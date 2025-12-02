Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 2-7/12/2025: Từ 5h sáng một số khu dân cư đã không có điện để dùng

Lịch cúp điện Long An cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 2-7/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 2-7/12/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Long An cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 2-7/12/2025

Lịch cúp điện Tân An

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 02/12/2025 10:30:00 ngày 02/12/2025 Công ty TNHH Vớ Toàn Cầu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 02/12/2025 11:30:00 ngày 02/12/2025 Công ty CP Minh Khôi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 02/12/2025 17:00:00 ngày 02/12/2025 DNTN Công Tâm Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 03/12/2025 08:45:00 ngày 03/12/2025 Một phần KDC Thái Dương, phường Long An, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 03/12/2025 09:45:00 ngày 03/12/2025 Chi nhánh Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Phát Tiến Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 03/12/2025 11:30:00 ngày 03/12/2025 Hộ TSTL Nguyễn Văn Hai Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 03/12/2025 15:00:00 ngày 03/12/2025 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Dệt May Nhuộm TG Long An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 03/12/2025 16:00:00 ngày 03/12/2025 TSTL Cao Văn Tài Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:00:00 ngày 03/12/2025 17:00:00 ngày 03/12/2025 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp và Đô thị Long An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 04/12/2025 17:00:00 ngày 04/12/2025 Một phần Ấp Vĩnh Hòa, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 04/12/2025 11:30:00 ngày 04/12/2025 HKD Cơ sở sản xuất Hoàng Lan Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 04/12/2025 15:45:00 ngày 04/12/2025 Công ty TNHH Một thành viên Trung Tín Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:45:00 ngày 04/12/2025 17:00:00 ngày 04/12/2025 DNTN Nhà máy xay xát Cầu Tre Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 05/12/2025 11:30:00 ngày 05/12/2025 Ấp 1, 2, xã Mỹ An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 05/12/2025 17:00:00 ngày 05/12/2025 Một phần đường Lê Văn Khuyên, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 05/12/2025 17:00:00 ngày 05/12/2025 Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Kiến Phát Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 06/12/2025 10:30:00 ngày 06/12/2025 Công Ty Cổ Phần Lông Vũ Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Long An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 06/12/2025 08:30:00 ngày 06/12/2025 Kp Bình Yên Đông 3, Bình Quân 1 - Phường Long An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 06/12/2025 11:30:00 ngày 06/12/2025 Kp Tân Xuân 1, Kp Bình Yên Đông 1, Bình Yên Đông 2 - Phường Long An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 06/12/2025 09:30:00 ngày 06/12/2025 Kp Bình Cư 1, Xuân Hòa 1 - Phường Long An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 06/12/2025 10:30:00 ngày 06/12/2025 Kp Bình Cư 1 - Phường Long An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 06/12/2025 11:30:00 ngày 06/12/2025 Công ty TNHH Nước giải khát Delta Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:30:00 ngày 06/12/2025 13:30:00 ngày 06/12/2025 Bệnh viện Phổi Long An - 319 Châu Thị Kim, Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 06/12/2025 14:30:00 ngày 06/12/2025 Công Ty Cổ Phần Lông Vũ Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Long An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 06/12/2025 14:30:00 ngày 06/12/2025 Kp Bình Phú, Kp Nhơn Phú - Phường Long An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 06/12/2025 15:30:00 ngày 06/12/2025 Công Ty TNHH