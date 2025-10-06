Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 6-12/10/2025: Nhiều khách hàng 11 tiếng/ngày không có điện để dùng

Thứ hai, 10:05 06/10/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 6-12/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có. 

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 6-12/10/2025: Nhiều khách hàng 11 tiếng/ngày không có điện để dùng - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục

Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 6-12/10/2025

Lịch cúp điện Mỹ Tho

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 06/10/2025

12:00:00 ngày 06/10/2025

Một phần đường Trần Văn Hiển, phường Trung An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:30:00 ngày 06/10/2025

17:00:00 ngày 06/10/2025

Một phần đường Trần Văn Hiển, phường Trung An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 07/10/2025

12:00:00 ngày 07/10/2025

Một phần Tỉnh Lộ 870, phường Trung An, xã Kim Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 07/10/2025

17:00:00 ngày 07/10/2025

Một phần Tỉnh Lộ 870, phường Trung An, xã Kim Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 07/10/2025

12:30:00 ngày 07/10/2025

Một phần đường Lý Thường Kiệt, phường Đạo Thạnh, phường Thới Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 08/10/2025

12:00:00 ngày 08/10/2025

Một phần Tỉnh Lộ 870B, phường Trung An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:30:00 ngày 08/10/2025

17:00:00 ngày 08/10/2025

Một phần đường Một Quang, phường Trung An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 08/10/2025

12:00:00 ngày 08/10/2025

Một phần Khu dân cư Mỹ Thạnh Hưng, phường Thới Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 09/10/2025

13:00:00 ngày 09/10/2025

Một phần Tỉnh Lộ 879B, phường Mỹ Phong

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 09/10/2025

12:00:00 ngày 09/10/2025

Một phần Ấp Miếu Hội, xã Long Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 09/10/2025

17:00:00 ngày 09/10/2025

Một phần Ấp Miếu Hội, xã Long Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 10/10/2025

12:00:00 ngày 10/10/2025

Một phần Ấp Đồng, phường Trung An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:30:00 ngày 10/10/2025

17:00:00 ngày 10/10/2025

Một phần Ấp Đồng, phường Trung An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 10/10/2025

16:00:00 ngày 10/10/2025

Một phần lộ Bình Phong, phường Mỹ Phong

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 10/10/2025

16:30:00 ngày 10/10/2025

Một phần Tỉnh Lộ 879, phường Đạo Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Gò Công Đông

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 06/10/2025

17:00:00 ngày 06/10/2025

Một phần Ấp Hộ, Ấp Bà Lẫy, xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 06/10/2025

17:00:00 ngày 06/10/2025

Một phần Ấp Cống Rạch Bùn, xã Tân Điền, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 07/10/2025

17:00:00 ngày 07/10/2025

Một phần Ấp Cống Rạch Bùn, Ấp Nam, xã Tân Điền, tỉnh Đồng Tháp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 08/10/2025

17:00:00 ngày 08/10/2025

Một phần Ấp Tham, xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 09/10/2025

17:00:00 ngày 09/10/2025

Một phần Ấp Trại Cá, Ấp Giồng Tân, xã Gò Công Đông – Ấp Nghĩa Chí, Ấp Tân Xuân, xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 10/10/2025

17:00:00 ngày 10/10/2025

Một phần Ấp Nam, Ấp Trung, xã Tân Điền, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 08/10/2025

17:00:00 ngày 08/10/2025

Một phần Ấp Tân Phước 5, xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 12/10/2025

18:00:00 ngày 12/10/2025

Một phần Ấp Tân Phước 1, 2, 4, 7, 8, xã Tân Đông; Ấp 1, 2, 3, 4, 5, xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Gò Công

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 07/10/2025

12:30:00 ngày 07/10/2025

Một phần phường Gò Công, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 10/10/2025

17:30:00 ngày 10/10/2025

Một phần phường Long Thuận, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 10/10/2025

17:30:00 ngày 10/10/2025

Một phần phường Gò Công, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 10/10/2025

17:30:00 ngày 10/10/2025

Một phần phường Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 07/10/2025

17:00:00 ngày 07/10/2025

Một phần ấp Long Hòa, xã Vĩnh Hựu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 08/10/2025

17:00:00 ngày 08/10/2025

Một phần ấp Bình Hòa Đông, xã Đồng Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:30:00 ngày 09/10/2025

17:00:00 ngày 09/10/2025

Một phần ấp Bình Ninh, xã Phú Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cai Lậy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06:00:00 ngày 12/10/2025

18:30:00 ngày 12/10/2025

Một phần phường Cai Lậy, phường Nhị Quý, phường Mỹ Phước Tây, xã Thạnh Phú, Tân Phú và một phần xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 12/10/2025

18:30:00 ngày 12/10/2025

Một phần phường Cai Lậy, phường Nhị Quý, phường Mỹ Phước Tây, xã Tân Phú, Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 12/10/2025

