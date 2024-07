Lịch cúp điện Bến Tre tuần này (từ 8 – 14/7/2024): Cả loạt khu dân cư cúp điện từ 8 – 11 tiếng/ngày

13/07/2024 08:00:00

13/07/2024 17:00:00

Ấp Lân Nam - Lân Tây xã Phú sơn, Vĩnh Bắc - Đông Nam - Bình Tây - Tây Lộc - Vĩnh Hưng 1 xã Vĩnh Thành, An Thạnh - An Hòa - Tân An - Hòa An xã Long Thới