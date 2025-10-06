Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 6-12/10/2025: Nhiều khách hàng 11 tiếng/ngày không có điện để dùng
GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Lịch cúp điện Tiền Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 6-12/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 6-12/10/2025
Lịch cúp điện Mỹ Tho
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 06/10/2025
12:00:00 ngày 06/10/2025
Một phần đường Trần Văn Hiển, phường Trung An
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30:00 ngày 06/10/2025
17:00:00 ngày 06/10/2025
Một phần đường Trần Văn Hiển, phường Trung An
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 07/10/2025
12:00:00 ngày 07/10/2025
Một phần Tỉnh Lộ 870, phường Trung An, xã Kim Sơn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 07/10/2025
17:00:00 ngày 07/10/2025
Một phần Tỉnh Lộ 870, phường Trung An, xã Kim Sơn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 07/10/2025
12:30:00 ngày 07/10/2025
Một phần đường Lý Thường Kiệt, phường Đạo Thạnh, phường Thới Sơn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 08/10/2025
12:00:00 ngày 08/10/2025
Một phần Tỉnh Lộ 870B, phường Trung An
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30:00 ngày 08/10/2025
17:00:00 ngày 08/10/2025
Một phần đường Một Quang, phường Trung An
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 08/10/2025
12:00:00 ngày 08/10/2025
Một phần Khu dân cư Mỹ Thạnh Hưng, phường Thới Sơn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 09/10/2025
13:00:00 ngày 09/10/2025
Một phần Tỉnh Lộ 879B, phường Mỹ Phong
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 09/10/2025
12:00:00 ngày 09/10/2025
Một phần Ấp Miếu Hội, xã Long Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 09/10/2025
17:00:00 ngày 09/10/2025
Một phần Ấp Miếu Hội, xã Long Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 10/10/2025
12:00:00 ngày 10/10/2025
Một phần Ấp Đồng, phường Trung An
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30:00 ngày 10/10/2025
17:00:00 ngày 10/10/2025
Một phần Ấp Đồng, phường Trung An
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 10/10/2025
16:00:00 ngày 10/10/2025
Một phần lộ Bình Phong, phường Mỹ Phong
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 10/10/2025
16:30:00 ngày 10/10/2025
Một phần Tỉnh Lộ 879, phường Đạo Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Gò Công Đông
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 06/10/2025
17:00:00 ngày 06/10/2025
Một phần Ấp Hộ, Ấp Bà Lẫy, xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 06/10/2025
17:00:00 ngày 06/10/2025
Một phần Ấp Cống Rạch Bùn, xã Tân Điền, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 07/10/2025
17:00:00 ngày 07/10/2025
Một phần Ấp Cống Rạch Bùn, Ấp Nam, xã Tân Điền, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 08/10/2025
17:00:00 ngày 08/10/2025
Một phần Ấp Tham, xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 09/10/2025
17:00:00 ngày 09/10/2025
Một phần Ấp Trại Cá, Ấp Giồng Tân, xã Gò Công Đông – Ấp Nghĩa Chí, Ấp Tân Xuân, xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 10/10/2025
17:00:00 ngày 10/10/2025
Một phần Ấp Nam, Ấp Trung, xã Tân Điền, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 08/10/2025
17:00:00 ngày 08/10/2025
Một phần Ấp Tân Phước 5, xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 12/10/2025
18:00:00 ngày 12/10/2025
Một phần Ấp Tân Phước 1, 2, 4, 7, 8, xã Tân Đông; Ấp 1, 2, 3, 4, 5, xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Gò Công
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 07/10/2025
12:30:00 ngày 07/10/2025
Một phần phường Gò Công, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 10/10/2025
17:30:00 ngày 10/10/2025
Một phần phường Long Thuận, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 10/10/2025
17:30:00 ngày 10/10/2025
Một phần phường Gò Công, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 10/10/2025
17:30:00 ngày 10/10/2025
Một phần phường Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vĩnh Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 07/10/2025
