Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 2-7/12/2025: Từ 5h sáng một số khu dân cư đã không có điện để dùng

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 2-7/12/2025
Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tuần này, nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Long An cũ
Cập nhật lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 2-7/12/2025
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 2-7/12/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 2-7/12/2025
Lịch cúp điện Tân An
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 02/12/2025
10:30:00 ngày 02/12/2025
Công ty TNHH Vớ Toàn Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 02/12/2025
11:30:00 ngày 02/12/2025
Công ty CP Minh Khôi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 02/12/2025
17:00:00 ngày 02/12/2025
DNTN Công Tâm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 03/12/2025
08:45:00 ngày 03/12/2025
Một phần KDC Thái Dương, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 03/12/2025
09:45:00 ngày 03/12/2025
Chi nhánh Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Phát Tiến
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 03/12/2025
11:30:00 ngày 03/12/2025
Hộ TSTL Nguyễn Văn Hai
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 03/12/2025
15:00:00 ngày 03/12/2025
Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Dệt May Nhuộm TG Long An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 03/12/2025
16:00:00 ngày 03/12/2025
TSTL Cao Văn Tài
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:00:00 ngày 03/12/2025
17:00:00 ngày 03/12/2025
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp và Đô thị Long An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 04/12/2025
17:00:00 ngày 04/12/2025
Một phần Ấp Vĩnh Hòa, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 04/12/2025
11:30:00 ngày 04/12/2025
HKD Cơ sở sản xuất Hoàng Lan
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 04/12/2025
15:45:00 ngày 04/12/2025
Công ty TNHH Một thành viên Trung Tín
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:45:00 ngày 04/12/2025
17:00:00 ngày 04/12/2025
DNTN Nhà máy xay xát Cầu Tre
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 05/12/2025
11:30:00 ngày 05/12/2025
Ấp 1, 2, xã Mỹ An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 05/12/2025
17:00:00 ngày 05/12/2025
Một phần đường Lê Văn Khuyên, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 05/12/2025
17:00:00 ngày 05/12/2025
Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Kiến Phát
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 06/12/2025
10:30:00 ngày 06/12/2025
Công Ty Cổ Phần Lông Vũ Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Long An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 06/12/2025
08:30:00 ngày 06/12/2025
Kp Bình Yên Đông 3, Bình Quân 1 - Phường Long An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 06/12/2025
11:30:00 ngày 06/12/2025
Kp Tân Xuân 1, Kp Bình Yên Đông 1, Bình Yên Đông 2 - Phường Long An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 06/12/2025
09:30:00 ngày 06/12/2025
Kp Bình Cư 1, Xuân Hòa 1 - Phường Long An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 06/12/2025
10:30:00 ngày 06/12/2025
Kp Bình Cư 1 - Phường Long An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 06/12/2025
11:30:00 ngày 06/12/2025
Công ty TNHH Nước giải khát Delta
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:30:00 ngày 06/12/2025
13:30:00 ngày 06/12/2025
Bệnh viện Phổi Long An - 319 Châu Thị Kim, Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 06/12/2025
14:30:00 ngày 06/12/2025
Công Ty Cổ Phần Lông Vũ Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Long An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 06/12/2025
14:30:00 ngày 06/12/2025
Kp Bình Phú, Kp Nhơn Phú - Phường Long An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 06/12/2025
15:30:00 ngày 06/12/2025
Công Ty TNHH May Xuất Nhập Khẩu Thành Trực
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 06/12/2025
15:30:00 ngày 06/12/2025
Công ty TNHH Thuỷ sản Trọng Nhân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 06/12/2025