May Xuất Nhập Khẩu Thành Trực Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 06/12/2025 15:30:00 ngày 06/12/2025 Công ty TNHH Thuỷ sản Trọng Nhân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 06/12/2025 15:30:00 ngày 06/12/2025 Công ty Cổ phần xây lắp-Cơ khí và Lương thực thực phẩm Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30:00 ngày 06/12/2025 15:30:00 ngày 06/12/2025 CÔNG TY TNHH MTV PETROLIMEX TÂY NINH Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 06/12/2025 17:00:00 ngày 06/12/2025 Công Ty TNHH Vinh Phúc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 ngày 06/12/2025 17:00:00 ngày 06/12/2025 Công Ty TNHH May Xuất Nhập Khẩu Thành Trực Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 ngày 06/12/2025 17:00:00 ngày 06/12/2025 Công ty TNHH Bình Tiên Biên Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 ngày 06/12/2025 17:00:00 ngày 06/12/2025 Một phần hẻm 61, đường Nguyễn Thái Bình, phường Long An, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thủ Thừa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 02/12/2025 09:30:00 ngày 02/12/2025 Toàn bộ HKD Lê Minh Vũ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 02/12/2025 11:30:00 ngày 02/12/2025 Toàn bộ Cty TNHH MTV SX - XD - TM Đồng Tiến Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 02/12/2025 15:00:00 ngày 02/12/2025 Toàn bộ CÔNG TY CỔ PHẦN SG HOÀNG MINH (CSSX Linh Kiện Điện Tử 79) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 ngày 02/12/2025 17:00:00 ngày 02/12/2025 Toàn bộ 03 Công ty sử dụng TBA 160kVA Sơn Lập Phát Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 03/12/2025 09:30:00 ngày 03/12/2025 Toàn bộ Cơ Sở Dây Lưới Thiên Phú LA Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 03/12/2025 17:00:00 ngày 03/12/2025 Một phần Ấp Bà Nghiệm - Xã Mỹ Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 03/12/2025 11:30:00 ngày 03/12/2025 Toàn bộ HKD Đức Thịnh 3 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 03/12/2025 15:00:00 ngày 03/12/2025 Một phần Ấp 3A Xã Tân Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 ngày 03/12/2025 17:00:00 ngày 03/12/2025 Một phần Phường Nhật Tảo Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 04/12/2025 09:30:00 ngày 04/12/2025 Toàn bộ Công Ty TNHH MTV Long Hồ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 04/12/2025 11:30:00 ngày 04/12/2025 Toàn bộ Hộ Kinh Doanh Thanh Chung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 04/12/2025 15:00:00 ngày 04/12/2025 Toàn bộ HKD Trịnh Thị Thanh Chi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 ngày 04/12/2025 17:00:00 ngày 04/12/2025 Toàn bộ HKD Hàn Tiện Thoại Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 06/12/2025 16:00:00 ngày 06/12/2025 Toàn bộ Ấp Bà Phổ Xã Thủ Thừa - Một phần Ấp Vàm Kinh Xã Mỹ Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 06/12/2025 11:30:00 ngày 06/12/2025 Toàn bộ TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT GIAO THÔNG LONG AN Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đức Hòa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 05:00:00 ngày 07/12/2025 07:30:00 ngày 07/12/2025 Ấp Bình Tiền 1, Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Chuyển tải hạ thế 05:00:00 ngày 07/12/2025 05:30:00 ngày 07/12/2025 Ấp tràm lạc, xã Đức Lãp Chuyển tải hạ thế 05:00:00 ngày 07/12/2025 05:30:00 ngày 07/12/2025 Ấp tân hòa, xã Đức Lãp Chuyển tải hạ thế 05:30:00 ngày 07/12/2025 06:00:00 ngày 07/12/2025 Ấp tân hòa, xã Đức Lãp Chuyển tải hạ thế 07:00:00 ngày 04/12/2025 17:00:00 ngày 04/12/2025 Khu vực 4, xã đức hòa Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 02/12/2025 08:45:00 ngày 02/12/2025 Nhà trọ trần thị thảo Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 02/12/2025 16:00:00 ngày 02/12/2025 Một phần xã đức lập Chuyển tải hạ thế 08:00:00 ngày 02/12/2025 16:00:00 ngày 02/12/2025 Cơ sở mái ấm tình thương tâm đức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 02/12/2025 17:00:00 