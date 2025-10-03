Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 3-5/10/2025: Hàng loạt khách hàng nằm trong diện cúp điện liên tục cuối tuần

Lịch cúp điện Cần Thơ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện) từ ngày 3-5/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cần Thơ từ ngày 3-5/10/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 3-5/10/2025

Lịch cúp điện Ninh Kiều

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điên.

Lịch cúp điện Cái Răng

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điên.

Lịch cúp điện Ô Môn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 08:00:00 03/10/2025 09:30:00 03/10/2025 Mất điện khu vực Bình Hòa, Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 03/10/2025 11:30:00 03/10/2025 Mất điện khu vực Bình Lợi, Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:30:00 03/10/2025 13:30:00 03/10/2025 Mất điện các khu vực Bình Lợi, Bình Yên, Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 03/10/2025 15:00:00 03/10/2025 Mất điện khu vực Bình Yên, Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 03/10/2025 16:30:00 03/10/2025 Mất điện các khu vực Bình Yên, Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 05/10/2025 14:00:00 05/10/2025 Mất điện các khu vực Bình Hưng, Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thốt Nốt

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 08:00:00 03/10/2025 14:00:00 03/10/2025 Chùa Long Sơn, phường Tân Lộc, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 04/10/2025 11:00:00 04/10/2025 Một phần khu công nghiệp Thốt Nốt, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV 06:00:00 04/10/2025 12:00:00 04/10/2025 Một phần khu Thới Thạnh 2, phường Thốt Nốt, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV

Lịch cúp điện Bình Thủy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 07:30:00 03/10/2025 09:30:00 03/10/2025 KV Hẻm 286, đường CMT8, P. Bình Thủy, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 03/10/2025 11:30:00 03/10/2025 Hẻm 2, 12, 16 đường Phạm Hữu Lầu và một phần đường Đồng Ngọc Sứ, P. Bình Thủy, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 03/10/2025 15:00:00 03/10/2025 Cty Da Tây Đô, đường Lê Hồng Phong, P. Bình Thủy, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 04/10/2025 11:00:00 04/10/2025 Cty Da Tây Đô, đường Lê Hồng Phong, P. Bình Thủy, TP. Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 04/10/2025 16:00:00 04/10/2025 KV Rạch Cam nhỏ, Bình Yên A, Bình Yên B, P. Long Tuyền Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 06:00:00 04/10/2025 06:15:00 04/10/2025 Xã Vĩnh Trinh; Xã Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ, một phần ấp Hòa Tây B, Xã Phú Hòa, Tỉnh An Giang Bảo trì, sửa chữa lưới điện 12:00:00 04/10/2025 12:15:00 04/10/2025 Xã Vĩnh Trinh; Xã Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ, một phần ấp Hòa Tây B, Xã Phú Hòa, Tỉnh An Giang Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 04/10/2025 12:00:00 04/10/2025 Một phần Xã Vĩnh Trinh; Xã Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 05/10/2025 12:30:00 05/10/2025 Một phần xã Thạnh Quới, xã Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 05:30:00 05/10/2025 06:00:00 05/10/2025 Một phần xã Thạnh Quới, TP. Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:00:00 05/10/2025 13:30:00 05/10/2025 Một phần xã Thạnh Quới, TP. Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 05/10/2025 12:30:00 05/10/2025 Một phần xã Thạnh Quới, xã Thạnh An, TP. Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 05:30:00 05/10/2025 14:00:00 05/10/2025 Một phần xã Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 05:30:00 05/10/2025 13:00:00 05/10/2025 Một phần xã Thạnh Lộc, xã Vĩnh Trinh và một phần xã Trung Hưng, xã Thạnh Phú, TP. Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 05:30:00 05/10/2025 06:00:00 05/10/2025 Một phần xã Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 12:00:00 05/10/2025 13:00:00 05/10/2025 Một phần xã Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phong Điền

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 08:00:00 03/10/2025 16:00:00 03/10/2025 Một phần ấp Tân Hoà, xã Phong Điền Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thới Lai

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Cờ Đỏ

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