15:30:00 ngày 06/12/2025
Công ty Cổ phần xây lắp-Cơ khí và Lương thực thực phẩm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30:00 ngày 06/12/2025
15:30:00 ngày 06/12/2025
CÔNG TY TNHH MTV PETROLIMEX TÂY NINH
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 06/12/2025
17:00:00 ngày 06/12/2025
Công Ty TNHH Vinh Phúc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 ngày 06/12/2025
17:00:00 ngày 06/12/2025
Công Ty TNHH May Xuất Nhập Khẩu Thành Trực
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 ngày 06/12/2025
17:00:00 ngày 06/12/2025
Công ty TNHH Bình Tiên Biên Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 ngày 06/12/2025
17:00:00 ngày 06/12/2025
Một phần hẻm 61, đường Nguyễn Thái Bình, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thủ Thừa
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 02/12/2025
09:30:00 ngày 02/12/2025
Toàn bộ HKD Lê Minh Vũ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 02/12/2025
11:30:00 ngày 02/12/2025
Toàn bộ Cty TNHH MTV SX - XD - TM Đồng Tiến
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 02/12/2025
15:00:00 ngày 02/12/2025
Toàn bộ CÔNG TY CỔ PHẦN SG HOÀNG MINH (CSSX Linh Kiện Điện Tử 79)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 ngày 02/12/2025
17:00:00 ngày 02/12/2025
Toàn bộ 03 Công ty sử dụng TBA 160kVA Sơn Lập Phát
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 03/12/2025
09:30:00 ngày 03/12/2025
Toàn bộ Cơ Sở Dây Lưới Thiên Phú LA
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 03/12/2025
17:00:00 ngày 03/12/2025
Một phần Ấp Bà Nghiệm - Xã Mỹ Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 03/12/2025
11:30:00 ngày 03/12/2025
Toàn bộ HKD Đức Thịnh 3
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 03/12/2025
15:00:00 ngày 03/12/2025
Một phần Ấp 3A Xã Tân Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 ngày 03/12/2025
17:00:00 ngày 03/12/2025
Một phần Phường Nhật Tảo
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 04/12/2025
09:30:00 ngày 04/12/2025
Toàn bộ Công Ty TNHH MTV Long Hồ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 04/12/2025
11:30:00 ngày 04/12/2025
Toàn bộ Hộ Kinh Doanh Thanh Chung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 04/12/2025
15:00:00 ngày 04/12/2025
Toàn bộ HKD Trịnh Thị Thanh Chi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 ngày 04/12/2025
17:00:00 ngày 04/12/2025
Toàn bộ HKD Hàn Tiện Thoại
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 06/12/2025
16:00:00 ngày 06/12/2025
Toàn bộ Ấp Bà Phổ Xã Thủ Thừa - Một phần Ấp Vàm Kinh Xã Mỹ Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 06/12/2025
11:30:00 ngày 06/12/2025
Toàn bộ TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT GIAO THÔNG LONG AN
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đức Hòa
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
05:00:00 ngày 07/12/2025
07:30:00 ngày 07/12/2025
Ấp Bình Tiền 1, Bình Tiền 2, xã Đức Hòa
Chuyển tải hạ thế
05:00:00 ngày 07/12/2025
05:30:00 ngày 07/12/2025
Ấp tràm lạc, xã Đức Lãp
Chuyển tải hạ thế
05:00:00 ngày 07/12/2025
05:30:00 ngày 07/12/2025
Ấp tân hòa, xã Đức Lãp
Chuyển tải hạ thế
05:30:00 ngày 07/12/2025
06:00:00 ngày 07/12/2025
Ấp tân hòa, xã Đức Lãp
Chuyển tải hạ thế
07:00:00 ngày 04/12/2025
17:00:00 ngày 04/12/2025
Khu vực 4, xã đức hòa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 02/12/2025
08:45:00 ngày 02/12/2025
Nhà trọ trần thị thảo
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 02/12/2025
16:00:00 ngày 02/12/2025
Một phần xã đức lập
Chuyển tải hạ thế
08:00:00 ngày 02/12/2025
16:00:00 ngày 02/12/2025
Cơ sở mái ấm tình thương tâm đức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 02/12/2025
17:00:00 ngày 02/12/2025
Một phần xã an ninh
Chuyển tải hạ thế
08:30:00 ngày 02/12/2025
11:00:00 ngày 02/12/2025
Cty bình minh P.A.T
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 02/12/2025
11:00:00 ngày 02/12/2025
Cty trường phúc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 02/12/2025
16:30:00 ngày 02/12/2025
Cty sambu la
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 02/12/2025
16:30:00 ngày 02/12/2025
Cty pptd
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 02/12/2025
