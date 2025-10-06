Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 6-12/10/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện liên tục trong ngày

Thứ hai, 09:00 06/10/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 6-12/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 6-12/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 6-12/10/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện liên tục trong ngày - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Vĩnh Long trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 6-12/10/2025

Lịch cúp điện Long Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

08:00:00 06/10/2025

16:00:00 06/10/2025

Các hộ sử dụng điện trạm Cầu Đường (chừa các Tổ 7, 8, 9 phường Tân Hạnh) và một phần ấp Phước Hanh (Tổ 12, 13, 14 phường Phước Hậu), tỉnh Vĩnh Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 07/10/2025

11:30:00 07/10/2025

Đường Lê Thái Tổ, đường Lý Tự Trọng, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 07/10/2025

11:30:00 07/10/2025

Các hộ sử dụng điện trạm Lê Thái Tổ 3 (hướng từ hẻm Ngô Quyền đến Cầu Lộ, Tổ 8–10, đường Lê Thái Tổ, đường Lý Tự Trọng), phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 07/10/2025

17:00:00 07/10/2025

Đường Võ Thị Sáu, Nguyễn Du, Nguyễn Văn Bé, Lê Văn Tám, Nguyễn Đình Chiểu, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 07/10/2025

17:00:00 07/10/2025

Khóm 1, đường Cầu Kinh Cụt, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 07/10/2025

17:00:00 07/10/2025

Các hộ sử dụng điện trạm Võ Thị Sáu (hướng từ Cầu Lộ đến ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai, Tổ 5–7, đường Nguyễn Du, Nguyễn Văn Bé, Lê Văn Tám), phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 08/10/2025

17:00:00 08/10/2025

Các hộ sử dụng điện trạm Cầu Tân Hữu (phía tay phải hướng từ Cầu Tân Hữu đến hẻm 158, Tổ 7–9, đường Nguyễn Huệ), phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 09/10/2025

17:00:00 09/10/2025

Các hộ sử dụng điện trạm Sân Vận Động (phía tay phải hướng từ hẻm 158 đến Trường ĐHSP Kỹ Thuật 4, Tổ 10–12, đường Nguyễn Huệ), phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 10/10/2025

17:00:00 10/10/2025

Các hộ sử dụng điện trạm 1 và trạm 2 Long Quới (Tổ 1, 3–6), phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 12/10/2025

17:00:00 12/10/2025

Khu làm việc của Cty Thiết Lập 2, KCN Hòa Phú, ấp Phước Hòa, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 12/10/2025

17:00:00 12/10/2025

Khu làm việc của Cty TNHH Invest Mekong, KCN Hòa Phú, ấp Phú Long, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Trà Ôn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

10:00:00 06/10/2025

14:00:00 06/10/2025

Các hộ sử dụng điện thuộc ấp Vĩnh Khánh 1, Gò Tranh, xã Vĩnh Xuân; ấp Cây Gòn, Tích Khánh, Tích Lộc, Tích Phú, Tích Phước, Tích Qưới, xã Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:30:00 07/10/2025

10:30:00 07/10/2025

Các hộ sử dụng điện trạm biến áp Cần Thay 1, một phần tổ 4, ấp Cần Thay, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 07/10/2025

13:00:00 07/10/2025

Các hộ sử dụng điện trạm biến áp Mỹ Định 1, một phần tổ 2, ấp Mỹ Định, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30:00 07/10/2025

16:30:00 07/10/2025

Các hộ sử dụng điện trạm biến áp Mỹ Định 2, một phần tổ 3, ấp Mỹ Định, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 08/10/2025

11:30:00 08/10/2025

Các hộ sử dụng điện trạm biến áp 4 Vĩnh Khánh 1, một phần tổ 5, ấp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 08/10/2025

16:30:00 08/10/2025

Các hộ sử dụng điện trạm biến áp Hiệp Hòa 5, một phần tổ 6, ấp Hiệp Hòa, xã Hòa Bình, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 08/10/2025

10:00:00 08/10/2025

Trạm NMXX Thịnh Thành, tổ 4, ấp Hiệp Thạnh, xã Hòa Bình, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 08/10/2025

11:30:00 08/10/2025

Trạm HKD Năm Tư, tổ 7, ấp Ngãi Hòa, xã Hòa Bình, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 08/10/2025

