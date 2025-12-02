Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 2-7/12/2025: Nhiều khách hàng hơn 12 tiếng/ngày không có điện dùng

Thứ ba, 09:47 02/12/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 2-7/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 2-7/12/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 2-7/12/2025: Nhiều khách hàng hơn 12 tiếng/ngày không có điện dùng - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ 2-7/12/2025

Lịch cúp điện Tân Ninh

Thời gian bắt đầu

Thời gian dự kiến đóng điện

Địa điểm

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30 02/12/2025

11:30 02/12/2025

Khu phố Ninh Lợi, Ninh Nghĩa, phường Ninh Thạnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00 02/12/2025

11:30 02/12/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 02/12/2025

17:00 02/12/2025

Khu phố Ninh Phúc, phường Ninh Thạnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:30 02/12/2025

17:00 02/12/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 03/12/2025

11:30 03/12/2025

Khu phố Tân Phước, phường Bình Minh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00 03/12/2025

17:00 03/12/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 03/12/2025

17:00 03/12/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 03/12/2025

17:00 03/12/2025

Khu phố Tân Phước, phường Bình Minh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00 04/12/2025

11:30 04/12/2025

Khu phố Thạnh Đông, phường Bình Minh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:30 04/12/2025

17:00 04/12/2025

Khu phố Thạnh Đông, phường Bình Minh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00 05/12/2025

11:30 05/12/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 05/12/2025

17:00 05/12/2025

Khu phố Giồng Cà, phường Bình Minh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:30 05/12/2025

17:00 05/12/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 06/12/2025

11:30 06/12/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 06/12/2025

11:30 06/12/2025

Khu phố 8, Hiệp Bình, phường Tân Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:30 06/12/2025

17:00 06/12/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Gò Dầu

Thời gian bắt đầu

Thời gian dự kiến đóng điện

Địa điểm

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30 02/12/2025

17:00 02/12/2025

Ấp 3, ấp 6, xã Truông Mít

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30 03/12/2025

17:00 03/12/2025

Khu phố Trâm Vàng 2, Xóm Mới 1, Xóm Mới 2, phường Gò Dầu. Khách hàng: Kim Hòa Thịnh, Khang Bảo Thịnh, Kim Bảo Thịnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30 04/12/2025

17:00 04/12/2025

Ấp Cẩm An, Bông Trang, xã Thạnh Đức; ấp Bàu Vừng, xã Phước Thạnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30 05/12/2025

17:00 05/12/2025

Ấp Cẩm Bình, Cẩm Long, xã Thạnh Đức; ấp Chánh, Cây Da, xã Phước Thạnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30 05/12/2025

09:30 05/12/2025

Ấp Xóm Bố, xã Phước Thạnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30 06/12/2025

18:00 06/12/2025

Khu phố Thanh Bình A, Thanh Bình C, phường Gò Dầu

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30 06/12/2025

17:00 06/12/2025

Khu phố Thanh Bình B, Nội Ô B, phường Gò Dầu

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00 06/12/2025

17:00 06/12/2025

Ấp Bến Mương, Bến Đình, Trà Võ, xã Thạnh Đức

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Trảng Bàng

Thời gian bắt đầu

Thời gian dự kiến đóng điện

Địa điểm

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00 02/12/2025

17:00 02/12/2025

Ấp Sóc Lào, Tân Thuận, xã Hưng Thuận

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30 05/12/2025

17:00 05/12/2025

Khu phố Lộc Khê, phường Gia Lộc; Khu phố Lộc Hoà, Lộc Thanh, phường An Tịnh; Khu phố Lộc Châu, phường An Tịnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00 06/12/2025

17:00 06/12/2025

Khu phố An Quới, phường Trảng Bàng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00 07/12/2025

17:00 07/12/2025

Công ty TNHH Chế biến gỗ Triều Sơn; Công ty TNHH JEWELPARK-VINA; Công ty TNHH Dệt may Hoa Sen; Công ty TNHH Thép Trảng Bàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Châu

Thời gian bắt đầu

Thời gian dự kiến đóng điện

Địa điểm

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00 02/12/2025

17:00 02/12/2025

Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 198 Tưới tiêu Võ Thị Hiệp tuyến 477TH