ngày 02/12/2025 Một phần xã an ninh Chuyển tải hạ thế 08:30:00 ngày 02/12/2025 11:00:00 ngày 02/12/2025 Cty bình minh P.A.T Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 02/12/2025 11:00:00 ngày 02/12/2025 Cty trường phúc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 02/12/2025 16:30:00 ngày 02/12/2025 Cty sambu la Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 02/12/2025 16:30:00 ngày 02/12/2025 Cty pptd Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 02/12/2025 14:15:00 ngày 02/12/2025 Hkd 7 tài Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30:00 ngày 02/12/2025 15:15:00 ngày 02/12/2025 Hkd 7 tài Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 ngày 02/12/2025 16:15:00 ngày 02/12/2025 Cty a dong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:30:00 ngày 02/12/2025 17:15:00 ngày 02/12/2025 Nhà trọ nguyễn chánh hồng trang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 03/12/2025 17:00:00 ngày 03/12/2025 Một phần xã đức hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 03/12/2025 08:45:00 ngày 03/12/2025 Thạch Sân Dương Chuyển tải hạ thế 08:00:00 ngày 03/12/2025 16:00:00 ngày 03/12/2025 Cty Workway Việt Nam Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 03/12/2025 17:00:00 ngày 03/12/2025 Một phần xã đức lập Chuyển tải hạ thế 09:00:00 ngày 03/12/2025 09:45:00 ngày 03/12/2025 Nguyễn Thị Phượng Diễm Chuyển tải hạ thế 10:00:00 ngày 03/12/2025 10:45:00 ngày 03/12/2025 HKD Nguyễn Thanh Trí Chuyển tải hạ thế 13:30:00 ngày 03/12/2025 15:00:00 ngày 03/12/2025 Mhà nghĩ quỳnh yến Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 ngày 03/12/2025 16:15:00 ngày 03/12/2025 HKD nhà trọ 7 Rước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:30:00 ngày 03/12/2025 17:15:00 ngày 03/12/2025 Hộ kinh doanh Internet Thanh Sang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 04/12/2025 08:45:00 ngày 04/12/2025 Trương trọng hậu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 04/12/2025 16:00:00 ngày 04/12/2025 Ấp thuận hòa 2, xã hòa khánh Chuyển tải hạ thế 09:00:00 ngày 04/12/2025 09:45:00 ngày 04/12/2025 Viễn thông Long An TD bưu chính viển thông Việt Nam (CN Cty TNHH) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 04/12/2025 10:45:00 ngày 04/12/2025 Nhà trọ an phúc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 04/12/2025 11:45:00 ngày 04/12/2025 Nhà trọ thành tư Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 04/12/2025 14:15:00 ngày 04/12/2025 Hkd huỳnh tiến Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30:00 ngày 04/12/2025 15:15:00 ngày 04/12/2025 Nhà trọ quyết thắng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 04/12/2025 17:00:00 ngày 04/12/2025 Trường thpt đức hòa Bảo trì, sửa chữa lưới điện 15:30:00 ngày 04/12/2025 16:15:00 ngày 04/12/2025 Hkd võ thị bán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:30:00 ngày 04/12/2025 17:15:00 ngày 04/12/2025 Thái trung tài Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 05/12/2025 08:45:00 ngày 05/12/2025 Cơ sở tiện lê văn luận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 05/12/2025 12:00:00 ngày 05/12/2025 Ấp tràm lạc, xã đức lập Chuyển tải hạ thế 08:00:00 ngày 05/12/2025 16:00:00 ngày 05/12/2025 Ấp bàu công, xã hậu nghĩa Chuyển tải hạ thế 09:00:00 ngày 05/12/2025 09:45:00 ngày 05/12/2025 Cơ sở hàn phan thị tươi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 05/12/2025 10:45:00 ngày 05/12/2025 Hkd thái thanh xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 05/12/2025 11:45:00 ngày 05/12/2025 Trần văn ngùng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 05/12/2025 17:00:00 ngày 05/12/2025 Ấp bình tiền 2, xã đức hòa Chuyển tải hạ thế 13:30:00 ngày 05/12/2025 14:15:00 ngày 05/12/2025 Hkd nguyễn văn ham Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30:00 ngày 05/12/2025 15:15:00 ngày 05/12/2025 Võ Văn Dừa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 ngày 05/12/2025 16:15:00 ngày 05/12/2025 Viễn thông Long An TD bưu chính viển thông Việt Nam (CN Cty TNHH) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:30:00 ngày 05/12/2025 17:15:00 ngày 05/12/2025 Trần Thị Út Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 06/12/2025 12:00:00 ngày 06/12/2025 Một phần ấp Tràm lạc, xã Đức Lập Chuyển tải hạ thế 08:00:00 ngày 06/12/2025 16:00:00 ngày 06/12/2025 Một phần xã An Ninh Chuyển tải hạ thế 08:00:00 ngày 06/12/2025 17:00:00 ngày 06/12/2025 CTY TNHH NGK ALOEFIELD Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 06/12/2025 11:30:00 ngày 06/12/2025 Toàn bộ TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT GIAO THÔNG LONG AN Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 06/12/2025 17:00:00 ngày 06/12/2025 Ấp Đức Ngãi, xã Hậu Nghĩa Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 06/12/2025 16:00:00 ngày 06/12/2025 Toàn bộ Ấp Bà Phổ Xã Thủ Thừa - Một phần Ấp Vàm Kinh Xã Mỹ Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 05:00:00 ngày 07/12/2025 05:30:00 ngày 07/12/2025 Ấp tân hòa, xã Đức Lãp Chuyển tải hạ thế 18:30:00 ngày 07/12/2025 19:00:00 ngày 07/12/2025 Ấp tân hòa, xã Đức Lãp Chuyển tải hạ thế

Lịch cúp điện Cần Giuộc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 05:00:00 07/12/2025 05:30:00 07/12/2025 Trục chính Mũi Tàu Xoài Đôi (từ Ngã Tư Xoài Đôi đến Đầu đường Chùa Khánh Ninh): Một phần Ấp Phước Hưng 1, Phước Hưng 2, Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc; một phần Ấp Trong, Long Giêng, Long Khánh, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 05:30:00 07/12/2025 06:00:00 07/12/2025 Trục chính Chợ Trạm Mũi Tàu (từ Ngã Tư Chợ Trạm đến đầu đường Nguyễn Thị Bài) Nhánh rẽ Thuận Thành (từ Ngã Tư Chợ Trạm đến UB xã Thuận Thành "cũ"): Một phần ấp Thuận Nam, Thuận Đông, xã Mỹ Lộc; ấp Long An 1, Long An 2, xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 05:30:00 07/12/2025 10:00:00 07/12/2025 Trục chính Chợ Trạm Mũi Tàu (từ Ngã Tư Chợ Trạm đến đầu đường Nguyễn Thị Bài) Nhánh rẽ Thủ Bộ, Bà Thoại (từ Ngã Tư Chợ Trạm đến đầu Cầu Thủ Bộ): Một phần ấp Long An 1, xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 18:00:00 07/12/2025 18:30:00 07/12/2025 Trục chính Mũi Tàu Xoài Đôi (từ Ngã Tư Xoài Đôi đến Đầu đường Chùa Khánh Ninh): Một phần Ấp Phước Hưng 1, Phước Hưng 2, Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc; một phần Ấp Trong, Long Giêng, Long Khánh, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 18:30:00 07/12/2025 19:00:00 07/12/2025 Trục chính Chợ Trạm Mũi Tàu (từ Ngã Tư Chợ Trạm đến đầu đường Nguyễn Thị Bài) Nhánh rẽ Thuận Thành (từ Ngã Tư Chợ Trạm đến UB xã Thuận Thành "cũ"): Một phần ấp Thuận Nam, Thuận Đông, xã Mỹ Lộc; ấp Long An 1, Long An 2, xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Kiến Tường

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 02/12/2025 08:30:00 02/12/2025 Trạm Công ty TNHH XD Toàn Mai 2, Tuyến 476MH, ấp Bình Tây, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 02/12/2025 10:00:00 02/12/2025 Trạm Trạm bơm Hai Ra, Tuyến 476 MH, ấp Bình Đông, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 02/12/2025 11:30:00 02/12/2025 Trạm TBĐ Kênh Cần Đước, Tuyến 471 MH, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 02/12/2025 14:00:00 02/12/2025 Trạm Cấp nước Gò Dưa, Tuyến 471 MH, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30:00 02/12/2025 15:30:00 02/12/2025 Trạm HKD Nguyễn Tấn Thành 2, Tuyến 471 MH, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 03/12/2025 09:30:00 03/12/2025 Trạm Cơ sở Massage Hạnh Kiều, Tuyến 476MH, Phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 03/12/2025 11:30:00 03/12/2025 Trạm T26/2 Sông Pro 5, Tuyến 471 MH, ấp Gò Dưa, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 03/12/2025 11:30:00 03/12/2025 Trạm Chi Cục Thuế TXKT, Tuyến 474 MH, Phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 03/12/2025 16:30:00 03/12/2025 Từ trụ H1A đến H13A & từ H1B đến trụ H18B ĐDHA Trạm ĐT21 Kinh Đòn Dong 4, Tuyến 471 