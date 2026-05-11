Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ 11 - 17/5/2026: Cúp điện 12 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư để sửa chữa

Thứ hai, 08:28 11/05/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 11 - 17/5/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ 11 - 17/5/2026 - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục.

Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 11 - 17/5/2026

Lịch cúp điện Mỹ Tho


KHU VỰC: Một phần Khu phố Mỹ Lương, phường Mỹ Phong

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/05/2026 đến 13:30:00 ngày 11/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Quốc lộ 1A Phường Trung An

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 12/05/2026 đến 17:00:00 ngày 12/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một Khu Phố Long Hưng, phường Trung An

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/05/2026 đến 12:00:00 ngày 12/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Ấp Long Bình A, Long Thạnh A xã Long Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/05/2026 đến 17:00:00 ngày 14/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Khu Phố Mỹ Hòa, đường huyện 90B Phường Mỹ Phong

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 14/05/2026 đến 17:00:00 ngày 14/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Huyện Lộ 87 thuộc Phường Mỹ Phong

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/05/2026 đến 17:00:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Quốc Lộ 50, phường Mỹ Phong

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/05/2026 đến 17:00:00 ngày 16/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Quốc Lộ 50, phường Mỹ Phong

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/05/2026 đến 17:00:00 ngày 16/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Gò Công Đông


KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Nhung 2, Dương Hòa, Dương Quới, Hiệp Trị, Thanh Nhung 1 Xã Tân Hòa Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 11/05/2026 đến 18:00:00 ngày 11/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Hiệp Trị, Dương Phú, Thanh Nhung 2 Xã Tân Hòa. Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 11/05/2026 đến 18:00:00 ngày 11/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Chợ, Chợ 1, Chợ 2, Đôi Ma 1, Chợ 1, Lăng, Lăng 1, Lăng 2 xã Gia Thuận Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 12/05/2026 đến 18:00:00 ngày 12/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 3, Đôi Ma 1, Đôi Ma 2, chợ 1 xã Gia Thuận Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 12/05/2026 đến 18:00:00 ngày 12/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Tây 1, Tân Tây 3, Tân Tây 4 xã Tân Đông; Một phần ấp 3, 5, 6 xã Gia Thuận Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 13/05/2026 đến 18:00:00 ngày 13/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Tây 3, Tân Tây 4 Xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 13/05/2026 đến 18:00:00 ngày 13/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Hiệp Trị Xã Tân Hòa Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 14/05/2026 đến 18:00:00 ngày 14/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Giồng Lãnh, Giồng Lãnh 1, Giồng Lãnh 2, Trại Cá xã Gò Công Đông Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 15/05/2026 đến 18:00:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Bà Canh, Kinh Ngang xã Gò Công Đông Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 16/05/2026 đến 18:00:00 ngày 16/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Bà Canh, Cầu Muống xã Gò Công Đông Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 16/05/2026 đến 18:00:00 ngày 16/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Gò Công


KHU VỰC: Một phần Phường Gò Công.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/05/2026 đến 15:30:00 ngày 11/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần phường Long Thuận

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 12/05/2026 đến 18:00:00 ngày 12/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần khu phố Xóm Dinh, phường Long Thuận

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 13/05/2026 đến 18:00:00 ngày 13/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần khu phố Thành Nhì, phường Bình Xuân

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 15/05/2026 đến 18:00:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần khu phố Long Bình, phường Bình Xuân

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 16/05/2026 đến 18:00:00 ngày 16/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần khu phố Xã Lới, Muôn Nghiệp, Năm Châu, Hòa Thân, Hồng Rạng, Cộng Lạc, Lạc Hòa, Đê Trí Đồ, phường Sơn Qui. Một phần khu phố 4, 5, 6, 7, phường Bình Xuân.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 17/05/2026 đến 18:00:00 ngày 17/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần khu phố Việt Hùng và Long Hòa, phường Gò Công

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/05/2026 đến 17:30:00 ngày 13/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần khu phố 4, phường Bình Xuân