14:00:00 08/10/2025

Trạm Cty Hoa Mai, tổ 9, ấp Hiệp Lợi, xã Hòa Bình, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30:00 08/10/2025

15:30:00 08/10/2025

Trạm Lò Bánh Nguyễn Thị Hoa, tổ 12, ấp Tường Trí, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 09/10/2025

09:00:00 09/10/2025

Trạm Bách Hóa Xanh Thị Trấn, tổ 5, ấp 6, xã Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 09/10/2025

10:30:00 09/10/2025

Trạm DNTN Vận Tải Quốc Thông, tổ 11, ấp Mỹ Lợi, xã Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 09/10/2025

12:00:00 09/10/2025

Trạm Thanh Long Huỳnh Bá Thế 1, tổ 12, ấp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 09/10/2025

14:30:00 09/10/2025

Trạm Nhà Truyền Thống Đảng Bộ, tổ 6, ấp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 09/10/2025

16:30:00 09/10/2025

Trạm VLXD Hoàng Tạo, tổ 14, ấp Vĩnh Thành B, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 10/10/2025

11:30:00 10/10/2025

Các hộ sử dụng điện trạm biến áp Gò Tranh 2, một phần tổ 1, ấp Gò Tranh, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 10/10/2025

16:30:00 10/10/2025

Các hộ sử dụng điện trạm biến áp Gò Tranh 4, một phần tổ 3, ấp Gò Tranh, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

07:30:00 ngày 11/10/2025

16:30:00 ngày 11/10/2025

- Tổ 2, 3 ấp Phú Hữu Yên, xã Song Phú, tỉnh Vĩnh Long
- Tổ 1, 3, 4 ấp Phú Ninh, xã Song Phú, tỉnh Vĩnh Long
- Tổ 4, 5, 6 ấp Cây Điều, xã Song Phú, tỉnh Vĩnh Long
- Tổ 2, 3, 4 ấp Phú Trường Yên, xã Song Phú, tỉnh Vĩnh Long
- Tổ 6, 7, 9 ấp Long Công, xã Cái Ngang, tỉnh Vĩnh Long
- Tổ 3, 4, 5 ấp 4, xã Cái Ngang, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 14/10/2025

12:00:00 ngày 14/10/2025

Số 211, tổ 13, ấp Phú Thọ, xã Song Phú, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cái Vồn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

07:30:00 ngày 06/10/2025

11:30:00 ngày 06/10/2025

Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Bếp Chuồng 1, thuộc một phần tổ 1, tổ 2, tổ 3, tổ 4 khóm Thuận Tiến B, phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 06/10/2025

10:30:00 ngày 06/10/2025

Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Tái định cư Bình Minh 1A, thuộc một phần tổ 1, tổ 2, tổ 3, tổ 4, tổ 5, khóm Đông Thuận, phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 06/10/2025

11:30:00 ngày 06/10/2025

Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Đông Bình 7, thuộc một phần tổ 4, tổ 7, tổ 13, tổ 24, tổ 25, khóm Đông Lợi, phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 06/10/2025

14:30:00 ngày 06/10/2025

Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Đông Bình 7, thuộc một phần tổ 1, tổ 4 khóm Đông Bình, tổ 12, tổ 13 khóm Đông Bình B, tổ 2 khóm Đông Bình C, phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30:00 ngày 06/10/2025

15:30:00 ngày 06/10/2025

Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Thuận Tiến 2, thuộc một phần tổ 17 khóm Thuận Tiến B, tổ 11, tổ 13 khóm Thuận Tiến C, phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 10/10/2025

16:30:00 ngày 10/10/2025

Các hộ dân sử dụng điện thuộc tuyến dân cư vượt lũ Tân Phú, tổ 5, tổ 6, tổ 7 ấp Phú Yên, xã Song Phú, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Trung Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

07:00:00 ngày 12/10/2025

16:30:00 ngày 12/10/2025

Các hộ sử dụng điện thuộc tuyến 475 Vũng Liêm (từ trạm 110kV Vũng Liêm dọc phía tay phải QL53 đến ngã ba Cầu Vĩ, dọc Đường tỉnh 906 đoạn khu vực từ Chợ Hiếu Phụng đến Cầu Trà Ngoa). Thuộc toàn xã Hiếu Phụng, toàn xã Hiếu Thành, tỉnh Vĩnh Long (trừ một số khu vực thuộc các ấp: Nhơn Ngãi, Tân Khánh – xã Hiếu Phụng; Hiếu Hậu, Hiếu Nhân, Hiếu Tính – xã Hiếu Thành).