14:15:00 ngày 02/12/2025
Hkd 7 tài
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30:00 ngày 02/12/2025
15:15:00 ngày 02/12/2025
Hkd 7 tài
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 ngày 02/12/2025
16:15:00 ngày 02/12/2025
Cty a dong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:30:00 ngày 02/12/2025
17:15:00 ngày 02/12/2025
Nhà trọ nguyễn chánh hồng trang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 03/12/2025
17:00:00 ngày 03/12/2025
Một phần xã đức hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 03/12/2025
08:45:00 ngày 03/12/2025
Thạch Sân Dương
Chuyển tải hạ thế
08:00:00 ngày 03/12/2025
16:00:00 ngày 03/12/2025
Cty Workway Việt Nam
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 03/12/2025
17:00:00 ngày 03/12/2025
Một phần xã đức lập
Chuyển tải hạ thế
09:00:00 ngày 03/12/2025
09:45:00 ngày 03/12/2025
Nguyễn Thị Phượng Diễm
Chuyển tải hạ thế
10:00:00 ngày 03/12/2025
10:45:00 ngày 03/12/2025
HKD Nguyễn Thanh Trí
Chuyển tải hạ thế
13:30:00 ngày 03/12/2025
15:00:00 ngày 03/12/2025
Mhà nghĩ quỳnh yến
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 ngày 03/12/2025
16:15:00 ngày 03/12/2025
HKD nhà trọ 7 Rước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:30:00 ngày 03/12/2025
17:15:00 ngày 03/12/2025
Hộ kinh doanh Internet Thanh Sang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 04/12/2025
08:45:00 ngày 04/12/2025
Trương trọng hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 04/12/2025
16:00:00 ngày 04/12/2025
Ấp thuận hòa 2, xã hòa khánh
Chuyển tải hạ thế
09:00:00 ngày 04/12/2025
09:45:00 ngày 04/12/2025
Viễn thông Long An TD bưu chính viển thông Việt Nam (CN Cty TNHH)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 04/12/2025
10:45:00 ngày 04/12/2025
Nhà trọ an phúc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 04/12/2025
11:45:00 ngày 04/12/2025
Nhà trọ thành tư
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 04/12/2025
14:15:00 ngày 04/12/2025
Hkd huỳnh tiến
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30:00 ngày 04/12/2025
15:15:00 ngày 04/12/2025
Nhà trọ quyết thắng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 04/12/2025
17:00:00 ngày 04/12/2025
Trường thpt đức hòa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15:30:00 ngày 04/12/2025
16:15:00 ngày 04/12/2025
Hkd võ thị bán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:30:00 ngày 04/12/2025
17:15:00 ngày 04/12/2025
Thái trung tài
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 05/12/2025
08:45:00 ngày 05/12/2025
Cơ sở tiện lê văn luận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 05/12/2025
12:00:00 ngày 05/12/2025
Ấp tràm lạc, xã đức lập
Chuyển tải hạ thế
08:00:00 ngày 05/12/2025
16:00:00 ngày 05/12/2025
Ấp bàu công, xã hậu nghĩa
Chuyển tải hạ thế
09:00:00 ngày 05/12/2025
09:45:00 ngày 05/12/2025
Cơ sở hàn phan thị tươi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 05/12/2025
10:45:00 ngày 05/12/2025
Hkd thái thanh xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 05/12/2025
11:45:00 ngày 05/12/2025
Trần văn ngùng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 05/12/2025
17:00:00 ngày 05/12/2025
Ấp bình tiền 2, xã đức hòa
Chuyển tải hạ thế
13:30:00 ngày 05/12/2025
14:15:00 ngày 05/12/2025
Hkd nguyễn văn ham
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30:00 ngày 05/12/2025
15:15:00 ngày 05/12/2025
Võ Văn Dừa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 ngày 05/12/2025
16:15:00 ngày 05/12/2025
Viễn thông Long An TD bưu chính viển thông Việt Nam (CN Cty TNHH)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:30:00 ngày 05/12/2025
17:15:00 ngày 05/12/2025
Trần Thị Út
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 06/12/2025
12:00:00 ngày 06/12/2025
Một phần ấp Tràm lạc, xã Đức Lập
Chuyển tải hạ thế
08:00:00 ngày 06/12/2025
16:00:00 ngày 06/12/2025
Một phần xã An Ninh
Chuyển tải hạ thế
08:00:00 ngày 06/12/2025
17:00:00 ngày 06/12/2025
CTY TNHH NGK ALOEFIELD
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 06/12/2025
11:30:00 ngày 06/12/2025
Toàn bộ TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT GIAO THÔNG LONG AN
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 06/12/2025
