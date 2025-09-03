Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 3 - 7/9/2025: Một số khu vực thuộc Ninh Kiều, Bình Thủy, Phong Điền, Cờ đỏ bị cúp điện để sửa chữa, nâng cấp lưới điện

Lịch cúp điện Cần Thơ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện) từ ngày 3 - 7/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cần Thơ từ ngày 3 - 7/9/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 3 - 7/9/2025

Lịch cúp điện Ninh Kiều

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 05/09/2025 07:30:00 05/09/2025 17:00:00 Đường Mậu Thân, Phường Ninh Kiều Siêu thị Lotemark, Mê Kô Mỹ nghệ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cái Răng

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Ô Môn

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Thốt Nốt

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Bình Thủy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 03/09/2025 07:30:00 03/09/2025 09:30:00 KV Thới An, P Thới An Đông, TPCT. Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 04/09/2025 08:00:00 04/09/2025 15:00:00 Một phần ấp Vĩnh Nhuận xã Vĩnh Trinh_TP.Cần Thơ. Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phong Điền

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 03/09/2025 08:00:00 03/09/2025 16:00:00 Một phần các khu vực: Mỹ Ái; Mỹ Thuận – Phường An Bình Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thới Lai

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Cờ Đỏ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 03/09/2025 08:00:00 03/09/2025 16:30:00 Một phần Phường Trung Nhứt Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp