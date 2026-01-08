Lịch cúp điện An Giang tuần này (từ 8 - 11/1/2026): Cúp điện 12 tiếng/ngày một số khu vực để sửa chữa
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần, một số khu dân cư và đơn vị thuộc An Giang sẽ mất điện nhiều giờ.
Lịch cúp điện An Giang
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện An Giang (lịch cắt điện An Giang) từ 8 - 11/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện An Giang từ 8 - 11/1/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện An Giang từ ngày 8 - 11/1/2026
Lịch cúp điện Long Xuyên
KHU VỰC: Một phần phường Bình Đức (khu vực ngọn Mương Sầm) - Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 12:00:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực xung quanh chợ Long Xuyên) - Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 09/01/2026 đến 11:00:00 ngày 09/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực đường Phạm Cự Lượng từ Cty Sông Hồng đến UBND phường Mỹ Phước cũ) - Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/01/2026 đến 15:30:00 ngày 09/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực đường Ung Văn Khiêm, Nguyễn Văn Linh, Bệnh viện ĐKAG, ĐHAG, trường CĐ Y Tế AG, khu DC Tiến Đạt, DC Tây ĐH, DC Tỉnh Đoàn) - Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 10/01/2026 đến 06:30:00 ngày 10/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần phường Bình Đức (khu vực đường Võ Văn Hoài) - Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/01/2026 đến 16:00:00 ngày 10/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên, Mỹ Thới (khu vực từ cầu Cái Sơn đến cầu Cái Sắn Lớn phía bên phải - trừ Siêu thị MEGA, Xẻo Trôm; Từ cống Bà Thứ đến cầu Cái Sắn Lớn phía bên trái, KTX Đại Học AG cũ, hẻm Bà Hợi) - Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 11/01/2026 đến 18:00:00 ngày 11/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực KDC Xẻo Trôm, chợ Mỹ Quý, chợ Xẻo Trôm, khu vực đường Lê Trọng Tấn, nhà VHLĐ) - Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 11/01/2026 đến 18:00:00 ngày 11/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực đường Ung Văn Khiêm, Nguyễn Văn Linh, Bệnh viện ĐKAG, ĐHAG, trường CĐ Y Tế AG, khu DC Tiến Đạt, DC Tây ĐH, DC Tỉnh Đoàn) - Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 11/01/2026 đến 18:00:00 ngày 11/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện An Châu
KHU VỰC: Một phần xã An Châu (khu vực chợ Lâm Thanh Hồng, nước mắm Điều Hương) - tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực trạm bơm Sáu Cà - Nam Kênh Làng (Hà Nguyễn Phương, xã Vĩnh Hanh - tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Trạm Bơm Tây Lợi 3 (Cao Hùng Dũng, xã Vĩnh Hanh - tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang (Trạm T30 Tân Phú), xã Vĩnh Hanh - tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực trạm Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang (Trạm T1 Tân Phú) xã Vĩnh An - tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực trạm Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang (Trạm T3 Tân Phú) xã Vĩnh An - tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang (T2A Vượt Kinh Mướp Văn)
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Hanh (khu vực từ Cầu sắt Vĩnh Nhuận đến Chung Xây) tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 17:00:00 ngày 09/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh An (khu vực từ trường TH Vĩnh Bình đến cầu số 5)) tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/01/2026 đến 08:30:00 ngày 10/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh An (khu vực từ cầu số 5) đến số 10) tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/01/2026 đến 17:00:00 ngày 10/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh An (khu vực từ trường TH Vĩnh Bình đến cầu số 5)) tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 10/01/2026 đến 17:30:00 ngày 10/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Chợ Mới
KHU VỰC: Trạm kênh Đòn Dông thuộc xã Chợ Mới - An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 09/01/2026 đến 17:00:00 ngày 09/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Hội An (Từ Đình Bình Quới đến chợ Cái Tàu) - tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/01/2026 đến 18:00:00 ngày 10/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Đốc
KHU VỰC: Công ty Cổ phần may Việt Mỹ, khóm Châu Long 8, phường Châu Đốc.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/01/2026 đến 11:00:00 ngày 11/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Châu
KHU VỰC: Một phần khóm Long Thạnh thuộc phường Long Phú.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/01/2026 đến 18:00:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Châu Phong.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Xương.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Tân An.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Châu Phong