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 02/12/2025

17:00 02/12/2025

Cắt FCO trạm 25kVA trụ 166/5 Tân Tây 4 tuyến 477TH

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 02/12/2025

17:00 02/12/2025

Cắt FCO trạm 50kVA trụ 176/58/9/2 Trại Cải Tạo K48 tuyến 477TH

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 02/12/2025

17:00 02/12/2025

Cắt FCO trạm 50kVA trụ 176/47/14 Tưới tiêu Trần Minh Chí tuyến 477TH

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 02/12/2025

17:00 02/12/2025

Cắt FCO trạm 37.5kVA trụ Tưới tiêu Trần Văn Cho 176/31/4 tuyến 477TH

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 02/12/2025

17:00 02/12/2025

Khách hàng Đoàn Đình Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 02/12/2025

17:00 02/12/2025

Khách hàng Nguyễn Khắc Tú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 02/12/2025

17:00 02/12/2025

Khách hàng Huỳnh Ngọc Phương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 02/12/2025

17:00 02/12/2025

Ấp Trảng Ba Chân, xã Tân Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 02/12/2025

17:00 02/12/2025

Ấp Tân Xuân, xã Tân Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 03/12/2025

17:00 03/12/2025

Cắt FCO trạm 25kVA trụ 260/135 Tà Dơ 3 tuyến 480TH

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 03/12/2025

17:00 03/12/2025

Cắt FCO trạm 25kVA trụ 250C/25/16 Tân Trung 8 tuyến 480SN

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 03/12/2025

17:00 03/12/2025

Cắt FCO trạm 25kVA trụ 250C/25/7 Tân Trung 6 tuyến 480SN

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 03/12/2025

17:00 03/12/2025

Cắt FCO trạm 50kVA trụ 243/27/29 Tân Thuận 12 tuyến 480SN

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 03/12/2025

17:00 03/12/2025

Cắt FCO trạm 50kVA trụ 243/6 Tân Thuận 5 tuyến 480SN

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 04/12/2025

17:00 04/12/2025

Cắt FCO trạm 25kVA trụ 157/103/40 Cầu Sập 8 tuyến 480SN

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 04/12/2025

17:00 04/12/2025

Cắt FCO trạm 25kVA trụ 157/6/7T Cầu Sập 12 tuyến 480SN

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 04/12/2025

17:00 04/12/2025

Cắt FCO trạm 250kVA trụ 173/116A Suối Ngô 32 tuyến 477SN

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 04/12/2025

17:00 04/12/2025

Cắt FCO trạm 50kVA trụ 173/233/80 Cây Khế 8 tuyến 477SN

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 05/12/2025

17:00 05/12/2025

Cắt 3LBFCO trụ 210/1 nhánh rẽ 22kV Đông Biên tuyến 473SN

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 06/12/2025

17:00 06/12/2025

Cắt 3LBFCO trụ 167/18/1 và tháo hotline trụ 167/18 nhánh rẽ 12,7kV Đông Lợi tuyến 471SN

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00 07/12/2025

11:30 07/12/2025

Nhà máy tinh bột sắn Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00 07/12/2025

11:30 07/12/2025

Ấp 1, 2, 3, 4 xã Tân Châu; Ấp 5 xã Tân Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thái Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 02/12/2025

11:30:00 ngày 02/12/2025

Khách hàng: Công ty TNHH Hải Vi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 02/12/2025

11:30:00 ngày 02/12/2025

Khách hàng: Nguyễn Huỳnh Quế Anh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 02/12/2025

11:30:00 ngày 02/12/2025

Khách hàng: Đèn đường Phòng Kinh tế xã Ninh Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 02/12/2025

11:30:00 ngày 02/12/2025

Khách hàng: Cơ sở hàn điện Lê Thanh Nhàn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 02/12/2025

17:00:00 ngày 02/12/2025

Khách hàng: Nguyễn Văn Hùng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 02/12/2025

17:00:00 ngày 02/12/2025

Khách hàng: Bưu điện tỉnh Tây Ninh - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 02/12/2025

17:00:00 ngày 02/12/2025

Khách hàng: Đồn Biên Phòng Ninh Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 02/12/2025

17:00:00 ngày 02/12/2025

Khách hàng: Cơ sở hàn điện Hải Đăng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 04/12/2025

11:30:00 ngày 04/12/2025

Khách hàng: Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 04/12/2025

11:30:00 ngày 04/12/2025

Khách hàng: Công Ty TNHH Toàn Tâm Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 04/12/2025

