lịch cúp điện Giồng Trôm

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

08:00:00 02/10/2025

17:00:00 02/10/2025

Ấp Mỹ Chánh 2, một phần ấp Phước Mỹ - Mỹ Quới - Mỹ Thạnh, xã Phước Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 03/10/2025

17:00:00 03/10/2025

Một phần ấp Tân Lợi - Giồng Lực - Hưng Bình A, xã Tân Hào

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 04/10/2025

17:00:00 04/10/2025

Một phần Hưng Bình - Hưng Hòa Tây - Hưng Hòa Đông, xã Hưng Nhượng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 04/10/2025

17:00:00 04/10/2025

Một phần Hưng Bình - Hưng Hòa Tây - Hưng Hòa Đông, xã Hưng Nhượng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 05/10/2025

10:00:00 05/10/2025

Một phần ấp 1 - ấp Bình Tiên, xã Giồng Trôm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 05/10/2025

17:00:00 05/10/2025

Một phần ấp 1 - ấp Bình Tiên, xã Giồng Trôm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Chợ Lách

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

08:00:00 03/10/2025

11:00:00 03/10/2025

Tổ 5, ấp Tân Thới, xã Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 03/10/2025

17:00:00 03/10/2025

Tổ 7, 8, ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 04/10/2025

11:00:00 04/10/2025

Một phần ấp Phú Quới, Vĩnh Chính, xã Hưng Khánh Trung và một phần ấp Vĩnh Nam, Đông Nam, xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 04/10/2025

17:00:00 04/10/2025

Tổ 4, 6, ấp Phú Hiệp, xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

07:30:00 02/10/2025

13:00:00 02/10/2025

Ấp Tân Nhuận, Giồng Lớn, Giồng Chùa, Giồng Giửa, Giồng Đắc, Giồng Xếp, Bến Xoài - Xã Nhuận Phú Tân

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 03/10/2025

12:00:00 03/10/2025

Tổ NDTQ số 2, 3, ấp Đông Thuận - Xã Tân Thành Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:45:00 03/10/2025

12:00:00 03/10/2025

Tổ NDTQ số 4, 4, ấp Tân Đức A - Xã Nhuận Phú Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 03/10/2025

12:00:00 03/10/2025

Tổ NDTQ số 4, 5, 6, ấp Cái Tắc - Xã Hưng Khánh Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 03/10/2025

16:30:00 03/10/2025

Tổ NDTQ số 11, 12, ấp Tân Nhơn - Xã Hưng Khánh Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:15:00 03/10/2025

16:30:00 03/10/2025

Tổ NDTQ số 1, ấp Tân Nhơn; Tổ NDTQ số 09, 10, ấp Hưng Nhơn - Xã Hưng Khánh Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 03/10/2025

17:00:00 03/10/2025

Tổ NDTQ số 5, 6, 7, ấp Hưng Nhơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 05/10/2025

18:00:00 05/10/2025

Ấp Tân Nhuận, Giồng Trôm, Trung Xuân, Phú Mỹ, Phú Xuân, Thanh Trung, Tân Trung, Thanh Điền, Phú Hoà, Thanh Xuân, Trung Hiệp - Xã Nhuận Phú Tân

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 29/9 – 5/10/2025: Nhiều khu dân cư 11 tiếng/ngày không có điện để dùng

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 29/9 – 5/10/2025: Những khu vực bị cúp điện trong tuần

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 2/10/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 2/10/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 2/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Ngân hàng tung lãi suất 6,1% khi gửi 10 triệu đồng

Ngân hàng tung lãi suất 6,1% khi gửi 10 triệu đồng

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Lãi suất trên 6%/năm đang được một số ngân hàng niêm yết cho các kỳ hạn tiền gửi dài, không yêu cầu về số tiền gửi tối thiểu.

OREO ra mắt bộ sưu tập OREO BABYMONSTER in đậm dấu ấn độc đáo

OREO ra mắt bộ sưu tập OREO BABYMONSTER in đậm dấu ấn độc đáo

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

OREO chính thức tung màn hợp tác đầy bất ngờ với nhóm nhạc K-pop đình đám BABYMONSTER.

Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất giảm sốc, rẻ kỷ lục, thấp chưa từng có, chỉ nhỉnh hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất giảm sốc, rẻ kỷ lục, thấp chưa từng có, chỉ nhỉnh hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất đang vô cùng hấp dẫn ở thời điểm đầu tháng 10/2025 sau khi nhận ưu đãi giảm 100% phí trước bạ.

TS. Nguyễn Trí Hiếu: Bạc phù hợp để tiết kiệm lâu dài, vốn nhỏ nhưng cần tỉnh táo

TS. Nguyễn Trí Hiếu: Bạc phù hợp để tiết kiệm lâu dài, vốn nhỏ nhưng cần tỉnh táo

Xu hướng - 6 giờ trước

GĐXH - Ngày 2/10, trong bối cảnh giá vàng thế giới liên tục điều chỉnh, không ít người dân bắt đầu tìm đến bạc như một kênh tiết kiệm mới, vừa túi tiền, phóng viên Gia đình & Xã hội đã có cuộc phỏng vấn TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia Tài chính - Ngân hàng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Thị trường Tài chính & BĐS Toàn Cầu, để làm rõ hơn về xu hướng này.

Giá nhà riêng tại quận Nam Từ Liêm cũ: Phường Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ hay Đại Mỗ có giá tốt hơn?

Giá nhà riêng tại quận Nam Từ Liêm cũ: Phường Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ hay Đại Mỗ có giá tốt hơn?

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, thị trường nhà riêng tại 4 phường mới: Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ và Đại Mỗ được hình thành từ quận Nam Từ Liêm cũ tiếp tục ấm nóng.

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 2-5/10/2025: Những khu dân cư nào sẽ bị mất điện?

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 2-5/10/2025: Những khu dân cư nào sẽ bị mất điện?

Sản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.

Giá bạc ngày 2/10: Giá bạc thế giới tăng, trong nước mở phiên là 1,868 triệu đồng/lượng

Giá bạc ngày 2/10: Giá bạc thế giới tăng, trong nước mở phiên là 1,868 triệu đồng/lượng

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - Giá bạc trong nước đầu phiên sáng nay (2/10) neo ở mức 1,868 triệu đồng/lượng bán ra và 49.813.209 đồng/kg. Trong khi đó, sáng nay, giá bạc thế giới đã tăng từ 47,22 USD/oz lên 47,39USD/oz.

Giá vàng hôm nay 2/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay 2/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji quay đầu giảm

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm nhẹ sau khi vượt xa ngưỡng 138 triệu đồng vào hôm qua.

Xe ga 110cc giá 21 triệu đồng thiết kế đẹp tựa Lead, siêu tiết kiệm xăng, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha

Xe ga 110cc giá 21 triệu đồng thiết kế đẹp tựa Lead, siêu tiết kiệm xăng, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 9 giờ trước

GĐXH - Xe ga 110cc được thiết kế giống Honda Lead có mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng lên đến 56,2 km/lít giá chỉ khoảng 21 triệu đồng.

Top