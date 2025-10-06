Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 6-12/10/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện liên tục trong ngày
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Vĩnh Long
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 6-12/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 6-12/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 6-12/10/2025
Lịch cúp điện Long Châu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
08:00:00 06/10/2025
16:00:00 06/10/2025
Các hộ sử dụng điện trạm Cầu Đường (chừa các Tổ 7, 8, 9 phường Tân Hạnh) và một phần ấp Phước Hanh (Tổ 12, 13, 14 phường Phước Hậu), tỉnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 07/10/2025
11:30:00 07/10/2025
Đường Lê Thái Tổ, đường Lý Tự Trọng, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 07/10/2025
11:30:00 07/10/2025
Các hộ sử dụng điện trạm Lê Thái Tổ 3 (hướng từ hẻm Ngô Quyền đến Cầu Lộ, Tổ 8–10, đường Lê Thái Tổ, đường Lý Tự Trọng), phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 07/10/2025
17:00:00 07/10/2025
Đường Võ Thị Sáu, Nguyễn Du, Nguyễn Văn Bé, Lê Văn Tám, Nguyễn Đình Chiểu, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 07/10/2025
17:00:00 07/10/2025
Khóm 1, đường Cầu Kinh Cụt, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 07/10/2025
17:00:00 07/10/2025
Các hộ sử dụng điện trạm Võ Thị Sáu (hướng từ Cầu Lộ đến ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai, Tổ 5–7, đường Nguyễn Du, Nguyễn Văn Bé, Lê Văn Tám), phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 08/10/2025
17:00:00 08/10/2025
Các hộ sử dụng điện trạm Cầu Tân Hữu (phía tay phải hướng từ Cầu Tân Hữu đến hẻm 158, Tổ 7–9, đường Nguyễn Huệ), phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 09/10/2025
17:00:00 09/10/2025
Các hộ sử dụng điện trạm Sân Vận Động (phía tay phải hướng từ hẻm 158 đến Trường ĐHSP Kỹ Thuật 4, Tổ 10–12, đường Nguyễn Huệ), phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 10/10/2025
17:00:00 10/10/2025
Các hộ sử dụng điện trạm 1 và trạm 2 Long Quới (Tổ 1, 3–6), phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 12/10/2025
17:00:00 12/10/2025
Khu làm việc của Cty Thiết Lập 2, KCN Hòa Phú, ấp Phước Hòa, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 12/10/2025
17:00:00 12/10/2025
Khu làm việc của Cty TNHH Invest Mekong, KCN Hòa Phú, ấp Phú Long, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trà Ôn
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
10:00:00 06/10/2025
14:00:00 06/10/2025
Các hộ sử dụng điện thuộc ấp Vĩnh Khánh 1, Gò Tranh, xã Vĩnh Xuân; ấp Cây Gòn, Tích Khánh, Tích Lộc, Tích Phú, Tích Phước, Tích Qưới, xã Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:30:00 07/10/2025
10:30:00 07/10/2025
Các hộ sử dụng điện trạm biến áp Cần Thay 1, một phần tổ 4, ấp Cần Thay, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 07/10/2025
13:00:00 07/10/2025
Các hộ sử dụng điện trạm biến áp Mỹ Định 1, một phần tổ 2, ấp Mỹ Định, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30:00 07/10/2025
16:30:00 07/10/2025
Các hộ sử dụng điện trạm biến áp Mỹ Định 2, một phần tổ 3, ấp Mỹ Định, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 08/10/2025
11:30:00 08/10/2025
Các hộ sử dụng điện trạm biến áp 4 Vĩnh Khánh 1, một phần tổ 5, ấp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 08/10/2025
16:30:00 08/10/2025
Các hộ sử dụng điện trạm biến áp Hiệp Hòa 5, một phần tổ 6, ấp Hiệp Hòa, xã Hòa Bình, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 08/10/2025
10:00:00 08/10/2025
