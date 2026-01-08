Lịch cúp điện An Giang tuần này (từ 8 - 11/1/2026): Cúp điện 12 tiếng/ngày một số khu vực để sửa chữa

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ 5 - 11/1/2026): Có nơi nằm trong diện cúp điện liên tục GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện An Giang

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện An Giang (lịch cắt điện An Giang) từ 8 - 11/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện An Giang từ 8 - 11/1/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện An Giang trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện An Giang từ ngày 8 - 11/1/2026

Lịch cúp điện Long Xuyên





KHU VỰC: Một phần phường Bình Đức (khu vực ngọn Mương Sầm) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 12:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực xung quanh chợ Long Xuyên) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 09/01/2026 đến 11:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực đường Phạm Cự Lượng từ Cty Sông Hồng đến UBND phường Mỹ Phước cũ) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/01/2026 đến 15:30:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực đường Ung Văn Khiêm, Nguyễn Văn Linh, Bệnh viện ĐKAG, ĐHAG, trường CĐ Y Tế AG, khu DC Tiến Đạt, DC Tây ĐH, DC Tỉnh Đoàn) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 10/01/2026 đến 06:30:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Bình Đức (khu vực đường Võ Văn Hoài) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/01/2026 đến 16:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên, Mỹ Thới (khu vực từ cầu Cái Sơn đến cầu Cái Sắn Lớn phía bên phải - trừ Siêu thị MEGA, Xẻo Trôm; Từ cống Bà Thứ đến cầu Cái Sắn Lớn phía bên trái, KTX Đại Học AG cũ, hẻm Bà Hợi) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 11/01/2026 đến 18:00:00 ngày 11/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực KDC Xẻo Trôm, chợ Mỹ Quý, chợ Xẻo Trôm, khu vực đường Lê Trọng Tấn, nhà VHLĐ) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 11/01/2026 đến 18:00:00 ngày 11/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực đường Ung Văn Khiêm, Nguyễn Văn Linh, Bệnh viện ĐKAG, ĐHAG, trường CĐ Y Tế AG, khu DC Tiến Đạt, DC Tây ĐH, DC Tỉnh Đoàn) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 11/01/2026 đến 18:00:00 ngày 11/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện An Châu





KHU VỰC: Một phần xã An Châu (khu vực chợ Lâm Thanh Hồng, nước mắm Điều Hương) - tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm bơm Sáu Cà - Nam Kênh Làng (Hà Nguyễn Phương, xã Vĩnh Hanh - tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Trạm Bơm Tây Lợi 3 (Cao Hùng Dũng, xã Vĩnh Hanh - tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang (Trạm T30 Tân Phú), xã Vĩnh Hanh - tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang (Trạm T1 Tân Phú) xã Vĩnh An - tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang (Trạm T3 Tân Phú) xã Vĩnh An - tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang (T2A Vượt Kinh Mướp Văn)

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Hanh (khu vực từ Cầu sắt Vĩnh Nhuận đến Chung Xây) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 17:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh An (khu vực từ trường TH Vĩnh Bình đến cầu số 5)) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/01/2026 đến 08:30:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh An (khu vực từ cầu số 5) đến số 10) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/01/2026 đến 17:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh An (khu vực từ trường TH Vĩnh Bình đến cầu số 5)) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 10/01/2026 đến 17:30:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Chợ Mới





KHU VỰC: Trạm kênh Đòn Dông thuộc xã Chợ Mới - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 09/01/2026 đến 17:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Hội An (Từ Đình Bình Quới đến chợ Cái Tàu) - tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/01/2026 đến 18:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Châu Đốc





KHU VỰC: Công ty Cổ phần may Việt Mỹ, khóm Châu Long 8, phường Châu Đốc.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/01/2026 đến 11:00:00 ngày 11/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Châu





KHU VỰC: Một phần khóm Long Thạnh thuộc phường Long Phú.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/01/2026 đến 18:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Châu Phong.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Xương.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Tân An.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Châu Phong

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thoại Sơn





KHU VỰC: Tại TBA Công ty cổ phần xây dựng Tân Nam

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm DNTN Công Khanh trụ 477TS/13/1 tuyến 477TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Bưu Điện Huyện Thoại Sơn trụ 479TS/46 tuyến 479TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm T10 Định Mỹ trụ 472-474-475TS/38 tuyến 472TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Kênh Ranh Định Mỹ - Mỹ Phú Đông trụ 475TS/246/20 tuyến 475TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Châu Phú





KHU VỰC: Một phần xã Bình Mỹ Trạm biến áp Công Ty TNHH MTV Thương Mại Sản Xuất Kim Liên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Mỹ Trạm biến áp Nguyễn Văn Dũng (Lê Trường Trinh)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Mỹ Trạm biến áp Ngọc Diệp (Công Ty TNHH Đức Tạo)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Châu Phú Trạm biến áp Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Di Động Vietnammobile

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức Trạm biến áp Lý Văn Phênh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức Trạm biến áp DNTN Tân Hiệp Lợi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức Trạm biến áp DNTN Phương Tú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức Trạm biến áp Huỳnh Hữu Phước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Châu Phú Trạm biến áp Tư Hồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 17:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung Trạm biến áp Nhà Máy Nước Đá Hòa Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 17:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung Trạm biến áp Công Ty TNHH MTV Giống Cây Trồng Phát Lợi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 17:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung Trạm biến áp T1A Vĩnh Hưng 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 17:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung Trạm biến áp T2A Bình An Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 17:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung Trạm biến áp T2 Bình An - Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 17:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung Trạm biến áp T1 Bình An - Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 17:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Tân





KHU VỰC: Trạm LS Ngô Quang Trường (2) trụ 478PT/29/02 tuyến 478PT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 09:10:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Ông Mẫn (Thuốc sâu Mẫn) trụ 478-480PT/40 tuyến 478PT. .

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 11:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trạm Ngã Ba trụ 478-480PT/146 tuyến 478PT.

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 08/01/2026 đến 10:30:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm KDC Đường Vòng Phú An trụ 478-480PT/161 tuyến 478PT.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/01/2026 đến 14:10:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm KDC Hiệp Hưng – Hiệp Xương trụ 475PT/202A/74 tuyến 475PT .

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trạm Mương Chùa Mới 2 trụ 478-4780PT/224 tuyến 478PT.

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 08/01/2026 đến 15:30:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Nhà trẻ Phú Mỹ trụ 474PT/52/03 tuyến 474PT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/01/2026 đến 11:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trạm T1A Phú Mỹ trụ 476473PT/57 tuyến 476PT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/01/2026 đến 09:10:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm An Hòa Tự trụ 476PT/66 tuyến 476PT.

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 10/01/2026 đến 10:30:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T5A tân Hòa trụ 476PT/106 tuyến 476PT.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/01/2026 đến 14:10:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm CDC Bắc Cái Đầm trụ 476PT/189 tuyến 476PT.

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 10/01/2026 đến 15:30:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tri Tôn

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 8 -11/1/2026.

Lịch cúp điện Tịnh Biên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 8 -11/1/2026.

Lịch cúp điện An Phú





KHU VỰC: Khu vực xã Khánh Bình - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực xã Vĩnh Hậu - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 11:30:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực xã Vĩnh Hậu - An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/01/2026 đến 17:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực xã Khánh Bình - An Giang

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/01/2026 đến 17:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.