MH Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 03/12/2025 16:30:00 03/12/2025 Nhánh rẽ DNTN Tám Cảm, Tuyến 471 MH, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 03/12/2025 16:30:00 03/12/2025 Trạm T194 Tân Lập 6, Tuyến 475MH, ấp 5, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 04/12/2025 11:30:00 04/12/2025 ĐDHA Trạm T18 Kinh 3 Xã 3, Tuyến 471 MH, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 04/12/2025 16:30:00 04/12/2025 ĐDHA Trạm T13 Kinh Bà Ký 1, Tuyến 471 MH, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 05/12/2025 11:30:00 05/12/2025 Từ trụ T3/1 đến trụ T6/2 Nr Solar HDVN, Tuyến 471 MH, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 05/12/2025 14:30:00 05/12/2025 Nhánh rẽ Ban CHQS huyện Mộc Hóa , Tuyến 476 MH, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 05/12/2025 16:30:00 05/12/2025 Nhánh rẽ, DNTN Liên Hiệp Phát, Tuyến 475 MH, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bến Lức

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 02/12/2025 10:00:00 02/12/2025 Một phần ấp 2 An Thạnh, xã Bến Lức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 02/12/2025 12:00:00 02/12/2025 Một phần ấp 6 An Thạnh, xã Bến Lức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 02/12/2025 16:30:00 02/12/2025 Một phần ấp 4, 5 Thạnh Lợi, xã Thạnh Lợi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 03/12/2025 10:30:00 03/12/2025 Công Ty TNHH Thương mại Sản Xuất Dịch Vụ Tân Tuấn Lộc (PB06060039251) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 03/12/2025 12:00:00 03/12/2025 Một phần Ấp 4 Lương Bình, xã Thạnh Lợi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 03/12/2025 12:00:00 03/12/2025 Công ty TNHH SX TM DV Tấn Mạnh Long An (PB06060021333) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 03/12/2025 14:30:00 03/12/2025 Một phần Ấp 7A, xã Lương Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 03/12/2025 15:00:00 03/12/2025 Doanh Nghiệp Tư Nhân Tân Thành Long (PB06060022805) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 03/12/2025 16:30:00 03/12/2025 Một phần ấp 2 An Thạnh, xã Bến Lức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 03/12/2025 17:00:00 03/12/2025 Huỳnh Văn Chính (PB06060040203) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 04/12/2025 10:00:00 04/12/2025 Một phần ấp Tấn Long, Thanh Phú, xã Bến Lức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 04/12/2025 12:00:00 04/12/2025 Một phần ấp Tấn Long, Thanh Phú, xã Bến Lức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 04/12/2025 11:30:00 04/12/2025 Công ty TNHH Thương Mại - Sản Xuất Vạn Phú Xuân (PB06060028715) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 04/12/2025 16:30:00 04/12/2025 Một phần ấp 1B Thanh Phú, xã Bến Lức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 04/12/2025 14:30:00 04/12/2025 HKD Tứ Quý (PB06060026180) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 04/12/2025 16:00:00 04/12/2025 Nguyễn Thị Miên (PB06060058330) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:10:00 04/12/2025 17:00:00 04/12/2025 Hộ trồng trọt Dương Thị Hoa (PB06060068314) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 05/12/2025 09:30:00 05/12/2025 Cơ sở Hiệp Hưng (PB06060016982) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 05/12/2025 10:00:00 05/12/2025 Một phần Ấp 6 Thạnh Đức, xã Bình Đức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 05/12/2025 10:00:00 05/12/2025 TSTL Nguyễn Tấn Đắc (PB06060058612) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 05/12/2025 12:00:00 05/12/2025 Công ty TNHH SX TM Phú Hữu (PB06060015501) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 05/12/2025 12:00:00 05/12/2025 Một phần Ấp 5 Thạnh Đức, xã Bình Đức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 05/12/2025 12:30:00 05/12/2025 Công Ty TNHH Faswell Việt Nam (PB06060058036) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 05/12/2025 14:30:00 05/12/2025 Công ty TNHH SX TM Nhựt Hữu (PB06060002362) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 05/12/2025 14:30:00 05/12/2025 Một phần Ấp 5 Thạnh Đức, xã Bình Đức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 05/12/2025 16:30:00 05/12/2025 Một phần Ấp 5 Thạnh Đức, xã Bình Đức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 05/12/2025 17:00:00 05/12/2025 Một phần Ấp 1A Thanh Phú, xã Bến Lức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 05/12/2025 17:00:00 05/12/2025 Công ty TNHH SX - TM Tân Nghệ Nam (PB06060002618) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cần Đước