11:30:00 ngày 04/12/2025

Khách hàng: Huỳnh Văn Chiến

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 04/12/2025

11:30:00 ngày 04/12/2025

Khách hàng: DNTN Sầm Hên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 04/12/2025

17:00:00 ngày 04/12/2025

Khách hàng: Nguyễn Minh Hoàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 04/12/2025

17:00:00 ngày 04/12/2025

Khách hàng: Nguyễn Thị Thúy Hồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 04/12/2025

17:00:00 ngày 04/12/2025

Khách hàng: BCHQS xã Hảo Đước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 04/12/2025

17:00:00 ngày 04/12/2025

Khách hàng: Khách Sạn Kim Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 05/12/2025

11:30:00 ngày 05/12/2025

Ấp Thành Trung xã Ninh Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 06/12/2025

11:30:00 ngày 06/12/2025

Ấp Bình Phong xã Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 06/12/2025

17:00:00 ngày 06/12/2025

Ấp Bến Cừ xã Ninh Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 06/12/2025

11:30:00 ngày 06/12/2025

Khách hàng: Công ty Cổ Phần Thương mại và xuất nhập khẩu Thảo Nguyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 06/12/2025

11:30:00 ngày 06/12/2025

Khách hàng: Cơ sở nước đá và nước tinh khiết Ngô Thị Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 06/12/2025

11:30:00 ngày 06/12/2025

Khách hàng: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thanh Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 06/12/2025

11:30:00 ngày 06/12/2025

Khách hàng: Trường tiểu học Đỗ Tấn Nhiên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 06/12/2025

11:30:00 ngày 06/12/2025

Khách hàng: Trường trung học cơ sở Ngô Quyền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 06/12/2025

13:30:00 ngày 06/12/2025

Bến Cầu, Rạch Tre, Tân Định, Tân Long, Cây Ổi, Hiệp Bình, Hiệp Phước, Hiệp Thành xã Hòa Hội

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:30:00 ngày 06/12/2025

17:00:00 ngày 06/12/2025

Khách hàng: Công ty TNHH Gỗ Vũ Sư Cây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 06/12/2025

17:00:00 ngày 06/12/2025

Khách hàng: Công ty TNHH MTV TM & DV Gỗ Hòa Quý

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Dương Minh Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 02/12/2025

17:00:00 ngày 02/12/2025

Ấp Tân Định 1, Phước Tân 2 xã Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 05/12/2025

17:00:00 ngày 05/12/2025

Ấp Thuận Bình xã Truông Mít

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 05/12/2025

17:00:00 ngày 05/12/2025

Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 05/12/2025

10:00:00 ngày 05/12/2025

Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 06/12/2025

17:00:00 ngày 06/12/2025

Ấp B2, B4, Phước Nghĩa, Phước Lộc, Phước Lộc A, Phước Lộc B, Phước Bình, Lộc Thuận xã Lộc Ninh; ấp Phước An, Phước Hội xã Cầu Khởi; tổ 2 ấp 4 xã Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Biên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 02/12/2025

09:30:00 ngày 02/12/2025

Ấp Hòa Đông B, xã Phước Vinh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 02/12/2025

10:30:00 ngày 02/12/2025

Ấp Hòa Đông B, xã Phước Vinh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 02/12/2025

11:30:00 ngày 02/12/2025

Công ty TNHH Đặng Kiều Vy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 03/12/2025

09:30:00 ngày 03/12/2025

Trường Tiểu học Tân Phong

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 03/12/2025

10:30:00 ngày 03/12/2025

Trường Tiểu học Tân Phong 2

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 03/12/2025

11:30:00 ngày 03/12/2025

Lê Thị Trực

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 04/12/2025

10:00:00 ngày 04/12/2025

Công ty TNHH SX TM DV XNK Túc Ngân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 04/12/2025

11:30:00 ngày 04/12/2025

Nguyễn Văn Còn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 05/12/2025

10:00:00 ngày 05/12/2025

Công ty Cổ phần Thế giới Di động

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 05/12/2025

11:30:00 ngày 05/12/2025

Cty TNHH NGỌC THẮM_CN TÂN BIÊN

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 ngày 05/12/2025

16:00:00 ngày 05/12/2025

DNTN Tân Lập I,II - Chi nhánh 2

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 06/12/2025

09:00:00 ngày 06/12/2025

Công an xã Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 06/12/2025

11:00:00 ngày 06/12/2025

Võ Văn Lệ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 06/12/2025

17:00:00 ngày 06/12/2025

Ấp Tân Nam xã Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 06/12/2025

17:00:00 ngày 06/12/2025

Ấp 1 xã Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòa Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 02/12/2025