17:00:00 ngày 06/12/2025
Ấp Đức Ngãi, xã Hậu Nghĩa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 06/12/2025
16:00:00 ngày 06/12/2025
Toàn bộ Ấp Bà Phổ Xã Thủ Thừa - Một phần Ấp Vàm Kinh Xã Mỹ Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05:00:00 ngày 07/12/2025
05:30:00 ngày 07/12/2025
Ấp tân hòa, xã Đức Lãp
Chuyển tải hạ thế
18:30:00 ngày 07/12/2025
19:00:00 ngày 07/12/2025
Ấp tân hòa, xã Đức Lãp
Chuyển tải hạ thế
Lịch cúp điện Cần Giuộc
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
05:00:00 07/12/2025
05:30:00 07/12/2025
Trục chính Mũi Tàu Xoài Đôi (từ Ngã Tư Xoài Đôi đến Đầu đường Chùa Khánh Ninh): Một phần Ấp Phước Hưng 1, Phước Hưng 2, Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc; một phần Ấp Trong, Long Giêng, Long Khánh, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:30:00 07/12/2025
06:00:00 07/12/2025
Trục chính Chợ Trạm Mũi Tàu (từ Ngã Tư Chợ Trạm đến đầu đường Nguyễn Thị Bài) Nhánh rẽ Thuận Thành (từ Ngã Tư Chợ Trạm đến UB xã Thuận Thành "cũ"): Một phần ấp Thuận Nam, Thuận Đông, xã Mỹ Lộc; ấp Long An 1, Long An 2, xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:30:00 07/12/2025
10:00:00 07/12/2025
Trục chính Chợ Trạm Mũi Tàu (từ Ngã Tư Chợ Trạm đến đầu đường Nguyễn Thị Bài) Nhánh rẽ Thủ Bộ, Bà Thoại (từ Ngã Tư Chợ Trạm đến đầu Cầu Thủ Bộ): Một phần ấp Long An 1, xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
18:00:00 07/12/2025
18:30:00 07/12/2025
Trục chính Mũi Tàu Xoài Đôi (từ Ngã Tư Xoài Đôi đến Đầu đường Chùa Khánh Ninh): Một phần Ấp Phước Hưng 1, Phước Hưng 2, Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc; một phần Ấp Trong, Long Giêng, Long Khánh, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
18:30:00 07/12/2025
19:00:00 07/12/2025
Trục chính Chợ Trạm Mũi Tàu (từ Ngã Tư Chợ Trạm đến đầu đường Nguyễn Thị Bài) Nhánh rẽ Thuận Thành (từ Ngã Tư Chợ Trạm đến UB xã Thuận Thành "cũ"): Một phần ấp Thuận Nam, Thuận Đông, xã Mỹ Lộc; ấp Long An 1, Long An 2, xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Kiến Tường
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 02/12/2025
08:30:00 02/12/2025
Trạm Công ty TNHH XD Toàn Mai 2, Tuyến 476MH, ấp Bình Tây, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 02/12/2025
10:00:00 02/12/2025
Trạm Trạm bơm Hai Ra, Tuyến 476 MH, ấp Bình Đông, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 02/12/2025
11:30:00 02/12/2025
Trạm TBĐ Kênh Cần Đước, Tuyến 471 MH, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 02/12/2025
14:00:00 02/12/2025
Trạm Cấp nước Gò Dưa, Tuyến 471 MH, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30:00 02/12/2025
15:30:00 02/12/2025
Trạm HKD Nguyễn Tấn Thành 2, Tuyến 471 MH, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 03/12/2025
09:30:00 03/12/2025
Trạm Cơ sở Massage Hạnh Kiều, Tuyến 476MH, Phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 03/12/2025
11:30:00 03/12/2025
Trạm T26/2 Sông Pro 5, Tuyến 471 MH, ấp Gò Dưa, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 03/12/2025
11:30:00 03/12/2025
Trạm Chi Cục Thuế TXKT, Tuyến 474 MH, Phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 03/12/2025
16:30:00 03/12/2025
Từ trụ H1A đến H13A & từ H1B đến trụ H18B ĐDHA Trạm ĐT21 Kinh Đòn Dong 4, Tuyến 471 MH
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 03/12/2025
16:30:00 03/12/2025
Nhánh rẽ DNTN Tám Cảm, Tuyến 471 MH, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 03/12/2025
16:30:00 03/12/2025
Trạm T194 Tân Lập 6, Tuyến 475MH, ấp 5, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 04/12/2025
11:30:00 04/12/2025
ĐDHA Trạm T18 Kinh 3 Xã 3, Tuyến 471 MH, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 04/12/2025
16:30:00 04/12/2025
ĐDHA Trạm T13 Kinh Bà Ký 1, Tuyến 471 MH, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 05/12/2025
11:30:00 05/12/2025
Từ trụ T3/1 đến trụ T6/2 Nr Solar HDVN, Tuyến 471 MH, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 05/12/2025
14:30:00 05/12/2025
Nhánh rẽ Ban CHQS huyện Mộc Hóa , Tuyến 476 MH, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 05/12/2025
16:30:00 05/12/2025
Nhánh rẽ, DNTN Liên Hiệp Phát, Tuyến 475 MH, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bến Lức
