Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 3-10/9/2025: Hưng Mỹ, Năm Căn, Trần Văn Thời khu vực nào bị cúp điện nhiều nhất sau nghỉ lễ 2/9
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Cà Mau
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 3-10/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 3-10/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 3-10/9/2025
Lịch cúp điện Tân Thành
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Hưng Mỹ
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
09/09/2025
08:00:00
09/09/2025
16:00:00
Một phần xã Lương Thế Trân tỉnh Cà Mau.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Năm Căn
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Trần Văn Thời
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
04/09/2025
09:00:00
04/09/2025
15:30:00
Ấp Kinh Hòn Bắc, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Nguyễn Phích
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
03/09/2025
08:00:00
03/09/2025
16:00:00
Một phần ấp 16, 21 Xã Nguyễn Phích ( Khánh Thuận củ), tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 0.1 Mw
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đầm Dơi
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Thới Bình
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Cái Đôi Vàm
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