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 13/05/2026 đến 15:30:00 ngày 13/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần khu phố 3, phường Bình Xuân

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 14/05/2026 đến 18:00:00 ngày 14/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Vĩnh Bình


KHU VỰC: Một phần ấp Bình Phú xã Phú Thành

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/05/2026 đến 17:00:00 ngày 12/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Một phần ấp Bình Tây xã Vĩnh Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/05/2026 đến 16:00:00 ngày 12/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Một phần ấp Thạnh Lợi, Lợi An xã Long Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/05/2026 đến 13:00:00 ngày 13/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Xóm Thủ xã Long Bình

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 13/05/2026 đến 17:00:00 ngày 13/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Một phần ấp Lợi An, Bình Trinh xã Đồng Sơn

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 14/05/2026 đến 17:00:00 ngày 14/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Long Bình xã Phú Thành

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 16/05/2026 đến 13:00:00 ngày 16/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Long Bình xã Phú Thành

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/05/2026 đến 17:00:00 ngày 16/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Một phần ấp 3, ấp 4 xã Vĩnh Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/05/2026 đến 12:00:00 ngày 16/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Một phần ấp 1 xã Vĩnh Bình

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/05/2026 đến 17:00:00 ngày 16/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Một phần ấp Bình An, Phú Quí, Thạnh Thới xã Vĩnh Hựu

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 17/05/2026 đến 17:30:00 ngày 17/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Mốt phần ấp Bình An, Thạnh Thới xã Vĩnh Hựu

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 13/05/2026 đến 17:00:00 ngày 13/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: - Một phần ấp Thạnh Thới xã Vĩnh Hựu

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 17/05/2026 đến 07:30:00 ngày 17/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Cai Lậy


KHU VỰC: Một phần khu phố Quý Trinh phường Nhị Quý tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/05/2026 đến 17:00:00 ngày 11/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần khu phố Quý Phước phường Nhị Quý tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/05/2026 đến 17:00:00 ngày 11/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần khu phố Tân Bình 1 phường Thanh Hòa và một phần ấp Bình Sơn, Bình Thới, Bình Hưng xã Bình Phú tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/05/2026 đến 14:00:00 ngày 11/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần khu phố Quý Chánh, Quý Thành, Quý Phước, Quý Lợi phường Nhị Quý tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/05/2026 đến 17:00:00 ngày 11/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần khu phố Phú Hòa Phường Nhị Quý và một phần ấp Mỹ Chánh B xã Long Tiên tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/05/2026 đến 17:00:00 ngày 12/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần khu phố Phú Thuận, Mỹ Vĩnh, Hòa Nhơn phường Cai lậy tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/05/2026 đến 17:00:00 ngày 12/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Bình Ninh xã Ngũ Hiệp tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/05/2026 đến 17:00:00 ngày 13/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Bình Ninh, Đông Hòa xã Ngũ Hiệp tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/05/2026 đến 15:00:00 ngày 13/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần khu phố Mỹ Hòa, Mỹ Thạnh, Mỹ Lợi, Mỹ Đa, Mỹ Luận, Rạch Trắc, Láng Biển, Bà Bèo phường Mỹ Phước Tây và một phần ấp Mỹ Bình, Mỹ Phú xã Tân Phú tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 17/05/2026 đến 17:00:00 ngày 17/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần khu phố Mỹ Hòa, Mỹ Thạnh Phường Mỹ Phước Tây và một phần khu phố Tân Bình 4 phường Thanh hòa tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 17/05/2026 đến 17:00:00 ngày 17/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Toàn bộ xã Hiệp Đức, một phần khu phố 2 phường Mỹ Phước Tây, một phần ấp Bình Long, Bình Phong, Bình Trị, Bình Tịnh, Bình Quới, ấp 7, 8, 9, 10 xã Bình Phú tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 16/05/2026 đến 18:00:00 ngày 16/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Toàn bộ xã Mỹ Thành. một phần ấp Mỹ Thạnh A, Mỹ Lợi A, Mỹ Lương, Mỹ Chánh, Mỹ Hưng, Mỹ Thuận, Mỹ Thạnh B, Mỹ Lợi, Mỹ Lợi B, Mỹ Hòa, Mỹ Hội, ấp 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17 xã Long Tiên, một phần khu phố 1B, 2B, 3B, Hòa Trí, Hòa Nghĩa, Hòa Nhơn, Mỹ Vĩnh, Phú Thuận, Phú Hiệp, Phú Hòa, Mỹ Phú, Phú Hưng phường Cai Lậy, một phần khu phố 2 phường Mỹ Phước Tây, một phần khu phố 1, 2, 3, 4, khu phố Thanh Sơn, Thanh Hiệp, Thanh Hưng, Thanh Bình phường Thanh Hòa, một phần ấp Bình Đức, Bình Ninh, Bình Hưng, Bình Thạnh, Bình Long, Bình Phong, Bình Trị, Bình Tịnh, Bình Quới, ấp 7, 8, 9, 10 xã Bình Phú. Một phần ấp 5B, ấp 1, 2, 3, 4, 5 xã Thạnh Phú tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 16/05/2026 đến 18:00:00 ngày 16/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Thạnh A, Mỹ Lợi A, Mỹ Lương, Mỹ Chánh, Mỹ Hưng, Mỹ Thuận, Mỹ Thạnh B, Mỹ Lợi, Mỹ Lợi B, Mỹ Hòa, Mỹ Hội, ấp 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17 xã Long Tiên, một phần ấp Hòa An, Hòa Hảo, Hòa Thinh, Long Quới, Tân Đông, Tân Sơn, Thủy Tây, Bình Thanh, Bình Thạnh, Bình Đức, Bình Thuận, Hòa A, Bình Hòa B xã Ngũ Hiệp, một phần khu phố 1B, 2B, 3B, Hòa Trí, Hòa Nghĩa, Hòa Nhơn, Mỹ Vĩnh, Phú Thuận, Phú Hiệp, Phú Hòa, Mỹ Phú, Phú Hưng phường Cai Lậy tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 16/05/2026 đến 18:00:00 ngày 16/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Tân Phước