18:30:00 ngày 12/10/2025

Một phần phường Cai Lậy, phường Nhị Quý, phường Mỹ Phước Tây, xã Tân Phú, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 12/10/2025

18:30:00 ngày 12/10/2025

Một phần phường Cai Lậy, phường Mỹ Phước Tây, phường Thanh Hòa, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 12/10/2025

18:30:00 ngày 12/10/2025

Một phần phường Cai Lậy, Thanh Hòa, xã Bình Phú, Long Tiên, Mỹ Thành, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 12/10/2025

18:30:00 ngày 12/10/2025

Một phần phường Cai Lậy, xã Long Tiên, Hiệp Đức, Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 12/10/2025

11:30:00 ngày 12/10/2025

Một phần xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 12/10/2025

18:30:00 ngày 12/10/2025

Một phần phường Mỹ Phước Tây, xã Bình Phú, Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Phước

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 07/10/2025

17:00:00 ngày 07/10/2025

Ấp 1, xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 07/10/2025

17:00:00 ngày 07/10/2025

Xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 07/10/2025

17:00:00 ngày 07/10/2025

Xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 07/10/2025

17:00:00 ngày 07/10/2025

Xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 08/10/2025

17:00:00 ngày 08/10/2025

Xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 07/10/2025

17:00:00 ngày 07/10/2025

Xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 08/10/2025

17:00:00 ngày 08/10/2025

Một phần xã Tân Lập 2, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 08/10/2025

17:00:00 ngày 08/10/2025

Một phần xã Tân Lập 1, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 09/10/2025

17:00:00 ngày 09/10/2025

Một phần xã Tân Lập 3, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 09/10/2025

17:00:00 ngày 09/10/2025

Một phần xã Tân Lập 2, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 10/10/2025

17:00:00 ngày 10/10/2025

Một phần xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 10/10/2025

17:00:00 ngày 10/10/2025

Một phần xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 11/10/2025

17:00:00 ngày 11/10/2025

Một phần xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 11/10/2025

17:00:00 ngày 11/10/2025

Một phần xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 11/10/2025

17:00:00 ngày 11/10/2025

Một phần xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 11/10/2025

17:00:00 ngày 11/10/2025

Một phần xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 12/10/2025

17:00:00 ngày 12/10/2025

Theo CV số 1293/SCT-QLNL ngày 05/05/2025 – khu vực Tân Phước, tỉnh Tiền Giang (Đội QLĐ Tân Phước; Cty TNHH An Đức Thịnh; Trạm bơm Ô7 Tân Hòa Đông)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Chợ Gạo

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 07/10/2025

17:00:00 ngày 07/10/2025

Công viên Chợ Gạo

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 07/10/2025

17:00:00 ngày 07/10/2025

Ấp Bình Thuận, Bình Hoà, Bình Hạnh, Điền Lợi – xã Chợ Gạo

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 07/10/2025

11:30:00 ngày 07/10/2025

Một phần ấp Đăng Phong – xã Lương Hoà Lạc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 07/10/2025

17:00:00 ngày 07/10/2025

Một phần ấp Bình An – xã Chợ Gạo

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 08/10/2025

11:30:00 ngày 08/10/2025

Một phần ấp Bình Hưng – xã An Thạnh Thuỷ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 08/10/2025

11:30:00 ngày 08/10/2025

Một phần ấp Bình Phú – xã Lương Hoà Lạc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 10/10/2025

16:00:00 ngày 10/10/2025

Một phần ấp Đăng Phong Dưới – xã Tân Thuận Bình

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 10/10/2025

16:00:00 ngày 10/10/2025

Một phần ấp Đăng Phong Trên – xã Tân Thuận Bình

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 11/10/2025

16:00:00 ngày 11/10/2025

Một phần ấp Tân Phú 1, Tân Phú 2, Tân Bình 1, Tân Bình 2A, Tân Bình 2B, Tân Hưng, Tân Thắng – xã Tân Thuận Bình

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 11/10/2025

12:00:00 ngày 11/10/2025

Một phần ấp Tân Thắng – xã Tân Thuận Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 12/10/2025

07:20:00 ngày 12/10/2025

Một phần ấp 1, ấp 3 – xã Chợ Gạo

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

15:40:00 ngày 12/10/2025

16:00:00 ngày 12/10/2025

Một phần ấp 1, ấp 3 – xã Chợ Gạo

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 12/10/2025

16:00:00 ngày 12/10/2025

Một phần ấp 2, ấp Long Thạnh – xã Chợ Gạo

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 06/10/2025

17:00:00 ngày 06/10/2025

Một phần ấp Hòa Bình, Hòa Ninh – xã Mỹ Tịnh An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 08/10/2025

