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Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 26 - 28/6/2026: Cắt điện hàng loạt khu dân cư từ sáng sớm để sửa chữa

Thứ sáu, 11:15 26/06/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Diễm Hằng
Diễm Hằng
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GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 26 - 28/6/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 26 - 28/6/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 26 - 28/6/2026: Cắt điện hàng loạt khu dân cư từ sáng sớm để sửa chữa - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ trong tuần được cập nhật tại Chuyên trang Gia đình và Xã hội.

Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 26 - 28/6/2026

Lịch cúp điện Bạc Liêu


KHU VỰC: Khóm Công Điền, An Trạch Đông - phường Vĩnh Trạch

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/06/2026 đến 16:30:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Giá Rai


KHU VỰC: Ấp 8 - xã Phong Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/06/2026 đến 09:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 8 - xã Phong Thạnh

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 26/06/2026 đến 12:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 8 - xã Phong Thạnh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/06/2026 đến 15:30:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 8 - xã Phong Thạnh

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 27/06/2026 đến 15:00:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Vĩnh Lợi


KHU VỰC: Ấp Nhà Dài A, Nhà Dài B, Chất Đốt - xã Vĩnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 27/06/2026 đến 16:30:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Nam Hưng, Nam Thạnh, Tam Hưng, Thạnh Hưng 1, Thạnh Hưng 2, Trung Hưng 2, Đông Hưng, Trần Nghĩa, Trung Hưng 1A, Trung Hưng 1B, Mỹ Trinh, Mỹ Phú Đông, Bắc Hưng, Nguyễn Điền, Trung Hưng 3, Trung Hưng, B2, Giồng Bướm B - xã Châu Thới; Ấp Nam Hưng - xã Vĩnh Mỹ.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 27/06/2026 đến 11:30:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Năm Căn, Xẻo Nhào, Vườn Cò, Hoàng Quân 1, Hoàng Quân 2, Hoàng Quân 3, Ngọc Được - xã Hưng Hội

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/06/2026 đến 12:00:00 ngày 28/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Hoàng Quân 1, Hoàng Quân 2, Hoàng Quân 3 - xã Hưng Hội

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/06/2026 đến 16:30:00 ngày 28/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Phước Long


KHU VỰC: Ấp 12 - xã Phong Hiệp

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 26/06/2026 đến 16:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Vĩnh Đông, Huê 2 - xã Vĩnh Thanh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/06/2026 đến 10:30:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Vĩnh Hòa - xã Vĩnh Thanh

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 27/06/2026 đến 14:30:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Hồng Dân


KHU VỰC: Ấp Xẻo Quao, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/06/2026 đến 16:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Tà Ben, Bà Gồng, Nội Ô, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/06/2026 đến 16:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Kinh Xáng, Trèm Trẹm, Xẻo Quao, xã Hồng Dân; Ấp Sơn Trắng, Vĩnh Thành Lập, Nhụy Cầm, Vĩnh Bình, Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/06/2026 đến 16:00:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Ninh Thạnh Đông, Cây Mét, Ngô Kim, Ninh Thạnh Tây, Kos Thum, Thống Nhất, Chòm Cao, Nhà Lầu II, Xẻo Gừa, Cây Cui, Cai Giảng, Xẻo Dừng, xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp Nhụy Cầm, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/06/2026 đến 16:00:00 ngày 28/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Đông Hải


KHU VỰC: Ấp Lung Chim, Chòi Mòi, Long Phú, Minh Thìn, Minh Thìn A, Hòa Phong, Phan Mầu, Lung Lá, Cái Keo, Cây Giá, Kinh Xáng, Phước Thắng, Phước Thắng A, - xã Định Thành

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 26/06/2026 đến 16:30:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Diêm Điền, Huy Điền, Doanh Điền - xã Long Điền; Ấp Thuận Điền, Canh Điền, Vinh Điền, Lập Điền - xã Gành Hào

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/06/2026 đến 14:30:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Thuận Điền, An Điền - xã Gành Hào

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/06/2026 đến 16:30:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Bửu II, Trung Điền, Minh Điền - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/06/2026 đến 16:30:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 2, 3, 4, Mỹ Điền, Châu Điền, Phước Điền, Hiệp Điền - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/06/2026 đến 13:00:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Lung Chim - xã Định Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/06/2026 đến 09:00:00 ngày 28/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Cây Giá - xã Định Thành

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/06/2026 đến 11:00:00 ngày 28/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Cây Thẻ - xã Định Thành

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 28/06/2026 đến 13:00:00 ngày 28/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Hòa Bình


KHU VỰC: Ấp Chùa Phật, Xóm Lớn A, Châu Phú, Vĩnh Tiến - xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/06/2026 đến 16:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Vĩnh Lạc, Vĩnh Lập - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 27/06/2026 đến 17:00:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp An Khoa - xã Vĩnh Mỹ; Ấp 15A, Thị Trấn A, Thị trấn B, Chùa Phật - xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 27/06/2026 đến 15:00:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 12, 13, 15 - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 28/06/2026 đến 17:00:00 ngày 28/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Tân Tiến - xã Hòa Bình; Ấp 14 - xã Vĩnh Mỹ

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 28/06/2026 đến 16:00:00 ngày 28/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 26 - 28/6/2026: Cắt điện hàng loạt khu dân cư từ sáng sớm để sửa chữa - Ảnh 2.Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 26 - 28/6/2026: Một số khu dân cư sẽ bị mất điện 10 tiếng/ngày

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa mới thông báo, trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Lâm Đồng sẽ mất điện liên tục.

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