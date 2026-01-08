Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 8 - 11/1/2026: Số lượng khu vực mất điện cả ngày xếp hàng dài

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 8 - 11/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 8 - 11/1/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 8 - 11/1/2026

Lịch cúp điện Tân Thành





KHU VỰC: Một phần đường Kinh Tư Ngọc Phường Hòa Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.18MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 16:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Tất Thành, khu đô thị Tài Lộc, khu đô thị Bạch Đằng, khu đô thị Hoàng Tâm Phường Lý Văn Lâm tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 5.5MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 15:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Hải Thượng Lãn Ông Phường Hòa Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.32MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 16:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Hải Thượng Lãn Ông, và một phần Kinh Cựa Gà Phường Hòa Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.48MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 16:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Rạch Rập khóm 3 Phường Lý Văn Lâm tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.16MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 16:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hẻm đối điện chùa Từ Quang đường Nguyễn Trãi Phường An Xuyên tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.26MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 09:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Rạch Rập khóm Xóm Lớn Phường Lý Văn Lâm tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.48MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/01/2026 đến 16:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khóm Bùng Binh Phường Hòa Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.15MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/01/2026 đến 16:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Nội bộ Trường TH Cơ Sở Phường 7 Phường Hòa Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.05MW

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/01/2026 đến 10:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Môt phần khóm Thạnh Điền Phường Lý Văn Lâm tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.25MW

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 10/01/2026 đến 11:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nội bộ Hộ NTCN Trần Công Hạt Phường Hòa Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.075MW

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 10/01/2026 đến 12:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần kinh Biện Tự Phường Hòa Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.025MW

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 10/01/2026 đến 13:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nội bộ Hộ NTCN Đỗ Văn Vĩ, Phùng Thế Khởi Phường Hòa Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.075MW

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/01/2026 đến 14:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Quang Trung, một phần đường Bùi Thị Trường và một phần đường Hùng Vương, đường Bông Văn Dĩa, Chung Thành Châu, Khu Hoàng Gia, đường Huỳnh Ngọc Điệp, Trần Quang Khải, Trân Bình Trong, Nguyễn Du, Ngô Gia Tự, Nguyễn Việt Khái, một phần Tôn Đức Thăng, Tôn Thất Tùng một phần đường 3 tháng 2, đường Lê Hòa Thá Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 4MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/01/2026 đến 16:00:00 ngày 11/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hưng Mỹ





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Lý Ấn, xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 12:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Hợp Tác Xã, xã Tân Hưng, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/01/2026 đến 16:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Giải Phóng, ấp Thị Tường, xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 16:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Phong Lưu, ấp Tân Phong, xã Tân Hưng, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/01/2026 đến 16:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Năm Căn





KHU VỰC: Một phần ấp 4, ấp 5, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 16:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Dược, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 08/01/2026 đến 16:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 5, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 09/01/2026 đến 13:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Năm Căn, Đất Mới, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/01/2026 đến 14:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Năm Căn, xã Đất Mới, xã Quách Phẩm, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/01/2026 đến 13:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Tắc, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/01/2026 đến 17:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trần Văn Thời





KHU VỰC: Ấp 7, 10 xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 08/01/2026 đến 15:30:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Minh Hà B, xã Khánh Bình và một phần xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/01/2026 đến 15:30:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Vồ Dơi, xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/01/2026 đến 15:30:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Sông Đốc, xã Khánh Hưng, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/01/2026 đến 15:30:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp 4, 5, 6, 6A, Đất Biển, xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 11/01/2026 đến 15:30:00 ngày 11/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Nguyễn Phích





KHU VỰC: Một phần ấp 01 xã Khánh An tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 0.1 Mw.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 16:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 08 xã Khánh An tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 0.1 Mw.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 10:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 10 xã Khánh An tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 0.3 Mw.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 09/01/2026 đến 16:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Khánh Lâm tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 1 Mw.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/01/2026 đến 16:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Nguyễn Phích, xã U Minh tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 2 Mw.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/01/2026 đến 16:00:00 ngày 11/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đầm Dơi





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Lợi, xã Tạ An Khương, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/01/2026 đến 16:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Tạ An Khương, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/01/2026 đến 16:30:00 ngày 11/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Trần Phán, một phần xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 11/01/2026 đến 14:00:00 ngày 11/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thới Bình

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 8 – 11/1/2026.

Lịch cúp điện Cái Đôi Vàm





KHU VỰC: Một phần khách hàng ấp Hiệp Thành và Ấp Má Tám xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 08/01/2026 đến 16:30:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Dân Quân, ấp Kiến Vàng B, ấp Kiến Vàng A, ấp Tân Thành, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 10/01/2026 đến 16:30:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển





KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Ráng, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 16:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Gốc A, Kênh Một, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 16:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Đồng Khởi, ấp Kinh Ranh, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 16:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Kiến Vàng, ấp Kênh Huế, ấp Kênh Một, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 09/01/2026 đến 15:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Xưởng Tiện, ấp Biện Nhạn, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/01/2026 đến 16:00:00 ngày 11/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Lùm, ấp Rạch Gốc B, ấp Tam Hiệp, xã Phan Ngọc Hiển; một phấn ấp Tân Tiến xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/01/2026 đến 16:00:00 ngày 11/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Lùm, ấp Kênh Ba, ấp Đường Đào, ấp Xưởng Tiện, ấp Biện Nhạn, Đồng Khởi, ấp Kinh Ráng, ấp Kinh Ranh, ấp Nhưng Miên, xã Phan Ngọc Hiển; Một phần ấp Tân Tiến, xã Tân Ân; một phần ấp So Đũa, ấp Nguyễn Quyền, ấp Kinh Năm, ấp Vịnh Nước Sôi, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 11/01/2026 đến 15:00:00 ngày 11/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.