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thoại Sơn
KHU VỰC: Tại TBA Công ty cổ phần xây dựng Tân Nam
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tại trạm DNTN Công Khanh trụ 477TS/13/1 tuyến 477TS.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tại trạm Bưu Điện Huyện Thoại Sơn trụ 479TS/46 tuyến 479TS.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tại trạm T10 Định Mỹ trụ 472-474-475TS/38 tuyến 472TS
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tại trạm Kênh Ranh Định Mỹ - Mỹ Phú Đông trụ 475TS/246/20 tuyến 475TS.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Phú
KHU VỰC: Một phần xã Bình Mỹ Trạm biến áp Công Ty TNHH MTV Thương Mại Sản Xuất Kim Liên
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Bình Mỹ Trạm biến áp Nguyễn Văn Dũng (Lê Trường Trinh)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Bình Mỹ Trạm biến áp Ngọc Diệp (Công Ty TNHH Đức Tạo)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Châu Phú Trạm biến áp Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Di Động Vietnammobile
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức Trạm biến áp Lý Văn Phênh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức Trạm biến áp DNTN Tân Hiệp Lợi
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức Trạm biến áp DNTN Phương Tú
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức Trạm biến áp Huỳnh Hữu Phước
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Châu Phú Trạm biến áp Tư Hồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 17:00:00 ngày 09/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung Trạm biến áp Nhà Máy Nước Đá Hòa Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 17:00:00 ngày 09/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung Trạm biến áp Công Ty TNHH MTV Giống Cây Trồng Phát Lợi
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 17:00:00 ngày 09/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung Trạm biến áp T1A Vĩnh Hưng 1
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 17:00:00 ngày 09/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung Trạm biến áp T2A Bình An Thạnh Lợi
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 17:00:00 ngày 09/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung Trạm biến áp T2 Bình An - Thạnh Lợi
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 17:00:00 ngày 09/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung Trạm biến áp T1 Bình An - Thạnh Lợi
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 17:00:00 ngày 09/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phú Tân
KHU VỰC: Trạm LS Ngô Quang Trường (2) trụ 478PT/29/02 tuyến 478PT.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 09:10:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Ông Mẫn (Thuốc sâu Mẫn) trụ 478-480PT/40 tuyến 478PT. .
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 11:00:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Trạm Ngã Ba trụ 478-480PT/146 tuyến 478PT.
THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 08/01/2026 đến 10:30:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm KDC Đường Vòng Phú An trụ 478-480PT/161 tuyến 478PT.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/01/2026 đến 14:10:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm KDC Hiệp Hưng – Hiệp Xương trụ 475PT/202A/74 tuyến 475PT .
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Trạm Mương Chùa Mới 2 trụ 478-4780PT/224 tuyến 478PT.
THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 08/01/2026 đến 15:30:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Nhà trẻ Phú Mỹ trụ 474PT/52/03 tuyến 474PT.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/01/2026 đến 11:00:00 ngày 10/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Trạm T1A Phú Mỹ trụ 476473PT/57 tuyến 476PT.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/01/2026 đến 09:10:00 ngày 10/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm An Hòa Tự trụ 476PT/66 tuyến 476PT.
THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 10/01/2026 đến 10:30:00 ngày 10/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm T5A tân Hòa trụ 476PT/106 tuyến 476PT.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/01/2026 đến 14:10:00 ngày 10/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm CDC Bắc Cái Đầm trụ 476PT/189 tuyến 476PT.
THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 10/01/2026 đến 15:30:00 ngày 10/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tri Tôn
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 8 -11/1/2026.
Lịch cúp điện Tịnh Biên
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 8 -11/1/2026.
