Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 2-7/12/2025: Nhiều khách hàng hơn 12 tiếng/ngày không có điện dùng
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Tây Ninh
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 2-7/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 2-7/12/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ 2-7/12/2025
Lịch cúp điện Tân Ninh
Thời gian bắt đầu
Thời gian dự kiến đóng điện
Địa điểm
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30 02/12/2025
11:30 02/12/2025
Khu phố Ninh Lợi, Ninh Nghĩa, phường Ninh Thạnh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 02/12/2025
11:30 02/12/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 02/12/2025
17:00 02/12/2025
Khu phố Ninh Phúc, phường Ninh Thạnh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30 02/12/2025
17:00 02/12/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 03/12/2025
11:30 03/12/2025
Khu phố Tân Phước, phường Bình Minh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 03/12/2025
17:00 03/12/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 03/12/2025
17:00 03/12/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 03/12/2025
17:00 03/12/2025
Khu phố Tân Phước, phường Bình Minh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 04/12/2025
11:30 04/12/2025
Khu phố Thạnh Đông, phường Bình Minh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30 04/12/2025
17:00 04/12/2025
Khu phố Thạnh Đông, phường Bình Minh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 05/12/2025
11:30 05/12/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 05/12/2025
17:00 05/12/2025
Khu phố Giồng Cà, phường Bình Minh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30 05/12/2025
17:00 05/12/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 06/12/2025
11:30 06/12/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 06/12/2025
11:30 06/12/2025
Khu phố 8, Hiệp Bình, phường Tân Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30 06/12/2025
17:00 06/12/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Gò Dầu
Thời gian bắt đầu
Thời gian dự kiến đóng điện
Địa điểm
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30 02/12/2025
17:00 02/12/2025
Ấp 3, ấp 6, xã Truông Mít
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30 03/12/2025
17:00 03/12/2025
Khu phố Trâm Vàng 2, Xóm Mới 1, Xóm Mới 2, phường Gò Dầu. Khách hàng: Kim Hòa Thịnh, Khang Bảo Thịnh, Kim Bảo Thịnh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30 04/12/2025
17:00 04/12/2025
Ấp Cẩm An, Bông Trang, xã Thạnh Đức; ấp Bàu Vừng, xã Phước Thạnh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30 05/12/2025
17:00 05/12/2025
Ấp Cẩm Bình, Cẩm Long, xã Thạnh Đức; ấp Chánh, Cây Da, xã Phước Thạnh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30 05/12/2025
09:30 05/12/2025
Ấp Xóm Bố, xã Phước Thạnh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30 06/12/2025
18:00 06/12/2025
Khu phố Thanh Bình A, Thanh Bình C, phường Gò Dầu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30 06/12/2025
17:00 06/12/2025
Khu phố Thanh Bình B, Nội Ô B, phường Gò Dầu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 06/12/2025
17:00 06/12/2025
Ấp Bến Mương, Bến Đình, Trà Võ, xã Thạnh Đức
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Trảng Bàng
Thời gian bắt đầu
Thời gian dự kiến đóng điện
Địa điểm
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00 02/12/2025
17:00 02/12/2025
Ấp Sóc Lào, Tân Thuận, xã Hưng Thuận
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30 05/12/2025
17:00 05/12/2025
Khu phố Lộc Khê, phường Gia Lộc; Khu phố Lộc Hoà, Lộc Thanh, phường An Tịnh; Khu phố Lộc Châu, phường An Tịnh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 06/12/2025
17:00 06/12/2025
Khu phố An Quới, phường Trảng Bàng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 07/12/2025
17:00 07/12/2025
Công ty TNHH Chế biến gỗ Triều Sơn; Công ty TNHH JEWELPARK-VINA; Công ty TNHH Dệt may Hoa Sen; Công ty TNHH Thép Trảng Bàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Châu
Thời gian bắt đầu
Thời gian dự kiến đóng điện
Địa điểm
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00 02/12/2025
17:00 02/12/2025
Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 198 Tưới tiêu Võ Thị Hiệp tuyến 477TH
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 02/12/2025
17:00 02/12/2025
Cắt FCO trạm 25kVA trụ 166/5 Tân Tây 4 tuyến 477TH
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 02/12/2025
17:00 02/12/2025
Cắt FCO trạm 50kVA trụ 176/58/9/2 Trại Cải Tạo K48 tuyến 477TH
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 02/12/2025
17:00 02/12/2025
Cắt FCO trạm 50kVA trụ 176/47/14 Tưới tiêu Trần Minh Chí tuyến 477TH
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 02/12/2025
17:00 02/12/2025
Cắt FCO trạm 37.5kVA trụ Tưới tiêu Trần Văn Cho 176/31/4 tuyến 477TH