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 02/12/2025
10:00:00 02/12/2025
Một phần ấp 2 An Thạnh, xã Bến Lức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 02/12/2025
12:00:00 02/12/2025
Một phần ấp 6 An Thạnh, xã Bến Lức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 02/12/2025
16:30:00 02/12/2025
Một phần ấp 4, 5 Thạnh Lợi, xã Thạnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 03/12/2025
10:30:00 03/12/2025
Công Ty TNHH Thương mại Sản Xuất Dịch Vụ Tân Tuấn Lộc (PB06060039251)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 03/12/2025
12:00:00 03/12/2025
Một phần Ấp 4 Lương Bình, xã Thạnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 03/12/2025
12:00:00 03/12/2025
Công ty TNHH SX TM DV Tấn Mạnh Long An (PB06060021333)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 03/12/2025
14:30:00 03/12/2025
Một phần Ấp 7A, xã Lương Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 03/12/2025
15:00:00 03/12/2025
Doanh Nghiệp Tư Nhân Tân Thành Long (PB06060022805)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 03/12/2025
16:30:00 03/12/2025
Một phần ấp 2 An Thạnh, xã Bến Lức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 03/12/2025
17:00:00 03/12/2025
Huỳnh Văn Chính (PB06060040203)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 04/12/2025
10:00:00 04/12/2025
Một phần ấp Tấn Long, Thanh Phú, xã Bến Lức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 04/12/2025
12:00:00 04/12/2025
Một phần ấp Tấn Long, Thanh Phú, xã Bến Lức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 04/12/2025
11:30:00 04/12/2025
Công ty TNHH Thương Mại - Sản Xuất Vạn Phú Xuân (PB06060028715)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 04/12/2025
16:30:00 04/12/2025
Một phần ấp 1B Thanh Phú, xã Bến Lức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 04/12/2025
14:30:00 04/12/2025
HKD Tứ Quý (PB06060026180)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 04/12/2025
16:00:00 04/12/2025
Nguyễn Thị Miên (PB06060058330)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:10:00 04/12/2025
17:00:00 04/12/2025
Hộ trồng trọt Dương Thị Hoa (PB06060068314)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 05/12/2025
09:30:00 05/12/2025
Cơ sở Hiệp Hưng (PB06060016982)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 05/12/2025
10:00:00 05/12/2025
Một phần Ấp 6 Thạnh Đức, xã Bình Đức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 05/12/2025
10:00:00 05/12/2025
TSTL Nguyễn Tấn Đắc (PB06060058612)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 05/12/2025
12:00:00 05/12/2025
Công ty TNHH SX TM Phú Hữu (PB06060015501)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 05/12/2025
12:00:00 05/12/2025
Một phần Ấp 5 Thạnh Đức, xã Bình Đức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 05/12/2025
12:30:00 05/12/2025
Công Ty TNHH Faswell Việt Nam (PB06060058036)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 05/12/2025
14:30:00 05/12/2025
Công ty TNHH SX TM Nhựt Hữu (PB06060002362)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 05/12/2025
14:30:00 05/12/2025
Một phần Ấp 5 Thạnh Đức, xã Bình Đức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 05/12/2025
16:30:00 05/12/2025
Một phần Ấp 5 Thạnh Đức, xã Bình Đức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 05/12/2025
17:00:00 05/12/2025
Một phần Ấp 1A Thanh Phú, xã Bến Lức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 05/12/2025
17:00:00 05/12/2025
Công ty TNHH SX - TM Tân Nghệ Nam (PB06060002618)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cần Đước
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 06/12/2025
09:00:00 06/12/2025
Trung Tâm Y Tế Huyện Cần Đước, cơ sở 2
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 06/12/2025
09:00:00 06/12/2025
Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Phương Trúc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 06/12/2025
10:30:00 06/12/2025
Công ty TNHH Cơ khí Sáu Hòa (TBA 160kVA)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 06/12/2025
10:30:00 06/12/2025
HKD Nguyễn Thị Gái (3x25kVA)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 06/12/2025
12:00:00 06/12/2025