Trạm NMXX Thịnh Thành, tổ 4, ấp Hiệp Thạnh, xã Hòa Bình, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 08/10/2025
11:30:00 08/10/2025
Trạm HKD Năm Tư, tổ 7, ấp Ngãi Hòa, xã Hòa Bình, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 08/10/2025
14:00:00 08/10/2025
Trạm Cty Hoa Mai, tổ 9, ấp Hiệp Lợi, xã Hòa Bình, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30:00 08/10/2025
15:30:00 08/10/2025
Trạm Lò Bánh Nguyễn Thị Hoa, tổ 12, ấp Tường Trí, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 09/10/2025
09:00:00 09/10/2025
Trạm Bách Hóa Xanh Thị Trấn, tổ 5, ấp 6, xã Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 09/10/2025
10:30:00 09/10/2025
Trạm DNTN Vận Tải Quốc Thông, tổ 11, ấp Mỹ Lợi, xã Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 09/10/2025
12:00:00 09/10/2025
Trạm Thanh Long Huỳnh Bá Thế 1, tổ 12, ấp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 09/10/2025
14:30:00 09/10/2025
Trạm Nhà Truyền Thống Đảng Bộ, tổ 6, ấp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 09/10/2025
16:30:00 09/10/2025
Trạm VLXD Hoàng Tạo, tổ 14, ấp Vĩnh Thành B, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 10/10/2025
11:30:00 10/10/2025
Các hộ sử dụng điện trạm biến áp Gò Tranh 2, một phần tổ 1, ấp Gò Tranh, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 10/10/2025
16:30:00 10/10/2025
Các hộ sử dụng điện trạm biến áp Gò Tranh 4, một phần tổ 3, ấp Gò Tranh, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
07:30:00 ngày 11/10/2025
16:30:00 ngày 11/10/2025
- Tổ 2, 3 ấp Phú Hữu Yên, xã Song Phú, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 14/10/2025
12:00:00 ngày 14/10/2025
Số 211, tổ 13, ấp Phú Thọ, xã Song Phú, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cái Vồn
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
07:30:00 ngày 06/10/2025
11:30:00 ngày 06/10/2025
Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Bếp Chuồng 1, thuộc một phần tổ 1, tổ 2, tổ 3, tổ 4 khóm Thuận Tiến B, phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 06/10/2025
10:30:00 ngày 06/10/2025
Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Tái định cư Bình Minh 1A, thuộc một phần tổ 1, tổ 2, tổ 3, tổ 4, tổ 5, khóm Đông Thuận, phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 06/10/2025
11:30:00 ngày 06/10/2025
Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Đông Bình 7, thuộc một phần tổ 4, tổ 7, tổ 13, tổ 24, tổ 25, khóm Đông Lợi, phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 06/10/2025
14:30:00 ngày 06/10/2025
Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Đông Bình 7, thuộc một phần tổ 1, tổ 4 khóm Đông Bình, tổ 12, tổ 13 khóm Đông Bình B, tổ 2 khóm Đông Bình C, phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30:00 ngày 06/10/2025
15:30:00 ngày 06/10/2025
Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Thuận Tiến 2, thuộc một phần tổ 17 khóm Thuận Tiến B, tổ 11, tổ 13 khóm Thuận Tiến C, phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 10/10/2025
16:30:00 ngày 10/10/2025
Các hộ dân sử dụng điện thuộc tuyến dân cư vượt lũ Tân Phú, tổ 5, tổ 6, tổ 7 ấp Phú Yên, xã Song Phú, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trung Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
07:00:00 ngày 12/10/2025
16:30:00 ngày 12/10/2025
Các hộ sử dụng điện thuộc tuyến 475 Vũng Liêm (từ trạm 110kV Vũng Liêm dọc phía tay phải QL53 đến ngã ba Cầu Vĩ, dọc Đường tỉnh 906 đoạn khu vực từ Chợ Hiếu Phụng đến Cầu Trà Ngoa). Thuộc toàn xã Hiếu Phụng, toàn xã Hiếu Thành, tỉnh Vĩnh Long (trừ một số khu vực thuộc các ấp: Nhơn Ngãi, Tân Khánh – xã Hiếu Phụng; Hiếu Hậu, Hiếu Nhân, Hiếu Tính – xã Hiếu Thành).
