Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 6-12/10/2025: Nhiều khách hàng 11 tiếng/ngày không có điện để dùng

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 6-12/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục

Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 6-12/10/2025

Lịch cúp điện Mỹ Tho

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 06/10/2025 12:00:00 ngày 06/10/2025 Một phần đường Trần Văn Hiển, phường Trung An Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30:00 ngày 06/10/2025 17:00:00 ngày 06/10/2025 Một phần đường Trần Văn Hiển, phường Trung An Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 07/10/2025 12:00:00 ngày 07/10/2025 Một phần Tỉnh Lộ 870, phường Trung An, xã Kim Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 07/10/2025 17:00:00 ngày 07/10/2025 Một phần Tỉnh Lộ 870, phường Trung An, xã Kim Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 07/10/2025 12:30:00 ngày 07/10/2025 Một phần đường Lý Thường Kiệt, phường Đạo Thạnh, phường Thới Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 08/10/2025 12:00:00 ngày 08/10/2025 Một phần Tỉnh Lộ 870B, phường Trung An Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30:00 ngày 08/10/2025 17:00:00 ngày 08/10/2025 Một phần đường Một Quang, phường Trung An Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 08/10/2025 12:00:00 ngày 08/10/2025 Một phần Khu dân cư Mỹ Thạnh Hưng, phường Thới Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 09/10/2025 13:00:00 ngày 09/10/2025 Một phần Tỉnh Lộ 879B, phường Mỹ Phong Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 09/10/2025 12:00:00 ngày 09/10/2025 Một phần Ấp Miếu Hội, xã Long Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 09/10/2025 17:00:00 ngày 09/10/2025 Một phần Ấp Miếu Hội, xã Long Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 10/10/2025 12:00:00 ngày 10/10/2025 Một phần Ấp Đồng, phường Trung An Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30:00 ngày 10/10/2025 17:00:00 ngày 10/10/2025 Một phần Ấp Đồng, phường Trung An Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 10/10/2025 16:00:00 ngày 10/10/2025 Một phần lộ Bình Phong, phường Mỹ Phong Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 10/10/2025 16:30:00 ngày 10/10/2025 Một phần Tỉnh Lộ 879, phường Đạo Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Gò Công Đông

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 06/10/2025 17:00:00 ngày 06/10/2025 Một phần Ấp Hộ, Ấp Bà Lẫy, xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 06/10/2025 17:00:00 ngày 06/10/2025 Một phần Ấp Cống Rạch Bùn, xã Tân Điền, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 07/10/2025 17:00:00 ngày 07/10/2025 Một phần Ấp Cống Rạch Bùn, Ấp Nam, xã Tân Điền, tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 08/10/2025 17:00:00 ngày 08/10/2025 Một phần Ấp Tham, xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 09/10/2025 17:00:00 ngày 09/10/2025 Một phần Ấp Trại Cá, Ấp Giồng Tân, xã Gò Công Đông – Ấp Nghĩa Chí, Ấp Tân Xuân, xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 10/10/2025 17:00:00 ngày 10/10/2025 Một phần Ấp Nam, Ấp Trung, xã Tân Điền, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 08/10/2025 17:00:00 ngày 08/10/2025 Một phần Ấp Tân Phước 5, xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 12/10/2025 18:00:00 ngày 12/10/2025 Một phần Ấp Tân Phước 1, 2, 4, 7, 8, xã Tân Đông; Ấp 1, 2, 3, 4, 5, xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Gò Công