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Long Hồ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

09:00:00 ngày 10/10/2025

11:30:00 ngày 10/10/2025

Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Thông Quan, tổ 11 ấp An Thành; tổ 8 ấp An Hòa; tổ 9 ấp Thông Quan, xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 10/10/2025

16:30:00 ngày 10/10/2025

Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Bình Tịnh 1A, tổ 11 ấp Bình Tịnh, xã Bình Phước, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cái Nhum

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Tân Quới

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

07:30:00 ngày 07/10/2025

12:00:00 ngày 07/10/2025

Ấp An Thới, xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 07/10/2025

17:00:00 ngày 07/10/2025

Ấp Thành Hậu, xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 08/10/2025

12:00:00 ngày 08/10/2025

Ấp Thành Công, xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 08/10/2025

17:00:00 ngày 08/10/2025

Ấp Thành Công, xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 10/10/2025

17:00:00 ngày 10/10/2025

Ấp Tân Phước, xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 3-5/10/2025: Hàng loạt khách hàng nằm trong diện cúp điện liên tục cuối tuầnLịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 3-5/10/2025: Hàng loạt khách hàng nằm trong diện cúp điện liên tục cuối tuần

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 2 – 5/10/2025: Cúp điện từ sáng sớm, kéo dài hơn 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cưLịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 2 – 5/10/2025: Cúp điện từ sáng sớm, kéo dài hơn 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.

Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 3-5/10/2025: Hàng loạt khách hàng nằm trong diện cúp điện liên tục cuối tuần

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 3-5/10/2025: Hàng loạt khách hàng nằm trong diện cúp điện liên tục cuối tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 2 – 5/10/2025: Cúp điện từ sáng sớm, kéo dài hơn 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 2 – 5/10/2025: Cúp điện từ sáng sớm, kéo dài hơn 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 2-5/10/2025: Những khu dân cư nào sẽ bị mất điện?

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 2-5/10/2025: Những khu dân cư nào sẽ bị mất điện?

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 2 – 5/10/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 2 – 5/10/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 1-5/10/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục hơn 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 1-5/10/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục hơn 10 tiếng/ngày

Cùng chuyên mục

Giá xe Honda Vision mới nhất giảm sốc, rẻ chưa từng có trong lịch sử còn kèm ưu đãi, cơ hội hiếm cho khách hàng

Giá xe Honda Vision mới nhất giảm sốc, rẻ chưa từng có trong lịch sử còn kèm ưu đãi, cơ hội hiếm cho khách hàng

Giá cả thị trường - 32 phút trước

GĐXH - Giá xe Honda Vision tại đại lý đang ở mức thấp chưa từng có khiến khách Việt xôn xao, tình trạng đội giá cao gần như đã không còn.

Nhiều dự án nhà ở xã hội đang tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà tại Hà Nội

Nhiều dự án nhà ở xã hội đang tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà tại Hà Nội

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, tại Hà Nội hàng loạt các dự án nhà ở xã hội đang trong giai đoạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà, tạo điều kiện an cư giá rẻ cho nhóm đối tượng có thu nhập vừa và thấp.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 6-12/10/2025: Nhiều khu dân cư và tuyến đường bị cúp điện để sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 6-12/10/2025: Nhiều khu dân cư và tuyến đường bị cúp điện để sửa chữa lưới điện

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.

