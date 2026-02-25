Lịch cúp điện Đồng Tháp ngày mai 26/2/2026: Cúp điện 11 tiếng/ngày nhiều khu dân cư

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Đồng Tháp

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện) ngày mai 26/2/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp ngày mai được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp ngày mai 26/2/2026

Lịch cúp điện Cao Lãnh





KHU VỰC: Một phần đường Trần Hưng Đạo, đường 30/4, Nguyễn Thị Minh Khai, từ tổ 20 đến tổ 25, khóm 2, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/02/2026 đến 11:30:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Trần Hưng Đạo, từ tổ 31 đến tổ 33, khóm 3, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 26/02/2026 đến 17:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Sa Đéc

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 26/2/2026.

Lịch cúp điện Nha Mân





KHU VỰC: Toàn bộ CDC Tân Nhuận Đông thuộc xã Tân Nhuận Đông

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/02/2026 đến 17:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Trường Tiểu Học Tân Phú đến ngã năm Cây Mít thuộc xã Tân Phú Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/02/2026 đến 17:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Lai Vung

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 26/2/2026.

Lịch cúp điện Thường Thới Tiền





KHU VỰC: Toàn phần khu vực Khóm Thị, Khóm Trà Đư Phường Thường Lạc, Toàn phần khu vực Ấp Trung, Ấp Trung Tâm, Ấp Thường Thới, Ấp Thượng, Ấp Mương Kinh, Ấp Phước Tiền, Ấp Mương Miểu, Ấp 2, Ấp 3, và một phần ấp Chòm Xoài xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/02/2026 đến 18:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Hồng





KHU VỰC: Mất điện một phần xã Tân Hồng (khu vực từ cầu Thống Nhất đến bến xe Tân Hồng).

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/02/2026 đến 18:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tháp Mười





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4 xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/02/2026 đến 17:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Mỹ Thọ





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1, ấp 2 xã Ba Sao, một phần khu vực ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp 5, ấp 6, ấp 7 xã Phương Thịnh (mất điện từ cầu Nguyễn Văn Tiếp đến Chợ Phương Thịnh)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/02/2026 đến 17:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Lấp Vò

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 26/2/2026.

Lịch cúp điện Thanh Bình





KHU VỰC: Một phần ấp Trung xã Tân Thạnh (khu vực từ UB Tân Thạnh đến ranh An Phong), Công Ty TNHH MTV May Mặc Phụng Nguyên, Công Ty TNHH May Song Phát

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/02/2026 đến 17:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thuận, xã Thanh Bình và ấp Trung, xã Tân Thạnh (khu vực từ Trường mầm non Hoa Mai đến UB Tân Thạnh)

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 26/02/2026 đến 17:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tam Nông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 26/2/2026.

Lịch cúp điện Hồng Ngự





KHU VỰC: Mất điện một phần phường Thường Lạc khu vực từ CDC Khóm Sở Thượng đến cầu Trà Đư và khu vực từ cầu Trà Đư đến CDC Ngã Tư Cây Đa.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/02/2026 đến 18:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.