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 07/10/2025 12:30:00 ngày 07/10/2025 Một phần phường Gò Công, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 10/10/2025 17:30:00 ngày 10/10/2025 Một phần phường Long Thuận, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 10/10/2025 17:30:00 ngày 10/10/2025 Một phần phường Gò Công, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 10/10/2025 17:30:00 ngày 10/10/2025 Một phần phường Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 07/10/2025 17:00:00 ngày 07/10/2025 Một phần ấp Long Hòa, xã Vĩnh Hựu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 08/10/2025 17:00:00 ngày 08/10/2025 Một phần ấp Bình Hòa Đông, xã Đồng Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:30:00 ngày 09/10/2025 17:00:00 ngày 09/10/2025 Một phần ấp Bình Ninh, xã Phú Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cai Lậy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 06:00:00 ngày 12/10/2025 18:30:00 ngày 12/10/2025 Một phần phường Cai Lậy, phường Nhị Quý, phường Mỹ Phước Tây, xã Thạnh Phú, Tân Phú và một phần xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 12/10/2025 18:30:00 ngày 12/10/2025 Một phần phường Cai Lậy, phường Nhị Quý, phường Mỹ Phước Tây, xã Tân Phú, Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 12/10/2025 18:30:00 ngày 12/10/2025 Một phần phường Cai Lậy, phường Nhị Quý, phường Mỹ Phước Tây, xã Tân Phú, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 12/10/2025 18:30:00 ngày 12/10/2025 Một phần phường Cai Lậy, phường Mỹ Phước Tây, phường Thanh Hòa, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 12/10/2025 18:30:00 ngày 12/10/2025 Một phần phường Cai Lậy, Thanh Hòa, xã Bình Phú, Long Tiên, Mỹ Thành, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 12/10/2025 18:30:00 ngày 12/10/2025 Một phần phường Cai Lậy, xã Long Tiên, Hiệp Đức, Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 12/10/2025 11:30:00 ngày 12/10/2025 Một phần xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 12/10/2025 18:30:00 ngày 12/10/2025 Một phần phường Mỹ Phước Tây, xã Bình Phú, Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Phước

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 07/10/2025 17:00:00 ngày 07/10/2025 Ấp 1, xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 07/10/2025 17:00:00 ngày 07/10/2025 Xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 07/10/2025 17:00:00 ngày 07/10/2025 Xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 07/10/2025 17:00:00 ngày 07/10/2025 Xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 08/10/2025 17:00:00 ngày 08/10/2025 Xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 07/10/2025 17:00:00 ngày 07/10/2025 Xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 08/10/2025 17:00:00 ngày 08/10/2025 Một phần xã Tân Lập 2, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 08/10/2025 17:00:00 ngày 08/10/2025 Một phần xã Tân Lập 1, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 09/10/2025 17:00:00 ngày 09/10/2025 Một phần xã Tân Lập 3, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 09/10/2025 17:00:00 ngày 09/10/2025 Một phần xã Tân Lập 2, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 10/10/2025 17:00:00 ngày 10/10/2025 Một phần xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 10/10/2025 17:00:00 ngày 10/10/2025 Một phần xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 11/10/2025 17:00:00 ngày 11/10/2025 Một phần xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 11/10/2025 17:00:00 ngày 11/10/2025 Một phần xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 11/10/2025 17:00:00 ngày 11/10/2025 Một phần xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 11/10/2025 17:00:00 ngày 11/10/2025 Một phần xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 12/10/2025 17:00:00 ngày 12/10/2025 Theo CV số 1293/SCT-QLNL ngày 05/05/2025 – khu vực Tân Phước, tỉnh Tiền Giang (Đội QLĐ Tân Phước; Cty TNHH An Đức Thịnh; Trạm bơm Ô7 Tân Hòa Đông) Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Chợ Gạo