17:00:00 ngày 07/10/2025
Một phần ấp Long Hòa, xã Vĩnh Hựu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 08/10/2025
17:00:00 ngày 08/10/2025
Một phần ấp Bình Hòa Đông, xã Đồng Sơn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:30:00 ngày 09/10/2025
17:00:00 ngày 09/10/2025
Một phần ấp Bình Ninh, xã Phú Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cai Lậy
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
06:00:00 ngày 12/10/2025
18:30:00 ngày 12/10/2025
Một phần phường Cai Lậy, phường Nhị Quý, phường Mỹ Phước Tây, xã Thạnh Phú, Tân Phú và một phần xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 12/10/2025
18:30:00 ngày 12/10/2025
Một phần phường Cai Lậy, phường Nhị Quý, phường Mỹ Phước Tây, xã Tân Phú, Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 12/10/2025
18:30:00 ngày 12/10/2025
Một phần phường Cai Lậy, phường Nhị Quý, phường Mỹ Phước Tây, xã Tân Phú, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 12/10/2025
18:30:00 ngày 12/10/2025
Một phần phường Cai Lậy, phường Mỹ Phước Tây, phường Thanh Hòa, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 12/10/2025
18:30:00 ngày 12/10/2025
Một phần phường Cai Lậy, Thanh Hòa, xã Bình Phú, Long Tiên, Mỹ Thành, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 12/10/2025
18:30:00 ngày 12/10/2025
Một phần phường Cai Lậy, xã Long Tiên, Hiệp Đức, Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 12/10/2025
11:30:00 ngày 12/10/2025
Một phần xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 12/10/2025
18:30:00 ngày 12/10/2025
Một phần phường Mỹ Phước Tây, xã Bình Phú, Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Phước
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 07/10/2025
17:00:00 ngày 07/10/2025
Ấp 1, xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 07/10/2025
17:00:00 ngày 07/10/2025
Xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 07/10/2025
17:00:00 ngày 07/10/2025
Xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 07/10/2025
17:00:00 ngày 07/10/2025
Xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 08/10/2025
17:00:00 ngày 08/10/2025
Xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 07/10/2025
17:00:00 ngày 07/10/2025
Xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 08/10/2025
17:00:00 ngày 08/10/2025
Một phần xã Tân Lập 2, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 08/10/2025
17:00:00 ngày 08/10/2025
Một phần xã Tân Lập 1, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 09/10/2025
17:00:00 ngày 09/10/2025
Một phần xã Tân Lập 3, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 09/10/2025
17:00:00 ngày 09/10/2025
Một phần xã Tân Lập 2, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 10/10/2025
17:00:00 ngày 10/10/2025
Một phần xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 10/10/2025
17:00:00 ngày 10/10/2025
Một phần xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 11/10/2025
17:00:00 ngày 11/10/2025
Một phần xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 11/10/2025
17:00:00 ngày 11/10/2025
Một phần xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 11/10/2025
17:00:00 ngày 11/10/2025
Một phần xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 11/10/2025
17:00:00 ngày 11/10/2025
Một phần xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 12/10/2025
17:00:00 ngày 12/10/2025
Theo CV số 1293/SCT-QLNL ngày 05/05/2025 – khu vực Tân Phước, tỉnh Tiền Giang (Đội QLĐ Tân Phước; Cty TNHH An Đức Thịnh; Trạm bơm Ô7 Tân Hòa Đông)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Chợ Gạo
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 07/10/2025
17:00:00 ngày 07/10/2025
Công viên Chợ Gạo
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 07/10/2025
17:00:00 ngày 07/10/2025
Ấp Bình Thuận, Bình Hoà, Bình Hạnh, Điền Lợi – xã Chợ Gạo
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 07/10/2025
11:30:00 ngày 07/10/2025
Một phần ấp Đăng Phong – xã Lương Hoà Lạc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 07/10/2025
17:00:00 ngày 07/10/2025
Một phần ấp Bình An – xã Chợ Gạo
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 08/10/2025