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 02/12/2025
17:00 02/12/2025
Khách hàng Đoàn Đình Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 02/12/2025
17:00 02/12/2025
Khách hàng Nguyễn Khắc Tú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 02/12/2025
17:00 02/12/2025
Khách hàng Huỳnh Ngọc Phương
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 02/12/2025
17:00 02/12/2025
Ấp Trảng Ba Chân, xã Tân Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 02/12/2025
17:00 02/12/2025
Ấp Tân Xuân, xã Tân Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 03/12/2025
17:00 03/12/2025
Cắt FCO trạm 25kVA trụ 260/135 Tà Dơ 3 tuyến 480TH
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 03/12/2025
17:00 03/12/2025
Cắt FCO trạm 25kVA trụ 250C/25/16 Tân Trung 8 tuyến 480SN
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 03/12/2025
17:00 03/12/2025
Cắt FCO trạm 25kVA trụ 250C/25/7 Tân Trung 6 tuyến 480SN
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 03/12/2025
17:00 03/12/2025
Cắt FCO trạm 50kVA trụ 243/27/29 Tân Thuận 12 tuyến 480SN
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 03/12/2025
17:00 03/12/2025
Cắt FCO trạm 50kVA trụ 243/6 Tân Thuận 5 tuyến 480SN
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 04/12/2025
17:00 04/12/2025
Cắt FCO trạm 25kVA trụ 157/103/40 Cầu Sập 8 tuyến 480SN
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 04/12/2025
17:00 04/12/2025
Cắt FCO trạm 25kVA trụ 157/6/7T Cầu Sập 12 tuyến 480SN
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 04/12/2025
17:00 04/12/2025
Cắt FCO trạm 250kVA trụ 173/116A Suối Ngô 32 tuyến 477SN
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 04/12/2025
17:00 04/12/2025
Cắt FCO trạm 50kVA trụ 173/233/80 Cây Khế 8 tuyến 477SN
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 05/12/2025
17:00 05/12/2025
Cắt 3LBFCO trụ 210/1 nhánh rẽ 22kV Đông Biên tuyến 473SN
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 06/12/2025
17:00 06/12/2025
Cắt 3LBFCO trụ 167/18/1 và tháo hotline trụ 167/18 nhánh rẽ 12,7kV Đông Lợi tuyến 471SN
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00 07/12/2025
11:30 07/12/2025
Nhà máy tinh bột sắn Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00 07/12/2025
11:30 07/12/2025
Ấp 1, 2, 3, 4 xã Tân Châu; Ấp 5 xã Tân Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thái Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 02/12/2025
11:30:00 ngày 02/12/2025
Khách hàng: Công ty TNHH Hải Vi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 02/12/2025
11:30:00 ngày 02/12/2025
Khách hàng: Nguyễn Huỳnh Quế Anh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 02/12/2025
11:30:00 ngày 02/12/2025
Khách hàng: Đèn đường Phòng Kinh tế xã Ninh Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 02/12/2025
11:30:00 ngày 02/12/2025
Khách hàng: Cơ sở hàn điện Lê Thanh Nhàn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 02/12/2025
17:00:00 ngày 02/12/2025
Khách hàng: Nguyễn Văn Hùng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 02/12/2025
17:00:00 ngày 02/12/2025
Khách hàng: Bưu điện tỉnh Tây Ninh - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 02/12/2025
17:00:00 ngày 02/12/2025
Khách hàng: Đồn Biên Phòng Ninh Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 02/12/2025
17:00:00 ngày 02/12/2025
Khách hàng: Cơ sở hàn điện Hải Đăng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 04/12/2025
11:30:00 ngày 04/12/2025
Khách hàng: Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 04/12/2025
11:30:00 ngày 04/12/2025
Khách hàng: Công Ty TNHH Toàn Tâm Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 04/12/2025
11:30:00 ngày 04/12/2025
Khách hàng: Huỳnh Văn Chiến
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 04/12/2025
11:30:00 ngày 04/12/2025
Khách hàng: DNTN Sầm Hên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 04/12/2025
17:00:00 ngày 04/12/2025
Khách hàng: Nguyễn Minh Hoàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 04/12/2025
17:00:00 ngày 04/12/2025
Khách hàng: Nguyễn Thị Thúy Hồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 04/12/2025
17:00:00 ngày 04/12/2025
Khách hàng: BCHQS xã Hảo Đước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 04/12/2025
17:00:00 ngày 04/12/2025
Khách hàng: Khách Sạn Kim Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 05/12/2025
11:30:00 ngày 05/12/2025
Ấp Thành Trung xã Ninh Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 06/12/2025
11:30:00 ngày 06/12/2025
Ấp Bình Phong xã Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 06/12/2025
17:00:00 ngày 06/12/2025
Ấp Bến Cừ xã Ninh Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 06/12/2025
11:30:00 ngày 06/12/2025
Khách hàng: Công ty Cổ Phần Thương mại và xuất nhập khẩu Thảo Nguyên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 06/12/2025
11:30:00 ngày 06/12/2025
Khách hàng: Cơ sở nước đá và nước tinh khiết Ngô Thị Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 06/12/2025
11:30:00 ngày 06/12/2025
Khách hàng: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thanh Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 06/12/2025
11:30:00 ngày 06/12/2025
Khách hàng: Trường tiểu học Đỗ Tấn Nhiên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 06/12/2025
11:30:00 ngày 06/12/2025
Khách hàng: Trường trung học cơ sở Ngô Quyền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 06/12/2025
13:30:00 ngày 06/12/2025
Bến Cầu, Rạch Tre, Tân Định, Tân Long, Cây Ổi, Hiệp Bình, Hiệp Phước, Hiệp Thành xã Hòa Hội
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30:00 ngày 06/12/2025
17:00:00 ngày 06/12/2025
Khách hàng: Công ty TNHH Gỗ Vũ Sư Cây
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 06/12/2025
17:00:00 ngày 06/12/2025
Khách hàng: Công ty TNHH MTV TM & DV Gỗ Hòa Quý
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Dương Minh Châu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 02/12/2025
17:00:00 ngày 02/12/2025
Ấp Tân Định 1, Phước Tân 2 xã Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 05/12/2025
17:00:00 ngày 05/12/2025
Ấp Thuận Bình xã Truông Mít
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 05/12/2025
17:00:00 ngày 05/12/2025
Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 05/12/2025
10:00:00 ngày 05/12/2025
Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 06/12/2025
17:00:00 ngày 06/12/2025
Ấp B2, B4, Phước Nghĩa, Phước Lộc, Phước Lộc A, Phước Lộc B, Phước Bình, Lộc Thuận xã Lộc Ninh; ấp Phước An, Phước Hội xã Cầu Khởi; tổ 2 ấp 4 xã Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Biên
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 02/12/2025
09:30:00 ngày 02/12/2025
Ấp Hòa Đông B, xã Phước Vinh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 02/12/2025
10:30:00 ngày 02/12/2025
Ấp Hòa Đông B, xã Phước Vinh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 02/12/2025
11:30:00 ngày 02/12/2025
Công ty TNHH Đặng Kiều Vy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 03/12/2025
09:30:00 ngày 03/12/2025
Trường Tiểu học Tân Phong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 03/12/2025
10:30:00 ngày 03/12/2025
Trường Tiểu học Tân Phong 2
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 03/12/2025
11:30:00 ngày 03/12/2025
Lê Thị Trực
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 04/12/2025
10:00:00 ngày 04/12/2025
Công ty TNHH SX TM DV XNK Túc Ngân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 04/12/2025
11:30:00 ngày 04/12/2025
Nguyễn Văn Còn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 05/12/2025
10:00:00 ngày 05/12/2025
Công ty Cổ phần Thế giới Di động
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 05/12/2025
11:30:00 ngày 05/12/2025
Cty TNHH NGỌC THẮM_CN TÂN BIÊN
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 ngày 05/12/2025
16:00:00 ngày 05/12/2025
DNTN Tân Lập I,II - Chi nhánh 2
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 06/12/2025
09:00:00 ngày 06/12/2025
Công an xã Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 06/12/2025
11:00:00 ngày 06/12/2025
Võ Văn Lệ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 06/12/2025
17:00:00 ngày 06/12/2025
Ấp Tân Nam xã Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 06/12/2025
17:00:00 ngày 06/12/2025
Ấp 1 xã Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hòa Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 02/12/2025
11:30:00 ngày 02/12/2025
Ấp B, xã Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 02/12/2025
17:00:00 ngày 02/12/2025
Khách hàng Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 03/12/2025
17:00:00 ngày 03/12/2025
Ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 03/12/2025
17:00:00 ngày 03/12/2025
Ấp Long Hòa, xã Long Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 04/12/2025
11:30:00 ngày 04/12/2025
Ấp Bàu Tràm Lớn, ấp Bàu Tràm Nhỏ, xã Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 05/12/2025
11:30:00 ngày 05/12/2025
Ấp Tràm Cát, xã Phước Chỉ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 05/12/2025
11:30:00 ngày 05/12/2025
Ấp Phước Trung, xã Phước Chỉ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 05/12/2025
17:00:00 ngày 05/12/2025
Ấp Bình Hòa, xã Phước Chỉ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 05/12/2025
17:00:00 ngày 05/12/2025
Ấp Phước Mỹ, xã Phước Chỉ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 06/12/2025
11:30:00 ngày 06/12/2025
Ấp Long An, xã Long Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 06/12/2025
17:00:00 ngày 06/12/2025
Ấp Long Thịnh, xã Long Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 07/12/2025
17:00:00 ngày 07/12/2025
Khách hàng Thế Kỷ Vàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 07/12/2025
17:00:00 ngày 07/12/2025
Khách hàng Công ty TNHH Pyungan Việt Nam
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 07/12/2025
17:00:00 ngày 07/12/2025
Khách hàng Công ty TNHH AMS GLOBAL
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 07/12/2025
17:00:00 ngày 07/12/2025
Khách hàng Công ty TNHH Công nghệ TENFY
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 07/12/2025
17:00:00 ngày 07/12/2025
Khách hàng Chi nhánh DNTN Kim Dung - Năm Bản - Khách hàng Trần Văn Một
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bến Cầu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 02/12/2025
10:30:00 ngày 02/12/2025
Công ty TNHH Vớ Toàn Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 02/12/2025
11:30:00 ngày 02/12/2025
Công ty CP Minh Khôi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 02/12/2025
17:00:00 ngày 02/12/2025
DNTN Công Tâm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 03/12/2025
08:45:00 ngày 03/12/2025
Một phần KDC Thái Dương, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 03/12/2025
09:45:00 ngày 03/12/2025
Chi nhánh Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Phát Tiến
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 03/12/2025
11:30:00 ngày 03/12/2025
Hộ TSTL Nguyễn Văn Hai
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 03/12/2025
15:00:00 ngày 03/12/2025
Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Dệt May Nhuộm TG Long An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 03/12/2025
16:00:00 ngày 03/12/2025
TSTL Cao Văn Tài
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:00:00 ngày 03/12/2025
17:00:00 ngày 03/12/2025
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp và Đô thị Long An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 04/12/2025
17:00:00 ngày 04/12/2025
Một phần Ấp Vĩnh Hòa, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 04/12/2025
11:30:00 ngày 04/12/2025
HKD Cơ sở sản xuất Hoàng Lan
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 04/12/2025
15:45:00 ngày 04/12/2025
Công ty TNHH Một thành viên Trung Tín
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:45:00 ngày 04/12/2025
17:00:00 ngày 04/12/2025
DNTN Nhà máy xay xát Cầu Tre
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 05/12/2025
11:30:00 ngày 05/12/2025
Ấp 1, 2, xã Mỹ An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 05/12/2025
17:00:00 ngày 05/12/2025
Một phần đường Lê Văn Khuyên, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 05/12/2025
17:00:00 ngày 05/12/2025
Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Kiến Phát
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 06/12/2025
10:30:00 ngày 06/12/2025
Công Ty Cổ Phần Lông Vũ Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Long An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 06/12/2025
08:30:00 ngày 06/12/2025
Kp Bình Yên Đông 3, Bình Quân 1 - Phường Long An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 06/12/2025
11:30:00 ngày 06/12/2025
Kp Tân Xuân 1, Kp Bình Yên Đông 1, Bình Yên Đông 2 - Phường Long An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 06/12/2025
09:30:00 ngày 06/12/2025
Kp Bình Cư 1, Xuân Hòa 1 - Phường Long An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 06/12/2025
10:30:00 ngày 06/12/2025
Kp Bình Cư 1 - Phường Long An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 06/12/2025
11:30:00 ngày 06/12/2025
Công ty TNHH Nước giải khát Delta
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:30:00 ngày 06/12/2025
13:30:00 ngày 06/12/2025
Bệnh viện Phổi Long An - 319 Châu Thị Kim, Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 06/12/2025
14:30:00 ngày 06/12/2025
Công Ty Cổ Phần Lông Vũ Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Long An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 06/12/2025
14:30:00 ngày 06/12/2025
Kp Bình Phú, Kp Nhơn Phú - Phường Long An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 06/12/2025
15:30:00 ngày 06/12/2025
Công Ty TNHH May Xuất Nhập Khẩu Thành Trực
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 06/12/2025
15:30:00 ngày 06/12/2025
Công ty TNHH Thuỷ sản Trọng Nhân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 06/12/2025
15:30:00 ngày 06/12/2025
Công ty Cổ phần xây lắp-Cơ khí và Lương thực thực phẩm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30:00 ngày 06/12/2025
15:30:00 ngày 06/12/2025
CÔNG TY TNHH MTV PETROLIMEX TÂY NINH
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 06/12/2025
17:00:00 ngày 06/12/2025
Công Ty TNHH Vinh Phúc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 ngày 06/12/2025
17:00:00 ngày 06/12/2025
Công Ty TNHH May Xuất Nhập Khẩu Thành Trực
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 ngày 06/12/2025
17:00:00 ngày 06/12/2025
Công ty TNHH Bình Tiên Biên Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 ngày 06/12/2025
17:00:00 ngày 06/12/2025
Một phần hẻm 61, đường Nguyễn Thái Bình, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
