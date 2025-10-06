Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 6-12/10/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện liên tục trong ngày

Lịch cúp điện Vĩnh Long

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 6-12/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 6-12/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 6-12/10/2025

Lịch cúp điện Long Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 08:00:00 06/10/2025 16:00:00 06/10/2025 Các hộ sử dụng điện trạm Cầu Đường (chừa các Tổ 7, 8, 9 phường Tân Hạnh) và một phần ấp Phước Hanh (Tổ 12, 13, 14 phường Phước Hậu), tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 07/10/2025 11:30:00 07/10/2025 Đường Lê Thái Tổ, đường Lý Tự Trọng, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 07/10/2025 11:30:00 07/10/2025 Các hộ sử dụng điện trạm Lê Thái Tổ 3 (hướng từ hẻm Ngô Quyền đến Cầu Lộ, Tổ 8–10, đường Lê Thái Tổ, đường Lý Tự Trọng), phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 07/10/2025 17:00:00 07/10/2025 Đường Võ Thị Sáu, Nguyễn Du, Nguyễn Văn Bé, Lê Văn Tám, Nguyễn Đình Chiểu, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 07/10/2025 17:00:00 07/10/2025 Khóm 1, đường Cầu Kinh Cụt, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 07/10/2025 17:00:00 07/10/2025 Các hộ sử dụng điện trạm Võ Thị Sáu (hướng từ Cầu Lộ đến ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai, Tổ 5–7, đường Nguyễn Du, Nguyễn Văn Bé, Lê Văn Tám), phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 08/10/2025 17:00:00 08/10/2025 Các hộ sử dụng điện trạm Cầu Tân Hữu (phía tay phải hướng từ Cầu Tân Hữu đến hẻm 158, Tổ 7–9, đường Nguyễn Huệ), phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 09/10/2025 17:00:00 09/10/2025 Các hộ sử dụng điện trạm Sân Vận Động (phía tay phải hướng từ hẻm 158 đến Trường ĐHSP Kỹ Thuật 4, Tổ 10–12, đường Nguyễn Huệ), phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 10/10/2025 17:00:00 10/10/2025 Các hộ sử dụng điện trạm 1 và trạm 2 Long Quới (Tổ 1, 3–6), phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 12/10/2025 17:00:00 12/10/2025 Khu làm việc của Cty Thiết Lập 2, KCN Hòa Phú, ấp Phước Hòa, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 12/10/2025 17:00:00 12/10/2025 Khu làm việc của Cty TNHH Invest Mekong, KCN Hòa Phú, ấp Phú Long, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Trà Ôn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 10:00:00 06/10/2025 14:00:00 06/10/2025 Các hộ sử dụng điện thuộc ấp Vĩnh Khánh 1, Gò Tranh, xã Vĩnh Xuân; ấp Cây Gòn, Tích Khánh, Tích Lộc, Tích Phú, Tích Phước, Tích Qưới, xã Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:30:00 07/10/2025 10:30:00 07/10/2025 Các hộ sử dụng điện trạm biến áp Cần Thay 1, một phần tổ 4, ấp Cần Thay, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 07/10/2025 13:00:00 07/10/2025 Các hộ sử dụng điện trạm biến áp Mỹ Định 1, một phần tổ 2, ấp Mỹ Định, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30:00 07/10/2025 16:30:00 07/10/2025 Các hộ sử dụng điện trạm biến áp Mỹ Định 2, một phần tổ 3, ấp Mỹ Định, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 08/10/2025 11:30:00 08/10/2025 Các hộ sử dụng điện trạm biến áp 4 Vĩnh Khánh 1, một phần tổ 5, ấp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 08/10/2025 16:30:00 08/10/2025 Các hộ sử dụng điện trạm biến áp Hiệp Hòa 5, một phần tổ 6, ấp Hiệp Hòa, xã Hòa Bình, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 08/10/2025 10:00:00 08/10/2025 Trạm NMXX Thịnh Thành, tổ 4, ấp Hiệp Thạnh, xã Hòa Bình, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 08/10/2025 11:30:00 08/10/2025 Trạm HKD Năm Tư, tổ 7, ấp Ngãi Hòa, xã Hòa Bình, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 08/10/2025 14:00:00 08/10/2025 Trạm Cty Hoa Mai, tổ 9, ấp Hiệp Lợi, xã Hòa Bình, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30:00 08/10/2025 15:30:00 08/10/2025 Trạm Lò Bánh Nguyễn Thị Hoa, tổ 12, ấp Tường Trí, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 09/10/2025 09:00:00 09/10/2025 Trạm Bách Hóa Xanh Thị Trấn, tổ 5, ấp 6, xã Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 09/10/2025 10:30:00 09/10/2025 Trạm DNTN Vận Tải Quốc Thông, tổ 11, ấp Mỹ Lợi, xã Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 09/10/2025 12:00:00 09/10/2025 Trạm Thanh Long Huỳnh Bá Thế 1, tổ 12, ấp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 09/10/2025 14:30:00 09/10/2025 Trạm Nhà Truyền Thống Đảng Bộ, tổ 6, ấp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 09/10/2025 16:30:00 09/10/2025 Trạm VLXD Hoàng Tạo, tổ 14, ấp Vĩnh Thành B, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 10/10/2025 11:30:00 10/10/2025 Các hộ sử dụng điện trạm biến áp Gò Tranh 2, một phần tổ 1, ấp Gò Tranh, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 10/10/2025 16:30:00 10/10/2025 Các hộ sử dụng điện trạm biến áp Gò Tranh 4, một phần tổ 3, ấp Gò Tranh, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 07:30:00 ngày 11/10/2025 16:30:00 ngày 11/10/2025 - Tổ 2, 3 ấp Phú Hữu Yên, xã Song Phú, tỉnh Vĩnh Long