11:30:00 ngày 02/12/2025

Ấp B, xã Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 02/12/2025

17:00:00 ngày 02/12/2025

Khách hàng Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 03/12/2025

17:00:00 ngày 03/12/2025

Ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 03/12/2025

17:00:00 ngày 03/12/2025

Ấp Long Hòa, xã Long Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 04/12/2025

11:30:00 ngày 04/12/2025

Ấp Bàu Tràm Lớn, ấp Bàu Tràm Nhỏ, xã Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 05/12/2025

11:30:00 ngày 05/12/2025

Ấp Tràm Cát, xã Phước Chỉ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 05/12/2025

11:30:00 ngày 05/12/2025

Ấp Phước Trung, xã Phước Chỉ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 05/12/2025

17:00:00 ngày 05/12/2025

Ấp Bình Hòa, xã Phước Chỉ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 05/12/2025

17:00:00 ngày 05/12/2025

Ấp Phước Mỹ, xã Phước Chỉ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 06/12/2025

11:30:00 ngày 06/12/2025

Ấp Long An, xã Long Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 06/12/2025

17:00:00 ngày 06/12/2025

Ấp Long Thịnh, xã Long Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 07/12/2025

17:00:00 ngày 07/12/2025

Khách hàng Thế Kỷ Vàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 07/12/2025

17:00:00 ngày 07/12/2025

Khách hàng Công ty TNHH Pyungan Việt Nam

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 07/12/2025

17:00:00 ngày 07/12/2025

Khách hàng Công ty TNHH AMS GLOBAL

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 07/12/2025

17:00:00 ngày 07/12/2025

Khách hàng Công ty TNHH Công nghệ TENFY

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 07/12/2025

17:00:00 ngày 07/12/2025

Khách hàng Chi nhánh DNTN Kim Dung - Năm Bản - Khách hàng Trần Văn Một

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bến Cầu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 02/12/2025

10:30:00 ngày 02/12/2025

Công ty TNHH Vớ Toàn Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 02/12/2025

11:30:00 ngày 02/12/2025

Công ty CP Minh Khôi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 02/12/2025

17:00:00 ngày 02/12/2025

DNTN Công Tâm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 03/12/2025

08:45:00 ngày 03/12/2025

Một phần KDC Thái Dương, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 03/12/2025

09:45:00 ngày 03/12/2025

Chi nhánh Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Phát Tiến

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 03/12/2025

11:30:00 ngày 03/12/2025

Hộ TSTL Nguyễn Văn Hai

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 03/12/2025

15:00:00 ngày 03/12/2025

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Dệt May Nhuộm TG Long An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 03/12/2025

16:00:00 ngày 03/12/2025

TSTL Cao Văn Tài

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:00:00 ngày 03/12/2025

17:00:00 ngày 03/12/2025

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp và Đô thị Long An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 04/12/2025

17:00:00 ngày 04/12/2025

Một phần Ấp Vĩnh Hòa, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 04/12/2025

11:30:00 ngày 04/12/2025

HKD Cơ sở sản xuất Hoàng Lan

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 04/12/2025

15:45:00 ngày 04/12/2025

Công ty TNHH Một thành viên Trung Tín

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:45:00 ngày 04/12/2025

17:00:00 ngày 04/12/2025

DNTN Nhà máy xay xát Cầu Tre

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 05/12/2025

11:30:00 ngày 05/12/2025

Ấp 1, 2, xã Mỹ An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 05/12/2025

17:00:00 ngày 05/12/2025

Một phần đường Lê Văn Khuyên, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 05/12/2025

17:00:00 ngày 05/12/2025

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Kiến Phát

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 06/12/2025

10:30:00 ngày 06/12/2025

Công Ty Cổ Phần Lông Vũ Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Long An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 06/12/2025

08:30:00 ngày 06/12/2025

Kp Bình Yên Đông 3, Bình Quân 1 - Phường Long An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 06/12/2025

11:30:00 ngày 06/12/2025

Kp Tân Xuân 1, Kp Bình Yên Đông 1, Bình Yên Đông 2 - Phường Long An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 06/12/2025

