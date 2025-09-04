Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 4 – 7/9/2025: Khu vực nào nằm trong diện cúp điện?

Lịch cúp điện Đồng Tháp

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 4 – 7/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 4 – 7/9/2025

Lịch cúp điện Cao Lãnh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 06/09/2025 06:00:00 06/09/2025 06:30:00 Một phần đường Phạm Nhơn Thuần, Chi Lăng, Ngô Quyền, Phan Thị Thoại, Phan Thị Huỳnh, Bà Triệu, Lê Thị Hường, Huỳnh Văn Ninh, Tây Hồ, Bùi Văn Chiêu, Phạm Thị Uẩn, Lê Lợi, Ngô Thời Nhậm, Nguyễn Trãi, Lê Anh Xuân, Hùng Vương, Nguyễn Văn Trổi, Nguyễn Văn Mười, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Sa Đéc

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Nha Mân

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Lai Vung

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Thường Thới Tiền

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 05/09/2025 08:00:00 05/09/2025 16:00:00 Một phần khu vực Hải Quan, Kiểm Soát Biên Phòng thuộc Ấp 1 xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Hồng

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Tháp Mười

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Mỹ Thọ

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Lấp Vò

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Thanh Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 04/09/2025 07:30:00 04/09/2025 11:30:00 Một phần ấp 3, xã Thanh Bình (khu vực gần NMXX Nguyễn Viết Trung) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tam Nông

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Hồng Ngự

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.