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 06/12/2025 09:00:00 06/12/2025 Trung Tâm Y Tế Huyện Cần Đước, cơ sở 2 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 06/12/2025 09:00:00 06/12/2025 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Phương Trúc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 06/12/2025 10:30:00 06/12/2025 Công ty TNHH Cơ khí Sáu Hòa (TBA 160kVA) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 06/12/2025 10:30:00 06/12/2025 HKD Nguyễn Thị Gái (3x25kVA) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 06/12/2025 12:00:00 06/12/2025 Hộ Nuôi Vịt Bùi Văn Năm (100kVA) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 06/12/2025 12:00:00 06/12/2025 HKD Inox Tâm Phát (250kVA) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 06/12/2025 14:30:00 06/12/2025 Công Ty TNHH Gỗ Ngọc Thành Nhân 2 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 06/12/2025 14:30:00 06/12/2025 CN Công ty CP TM XNK Tuyết Nguyên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 06/12/2025 16:00:00 06/12/2025 HKD Inox Tâm Phát 2 (160kVA) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 06/12/2025 16:00:00 06/12/2025 Cơ Khí Chín Mách Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:30:00 06/12/2025 17:30:00 06/12/2025 Lê Thị Ngọc Trảng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:30:00 06/12/2025 17:30:00 06/12/2025 Công Ty ANT Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Thạnh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 06:00:00 03/12/2025 06:10:00 03/12/2025 Ấp Bảy Mét, Đá Biên, Hai Vụ, Ấp 2 và một phần ấp 1, ấp 3, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 03/12/2025 11:30:00 03/12/2025 Trạm Kinh Chà 2 – Một phần Ấp Tân Chánh A, xã Nhơn Ninh; Một phần Ấp Phụng Thớt, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 03/12/2025 16:30:00 03/12/2025 Ấp Bảy Mét, Đá Biên, Hai Vụ xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 03/12/2025 17:00:00 03/12/2025 Trạm Kinh Chà – Một phần Ấp Tân Chánh A, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 17:00:00 03/12/2025 17:10:00 03/12/2025 Ấp Bảy Mét, Đá Biên, Hai Vụ, Ấp 2 và một phần ấp 1, ấp 3, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 04/12/2025 11:30:00 04/12/2025 Trạm Hậu Mỹ Bắc – Một phần Ấp Phụng Thớt, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 04/12/2025 17:00:00 04/12/2025 Trạm Kinh Tè 2 – Một phần Ấp Kinh Tè, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 05/12/2025 06:30:00 05/12/2025 Ấp Huỳnh Thơ, Hoàng Mai, Nguyễn Khõe, Thanh An, Ngọc Ân, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 05/12/2025 11:30:00 05/12/2025 Trạm Kinh 1000 Kinh Ba Tri – Một phần Ấp Bùi Thắng, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 05/12/2025 17:00:00 05/12/2025 Trạm Ngã 3 Kinh 2000 Kinh Ba Tri – Một phần Ấp Nguyễn Sơn, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 18:00:00 05/12/2025 18:30:00 05/12/2025 Ấp Huỳnh Thơ, Hoàng Mai, Nguyễn Khõe, Thanh An, Ngọc Ân, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Trụ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 06:00:00 02/12/2025 06:30:00 02/12/2025 Một phần xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:30:00 02/12/2025 07:00:00 02/12/2025 Một phần xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 02/12/2025 16:30:00 02/12/2025 Một phần ấp Bình Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 