09:30:00 ngày 06/12/2025

Kp Bình Cư 1, Xuân Hòa 1 - Phường Long An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 06/12/2025

10:30:00 ngày 06/12/2025

Kp Bình Cư 1 - Phường Long An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 06/12/2025

11:30:00 ngày 06/12/2025

Công ty TNHH Nước giải khát Delta

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:30:00 ngày 06/12/2025

13:30:00 ngày 06/12/2025

Bệnh viện Phổi Long An - 319 Châu Thị Kim, Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 06/12/2025

14:30:00 ngày 06/12/2025

Công Ty Cổ Phần Lông Vũ Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Long An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 06/12/2025

14:30:00 ngày 06/12/2025

Kp Bình Phú, Kp Nhơn Phú - Phường Long An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 06/12/2025

15:30:00 ngày 06/12/2025

Công Ty TNHH May Xuất Nhập Khẩu Thành Trực

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 06/12/2025

15:30:00 ngày 06/12/2025

Công ty TNHH Thuỷ sản Trọng Nhân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 06/12/2025

15:30:00 ngày 06/12/2025

Công ty Cổ phần xây lắp-Cơ khí và Lương thực thực phẩm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30:00 ngày 06/12/2025

15:30:00 ngày 06/12/2025

CÔNG TY TNHH MTV PETROLIMEX TÂY NINH

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 06/12/2025

17:00:00 ngày 06/12/2025

Công Ty TNHH Vinh Phúc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 ngày 06/12/2025

17:00:00 ngày 06/12/2025

Công Ty TNHH May Xuất Nhập Khẩu Thành Trực

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 ngày 06/12/2025

17:00:00 ngày 06/12/2025

Công ty TNHH Bình Tiên Biên Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 ngày 06/12/2025

17:00:00 ngày 06/12/2025

Một phần hẻm 61, đường Nguyễn Thái Bình, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 1-7/12/2025: Nhiều khu dân cư bị cúp điện liên tục 12 tiếng/ngàyLịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 1-7/12/2025: Nhiều khu dân cư bị cúp điện liên tục 12 tiếng/ngày

GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 28-30/11/2025: Cuối tuần, nhiều khu dân cư bị mất điện từ 6h30 sángLịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 28-30/11/2025: Cuối tuần, nhiều khu dân cư bị mất điện từ 6h30 sáng

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.

Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 1-7/12/2025: Nhiều khu dân cư bị cúp điện liên tục 12 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 1-7/12/2025: Nhiều khu dân cư bị cúp điện liên tục 12 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 28-30/11/2025: Cuối tuần, nhiều khu dân cư bị mất điện từ 6h30 sáng

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 28-30/11/2025: Cuối tuần, nhiều khu dân cư bị mất điện từ 6h30 sáng

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 28-30/11/2025: Chi tiết lịch cúp điện 3 ngày cuối tuần

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 28-30/11/2025: Chi tiết lịch cúp điện 3 ngày cuối tuần

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 27-30/11/2025: Nhiều tuyến đường nằm trong diện cúp điện 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 27-30/11/2025: Nhiều tuyến đường nằm trong diện cúp điện 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 27-30/11/2025: Một số tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện nhiều khung giờ cuối tuần

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 27-30/11/2025: Một số tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện nhiều khung giờ cuối tuần

Cùng chuyên mục

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 2-7/12/2025: Cúp điện liên tục 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 2-7/12/2025: Cúp điện liên tục 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Sản phẩm - Dịch vụ - 25 phút trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Bộ Công Thương sắp trình chính sách chuyển đổi gần 7.000 chợ truyền thống thành các cửa hàng tiện ích, trung tâm thương mại hiện đại

Bộ Công Thương sắp trình chính sách chuyển đổi gần 7.000 chợ truyền thống thành các cửa hàng tiện ích, trung tâm thương mại hiện đại

Bảo vệ người tiêu dùng - 41 phút trước

GĐXH - Theo Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương sắp trình lên Thủ tướng những chính sách quan trọng như chuyển đổi gần 7.000 chợ truyền thống thành các cửa hàng tiện ích và trung tâm thương mại hiện đại.