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Long Hồ
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
09:00:00 ngày 10/10/2025
11:30:00 ngày 10/10/2025
Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Thông Quan, tổ 11 ấp An Thành; tổ 8 ấp An Hòa; tổ 9 ấp Thông Quan, xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 10/10/2025
16:30:00 ngày 10/10/2025
Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Bình Tịnh 1A, tổ 11 ấp Bình Tịnh, xã Bình Phước, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cái Nhum
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Tân Quới
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
07:30:00 ngày 07/10/2025
12:00:00 ngày 07/10/2025
Ấp An Thới, xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 07/10/2025
17:00:00 ngày 07/10/2025
Ấp Thành Hậu, xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 08/10/2025
12:00:00 ngày 08/10/2025
Ấp Thành Công, xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 08/10/2025
17:00:00 ngày 08/10/2025
Ấp Thành Công, xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 10/10/2025
17:00:00 ngày 10/10/2025
Ấp Tân Phước, xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Giá xe Honda Vision mới nhất giảm sốc, rẻ chưa từng có trong lịch sử còn kèm ưu đãi, cơ hội hiếm cho khách hàngGiá cả thị trường - 32 phút trước
GĐXH - Giá xe Honda Vision tại đại lý đang ở mức thấp chưa từng có khiến khách Việt xôn xao, tình trạng đội giá cao gần như đã không còn.
Nhiều dự án nhà ở xã hội đang tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà tại Hà NộiSản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, tại Hà Nội hàng loạt các dự án nhà ở xã hội đang trong giai đoạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà, tạo điều kiện an cư giá rẻ cho nhóm đối tượng có thu nhập vừa và thấp.
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 6-12/10/2025: Nhiều khu dân cư và tuyến đường bị cúp điện để sửa chữa lưới điệnSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.
Xe máy điện giá 16,5 triệu đồng ở Việt Nam đẹp tựa Vespa, có smartkey chống trộm, pin bền, rẻ hơn Vision, xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện này đang là đối thủ đáng gờm trong phân khúc xe điện phổ thông, hướng thẳng đến nhóm người dùng trẻ bởi trang bị "vượt tầm giá" và thiết kế hiện đại.
Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 6-12/10/2025: Nhiều khách hàng 11 tiếng/ngày không có điện để dùngSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Giá bạc ngày 6/10: Thị trường trong nước tăng gần 400.000 đồng/kgGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Nếu phiên cập nhật ngày cuối tuần dừng lại ở mức giá 50,506 triệu đồng/kg thì tại phiên cập nhật sáng nay, giá bạc đã tăng đến 50,879 triệu đồng/kg. Mức chênh lệch tương ứng là 375.000 đồng/kg.
Giá vàng hôm nay 6/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao?Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC ở mức 138,6 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn các thương hiệu cũng điều chỉnh theo hướng người mua không mong muốn.
Giá iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 mới nhất giảm sốc, rẻ chưa từng có dù xịn chẳng kém iPhone 17 là baoGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 14 thực sự là những lựa chọn hấp dẫn cho khách Việt tìm kiếm iPhone cao cấp không kém gì iPhone 17 nhưng giá rẻ như bèo.
Xe ga 125cc giá 33 triệu đồng đẹp cổ điển, trang bị hiện đại rẻ hơn SH Mode, chỉ ngang VisionGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc thiết kế đẹp lấn át cả Honda Vision và SH Mode có mức giá hấp dẫn chỉ từ 33 triệu đồng.
Trái cây ồ ạt xuất ngoại, doanh nghiệp thu tiền nhiều kỷ lục lịch sửXu hướng - 5 giờ trước
Hầu hết các loại trái cây xuất khẩu đều tăng mạnh, có loại tăng gấp 4-11 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ đó, chỉ trong tháng 9, doanh nghiệp đã thu về 1,4 tỷ USD - mức kỷ lục lịch sử.
Giá iPhone 15 giảm sốc, kéo theo iPhone 14 và iPhone 13 rẻ kỷ lục thành top 3 iPhone rẻ nhất Việt NamGiá cả thị trường
GĐXH - Giá iPhone, iPhone 14, iPhone 13 rẻ chưa từng có, trở thành top 3 mẫu máy giá rẻ chủ lực.