03/12/2025 12:00:00 03/12/2025 Một phần ấp Bình Đức, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30:00 03/12/2025 17:00:00 03/12/2025 Một phần ấp Bình Lợi, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 07/12/2025 12:00:00 07/12/2025 Một phần xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đức Huệ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 02/12/2025 09:30:00 02/12/2025 Khu vực ấp Vinh, xã Đông Thành, trạm T17 nhánh rẽ T3A 5 Trân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 02/12/2025 16:30:00 02/12/2025 Một phần khu vực 2, khu vực 3, xã Hiệp Hòa, trạm T29 tuyến 472-474 Bảo trì, sửa chữa lưới điện 10:00:00 02/12/2025 11:30:00 02/12/2025 Một phần Ấp Voi Đình, xã Mỹ Quý, trạm T61 Nr Chân tộc nối dài Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 02/12/2025 14:30:00 02/12/2025 Khuôn viên HGĐ Trương Văn Thiệt Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 02/12/2025 17:00:00 02/12/2025 Một phần ấp Rừng Dầu, xã Mỹ Quý, trạm T50 Giồng Sến Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 03/12/2025 08:40:00 03/12/2025 Một phần ấp An Thủy, xã An Ninh, Trạm T6 An Thủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 03/12/2025 09:40:00 03/12/2025 Một phần ấp An Thủy, xã An Ninh, trạm T31 Nr An Thủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:50:00 03/12/2025 10:30:00 03/12/2025 Một phần ấp An Thủy, xã An Ninh, trạm T42 Nr T36 An Thủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:50:00 03/12/2025 11:30:00 03/12/2025 Một phần ấp An Thủy, xã An Ninh, trạm T50 Nr An Thủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 03/12/2025 15:10:00 03/12/2025 Một phần ấp An Thủy, xã An Ninh, trạm T68, T68/4 Nr An Thủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:20:00 03/12/2025 16:00:00 03/12/2025 Một phần ấp An Thủy, xã An Ninh, trạm T81 Nr An Thủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:20:00 03/12/2025 17:00:00 03/12/2025 Một phần ấp An Thạnh, xã An Ninh, trạm T12 Nr An Thạnh 6 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 04/12/2025 08:40:00 04/12/2025 Một phần ấp An Định, xã An Ninh, trạm T4 An Định Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:50:00 04/12/2025 09:30:00 04/12/2025 Một phần ấp An Hòa, xã An Ninh, trạm T27 Nr T22A An Ninh Tây Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:40:00 04/12/2025 10:20:00 04/12/2025 Một phần ấp An Hòa, xã An Ninh, trạm T30B nhánh rẽ An Ninh Tây Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 04/12/2025 11:30:00 04/12/2025 Một phần ấp An Thạnh, xã An Ninh, trạm T7 Nr T52 An Ninh Tây Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 04/12/2025 14:10:00 04/12/2025 Một phần ấp An Thạnh, xã An Ninh, trạm T55 Nr T22A An Ninh Tây Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:20:00 04/12/2025 16:00:00 04/12/2025 Một phần ấp An Ninh, xã An Ninh, trạm T12 Nr T25 Sơn Lợi (trái) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:10:00 04/12/2025 17:00:00 04/12/2025 Một phần ấp Sơn Lợi, xã An Ninh, trạm T26 Nr Sơn Lợi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 05/12/2025 10:00:00 05/12/2025 Khuôn viên Phố Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:10:00 05/12/2025 11:30:00 05/12/2025 Khuôn viên HGĐ Nguyễn Anh Tuấn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 05/12/2025 14:30:00 05/12/2025 Khuôn viên CTy Nhựt Tiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:40:00 05/12/2025 15:40:00 05/12/2025 Khuôn viên Cty Mộc Gia Hân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:00:00 05/12/2025 17:00:00 05/12/2025 Khuôn viên HGĐ Trương Văn Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 06/12/2025 09:30:00 06/12/2025 Khuôn viên cty Hùng Anh 1 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 06/12/2025 11:30:00 06/12/2025 Khuôn viên cty Đồng Tâm 17 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 06/12/2025 16:00:00 06/12/2025 Khuôn viên DNTN Tân