17:00:00 ngày 08/10/2025

Một phần ấp Phú Lợi A, Phú Lợi B, Phú Lợi C, Lương Phú A, Lương Phú C – xã Lương Hòa Lạc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:15:00 ngày 09/10/2025

17:00:00 ngày 09/10/2025

Một phần ấp Tân Xuân – xã Tân Hương

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 10/10/2025

17:00:00 ngày 10/10/2025

Một phần ấp Tân Phú 2 – xã Tân Hương

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 08/10/2025

16:30:00 ngày 08/10/2025

Một phần ấp Bắc B – xã Bình Trưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 09/10/2025

11:30:00 ngày 09/10/2025

Một phần ấp Mới, ấp Đông A – xã Long Định

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 09/10/2025

16:30:00 ngày 09/10/2025

Một phần ấp Mới – xã Long Định

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 11/10/2025

17:00:00 ngày 11/10/2025

Một phần ấp Đông – xã Kim Sơn

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:30:00 ngày 12/10/2025

18:30:00 ngày 12/10/2025

Một phần xã Bình Trưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05:30:00 ngày 12/10/2025

18:30:00 ngày 12/10/2025

Một phần xã Long Định, Vĩnh Kim, Bình Trưng, Long Hưng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cái Bè

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Tân Phú Đông

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 07/10/2025

17:00:00 ngày 07/10/2025

Một phần ấp Tân Hưng, xã Tân Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 08/10/2025

17:00:00 ngày 08/10/2025

Một phần ấp Cả Thu, xã Tân Phú Đông

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 08/10/2025

17:00:00 ngày 08/10/2025

Một phần ấp Tân Bình, xã Tân Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 08/10/2025

17:00:00 ngày 08/10/2025

Một phần ấp Giồng Keo, xã Tân Phú Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 09/10/2025

17:00:00 ngày 09/10/2025

Một phần ấp Tân Xuân, xã Tân Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 10/10/2025

17:00:00 ngày 10/10/2025

Một phần ấp Kinh Nhiếm, xã Tân Phú Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 10/10/2025

17:00:00 ngày 10/10/2025

Một phần ấp Tân Xuân, xã Tân Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 11/10/2025

17:00:00 ngày 11/10/2025

Một phần ấp Tân Hiệp, xã Tân Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 11/10/2025

11:30:00 ngày 11/10/2025

Một phần ấp Tân Định, xã Tân Thới

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:00:00 ngày 11/10/2025

17:00:00 ngày 11/10/2025

Một phần ấp Tân Thành, xã Tân Thới

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 11/10/2025

17:00:00 ngày 11/10/2025

Một phần ấp Tân Thành, xã Tân Thới

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 3-5/10/2025: Hàng loạt khách hàng nằm trong diện cúp điện liên tục cuối tuầnLịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 3-5/10/2025: Hàng loạt khách hàng nằm trong diện cúp điện liên tục cuối tuần

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 2 – 5/10/2025: Cúp điện từ sáng sớm, kéo dài hơn 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cưLịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 2 – 5/10/2025: Cúp điện từ sáng sớm, kéo dài hơn 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.

Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 3-5/10/2025: Hàng loạt khách hàng nằm trong diện cúp điện liên tục cuối tuần

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 3-5/10/2025: Hàng loạt khách hàng nằm trong diện cúp điện liên tục cuối tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 2 – 5/10/2025: Cúp điện từ sáng sớm, kéo dài hơn 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 2 – 5/10/2025: Cúp điện từ sáng sớm, kéo dài hơn 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 2-5/10/2025: Những khu dân cư nào sẽ bị mất điện?

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 2-5/10/2025: Những khu dân cư nào sẽ bị mất điện?

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 2 – 5/10/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 2 – 5/10/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 1-5/10/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục hơn 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 1-5/10/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục hơn 10 tiếng/ngày

Cùng chuyên mục

Giá xe Honda Vision mới nhất giảm sốc, rẻ chưa từng có trong lịch sử còn kèm ưu đãi, cơ hội hiếm cho khách hàng

Giá xe Honda Vision mới nhất giảm sốc, rẻ chưa từng có trong lịch sử còn kèm ưu đãi, cơ hội hiếm cho khách hàng

Giá cả thị trường - 49 phút trước

GĐXH - Giá xe Honda Vision tại đại lý đang ở mức thấp chưa từng có khiến khách Việt xôn xao, tình trạng đội giá cao gần như đã không còn.

Nhiều dự án nhà ở xã hội đang tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà tại Hà Nội

Nhiều dự án nhà ở xã hội đang tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà tại Hà Nội

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, tại Hà Nội hàng loạt các dự án nhà ở xã hội đang trong giai đoạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà, tạo điều kiện an cư giá rẻ cho nhóm đối tượng có thu nhập vừa và thấp.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 6-12/10/2025: Nhiều khu dân cư và tuyến đường bị cúp điện để sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 6-12/10/2025: Nhiều khu dân cư và tuyến đường bị cúp điện để sửa chữa lưới điện

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.