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 07/10/2025 17:00:00 ngày 07/10/2025 Công viên Chợ Gạo Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 07/10/2025 17:00:00 ngày 07/10/2025 Ấp Bình Thuận, Bình Hoà, Bình Hạnh, Điền Lợi – xã Chợ Gạo Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 07/10/2025 11:30:00 ngày 07/10/2025 Một phần ấp Đăng Phong – xã Lương Hoà Lạc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 07/10/2025 17:00:00 ngày 07/10/2025 Một phần ấp Bình An – xã Chợ Gạo Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 08/10/2025 11:30:00 ngày 08/10/2025 Một phần ấp Bình Hưng – xã An Thạnh Thuỷ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 08/10/2025 11:30:00 ngày 08/10/2025 Một phần ấp Bình Phú – xã Lương Hoà Lạc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 10/10/2025 16:00:00 ngày 10/10/2025 Một phần ấp Đăng Phong Dưới – xã Tân Thuận Bình Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 10/10/2025 16:00:00 ngày 10/10/2025 Một phần ấp Đăng Phong Trên – xã Tân Thuận Bình Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 11/10/2025 16:00:00 ngày 11/10/2025 Một phần ấp Tân Phú 1, Tân Phú 2, Tân Bình 1, Tân Bình 2A, Tân Bình 2B, Tân Hưng, Tân Thắng – xã Tân Thuận Bình Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 11/10/2025 12:00:00 ngày 11/10/2025 Một phần ấp Tân Thắng – xã Tân Thuận Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 12/10/2025 07:20:00 ngày 12/10/2025 Một phần ấp 1, ấp 3 – xã Chợ Gạo Bảo trì, sửa chữa lưới điện 15:40:00 ngày 12/10/2025 16:00:00 ngày 12/10/2025 Một phần ấp 1, ấp 3 – xã Chợ Gạo Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 12/10/2025 16:00:00 ngày 12/10/2025 Một phần ấp 2, ấp Long Thạnh – xã Chợ Gạo Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 06/10/2025 17:00:00 ngày 06/10/2025 Một phần ấp Hòa Bình, Hòa Ninh – xã Mỹ Tịnh An Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 08/10/2025 17:00:00 ngày 08/10/2025 Một phần ấp Phú Lợi A, Phú Lợi B, Phú Lợi C, Lương Phú A, Lương Phú C – xã Lương Hòa Lạc Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:15:00 ngày 09/10/2025 17:00:00 ngày 09/10/2025 Một phần ấp Tân Xuân – xã Tân Hương Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 10/10/2025 17:00:00 ngày 10/10/2025 Một phần ấp Tân Phú 2 – xã Tân Hương Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 08/10/2025 16:30:00 ngày 08/10/2025 Một phần ấp Bắc B – xã Bình Trưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 09/10/2025 11:30:00 ngày 09/10/2025 Một phần ấp Mới, ấp Đông A – xã Long Định Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 09/10/2025 16:30:00 ngày 09/10/2025 Một phần ấp Mới – xã Long Định Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 11/10/2025 17:00:00 ngày 11/10/2025 Một phần ấp Đông – xã Kim Sơn Bảo trì, sửa chữa lưới điện 05:30:00 ngày 12/10/2025 18:30:00 ngày 12/10/2025 Một phần xã Bình Trưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 05:30:00 ngày 12/10/2025 18:30:00 ngày 12/10/2025 Một phần xã Long Định, Vĩnh Kim, Bình Trưng, Long Hưng Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cái Bè

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Tân Phú Đông

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 07/10/2025 17:00:00 ngày 07/10/2025 Một phần ấp Tân Hưng, xã Tân Thới Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 08/10/2025 17:00:00 ngày 08/10/2025 Một phần ấp Cả Thu, xã Tân Phú Đông Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 08/10/2025 17:00:00 ngày 08/10/2025 Một phần ấp Tân Bình, xã Tân Thới Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 08/10/2025 17:00:00 ngày 08/10/2025 Một phần ấp Giồng Keo, xã Tân Phú Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 09/10/2025 17:00:00 ngày 09/10/2025 Một phần ấp Tân Xuân, xã Tân Thới Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 10/10/2025 17:00:00 ngày 10/10/2025 Một phần ấp Kinh Nhiếm, xã Tân Phú Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 10/10/2025 17:00:00 ngày 10/10/2025 Một phần ấp Tân Xuân, xã Tân Thới Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 11/10/2025 17:00:00 ngày 11/10/2025 Một phần ấp Tân Hiệp, xã Tân Thới Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 11/10/2025 11:30:00 ngày 11/10/2025 Một phần ấp Tân Định, xã Tân Thới Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:00:00 ngày 11/10/2025 17:00:00 ngày 11/10/2025 Một phần ấp Tân Thành, xã Tân Thới Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 11/10/2025 17:00:00 ngày 11/10/2025 Một phần ấp Tân Thành, xã Tân Thới Bảo trì, sửa chữa lưới điện