Lịch cúp điện Cần Thơ từ 14 - 20/10/2024: Hàng loạt khu dân cư có lịch cúp điện cả ngày

Một phần đường 3/2 từ hẻm tổ 1-2 đi đến chân Cầu Cái Răng đường Hậu Giang P. An Bình, Q. Ninh Kiều TPCT.

Mất điện: một phần đường Mậu Thân từ đường Nguyễn Văn Cừ bên trái đi đến đầu đường Lê Anh Xuân P. An Hòa, Q. Ninh Kiều TPCT.

18/10/2024 08:00:00

18/10/2024 15:00:00

Mất điện: Đường Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, một phần đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa từ đường Phan Đình Phùng đi đến đường Đồng Khởi, một phần đường Phan Đình Phùng từ đường Nguyễn An Ninh đi đến đường Võ Văn Tần rẽ phải đến đường Hai Bà Trưng và đến đầu đường Nguyễn An Ninh P. Tân An, Q. Ninh Kiều TPCT.