Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 3-10/9/2025: Hưng Mỹ, Năm Căn, Trần Văn Thời khu vực nào bị cúp điện nhiều nhất sau nghỉ lễ 2/9

Lịch cúp điện Cà Mau

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 3-10/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 3-10/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 3-10/9/2025

Lịch cúp điện Tân Thành

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Hưng Mỹ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 09/09/2025 08:00:00 09/09/2025 16:00:00 Một phần xã Lương Thế Trân tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Năm Căn

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Trần Văn Thời

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 04/09/2025 09:00:00 04/09/2025 15:30:00 Ấp Kinh Hòn Bắc, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau. Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Nguyễn Phích

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 03/09/2025 08:00:00 03/09/2025 16:00:00 Một phần ấp 16, 21 Xã Nguyễn Phích ( Khánh Thuận củ), tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 0.1 Mw Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đầm Dơi

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Thới Bình

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Cái Đôi Vàm

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 25 – 31/8/2025: Nhiều khu dân cư và tuyến đường 12 tiếng/ngày không có điện để dùng GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.