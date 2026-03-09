Mới nhất
Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 9 - 15/3/2026: Toàn tỉnh chỉ có một khu vực này bị mất điện cả ngày

Thứ hai, 06:26 09/03/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Đồng Nai sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Đồng Nai

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Nai (lịch cắt điện Đồng Nai) từ 9 - 15/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Nai trong tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 9 - 15/3/2026 - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Đồng Nai hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 9 - 15/3/2026

Lịch cúp điện Đồng Xoài

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 - 15/3/2026.

Lịch cúp điện Phước Long

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 - 15/3/2026.

Lịch cúp điện Bù Đăng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 - 15/3/2026.

Lịch cúp điện Phú Riềng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 - 15/3/2026.

Lịch cúp điện Chơn Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 - 15/3/2026.

Lịch cúp điện Bình Long

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 - 15/3/2026.

Lịch cúp điện Lộc Ninh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 - 15/3/2026.

Lịch cúp điện Bù Đốp

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 - 15/3/2026.

Lịch cúp điện Đồng Phú


KHU VỰC: Một Phần xã Đồng Tâm, Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/03/2026 đến 17:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Bù Gia Mập

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 - 15/3/2026.

Lịch cúp điện Hớn Quản

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 - 15/3/2026.

Lịch cúp điện Trấn Biên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 - 15/3/2026.

Lịch cúp điện Dầu Dây

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 - 15/3/2026.

Lịch cúp điện Trị An

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 - 15/3/2026.

Lịch cúp điện Long Khánh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 - 15/3/2026.

Lịch cúp điện Xuân Lộc

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 - 15/3/2026.

Lịch cúp điện Định Quán

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 - 15/3/2026.

Lịch cúp điện Long Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 - 15/3/2026.

Lịch cúp điện Nhơn Trạch

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 - 15/3/2026.

Lịch cúp điện Cẩm Mỹ

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 - 15/3/2026.

Lịch cúp điện Trảng Bom

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 - 15/3/2026.

Lịch cúp điện Long Bình

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 - 15/3/2026.

Lịch cúp điện An Giang từ ngày 6 – 8/3/2026: Cúp điện gần 10 tiếng/ngày hàng dài hộ dân cư để sửa chữaLịch cúp điện An Giang từ ngày 6 – 8/3/2026: Cúp điện gần 10 tiếng/ngày hàng dài hộ dân cư để sửa chữa

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần, một số khu dân cư và đơn vị thuộc An Giang sẽ mất điện nhiều giờ.