Lịch cúp điện An Phú
KHU VỰC: Khu vực xã Khánh Bình - An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực xã Vĩnh Hậu - An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 11:30:00 ngày 09/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực xã Vĩnh Hậu - An Giang
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/01/2026 đến 17:00:00 ngày 09/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực xã Khánh Bình - An Giang
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/01/2026 đến 17:00:00 ngày 10/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Xe gầm cao SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam cực thích hợp cho gia đình đi chơi tếtGiá cả thị trường - 7 phút trước
GĐXH - Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.
Độc đáo sản phẩm trang trí Tết Bính Ngọ trên phố Hàng MãXu hướng - 1 giờ trước
Những mặt hàng trang trí Tết mang hình tượng con ngựa được bày bán phong phú, sáng tạo trên phố Hàng Mã (Hà Nội), thu hút sự quan tâm của người dân, đặc biệt là giới trẻ và du khách quốc tế.
Dâu tây Trung Quốc bán tràn ngập thị trường, người tiêu dùng cần lưu ý điều này để không bị "qua mặt"Sản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước
GĐXH - Bên cạnh các sản phẩm dâu tây của Việt Nam, trên thị trường xuất hiện cả dâu tây Trung Quốc bán trà trộn. Người tiêu dùng cần làm gì để có thể mua được hàng chuẩn, tương xứng với đúng số tiền bỏ ra?
Giá lăn bánh Kia Soluto giảm chưa từng thấy, chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10, xứng danh sedan hạng B rẻ nhất Việt NamGiá cả thị trường - 14 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Kia Soluto giảm một cách mạnh mẽ nhờ tung ra ưu đãi hấp dẫn, nỗ lực cạnh tranh với Hyundai Accent và Toyota Vios.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà mặt phố tại 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam đầu năm 2026Giá cả thị trường - 14 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, giá nhà mặt phố tại 2 phường mới: Hoàn Kiếm và Cửa Nam được hình thành từ quận Hoàn Kiếm tiếp tục khiến người mua nhà bất ngờ, giá bán chạm ngưỡng gần 2 tỷ đồng/m2.
Pacific Travel: Chuyên tour Thái Lan và Trung Quốc giá rẻ khởi hành từ TPHCMSản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước
Nếu bạn đang tìm kiếm một đơn vị tổ chức tour du lịch quốc tế uy tín, giá tốt và khởi hành linh hoạt từ TP.HCM, Pacific Travel chắc chắn là lựa chọn đáng cân nhắc.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 9/1/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 9/1/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
SUV cỡ B giá 292 triệu đồng của Hyundai thiết kế sang trọng, trang bị ngang Kia Seltos, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 dễ hút khách hàng nếu về Việt NamGiá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - SUV cỡ B Hyundai Venue tiếp tục mở rộng dải sản phẩm tại Ấn Độ khi bổ sung phiên bản HX5+ với mức giá xấp xỉ 10 lakh rupee, đồng thời nâng cấp trang bị cho bản HX4.
Xe ga 150cc giá 59 triệu đồng trang bị xịn ngang Honda SH, rẻ chỉ như Air BladeGiá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Xe ga 150cc sở hữu những trang bị cực kỳ ấn tượng, hoàn toàn có thể khuynh đảo thị trường trong thời gian tới.
Từng quảng bá pate Cột Đèn, các TikToker nói gì sau bê bối thịt lợn nhiễm dịch tại Đồ hộp Hạ Long?Bảo vệ người tiêu dùng - 19 giờ trước
GĐXH - Sau bên bối gần 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi trong kho nguyên liệu của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, dư luận đặc biệt chú ý tới thái độ của các TikToker, KOL từng quảng bá hoặc review sản phẩm pate Cột Đèn - thương hiệu gắn liền với tên tuổi doanh nghiệp này.
Giá vàng hôm nay 9/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tính Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?Giá cả thị trường
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC giao dịch ở mức 156,3-158,3 triệu đồng/lượng.