11:30:00 ngày 08/10/2025
Một phần ấp Bình Hưng – xã An Thạnh Thuỷ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 08/10/2025
11:30:00 ngày 08/10/2025
Một phần ấp Bình Phú – xã Lương Hoà Lạc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 10/10/2025
16:00:00 ngày 10/10/2025
Một phần ấp Đăng Phong Dưới – xã Tân Thuận Bình
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 10/10/2025
16:00:00 ngày 10/10/2025
Một phần ấp Đăng Phong Trên – xã Tân Thuận Bình
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 11/10/2025
16:00:00 ngày 11/10/2025
Một phần ấp Tân Phú 1, Tân Phú 2, Tân Bình 1, Tân Bình 2A, Tân Bình 2B, Tân Hưng, Tân Thắng – xã Tân Thuận Bình
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 11/10/2025
12:00:00 ngày 11/10/2025
Một phần ấp Tân Thắng – xã Tân Thuận Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 12/10/2025
07:20:00 ngày 12/10/2025
Một phần ấp 1, ấp 3 – xã Chợ Gạo
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15:40:00 ngày 12/10/2025
16:00:00 ngày 12/10/2025
Một phần ấp 1, ấp 3 – xã Chợ Gạo
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 12/10/2025
16:00:00 ngày 12/10/2025
Một phần ấp 2, ấp Long Thạnh – xã Chợ Gạo
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Châu Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 06/10/2025
17:00:00 ngày 06/10/2025
Một phần ấp Hòa Bình, Hòa Ninh – xã Mỹ Tịnh An
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 08/10/2025
17:00:00 ngày 08/10/2025
Một phần ấp Phú Lợi A, Phú Lợi B, Phú Lợi C, Lương Phú A, Lương Phú C – xã Lương Hòa Lạc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:15:00 ngày 09/10/2025
17:00:00 ngày 09/10/2025
Một phần ấp Tân Xuân – xã Tân Hương
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 10/10/2025
17:00:00 ngày 10/10/2025
Một phần ấp Tân Phú 2 – xã Tân Hương
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 08/10/2025
16:30:00 ngày 08/10/2025
Một phần ấp Bắc B – xã Bình Trưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 09/10/2025
11:30:00 ngày 09/10/2025
Một phần ấp Mới, ấp Đông A – xã Long Định
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 09/10/2025
16:30:00 ngày 09/10/2025
Một phần ấp Mới – xã Long Định
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 11/10/2025
17:00:00 ngày 11/10/2025
Một phần ấp Đông – xã Kim Sơn
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:30:00 ngày 12/10/2025
18:30:00 ngày 12/10/2025
Một phần xã Bình Trưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05:30:00 ngày 12/10/2025
18:30:00 ngày 12/10/2025
Một phần xã Long Định, Vĩnh Kim, Bình Trưng, Long Hưng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cái Bè
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Tân Phú Đông
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 07/10/2025
17:00:00 ngày 07/10/2025
Một phần ấp Tân Hưng, xã Tân Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 08/10/2025
17:00:00 ngày 08/10/2025
Một phần ấp Cả Thu, xã Tân Phú Đông
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 08/10/2025
17:00:00 ngày 08/10/2025
Một phần ấp Tân Bình, xã Tân Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 08/10/2025
17:00:00 ngày 08/10/2025
Một phần ấp Giồng Keo, xã Tân Phú Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 09/10/2025
17:00:00 ngày 09/10/2025
Một phần ấp Tân Xuân, xã Tân Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 10/10/2025
17:00:00 ngày 10/10/2025
Một phần ấp Kinh Nhiếm, xã Tân Phú Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 10/10/2025
17:00:00 ngày 10/10/2025
Một phần ấp Tân Xuân, xã Tân Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 11/10/2025
17:00:00 ngày 11/10/2025
Một phần ấp Tân Hiệp, xã Tân Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 11/10/2025
11:30:00 ngày 11/10/2025
Một phần ấp Tân Định, xã Tân Thới
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:00:00 ngày 11/10/2025
17:00:00 ngày 11/10/2025
Một phần ấp Tân Thành, xã Tân Thới
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 11/10/2025
17:00:00 ngày 11/10/2025
Một phần ấp Tân Thành, xã Tân Thới
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
