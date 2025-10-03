Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 3-5/10/2025: Hàng loạt khách hàng nằm trong diện cúp điện liên tục cuối tuần

Thứ sáu, 08:24 03/10/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Cần Thơ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện) từ ngày 3-5/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cần Thơ từ ngày 3-5/10/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 3-5/10/2025: Hàng loạt khách hàng nằm trong diện cúp điện liên tục cuối tuần - Ảnh 1.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 3-5/10/2025

Lịch cúp điện Ninh Kiều

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điên.

Lịch cúp điện Cái Răng

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điên.

Lịch cúp điện Ô Môn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

08:00:00 03/10/2025

09:30:00 03/10/2025

Mất điện khu vực Bình Hòa, Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 03/10/2025

11:30:00 03/10/2025

Mất điện khu vực Bình Lợi, Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:30:00 03/10/2025

13:30:00 03/10/2025

Mất điện các khu vực Bình Lợi, Bình Yên, Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 03/10/2025

15:00:00 03/10/2025

Mất điện khu vực Bình Yên, Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 03/10/2025

16:30:00 03/10/2025

Mất điện các khu vực Bình Yên, Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 05/10/2025

14:00:00 05/10/2025

Mất điện các khu vực Bình Hưng, Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thốt Nốt

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

08:00:00 03/10/2025

14:00:00 03/10/2025

Chùa Long Sơn, phường Tân Lộc, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 04/10/2025

11:00:00 04/10/2025

Một phần khu công nghiệp Thốt Nốt, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV

06:00:00 04/10/2025

12:00:00 04/10/2025

Một phần khu Thới Thạnh 2, phường Thốt Nốt, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV

Lịch cúp điện Bình Thủy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

07:30:00 03/10/2025

09:30:00 03/10/2025

KV Hẻm 286, đường CMT8, P. Bình Thủy, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 03/10/2025

11:30:00 03/10/2025

Hẻm 2, 12, 16 đường Phạm Hữu Lầu và một phần đường Đồng Ngọc Sứ, P. Bình Thủy, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 03/10/2025

15:00:00 03/10/2025

Cty Da Tây Đô, đường Lê Hồng Phong, P. Bình Thủy, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 04/10/2025

11:00:00 04/10/2025

Cty Da Tây Đô, đường Lê Hồng Phong, P. Bình Thủy, TP. Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 04/10/2025

16:00:00 04/10/2025

KV Rạch Cam nhỏ, Bình Yên A, Bình Yên B, P. Long Tuyền

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

06:00:00 04/10/2025

06:15:00 04/10/2025

Xã Vĩnh Trinh; Xã Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ, một phần ấp Hòa Tây B, Xã Phú Hòa, Tỉnh An Giang

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

12:00:00 04/10/2025

12:15:00 04/10/2025

Xã Vĩnh Trinh; Xã Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ, một phần ấp Hòa Tây B, Xã Phú Hòa, Tỉnh An Giang

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 04/10/2025

12:00:00 04/10/2025

Một phần Xã Vĩnh Trinh; Xã Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 05/10/2025

12:30:00 05/10/2025

Một phần xã Thạnh Quới, xã Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:30:00 05/10/2025

06:00:00 05/10/2025

Một phần xã Thạnh Quới, TP. Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:00:00 05/10/2025

13:30:00 05/10/2025

Một phần xã Thạnh Quới, TP. Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 05/10/2025

12:30:00 05/10/2025

Một phần xã Thạnh Quới, xã Thạnh An, TP. Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:30:00 05/10/2025

14:00:00 05/10/2025

Một phần xã Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:30:00 05/10/2025

13:00:00 05/10/2025

Một phần xã Thạnh Lộc, xã Vĩnh Trinh và một phần xã Trung Hưng, xã Thạnh Phú, TP. Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:30:00 05/10/2025

06:00:00 05/10/2025

Một phần xã Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

12:00:00 05/10/2025

13:00:00 05/10/2025

Một phần xã Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phong Điền

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

08:00:00 03/10/2025

16:00:00 03/10/2025

Một phần ấp Tân Hoà, xã Phong Điền

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thới Lai

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Cờ Đỏ

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 29/9 – 5/10/2025: Nhiều khu dân cư 11 tiếng/ngày không có điện để dùngLịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 29/9 – 5/10/2025: Nhiều khu dân cư 11 tiếng/ngày không có điện để dùng

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 29/9 – 5/10/2025: Những khu vực bị cúp điện trong tuầnLịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 29/9 – 5/10/2025: Những khu vực bị cúp điện trong tuần

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 29/9 – 5/10/2025: Nhiều khu dân cư 11 tiếng/ngày không có điện để dùng

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 29/9 – 5/10/2025: Nhiều khu dân cư 11 tiếng/ngày không có điện để dùng

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 29/9 – 5/10/2025: Những khu vực bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 29/9 – 5/10/2025: Những khu vực bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 29/9 – 5/10/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều tuyến đường và khu dân cư

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 29/9 – 5/10/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều tuyến đường và khu dân cư

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 26-28/9/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện 10 tiếng/ngày dịp cuối tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 26-28/9/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện 10 tiếng/ngày dịp cuối tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 26-28/9/2025: Cuối tuần, những khu vực này vẫn bị cúp điện liên tục để sửa chữa

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 26-28/9/2025: Cuối tuần, những khu vực này vẫn bị cúp điện liên tục để sửa chữa

Cùng chuyên mục

Giá iPhone 15 giảm sốc, kéo theo iPhone 14 và iPhone 13 rẻ kỷ lục thành top 3 iPhone rẻ nhất Việt Nam

Giá iPhone 15 giảm sốc, kéo theo iPhone 14 và iPhone 13 rẻ kỷ lục thành top 3 iPhone rẻ nhất Việt Nam

Giá cả thị trường - 10 phút trước

GĐXH - Giá iPhone, iPhone 14, iPhone 13 rẻ chưa từng có, trở thành top 3 mẫu máy giá rẻ chủ lực.

Giá xe Honda City giảm sốc, thấp kỷ lục, Hyundai Accent, Toyota Vios chạy đua so doanh số

Giá xe Honda City giảm sốc, thấp kỷ lục, Hyundai Accent, Toyota Vios chạy đua so doanh số

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá xe Honda City lăn bánh giảm sâu sẽ đem lại ưu thế không nhỏ, giúp Honda City tăng sức hấp dẫn trong mắt khách hàng Việt, qua đó cạnh tranh mạnh mẽ với Hyundai Accent và Toyota Vios.

Giá vàng hôm nay 3/10: Vàng SJC giảm, mất mốc 138 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao?

Giá vàng hôm nay 3/10: Vàng SJC giảm, mất mốc 138 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao?

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC giảm về 137,8 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn gần như giữ nguyên.

Xe gầm cao SUV hạng B giá 380 triệu đồng của Mazda đẹp long lanh, màn hình 26 inch, rẻ chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi bán ở Trung Quốc?

Xe gầm cao SUV hạng B giá 380 triệu đồng của Mazda đẹp long lanh, màn hình 26 inch, rẻ chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi bán ở Trung Quốc?

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng B của Mazda có thiết kế đẹp lấn át CX-5, xe sở hữu màn hình 5K kích thước 26 inch cực khủng, giá chỉ từ 380 triệu đồng.

Giá bạc ngày 3/10: Bạc thế giới 'rơi tự do' trong đêm, thị trường trong nước giảm mạnh đầu phiên nhưng nhanh chóng tăng nhẹ

Giá bạc ngày 3/10: Bạc thế giới 'rơi tự do' trong đêm, thị trường trong nước giảm mạnh đầu phiên nhưng nhanh chóng tăng nhẹ

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Giá bạc thế giới lao dốc rất nhanh vào khoảng hơn 20h đêm qua theo giờ Việt Nam và hồi phục vào rạng sáng nay. Với thị trường trong nước, giá bạc mở phiên sáng nay giảm còn 1.847 triệu đồng/lượng. Sau đó, hồi phục nhẹ.

Xe ga 125cc giá 34,5 triệu đồng ở Việt Nam có phanh ABS, cốp rộng, thiết kế như Air Blade rẻ chỉ ngang Honda Vision

Xe ga 125cc giá 34,5 triệu đồng ở Việt Nam có phanh ABS, cốp rộng, thiết kế như Air Blade rẻ chỉ ngang Honda Vision

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc có thiết kế thể thao như Honda Air Blade, trang bị xịn xò với phanh ABS tiên tiến, giá bán cực rẻ.

Người Việt chi gần 52 tỷ đồng mua 800.000 bánh trung thu trên mạng trong 1 tháng

Người Việt chi gần 52 tỷ đồng mua 800.000 bánh trung thu trên mạng trong 1 tháng

Xu hướng - 4 giờ trước

Khách mua bánh trung thu qua mạng mạnh nhất ở khung giá 10.000 - 100.000 đồng/cái; chỉ trong 1 tháng, doanh thu qua 4 sàn thương mại điện tử đã ở mức 51,7 tỷ đồng.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 2/10/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 2/10/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 2/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Ngân hàng tung lãi suất 6,1% khi gửi 10 triệu đồng

Ngân hàng tung lãi suất 6,1% khi gửi 10 triệu đồng

Giá cả thị trường - 20 giờ trước

GĐXH - Lãi suất trên 6%/năm đang được một số ngân hàng niêm yết cho các kỳ hạn tiền gửi dài, không yêu cầu về số tiền gửi tối thiểu.

OREO ra mắt bộ sưu tập OREO BABYMONSTER in đậm dấu ấn độc đáo

OREO ra mắt bộ sưu tập OREO BABYMONSTER in đậm dấu ấn độc đáo

Sản phẩm - Dịch vụ - 21 giờ trước

OREO chính thức tung màn hợp tác đầy bất ngờ với nhóm nhạc K-pop đình đám BABYMONSTER.

Xem nhiều

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 2-5/10/2025: Những khu dân cư nào sẽ bị mất điện?

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 2-5/10/2025: Những khu dân cư nào sẽ bị mất điện?

Sản phẩm - Dịch vụ

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.

TS. Nguyễn Trí Hiếu: Bạc phù hợp để tiết kiệm lâu dài, vốn nhỏ nhưng cần tỉnh táo

TS. Nguyễn Trí Hiếu: Bạc phù hợp để tiết kiệm lâu dài, vốn nhỏ nhưng cần tỉnh táo

Xu hướng
Ngân hàng tung lãi suất 6,1% khi gửi 10 triệu đồng

Ngân hàng tung lãi suất 6,1% khi gửi 10 triệu đồng

Giá cả thị trường
Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất giảm sốc, rẻ kỷ lục, thấp chưa từng có, chỉ nhỉnh hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất giảm sốc, rẻ kỷ lục, thấp chưa từng có, chỉ nhỉnh hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 2/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay 2/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji quay đầu giảm

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top