KHU VỰC: Mất điện một phần xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/05/2026 đến 17:00:00 ngày 12/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Mất điện hoàn toàn xã Hưng Thạnh, một phần xã Tân Phước 1, Tân Phước 2

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/05/2026 đến 17:00:00 ngày 17/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Chợ Gạo


KHU VỰC: Ấp An Khương, Thạnh Kiết xã An Thạnh Thủy

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 11/05/2026 đến 17:00:00 ngày 11/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp An Kac5 Thượng, Tân Hòa xã Bình Binh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/05/2026 đến 13:00:00 ngày 12/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Tỉnh xã Chợ Gạo

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 12/05/2026 đến 17:00:00 ngày 12/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thọ TRung xã An Thạnh Thủy, một phần ấp Long Hòa xã Tân Thuận Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/05/2026 đến 13:00:00 ngày 13/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Chợ Gạo

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/05/2026 đến 11:30:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Bình Hưng Hạ, Bình Hưng Thượng xã Bình Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 13/05/2026 đến 17:00:00 ngày 13/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp 3 xã Chợ Gạo

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/05/2026 đến 17:00:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Tân Ninh, An Lạc Trung, An Lạc Thượng xã Bình Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 15/05/2026 đến 17:00:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp An Khương xã An Thạnh Thủy

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/05/2026 đến 12:00:00 ngày 16/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh An, Thạnh Thới xã An Thạnh Thủy

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/05/2026 đến 17:00:00 ngày 16/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Tân Phú 1, Tân Phú 2, Tân Bình 1, Tân Bình 2A, Tân Bình 2B, Quang Thọ xã Tân Thuận Bình

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 17/05/2026 đến 17:00:00 ngày 17/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần tỉnh lộ 879B, Phường Mỹ Phong và một phần ấp Thanh Đăng xã Lương Hòa Lạc