Xe máy điện giá 16,5 triệu đồng ở Việt Nam đẹp tựa Vespa, có smartkey chống trộm, pin bền, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 16,5 triệu đồng ở Việt Nam đẹp tựa Vespa, có smartkey chống trộm, pin bền, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện này đang là đối thủ đáng gờm trong phân khúc xe điện phổ thông, hướng thẳng đến nhóm người dùng trẻ bởi trang bị "vượt tầm giá" và thiết kế hiện đại.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 6-12/10/2025: Nhiều khách hàng 11 tiếng/ngày không có điện để dùng

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 6-12/10/2025: Nhiều khách hàng 11 tiếng/ngày không có điện để dùng

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Giá bạc ngày 6/10: Thị trường trong nước tăng gần 400.000 đồng/kg

Giá bạc ngày 6/10: Thị trường trong nước tăng gần 400.000 đồng/kg

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Nếu phiên cập nhật ngày cuối tuần dừng lại ở mức giá 50,506 triệu đồng/kg thì tại phiên cập nhật sáng nay, giá bạc đã tăng đến 50,879 triệu đồng/kg. Mức chênh lệch tương ứng là 375.000 đồng/kg.

Giá vàng hôm nay 6/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao?

Giá vàng hôm nay 6/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao?

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC ở mức 138,6 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn các thương hiệu cũng điều chỉnh theo hướng người mua không mong muốn.

Giá iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 mới nhất giảm sốc, rẻ chưa từng có dù xịn chẳng kém iPhone 17 là bao

Giá iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 mới nhất giảm sốc, rẻ chưa từng có dù xịn chẳng kém iPhone 17 là bao

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 14 thực sự là những lựa chọn hấp dẫn cho khách Việt tìm kiếm iPhone cao cấp không kém gì iPhone 17 nhưng giá rẻ như bèo.

Xe ga 125cc giá 33 triệu đồng đẹp cổ điển, trang bị hiện đại rẻ hơn SH Mode, chỉ ngang Vision

Xe ga 125cc giá 33 triệu đồng đẹp cổ điển, trang bị hiện đại rẻ hơn SH Mode, chỉ ngang Vision

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc thiết kế đẹp lấn át cả Honda Vision và SH Mode có mức giá hấp dẫn chỉ từ 33 triệu đồng.

Trái cây ồ ạt xuất ngoại, doanh nghiệp thu tiền nhiều kỷ lục lịch sử

Trái cây ồ ạt xuất ngoại, doanh nghiệp thu tiền nhiều kỷ lục lịch sử

Xu hướng - 5 giờ trước

Hầu hết các loại trái cây xuất khẩu đều tăng mạnh, có loại tăng gấp 4-11 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ đó, chỉ trong tháng 9, doanh nghiệp đã thu về 1,4 tỷ USD - mức kỷ lục lịch sử.

Xem nhiều

Giá iPhone 15 giảm sốc, kéo theo iPhone 14 và iPhone 13 rẻ kỷ lục thành top 3 iPhone rẻ nhất Việt Nam

Giá iPhone 15 giảm sốc, kéo theo iPhone 14 và iPhone 13 rẻ kỷ lục thành top 3 iPhone rẻ nhất Việt Nam

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá iPhone, iPhone 14, iPhone 13 rẻ chưa từng có, trở thành top 3 mẫu máy giá rẻ chủ lực.

Giá xe máy Honda bất ngờ giảm sốc kèm khuyến mại khủng chưa từng có trong lịch sử, SH Mode, Vision nhận ưu đãi lớn

Giá xe máy Honda bất ngờ giảm sốc kèm khuyến mại khủng chưa từng có trong lịch sử, SH Mode, Vision nhận ưu đãi lớn

Giá cả thị trường
Xe gầm cao SUV hạng B giá 380 triệu đồng của Mazda đẹp long lanh, màn hình 26 inch, rẻ chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi bán ở Trung Quốc?

Xe gầm cao SUV hạng B giá 380 triệu đồng của Mazda đẹp long lanh, màn hình 26 inch, rẻ chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi bán ở Trung Quốc?

Giá cả thị trường
Giá xe Honda City giảm sốc, thấp kỷ lục, Hyundai Accent, Toyota Vios chạy đua so doanh số

Giá xe Honda City giảm sốc, thấp kỷ lục, Hyundai Accent, Toyota Vios chạy đua so doanh số

Giá cả thị trường
Xe ga 125cc giá 33 triệu đồng đẹp cổ điển, trang bị hiện đại rẻ hơn SH Mode, chỉ ngang Vision

Xe ga 125cc giá 33 triệu đồng đẹp cổ điển, trang bị hiện đại rẻ hơn SH Mode, chỉ ngang Vision

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top