Trải nghiệm hatchback hạng B giá 170 triệu đồng thiết kế trẻ trung, chuẩn an toàn cấp 5 sao, rẻ hơn Hyundai Grand i10, Kia Morning, chỉ ngang Honda SH sẽ được bán ra ở Ấn Độ

Trải nghiệm hatchback hạng B giá 170 triệu đồng thiết kế trẻ trung, chuẩn an toàn cấp 5 sao, rẻ hơn Hyundai Grand i10, Kia Morning, chỉ ngang Honda SH sẽ được bán ra ở Ấn Độ

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Hatchback hạng B thiết kế trẻ trung, trang bị tốt và giá cạnh tranh, mẫu xe này có thể tạo thêm lựa chọn mới, góp phần làm phân khúc hatchback sôi động trở lại

Hà Nội: Khó tin trước giá cho thuê biệt thự tại 4 phường mới Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi

Hà Nội: Khó tin trước giá cho thuê biệt thự tại 4 phường mới Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, mà ngay cả giá cho thuê loạt biệt thự tại 4 phường mới: Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi được hình thành từ quận Long Biên cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 2-7/12/2025: Từ 5h sáng một số khu dân cư đã không có điện để dùng

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 2-7/12/2025: Từ 5h sáng một số khu dân cư đã không có điện để dùng

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tuần này, nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.

Giá vàng hôm nay 2/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh giảm

Giá vàng hôm nay 2/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh giảm

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và vàng nhẫn các thương hiệu đều giảm khoảng 500.000 đồng/lượng sau khi tăng.

Xe máy điện giảm sốc còn 16,5 triệu đồng, cốp rộng, thiết kế sang chảnh, pin Graphene đi 80 km/ lần sạc, chống trộm hiện đại, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha

Xe máy điện giảm sốc còn 16,5 triệu đồng, cốp rộng, thiết kế sang chảnh, pin Graphene đi 80 km/ lần sạc, chống trộm hiện đại, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện Yadea Odora S2 giảm còn 16,5 triệu đồng, thuộc nhóm xe điện có giá cạnh tranh nhất hiện nay.

Ống đồng Toàn Phát "Chung tay vì mùa đông ấm" thắp lửa yêu thương tại Tuyên Quang

Ống đồng Toàn Phát "Chung tay vì mùa đông ấm" thắp lửa yêu thương tại Tuyên Quang

Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước

Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát đã hoàn thành hành trình thiện nguyện mang tên "Toàn Phát - Chung tay vì mùa đông ấm". Hành trình ý nghĩa này đã mang hàng trăm suất quà thiết thực cùng hơi ấm tình người đến với đồng bào và các em nhỏ tại 4 xã vùng cao khó khăn thuộc tỉnh Tuyên Quang (tỉnh Hà Giang cũ).

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 1/12/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 1/12/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 1/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê chung cư tại 4 phường mới Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi

Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê chung cư tại 4 phường mới Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi

Giá cả thị trường - 20 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, mà ngay cả giá cho thuê chung cư tại 4 phường mới: Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi được hình thành từ quận Long Biên cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Xem nhiều

Hà Nội: Khó tin trước giá biệt thự tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi

Hà Nội: Khó tin trước giá biệt thự tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi

Giá cả thị trường

GĐXH - Thị trường biệt thự, liền kề tại 4 phường mới: Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi được hình thành từ quận Long Biên cũ khiến không ít người mua nhà cảm thấy bất ngờ.

Xe máy điện giá 16,4 triệu đồng bán ở Việt Nam trang bị LED, chống trộm, pin khỏe, rẻ hơn xe số Wave Alpha, Wave RSX

Xe máy điện giá 16,4 triệu đồng bán ở Việt Nam trang bị LED, chống trộm, pin khỏe, rẻ hơn xe số Wave Alpha, Wave RSX

Giá cả thị trường
Hatchback cỡ nhỏ giá 300 triệu đồng, đẹp hiện đại, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 liệu có bán ở Việt Nam?

Hatchback cỡ nhỏ giá 300 triệu đồng, đẹp hiện đại, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 liệu có bán ở Việt Nam?

Giá cả thị trường
Giá vàng miếng SJC hôm nay 29/11 tiếp tục leo đỉnh

Giá vàng miếng SJC hôm nay 29/11 tiếp tục leo đỉnh

Sản phẩm - Dịch vụ
Giá vàng hôm nay 1/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh tăng bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 1/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh tăng bao nhiêu?

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top