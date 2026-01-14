Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 14 - 18/1/2026: Số lượng khách hàng nằm trong diện cúp điện tăng cao

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Bến Tre cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện Bến Tre cũ) tuần này từ ngày 14 - 18/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này từ ngày 14 - 18/1/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre tuần này cũ từ ngày 14 - 18/1/2026

Lịch cúp điện Bến Tre

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 14 – 18/1/2026.

Lịch cúp điện Ba Tri





KHU VỰC: Tổ 4 ấp Thạnh Phước xã Bảo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/01/2026 đến 09:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Tổ 18, 20 ấp An Định 1 xã An Ngãi Trung

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/01/2026 đến 11:30:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Ấp Giồng Ao xã An Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/01/2026 đến 16:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Khách hàng Nuôi Tôm Trần Văn Lớt

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 09:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: -Khách hàng Nuôi Tôm Nguyễn Văn Thắm

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 16/01/2026 đến 10:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Khách hàng Công Ty TNHH Phước Tiến

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 16/01/2026 đến 11:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Khách hàng Nuôi tôm Phạm Văn Út

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/01/2026 đến 14:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Khách hàng Hộ Kinh Doanh Tàu Khai Thác Thủy Sản Tấn Lượng

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 16/01/2026 đến 15:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Khách hàng Nuôi tôm Phan Văn Hữu

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 16/01/2026 đến 16:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Khách hàng Trại Tôm Tô Văn Minh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 09:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Khách hàng Trại Tôm Lê Văn Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 16/01/2026 đến 10:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Khách hàng Nuôi Tôm Huỳnh Văn Thanh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 16/01/2026 đến 11:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: -Khách hàng Nuôi tôm Nguyễn Văn Mèo

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/01/2026 đến 14:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Khách hàng Nuôi Tôm Phạm Văn Nhân

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 16/01/2026 đến 15:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: -Khách hàng Nuôi Tôm Phạm Văn Vui

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 16/01/2026 đến 16:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





Lịch cúp điện Mỏ Cày





KHU VỰC: -Một phần ấp Minh Nghĩa xã Hương Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 13:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: -Một phần ấp An Vĩnh 2 xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/01/2026 đến 17:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp An Khánh xã Đồng Khởi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bình Đại





KHU VỰC: - Tổ 6, 7 ấp Lộc Sơn xã Lộc Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 17:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Tổ 6; một phần tổ 5, 7 ấp Rạch Gừa xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/01/2026 đến 14:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Đặng Văn Đực - ấp Tân Định xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 15/01/2026 đến 15:15:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 15 ấp Hưng Thạnh xã Châu Hưng; tổ 15 ấp Vinh Châu xã Lộc Thuận

THỜI GIAN: Từ 15:45:00 ngày 15/01/2026 đến 17:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 8, 9, 10 ấp Cây Trôm xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần ấp Tân Long, Phước Thạnh xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Mai Xuân Linh - ấp Bình Huề 1 xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 16/01/2026 đến 10:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Trần Văn Bắc - ấp Tân Long xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 16/01/2026 đến 11:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng: Cty TNHH NT Thủy Sản SimMy - ấp Tân Long xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/01/2026 đến 13:40:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Nguyễn Thái Học - ấp Tân Long xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 13:50:00 ngày 16/01/2026 đến 14:30:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Nguyễn Hoàng Vũ - ấp Tân Long xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 14:40:00 ngày 16/01/2026 đến 15:20:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Nguyễn Văn Phương - ấp Bình Lộc xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 16/01/2026 đến 16:20:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thạnh Phú





KHU VỰC: Một phần ấp An Định xã An Qui

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Khương B xã Thạnh Hải

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 17:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trung tâm Văn hóa - Thể thao Thạnh Trị hạ 3 xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 09:30:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Võ Thị Rĩ ấp Thạnh Lại xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 14:40:00 ngày 15/01/2026 đến 15:40:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Đỗ Văn Á ấp An Thạnh xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 15/01/2026 đến 11:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Trần Hữu Phước ấp Thạnh Tân xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/01/2026 đến 14:30:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phủ, Hòa xã Đại Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Trị Thượng xã Quới Điền

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 17/01/2026 đến 11:00:00 ngày 17/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Túc





KHU VỰC: ấp Phú Định; ấp Phú Hội xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Phú Định; ấp Phú Hội xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 11:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Phú Thuận; ấp Tiên Tây Thượng xã Tiên Thủy

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 09:30:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Tân Nam; ấp Tân Tây; ấp Tân Bắc xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 15/01/2026 đến 11:30:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp An Phú xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/01/2026 đến 17:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Phú Định; ấp Phú Xuân xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Giồng Trôm





KHU VỰC: Tổ 21, 22 ấp Hưng Phú A xã Tân Hào

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 11:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 8 ấp Cái Da xã Hưng Nhượng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 11:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 7, 8, 9 ấp Linh Qui xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 11, 12, 13 ấp Hòa Thạnh B xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 6 ấp Thập Tư xã Lương Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 11:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 1, 2, 3 ấp Cái Tắc xã Lương Phú

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/01/2026 đến 16:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hưng Nghĩa 1 xã Hưng Nhượng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 13:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hưng Nghĩa 1 xã Hưng Nhượng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 13:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tổ 3 ấp Hưng An Đông xã Hưng Nhượng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 13:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Chợ Lách





KHU VỰC: - Một phần ấp Đại An, Bình An xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/01/2026 đến 16:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thành, xã Chợ Lách tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 14/01/2026 đến 09:55:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Vi phạm hành lang - Động vật





Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung





KHU VỰC: Tổ NDTQ:4, 6, 7 ấp Tân Long 2 - xã Tân Thành Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 11:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ NDTQ: 1, 3, 4, 6 ấp Tân Thạnh - xã Tân Thành Bình

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/01/2026 đến 14:30:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ NDTQ: 1, 6, 7, 9 ấp Thanh Bắc - xã Nhuận Phú Tân.

THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 15/01/2026 đến 16:15:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Ấp Tân Hưng -xã Nhuận Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 16:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Ấp Tân Hưng -xã Nhuận Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 16:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.