Minh Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thạnh Hóa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 03/12/2025 11:30:00 03/12/2025 Nước đá Hải Âu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 03/12/2025 17:00:00 03/12/2025 Xay xát Thuận Phát Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 04/12/2025 10:00:00 04/12/2025 HKD Lê Thanh Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 04/12/2025 12:00:00 04/12/2025 HKD Trần Hữu Nghĩa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 04/12/2025 15:00:00 04/12/2025 TB Trần Văn Phương Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 04/12/2025 17:00:00 04/12/2025 HKD Huỳnh Văn Hoa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Hưng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 02/12/2025 16:30:00 02/12/2025 Một phần ấp Gò Châu Mai - xã Khánh Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 03/12/2025 16:30:00 03/12/2025 Một phần ấp Ông Lẹt, Xóm Mới - xã Tuyên Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 04/12/2025 09:30:00 04/12/2025 Trạm T1 Trường Tiểu Học Thị Trấn Vĩnh Hưng, ấp 2 - xã Vĩnh Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 04/12/2025 11:30:00 04/12/2025 Trạm T44A/1 TBĐ Vĩnh Thuận, ấp Kinh Mới - xã Vĩnh Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 04/12/2025 16:30:00 04/12/2025 Một phần ấp Gò Châu Mai - xã Khánh Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 06/12/2025 16:30:00 06/12/2025 Một phần ấp Thái Kỳ - xã Khánh Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Hưng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 05/12/2025 16:00:00 05/12/2025 Nhánh rẽ TDC Phước Xuyên, (từ trụ 01 đến trụ 54): Một phần ấp 6, xã Vĩnh Thạnh và một phần ấp Rọc Năng, xã Vĩnh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tầm Vu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 02/12/2025 07:50:00 02/12/2025 Hộ TSTL CAO THỊ NGỌC HUỆ, Ấp Bình An, xã Thuận Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 02/12/2025 18:00:00 02/12/2025 Một phần ấp Bình Ân, Bình Hạp, Bình An xã Tầm Vu Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 02/12/2025 08:20:00 02/12/2025 Hộ TSTL TRẦN PHƯỢNG UYỂN, ấp Bình An, xã Thuận Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 02/12/2025 08:50:00 02/12/2025 Hộ TSTL NGUYỄN HỒNG QUANG 1, ấp Bình An, xã Thuận Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 02/12/2025 09:20:00 02/12/2025 Hộ HNT NGUYỄN VĂN HÙNG, ấp Bình Khương, xã Thuận Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 02/12/2025 09:50:00 02/12/2025 Hộ HNT LÊ ĐỨC ANH 2, ấp Bình Khương, xã Thuận Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 02/12/2025 10:20:00 02/12/2025 Hộ TSTL TRẦN VĂN BO, ấp Bình Khương, xã Thuận Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 02/12/2025 10:50:00 02/12/2025 Hộ HNT PHẠM VĂN TRƯNG, ấp Bình Thạnh 3, xã Thuận Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 02/12/2025 11:20:00 02/12/2025 Hộ TSTL ĐẶNG THANH NHÂN, ấp Bình Khương, xã Thuận Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 02/12/2025 13:50:00 02/12/2025 Hộ HNT NGUYỄN VĂN XEN, ấp Bình An, xã Thuận Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 02/12/2025 14:20:00 02/12/2025 Hộ HNT TRẦN THỊ NGOAN, ấp Bình Thới 1, xã Thuận Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30:00 02/12/2025 14:50:00 02/12/2025 Hộ HNT HỒ MINH QUÂN, ấp Bình Thới 2, xã Thuận Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 02/12/2025 15:20:00 02/12/2025 Hộ TSTL HUỲNH VĂN NHƯỜNG, ấp Bình Trị 2, xã Thuận Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 02/12/2025 15:50:00 02/12/2025 Hộ TSTL LÊ VĂN TÀI, ấp Bình Trị 2, xã Thuận Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:00:00 02/12/2025 16:20:00 02/12/2025 Hộ TSTL LÊ HỮU NGHĨA, ấp Bình Trị 1, xã Thuận Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:30:00 02/12/2025 16:50:00 02/12/2025 Hộ TSTL LÊ HỮU NGHĨA, ấp Bình Trị 1, xã Thuận Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

