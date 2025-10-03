Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 3-5/10/2025: Hàng loạt khách hàng nằm trong diện cúp điện liên tục cuối tuần
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Cần Thơ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện) từ ngày 3-5/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Cần Thơ từ ngày 3-5/10/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 3-5/10/2025
Lịch cúp điện Ninh Kiều
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điên.
Lịch cúp điện Cái Răng
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điên.
Lịch cúp điện Ô Môn
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
08:00:00 03/10/2025
09:30:00 03/10/2025
Mất điện khu vực Bình Hòa, Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 03/10/2025
11:30:00 03/10/2025
Mất điện khu vực Bình Lợi, Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:30:00 03/10/2025
13:30:00 03/10/2025
Mất điện các khu vực Bình Lợi, Bình Yên, Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 03/10/2025
15:00:00 03/10/2025
Mất điện khu vực Bình Yên, Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 03/10/2025
16:30:00 03/10/2025
Mất điện các khu vực Bình Yên, Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 05/10/2025
14:00:00 05/10/2025
Mất điện các khu vực Bình Hưng, Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thốt Nốt
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
08:00:00 03/10/2025
14:00:00 03/10/2025
Chùa Long Sơn, phường Tân Lộc, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 04/10/2025
11:00:00 04/10/2025
Một phần khu công nghiệp Thốt Nốt, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
06:00:00 04/10/2025
12:00:00 04/10/2025
Một phần khu Thới Thạnh 2, phường Thốt Nốt, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
Lịch cúp điện Bình Thủy
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
07:30:00 03/10/2025
09:30:00 03/10/2025
KV Hẻm 286, đường CMT8, P. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 03/10/2025
11:30:00 03/10/2025
Hẻm 2, 12, 16 đường Phạm Hữu Lầu và một phần đường Đồng Ngọc Sứ, P. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 03/10/2025
15:00:00 03/10/2025
Cty Da Tây Đô, đường Lê Hồng Phong, P. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 04/10/2025
11:00:00 04/10/2025
Cty Da Tây Đô, đường Lê Hồng Phong, P. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 04/10/2025
16:00:00 04/10/2025
KV Rạch Cam nhỏ, Bình Yên A, Bình Yên B, P. Long Tuyền
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
06:00:00 04/10/2025
06:15:00 04/10/2025
Xã Vĩnh Trinh; Xã Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ, một phần ấp Hòa Tây B, Xã Phú Hòa, Tỉnh An Giang
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
12:00:00 04/10/2025
12:15:00 04/10/2025
Xã Vĩnh Trinh; Xã Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ, một phần ấp Hòa Tây B, Xã Phú Hòa, Tỉnh An Giang
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 04/10/2025
12:00:00 04/10/2025
Một phần Xã Vĩnh Trinh; Xã Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 05/10/2025
12:30:00 05/10/2025
Một phần xã Thạnh Quới, xã Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:30:00 05/10/2025
06:00:00 05/10/2025
Một phần xã Thạnh Quới, TP. Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:00:00 05/10/2025
13:30:00 05/10/2025
Một phần xã Thạnh Quới, TP. Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 05/10/2025
12:30:00 05/10/2025
Một phần xã Thạnh Quới, xã Thạnh An, TP. Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:30:00 05/10/2025
14:00:00 05/10/2025
Một phần xã Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:30:00 05/10/2025
13:00:00 05/10/2025
Một phần xã Thạnh Lộc, xã Vĩnh Trinh và một phần xã Trung Hưng, xã Thạnh Phú, TP. Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:30:00 05/10/2025
06:00:00 05/10/2025
Một phần xã Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
12:00:00 05/10/2025
13:00:00 05/10/2025
Một phần xã Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phong Điền
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
08:00:00 03/10/2025
16:00:00 03/10/2025
Một phần ấp Tân Hoà, xã Phong Điền
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thới Lai
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Cờ Đỏ
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
