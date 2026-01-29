Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 29/1 – 1/2/2026: Khu vực nằm trong diện cúp điện tăng cao

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đà Lạt cũ (lịch cắt điện Đà Lạt) từ ngày 29/1 – 1/2/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đà Lạt cũ từ ngày 29/1 – 1/2/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đà Lạt cũ hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại liên tục tại Chuyên trang Gia đình & Xã hội.

Lịch cúp điện Đà Lạt cũ từ ngày 29/1 – 1/2/2026

Lịch cúp điện Đà Lạt





KHU VỰC: 1 đoạn đường Nguyên Tử Lực, Lương Đình Của,

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 15:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 1 đoạn đường Ngô Thì Sỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 11:30:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 1 đoạn đường Cổ Loa, 1 đoạn đường Nguyễn Văn Trỗi, 1 đoạn đường Phan Đình Phùng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 15:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 1 đoạn đường Xuân Thành, 1 đoạn đường Xuân Thọ, 1 đoạn đường Đa Thọ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 15:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 1 đoạn đường Nguyễn Chí Thanh, 1 đoạn đường Đoàn Thị Điểm, 1 đoạn đường Nguyễn Văn Cừ, 1 đoạn đường Phạm Ngũ Lão,1 đoạn đường Đoàn Thị Điểm, Bà Triệu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 15:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tà Nung

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 30/01/2026 đến 15:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Nguyên Tử Lực, Trần Đại Nghĩa, Cù Chính Lan, Trần Anh Tông, 1 đoạn đường Võ Trường Toản, Cách Mạng Tháng 8, 1 đoạn đường Trạng Trình.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 30/01/2026 đến 15:30:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: 1 đoạn đường 3/4, Đặng Thái Thân.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/01/2026 đến 12:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: 1 đoạn đường Bùi Thị Xuân, 1 đoạn đường Nguyễn Thị Nghĩa, Thông Thiên Học, 1 đoạn đường An Dương Vương, 1 đoạn đường Cổ Loa.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/02/2026 đến 16:00:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Bảo Lộc





KHU VỰC: Trạm phân phối 480/7/1 ATLANTIC

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 29/01/2026 đến 11:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm phân phối 480/6/13/6A/1 PHARMA

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 29/01/2026 đến 14:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm phân phối 474/153/13/11 TÂN HÀ

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 29/01/2026 đến 14:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA khách hàng

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 30/01/2026 đến 13:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA khách hàng

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 29/01/2026 đến 13:30:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Trạm Bảo Lộc, Lộc Sơn về hướng đường Trần Phú, Lê Hồng Phong, Lam Sơn, Trần Quốc Toản… đến Bưu điện cũ Bảo Lộc;

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 01/02/2026 đến 16:00:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực từ siêu thị CO.OP Mart về đến NM Chè 1/5, Trần Phú, Nguyễn Tri Phương… và khu vực làng mới Tân Hà, một phần khu vực Lộc Tân

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 01/02/2026 đến 16:00:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đơn Dương





KHU VỰC: Khu vực xã Ka Đô, xã D’Ran.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/01/2026 đến 14:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực xã Đơn Dương (trừ các thôn Nghĩa Tân, Thạnh Hòa, Công ty Cổ phần sữa Đà Lạt, khu vực Đồi Năng lượng mặt trời Lạc Thạnh).

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 30/01/2026 đến 17:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Tân Hiên thuộc xã D’Ran;

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 17:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Nam Hiệp 2 thuộc xã Ka Đô.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 17:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Di Linh





KHU VỰC: TBA Tân Thượng trụ 475/16/162/8A

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 15:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Tân Lâm trụ 475/16/219A

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 15:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Đinh Trang Thượng trụ 475/16/315/02/36A

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 15:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Đinh Trang Thượng trụ 476/16/304

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 15:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Đinh Trang Hòa 2 trụ 478/195/84/78/28

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 15:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đức Trọng





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn P’Ré thuộc xã Đức Trọng

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 29/01/2026 đến 14:30:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn Tân Trung thuộc xã Tân Hội.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 16:30:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn 2, 3, 4 thuộc xã Đức Trọng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 15:30:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn R’Chai 2 thuộc xã Đức Trọng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/01/2026 đến 16:30:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực R’Chai 2 thuộc xã Đức Trọng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/02/2026 đến 16:30:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn P’Ré thuộc xã Đức Trọng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 14:30:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CTY NHƯ LINH

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 14:30:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CÔNG TY LÂM CÔNG NGHIỆP LÂM ĐỒNG

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 15:30:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện KH PHẠM KHẮC BIỆN; ĐINH VĂN THUẤN; KHO XĂNG DẦU CHKLK; THÁI THỊ HẢI; CTY TNHH BÁ THANH THẮM; Huỳnh Tấn Trợ

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 30/01/2026 đến 16:30:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lâm Hà





KHU VỰC: Một phần thôn Liên Trung xã Đinh Văn Lâm Hà

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 29/01/2026 đến 11:30:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Liên Trung xã Tân Hà Lâm Hà

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 29/01/2026 đến 11:30:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Nam Ban Lâm Hà (từ trạm điện Nam Ban tới cầu Mê Linh và từ ngã 3 Từ Liêm tới UBND xã Đông Thanh cũ).

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 30/01/2026 đến 16:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đạ Huoai





KHU VỰC: + Mất điện một phần thôn 6,7 Xã Đạ Huoai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 09:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: + Mất điện một phần thôn 6,7 Xã Đạ Huoai

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 29/01/2026 đến 11:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: + Mất điện một phần thôn 6,7 Xã Đạ Huoai

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 29/01/2026 đến 11:30:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: + Mất điện một phần thôn 13 Xã Đạ Huoai

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/01/2026 đến 14:30:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: + Mất điện một phần thôn 14, 17 Xã Đạ Huoai

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 29/01/2026 đến 15:30:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đạ Tẻh





KHU VỰC: Toàn bộ thôn 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Xuân Thành, Xuân Châu, Bình Hoà, Xuân Thượn, Tôn Klong xã Đạ Tẻh 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 17:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cát Tiên





KHU VỰC: Một phần thôn 2 xã Cát Tiên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 10:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn 2, 4, 5 xã Cát Tiên

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 29/01/2026 đến 11:30:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn 4 xã Cát Tiên

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/01/2026 đến 14:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Trấn Phú, Tiến Thắng xã Cát Tiên 3

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 29/01/2026 đến 15:30:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Trấn Phú, Tân Xuân xã Cát Tiên 3

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bảo Lâm





KHU VỰC: Một phần thôn 2, thôn 3 Lộc Lâm, Xã Bảo Lâm 4.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 16:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lang Biang





KHU VỰC: Từ đập tràn thủy điện Ankoret đến khu du lịch Làng Cù Lần thuộc phường Lang Biang

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 29/01/2026 đến 11:30:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng Võ văn Hải thuộc xã Lạc Dương (công tác khoảng 1 tiếng)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 09:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng Hoàng Trần Cát Vỹ thuộc xã Lạc Dương

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 30/01/2026 đến 09:40:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng Nguyễn Đinhg Thắng thuộc xã Lạc Dương

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 30/01/2026 đến 10:31:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng Trần Văn Lợi thuộc xã Lạc Dương

THỜI GIAN: Từ 10:40:00 ngày 30/01/2026 đến 11:30:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đam Rông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 29/1 – 1/2/2026.