Xe máy điện giá 16,5 triệu đồng ở Việt Nam đẹp tựa Vespa, có smartkey chống trộm, pin bền, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 16,5 triệu đồng ở Việt Nam đẹp tựa Vespa, có smartkey chống trộm, pin bền, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện này đang là đối thủ đáng gờm trong phân khúc xe điện phổ thông, hướng thẳng đến nhóm người dùng trẻ bởi trang bị "vượt tầm giá" và thiết kế hiện đại.

Giá bạc ngày 6/10: Thị trường trong nước tăng gần 400.000 đồng/kg

Giá bạc ngày 6/10: Thị trường trong nước tăng gần 400.000 đồng/kg

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Nếu phiên cập nhật ngày cuối tuần dừng lại ở mức giá 50,506 triệu đồng/kg thì tại phiên cập nhật sáng nay, giá bạc đã tăng đến 50,879 triệu đồng/kg. Mức chênh lệch tương ứng là 375.000 đồng/kg.

Giá vàng hôm nay 6/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao?

Giá vàng hôm nay 6/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao?

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC ở mức 138,6 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn các thương hiệu cũng điều chỉnh theo hướng người mua không mong muốn.

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 6-12/10/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện liên tục trong ngày

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 6-12/10/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện liên tục trong ngày

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

Giá iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 mới nhất giảm sốc, rẻ chưa từng có dù xịn chẳng kém iPhone 17 là bao

Giá iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 mới nhất giảm sốc, rẻ chưa từng có dù xịn chẳng kém iPhone 17 là bao

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 14 thực sự là những lựa chọn hấp dẫn cho khách Việt tìm kiếm iPhone cao cấp không kém gì iPhone 17 nhưng giá rẻ như bèo.

Xe ga 125cc giá 33 triệu đồng đẹp cổ điển, trang bị hiện đại rẻ hơn SH Mode, chỉ ngang Vision

Xe ga 125cc giá 33 triệu đồng đẹp cổ điển, trang bị hiện đại rẻ hơn SH Mode, chỉ ngang Vision

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc thiết kế đẹp lấn át cả Honda Vision và SH Mode có mức giá hấp dẫn chỉ từ 33 triệu đồng.

Trái cây ồ ạt xuất ngoại, doanh nghiệp thu tiền nhiều kỷ lục lịch sử

Trái cây ồ ạt xuất ngoại, doanh nghiệp thu tiền nhiều kỷ lục lịch sử

Xu hướng - 6 giờ trước

Hầu hết các loại trái cây xuất khẩu đều tăng mạnh, có loại tăng gấp 4-11 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ đó, chỉ trong tháng 9, doanh nghiệp đã thu về 1,4 tỷ USD - mức kỷ lục lịch sử.

Xem nhiều

Giá iPhone 15 giảm sốc, kéo theo iPhone 14 và iPhone 13 rẻ kỷ lục thành top 3 iPhone rẻ nhất Việt Nam

Giá iPhone 15 giảm sốc, kéo theo iPhone 14 và iPhone 13 rẻ kỷ lục thành top 3 iPhone rẻ nhất Việt Nam

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá iPhone, iPhone 14, iPhone 13 rẻ chưa từng có, trở thành top 3 mẫu máy giá rẻ chủ lực.

Giá xe máy Honda bất ngờ giảm sốc kèm khuyến mại khủng chưa từng có trong lịch sử, SH Mode, Vision nhận ưu đãi lớn

Giá xe máy Honda bất ngờ giảm sốc kèm khuyến mại khủng chưa từng có trong lịch sử, SH Mode, Vision nhận ưu đãi lớn

Giá cả thị trường
Xe gầm cao SUV hạng B giá 380 triệu đồng của Mazda đẹp long lanh, màn hình 26 inch, rẻ chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi bán ở Trung Quốc?

Xe gầm cao SUV hạng B giá 380 triệu đồng của Mazda đẹp long lanh, màn hình 26 inch, rẻ chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi bán ở Trung Quốc?

Giá cả thị trường
Giá xe Honda City giảm sốc, thấp kỷ lục, Hyundai Accent, Toyota Vios chạy đua so doanh số

Giá xe Honda City giảm sốc, thấp kỷ lục, Hyundai Accent, Toyota Vios chạy đua so doanh số

Giá cả thị trường
Xe ga 125cc giá 33 triệu đồng đẹp cổ điển, trang bị hiện đại rẻ hơn SH Mode, chỉ ngang Vision

Xe ga 125cc giá 33 triệu đồng đẹp cổ điển, trang bị hiện đại rẻ hơn SH Mode, chỉ ngang Vision

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top