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 13/05/2026 đến 16:30:00 ngày 13/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Long Hòa, Long Hiệp xã tân Thuận Bình, ấp Ninh Đồng xã Đồng Sơn

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 17/05/2026 đến 07:10:00 ngày 17/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Long Hòa, Long Hiệp xã tân Thuận Bình, ấp Ninh Đồng xã Đồng Sơn

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 17/05/2026 đến 17:00:00 ngày 17/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Hòa Lợi Tiểu, Hòa Phú, Hòa Lạc, Hòa mỹ xã Bình Ninh, ấp An phú xã An Thạnh Thủy

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 17/05/2026 đến 17:00:00 ngày 17/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Châu Thành


KHU VỰC: Một phần các ấp An Lạc, Lương Phú C xã Lương Hòa Lạc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/05/2026 đến 17:00:00 ngày 11/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Lập xã Tân Hương

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/05/2026 đến 17:00:00 ngày 11/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần các ấp Tân Mỹ, Nhật Tân, xã Mỹ Tịnh An

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 11/05/2026 đến 18:00:00 ngày 11/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Phú Lợi xã Lương Hòa Lạc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/05/2026 đến 17:00:00 ngày 13/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Toàn phần ấp Bình Cách xã Mỹ Tịnh An

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/05/2026 đến 17:00:00 ngày 13/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thạnh xã Tân Hương

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/05/2026 đến 17:00:00 ngày 14/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Lược 2 xã Tân Hương

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/05/2026 đến 17:00:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần các ấp Trung Chánh, Trung Lợi, Trung Hòa xã Mỹ Tịnh An

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/05/2026 đến 17:00:00 ngày 16/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Hòa, Long Thuận A, Long Thuận A xã Long Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/05/2026 đến 17:00:00 ngày 17/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phú xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/05/2026 đến 17:00:00 ngày 13/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thạnh xã Tân Hương

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/05/2026 đến 17:00:00 ngày 14/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thạnh xã Tân Hương

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/05/2026 đến 17:00:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phú xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/05/2026 đến 17:00:00 ngày 12/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Cái Bè


KHU VỰC: Một phần các ấp Lương Nhơn, ấp Lương Ngãi, xã An Hữu

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 11/05/2026 đến 18:00:00 ngày 11/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã An Hữu

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 12/05/2026 đến 18:00:00 ngày 12/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Ấp 2, xã An Hữu

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 12/05/2026 đến 18:00:00 ngày 12/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần các Ấp 6, Ấp 7, xã Thanh Hưng

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 13/05/2026 đến 18:00:00 ngày 13/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Trung, xã Hội Cư. - Một phần các Ấp 6, ấp Bình Long, xã Bình Phú. - Một phần các Ấp 8, Ấp 10, Ấp 11, xã Mỹ Thành.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 16/05/2026 đến 18:00:00 ngày 16/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Trung, xã Hội Cư. - Một phần các Ấp 6, ấp Bình Long, xã Bình Phú. - Một phần các Ấp 8,9A, 9B Ấp 10, Ấp 11, xã Mỹ Thành.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 16/05/2026 đến 18:00:00 ngày 16/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Tân Phú Đông


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Lợi xã Tân Thới - Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/05/2026 đến 17:00:00 ngày 11/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Lợi xã Tân Thới - Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/05/2026 đến 17:00:00 ngày 12/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Bình xã Tân Thới - Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/05/2026 đến 17:00:00 ngày 13/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Bình xã Tân Thới - Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/05/2026 đến 17:00:00 ngày 14/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Bình xã Tân Thới - Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/05/2026 đến 17:00:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Bình xã Tân Thới - Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/05/2026 đến 17:00:00 ngày 16/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hương xã Tân Thới - Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/05/2026 đến 17:00:00 ngày 17/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 5 - 10/5/2026: Nhiều khu dân cư 6 giờ sáng không còn điện để dùng

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), từ hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