- Tổ 1, 3, 4 ấp Phú Ninh, xã Song Phú, tỉnh Vĩnh Long

- Tổ 4, 5, 6 ấp Cây Điều, xã Song Phú, tỉnh Vĩnh Long

- Tổ 2, 3, 4 ấp Phú Trường Yên, xã Song Phú, tỉnh Vĩnh Long

- Tổ 6, 7, 9 ấp Long Công, xã Cái Ngang, tỉnh Vĩnh Long

- Tổ 3, 4, 5 ấp 4, xã Cái Ngang, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 14/10/2025 12:00:00 ngày 14/10/2025 Số 211, tổ 13, ấp Phú Thọ, xã Song Phú, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cái Vồn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 07:30:00 ngày 06/10/2025 11:30:00 ngày 06/10/2025 Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Bếp Chuồng 1, thuộc một phần tổ 1, tổ 2, tổ 3, tổ 4 khóm Thuận Tiến B, phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 06/10/2025 10:30:00 ngày 06/10/2025 Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Tái định cư Bình Minh 1A, thuộc một phần tổ 1, tổ 2, tổ 3, tổ 4, tổ 5, khóm Đông Thuận, phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 06/10/2025 11:30:00 ngày 06/10/2025 Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Đông Bình 7, thuộc một phần tổ 4, tổ 7, tổ 13, tổ 24, tổ 25, khóm Đông Lợi, phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 06/10/2025 14:30:00 ngày 06/10/2025 Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Đông Bình 7, thuộc một phần tổ 1, tổ 4 khóm Đông Bình, tổ 12, tổ 13 khóm Đông Bình B, tổ 2 khóm Đông Bình C, phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30:00 ngày 06/10/2025 15:30:00 ngày 06/10/2025 Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Thuận Tiến 2, thuộc một phần tổ 17 khóm Thuận Tiến B, tổ 11, tổ 13 khóm Thuận Tiến C, phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 10/10/2025 16:30:00 ngày 10/10/2025 Các hộ dân sử dụng điện thuộc tuyến dân cư vượt lũ Tân Phú, tổ 5, tổ 6, tổ 7 ấp Phú Yên, xã Song Phú, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Trung Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 07:00:00 ngày 12/10/2025 16:30:00 ngày 12/10/2025 Các hộ sử dụng điện thuộc tuyến 475 Vũng Liêm (từ trạm 110kV Vũng Liêm dọc phía tay phải QL53 đến ngã ba Cầu Vĩ, dọc Đường tỉnh 906 đoạn khu vực từ Chợ Hiếu Phụng đến Cầu Trà Ngoa). Thuộc toàn xã Hiếu Phụng, toàn xã Hiếu Thành, tỉnh Vĩnh Long (trừ một số khu vực thuộc các ấp: Nhơn Ngãi, Tân Khánh – xã Hiếu Phụng; Hiếu Hậu, Hiếu Nhân, Hiếu Tính – xã Hiếu Thành). Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Long Hồ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 09:00:00 ngày 10/10/2025 11:30:00 ngày 10/10/2025 Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Thông Quan, tổ 11 ấp An Thành; tổ 8 ấp An Hòa; tổ 9 ấp Thông Quan, xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 10/10/2025 16:30:00 ngày 10/10/2025 Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Bình Tịnh 1A, tổ 11 ấp Bình Tịnh, xã Bình Phước, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cái Nhum

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Tân Quới

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 07:30:00 ngày 07/10/2025 12:00:00 ngày 07/10/2025 Ấp An Thới, xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 07/10/2025 17:00:00 ngày 07/10/2025 Ấp Thành Hậu, xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 08/10/2025 12:00:00 ngày 08/10/2025 Ấp Thành Công, xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 08/10/2025 17:00:00 ngày 08/10/2025 Ấp Thành Công, xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 10/10/2025 17:00:00 ngày 10/10/2025 Ấp Tân Phước, xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện