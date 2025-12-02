Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 2-7/12/2025: Nhiều khách hàng hơn 12 tiếng/ngày không có điện dùng

Lịch cúp điện Tây Ninh

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 2-7/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 2-7/12/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ 2-7/12/2025

Lịch cúp điện Tân Ninh

Thời gian bắt đầu Thời gian dự kiến đóng điện Địa điểm Lý do ngừng cung cấp điện 07:30 02/12/2025 11:30 02/12/2025 Khu phố Ninh Lợi, Ninh Nghĩa, phường Ninh Thạnh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 02/12/2025 11:30 02/12/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 02/12/2025 17:00 02/12/2025 Khu phố Ninh Phúc, phường Ninh Thạnh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30 02/12/2025 17:00 02/12/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 03/12/2025 11:30 03/12/2025 Khu phố Tân Phước, phường Bình Minh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 03/12/2025 17:00 03/12/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 03/12/2025 17:00 03/12/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 03/12/2025 17:00 03/12/2025 Khu phố Tân Phước, phường Bình Minh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 04/12/2025 11:30 04/12/2025 Khu phố Thạnh Đông, phường Bình Minh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30 04/12/2025 17:00 04/12/2025 Khu phố Thạnh Đông, phường Bình Minh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 05/12/2025 11:30 05/12/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 05/12/2025 17:00 05/12/2025 Khu phố Giồng Cà, phường Bình Minh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30 05/12/2025 17:00 05/12/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 06/12/2025 11:30 06/12/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 06/12/2025 11:30 06/12/2025 Khu phố 8, Hiệp Bình, phường Tân Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30 06/12/2025 17:00 06/12/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Gò Dầu

Thời gian bắt đầu Thời gian dự kiến đóng điện Địa điểm Lý do ngừng cung cấp điện 07:30 02/12/2025 17:00 02/12/2025 Ấp 3, ấp 6, xã Truông Mít Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30 03/12/2025 17:00 03/12/2025 Khu phố Trâm Vàng 2, Xóm Mới 1, Xóm Mới 2, phường Gò Dầu. Khách hàng: Kim Hòa Thịnh, Khang Bảo Thịnh, Kim Bảo Thịnh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30 04/12/2025 17:00 04/12/2025 Ấp Cẩm An, Bông Trang, xã Thạnh Đức; ấp Bàu Vừng, xã Phước Thạnh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30 05/12/2025 17:00 05/12/2025 Ấp Cẩm Bình, Cẩm Long, xã Thạnh Đức; ấp Chánh, Cây Da, xã Phước Thạnh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30 05/12/2025 09:30 05/12/2025 Ấp Xóm Bố, xã Phước Thạnh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30 06/12/2025 18:00 06/12/2025 Khu phố Thanh Bình A, Thanh Bình C, phường Gò Dầu Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30 06/12/2025 17:00 06/12/2025 Khu phố Thanh Bình B, Nội Ô B, phường Gò Dầu Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 06/12/2025 17:00 06/12/2025 Ấp Bến Mương, Bến Đình, Trà Võ, xã Thạnh Đức Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Trảng Bàng

Thời gian bắt đầu Thời gian dự kiến đóng điện Địa điểm Lý do ngừng cung cấp điện 08:00 02/12/2025 17:00 02/12/2025 Ấp Sóc Lào, Tân Thuận, xã Hưng Thuận Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30 05/12/2025 17:00 05/12/2025 Khu phố Lộc Khê, phường Gia Lộc; Khu phố Lộc Hoà, Lộc Thanh, phường An Tịnh; Khu phố Lộc Châu, phường An Tịnh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 06/12/2025 17:00 06/12/2025 Khu phố An Quới, phường Trảng Bàng Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 07/12/2025 17:00 07/12/2025 Công ty TNHH Chế biến gỗ Triều Sơn; Công ty TNHH JEWELPARK-VINA; Công ty TNHH Dệt may Hoa Sen; Công ty TNHH Thép Trảng Bàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Châu

Thời gian bắt đầu Thời gian dự kiến đóng điện Địa điểm Lý do ngừng cung cấp điện 08:00 02/12/2025 17:00 02/12/2025 Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 198 Tưới tiêu Võ Thị Hiệp tuyến 477TH Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 02/12/2025 17:00 02/12/2025 Cắt FCO trạm 25kVA trụ 166/5 Tân Tây 4 tuyến 477TH Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 02/12/2025 17:00 02/12/2025 Cắt FCO trạm 50kVA trụ 176/58/9/2 Trại Cải Tạo K48 tuyến 477TH Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 02/12/2025 17:00 02/12/2025 Cắt FCO trạm 50kVA trụ 176/47/14 Tưới tiêu Trần Minh Chí tuyến 477TH Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 02/12/2025 17:00 02/12/2025 Cắt FCO trạm 37.5kVA trụ Tưới tiêu Trần Văn Cho 176/31/4 tuyến 477TH Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 02/12/2025 17:00 02/12/2025 Khách hàng Đoàn Đình Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 02/12/2025 17:00 02/12/2025 Khách hàng Nguyễn Khắc Tú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 02/12/2025 17:00 02/12/2025 Khách hàng Huỳnh Ngọc Phương Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 02/12/2025 17:00 02/12/2025 Ấp Trảng Ba Chân, xã Tân Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 02/12/2025 17:00 02/12/2025 Ấp Tân Xuân, xã Tân Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 03/12/2025 17:00 03/12/2025 Cắt FCO trạm 25kVA trụ 260/135 Tà Dơ 3 tuyến 480TH Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 03/12/2025 17:00 03/12/2025 Cắt FCO trạm 25kVA trụ 250C/25/16 Tân Trung 8 tuyến 480SN Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 03/12/2025 17:00 03/12/2025 Cắt FCO trạm 25kVA trụ 250C/25/7 Tân Trung 6 tuyến 480SN Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 03/12/2025 17:00 03/12/2025 Cắt FCO trạm 50kVA trụ 243/27/29 Tân Thuận 12 tuyến 480SN Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 03/12/2025 17:00 03/12/2025 Cắt FCO trạm 50kVA trụ 243/6 Tân Thuận 5 tuyến 480SN Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 04/12/2025 17:00 04/12/2025 Cắt FCO trạm 25kVA trụ 157/103/40 Cầu Sập 8 tuyến 480SN Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 04/12/2025 17:00 04/12/2025 Cắt FCO trạm 25kVA trụ 157/6/7T Cầu Sập 12 tuyến 480SN Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 04/12/2025 17:00 04/12/2025 Cắt FCO trạm 250kVA trụ 173/116A Suối Ngô 32 tuyến 477SN Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 04/12/2025 17:00 04/12/2025 Cắt FCO trạm 50kVA trụ 173/233/80 Cây Khế 8 tuyến 477SN Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 05/12/2025 17:00 05/12/2025 Cắt 3LBFCO trụ 210/1 nhánh rẽ 22kV Đông Biên tuyến 473SN Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 06/12/2025 17:00 06/12/2025 Cắt 3LBFCO trụ 167/18/1 và tháo hotline trụ 167/18 nhánh rẽ 12,7kV Đông Lợi tuyến 471SN Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00 07/12/2025 11:30 07/12/2025 Nhà máy tinh bột sắn Tân Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00 07/12/2025 11:30 07/12/2025 Ấp 1, 2, 3, 4 xã Tân Châu; Ấp 5 xã Tân Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thái Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 02/12/2025 11:30:00 ngày 02/12/2025 Khách hàng: Công ty TNHH Hải Vi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 02/12/2025 11:30:00 ngày 02/12/2025 Khách hàng: Nguyễn Huỳnh Quế Anh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 02/12/2025 11:30:00 ngày 02/12/2025 Khách hàng: Đèn đường Phòng Kinh tế xã Ninh Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 02/12/2025 11:30:00 ngày 02/12/2025 Khách hàng: Cơ sở hàn điện Lê Thanh Nhàn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 02/12/2025 17:00:00 ngày 02/12/2025 Khách hàng: Nguyễn Văn Hùng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 02/12/2025 17:00:00 ngày 02/12/2025 Khách hàng: Bưu điện tỉnh Tây Ninh - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 02/12/2025 17:00:00 ngày 02/12/2025 Khách hàng: Đồn Biên Phòng Ninh Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 02/12/2025 17:00:00 ngày 02/12/2025 Khách hàng: Cơ sở hàn điện Hải Đăng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 04/12/2025 11:30:00 ngày 04/12/2025 Khách hàng: Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Châu Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 04/12/2025 11:30:00 ngày 04/12/2025 Khách hàng: Công Ty TNHH Toàn Tâm Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 04/12/2025 11:30:00 ngày 04/12/2025 Khách hàng: Huỳnh Văn Chiến Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 04/12/2025 11:30:00 ngày 04/12/2025 Khách hàng: DNTN Sầm Hên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 04/12/2025 17:00:00 ngày 04/12/2025 Khách hàng: Nguyễn Minh Hoàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 04/12/2025 17:00:00 ngày 04/12/2025 Khách hàng: Nguyễn Thị Thúy Hồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 04/12/2025 17:00:00 ngày 04/12/2025 Khách hàng: BCHQS xã Hảo Đước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 04/12/2025 17:00:00 ngày 04/12/2025 Khách hàng: Khách Sạn Kim Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 05/12/2025 11:30:00 ngày 05/12/2025 Ấp Thành Trung xã Ninh Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 06/12/2025 11:30:00 ngày 06/12/2025 Ấp Bình Phong xã Châu Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 06/12/2025 17:00:00 ngày 06/12/2025 Ấp Bến Cừ xã Ninh Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 06/12/2025 11:30:00 ngày 06/12/2025 Khách hàng: Công ty Cổ Phần Thương mại và xuất nhập khẩu Thảo Nguyên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 06/12/2025 11:30:00 ngày 06/12/2025 Khách hàng: Cơ sở nước đá và nước tinh khiết Ngô Thị Hậu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 06/12/2025 11:30:00 ngày 06/12/2025 Khách hàng: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thanh Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 06/12/2025 11:30:00 ngày 06/12/2025 Khách hàng: Trường tiểu học Đỗ Tấn Nhiên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 06/12/2025 11:30:00 ngày 06/12/2025 Khách hàng: Trường trung học cơ sở Ngô Quyền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 06/12/2025 13:30:00 ngày 06/12/2025 Bến Cầu, Rạch Tre, Tân Định, Tân Long, Cây Ổi, Hiệp Bình, Hiệp Phước, Hiệp Thành xã Hòa Hội Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30:00 ngày 06/12/2025 17:00:00 ngày 06/12/2025 Khách hàng: Công ty TNHH Gỗ Vũ Sư Cây Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 06/12/2025 17:00:00 ngày 06/12/2025 Khách hàng: Công ty TNHH MTV TM & DV Gỗ Hòa Quý Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Dương Minh Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 02/12/2025 17:00:00 ngày 02/12/2025 Ấp Tân Định 1, Phước Tân 2 xã Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 05/12/2025 17:00:00 ngày 05/12/2025 Ấp Thuận Bình xã Truông Mít Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 05/12/2025 17:00:00 ngày 05/12/2025 Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 05/12/2025 10:00:00 ngày 05/12/2025 Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 06/12/2025 17:00:00 ngày 06/12/2025 Ấp B2, B4, Phước Nghĩa, Phước Lộc, Phước Lộc A, Phước Lộc B, Phước Bình, Lộc Thuận xã Lộc Ninh; ấp Phước An, Phước Hội xã Cầu Khởi; tổ 2 ấp 4 xã Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Biên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 02/12/2025 09:30:00 ngày 02/12/2025 Ấp Hòa Đông B, xã Phước Vinh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 02/12/2025 10:30:00 ngày 02/12/2025 Ấp Hòa Đông B, xã Phước Vinh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 02/12/2025 11:30:00 ngày 02/12/2025 Công ty TNHH Đặng Kiều Vy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 03/12/2025 09:30:00 ngày 03/12/2025 Trường Tiểu học Tân Phong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 03/12/2025 10:30:00 ngày 03/12/2025 Trường Tiểu học Tân Phong 2 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 03/12/2025 11:30:00 ngày 03/12/2025 Lê Thị Trực Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 04/12/2025 10:00:00 ngày 04/12/2025 Công ty TNHH SX TM DV XNK Túc Ngân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 04/12/2025 11:30:00 ngày 04/12/2025 Nguyễn Văn Còn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 05/12/2025 10:00:00 ngày 05/12/2025 Công ty Cổ phần Thế giới Di động Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 05/12/2025 11:30:00 ngày 05/12/2025 Cty TNHH NGỌC THẮM_CN TÂN BIÊN Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 ngày 05/12/2025 16:00:00 ngày 05/12/2025 DNTN Tân Lập I,II - Chi nhánh 2 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 06/12/2025 09:00:00 ngày 06/12/2025 Công an xã Tân Biên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 06/12/2025 11:00:00 ngày 06/12/2025 Võ Văn Lệ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 06/12/2025 17:00:00 ngày 06/12/2025 Ấp Tân Nam xã Tân Biên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 06/12/2025 17:00:00 ngày 06/12/2025 Ấp 1 xã Tân Biên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòa Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 02/12/2025 11:30:00 ngày 02/12/2025 Ấp B, xã Bến Cầu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 02/12/2025 17:00:00 ngày 02/12/2025 Khách hàng Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 03/12/2025 17:00:00 ngày 03/12/2025 Ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 03/12/2025 17:00:00 ngày 03/12/2025 Ấp Long Hòa, xã Long Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 04/12/2025 11:30:00 ngày 04/12/2025 Ấp Bàu Tràm Lớn, ấp Bàu Tràm Nhỏ, xã Bến Cầu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 05/12/2025 11:30:00 ngày 05/12/2025 Ấp Tràm Cát, xã Phước Chỉ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 05/12/2025 11:30:00 ngày 05/12/2025 Ấp Phước Trung, xã Phước Chỉ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 05/12/2025 17:00:00 ngày 05/12/2025 Ấp Bình Hòa, xã Phước Chỉ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 05/12/2025 17:00:00 ngày 05/12/2025 Ấp Phước Mỹ, xã Phước Chỉ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 06/12/2025 11:30:00 ngày 06/12/2025 Ấp Long An, xã Long Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 06/12/2025 17:00:00 ngày 06/12/2025 Ấp Long Thịnh, xã Long Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 07/12/2025 17:00:00 ngày 07/12/2025 Khách hàng Thế Kỷ Vàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 07/12/2025 17:00:00 ngày 07/12/2025 Khách hàng Công ty TNHH Pyungan Việt Nam Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 07/12/2025 17:00:00 ngày 07/12/2025 Khách hàng Công ty TNHH AMS GLOBAL Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 07/12/2025 17:00:00 ngày 07/12/2025 Khách hàng Công ty TNHH Công nghệ TENFY Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 07/12/2025 17:00:00 ngày 07/12/2025 Khách hàng Chi nhánh DNTN Kim Dung - Năm Bản - Khách hàng Trần Văn Một Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bến Cầu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 02/12/2025 10:30:00 ngày 02/12/2025 Công ty TNHH Vớ Toàn Cầu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 02/12/2025 11:30:00 ngày 02/12/2025 Công ty CP Minh Khôi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 02/12/2025 17:00:00 ngày 02/12/2025 DNTN Công Tâm Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 03/12/2025 08:45:00 ngày 03/12/2025 Một phần KDC Thái Dương, phường Long An, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 03/12/2025 09:45:00 ngày 03/12/2025 Chi nhánh Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Phát Tiến Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 03/12/2025 11:30:00 ngày 03/12/2025 Hộ TSTL Nguyễn Văn Hai Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 03/12/2025 15:00:00 ngày 03/12/2025 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Dệt May Nhuộm TG Long An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 03/12/2025 16:00:00 ngày 03/12/2025 TSTL Cao Văn Tài Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:00:00 ngày 03/12/2025 17:00:00 ngày 03/12/2025 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp và Đô thị Long An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 04/12/2025 17:00:00 ngày 04/12/2025 Một phần Ấp Vĩnh Hòa, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 04/12/2025 11:30:00 ngày 04/12/2025 HKD Cơ sở sản xuất Hoàng Lan Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 04/12/2025 15:45:00 ngày 04/12/2025 Công ty TNHH Một thành viên Trung Tín Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:45:00 ngày 04/12/2025 17:00:00 ngày 04/12/2025 DNTN Nhà máy xay xát Cầu Tre Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 05/12/2025 11:30:00 ngày 05/12/2025 Ấp 1, 2, xã Mỹ An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 05/12/2025 17:00:00 ngày 05/12/2025 Một phần đường Lê Văn Khuyên, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 05/12/2025 17:00:00 ngày 05/12/2025 Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Kiến Phát Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 06/12/2025 10:30:00 ngày 06/12/2025 Công Ty Cổ Phần Lông Vũ Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Long An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 06/12/2025 08:30:00 ngày 06/12/2025 Kp Bình Yên Đông 3, Bình Quân 1 - Phường Long An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 06/12/2025 11:30:00 ngày 06/12/2025 Kp Tân Xuân 1, Kp Bình Yên Đông 1, Bình Yên Đông 2 - Phường Long An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 06/12/2025 09:30:00 ngày 06/12/2025 Kp Bình Cư 1, Xuân Hòa 1 - Phường Long An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 06/12/2025 10:30:00 ngày 06/12/2025 Kp Bình Cư 1 - Phường Long An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 06/12/2025 11:30:00 ngày 06/12/2025 Công ty TNHH Nước giải khát Delta Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:30:00 ngày 06/12/2025 13:30:00 ngày 06/12/2025 Bệnh viện Phổi Long An - 319 Châu Thị Kim, Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 06/12/2025 14:30:00 ngày 06/12/2025 Công Ty Cổ Phần Lông Vũ Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Long An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 06/12/2025 14:30:00 ngày 06/12/2025 Kp Bình Phú, Kp Nhơn Phú - Phường Long An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 06/12/2025 15:30:00 ngày 06/12/2025 Công Ty TNHH May Xuất Nhập Khẩu Thành Trực Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 06/12/2025 15:30:00 ngày 06/12/2025 Công ty TNHH Thuỷ sản Trọng Nhân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 06/12/2025 15:30:00 ngày 06/12/2025 Công ty Cổ phần xây lắp-Cơ khí và Lương thực thực phẩm Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30:00 ngày 06/12/2025 15:30:00 ngày 06/12/2025 CÔNG TY TNHH MTV PETROLIMEX TÂY NINH Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 06/12/2025 17:00:00 ngày 06/12/2025 Công Ty TNHH Vinh Phúc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 ngày 06/12/2025 17:00:00 ngày 06/12/2025 Công Ty TNHH May Xuất Nhập Khẩu Thành Trực Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 ngày 06/12/2025 17:00:00 ngày 06/12/2025 Công ty TNHH Bình Tiên Biên Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 ngày 06/12/2025 17:00:00 ngày 06/12/2025 Một phần hẻm 61, đường Nguyễn Thái Bình, phường Long An, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