Hộ Nuôi Vịt Bùi Văn Năm (100kVA)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 06/12/2025
12:00:00 06/12/2025
HKD Inox Tâm Phát (250kVA)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 06/12/2025
14:30:00 06/12/2025
Công Ty TNHH Gỗ Ngọc Thành Nhân 2
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 06/12/2025
14:30:00 06/12/2025
CN Công ty CP TM XNK Tuyết Nguyên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 06/12/2025
16:00:00 06/12/2025
HKD Inox Tâm Phát 2 (160kVA)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 06/12/2025
16:00:00 06/12/2025
Cơ Khí Chín Mách
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:30:00 06/12/2025
17:30:00 06/12/2025
Lê Thị Ngọc Trảng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:30:00 06/12/2025
17:30:00 06/12/2025
Công Ty ANT
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Thạnh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
06:00:00 03/12/2025
06:10:00 03/12/2025
Ấp Bảy Mét, Đá Biên, Hai Vụ, Ấp 2 và một phần ấp 1, ấp 3, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 03/12/2025
11:30:00 03/12/2025
Trạm Kinh Chà 2 – Một phần Ấp Tân Chánh A, xã Nhơn Ninh; Một phần Ấp Phụng Thớt, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 03/12/2025
16:30:00 03/12/2025
Ấp Bảy Mét, Đá Biên, Hai Vụ xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 03/12/2025
17:00:00 03/12/2025
Trạm Kinh Chà – Một phần Ấp Tân Chánh A, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17:00:00 03/12/2025
17:10:00 03/12/2025
Ấp Bảy Mét, Đá Biên, Hai Vụ, Ấp 2 và một phần ấp 1, ấp 3, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 04/12/2025
11:30:00 04/12/2025
Trạm Hậu Mỹ Bắc – Một phần Ấp Phụng Thớt, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 04/12/2025
17:00:00 04/12/2025
Trạm Kinh Tè 2 – Một phần Ấp Kinh Tè, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 05/12/2025
06:30:00 05/12/2025
Ấp Huỳnh Thơ, Hoàng Mai, Nguyễn Khõe, Thanh An, Ngọc Ân, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 05/12/2025
11:30:00 05/12/2025
Trạm Kinh 1000 Kinh Ba Tri – Một phần Ấp Bùi Thắng, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 05/12/2025
17:00:00 05/12/2025
Trạm Ngã 3 Kinh 2000 Kinh Ba Tri – Một phần Ấp Nguyễn Sơn, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
18:00:00 05/12/2025
18:30:00 05/12/2025
Ấp Huỳnh Thơ, Hoàng Mai, Nguyễn Khõe, Thanh An, Ngọc Ân, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Trụ
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
06:00:00 02/12/2025
06:30:00 02/12/2025
Một phần xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:30:00 02/12/2025
07:00:00 02/12/2025
Một phần xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 02/12/2025
16:30:00 02/12/2025
Một phần ấp Bình Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 03/12/2025
12:00:00 03/12/2025
Một phần ấp Bình Đức, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30:00 03/12/2025
17:00:00 03/12/2025
Một phần ấp Bình Lợi, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 07/12/2025
12:00:00 07/12/2025
Một phần xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đức Huệ
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 02/12/2025
09:30:00 02/12/2025
Khu vực ấp Vinh, xã Đông Thành, trạm T17 nhánh rẽ T3A 5 Trân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 02/12/2025
16:30:00 02/12/2025
Một phần khu vực 2, khu vực 3, xã Hiệp Hòa, trạm T29 tuyến 472-474
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10:00:00 02/12/2025
11:30:00 02/12/2025
Một phần Ấp Voi Đình, xã Mỹ Quý, trạm T61 Nr Chân tộc nối dài
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 02/12/2025
14:30:00 02/12/2025
Khuôn viên HGĐ Trương Văn Thiệt
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 02/12/2025
17:00:00 02/12/2025
Một phần ấp Rừng Dầu, xã Mỹ Quý, trạm T50 Giồng Sến
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 03/12/2025
08:40:00 03/12/2025
Một phần ấp An Thủy, xã An Ninh, Trạm T6 An Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 03/12/2025
09:40:00 03/12/2025
Một phần ấp An Thủy, xã An Ninh, trạm T31 Nr An Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:50:00 03/12/2025
10:30:00 03/12/2025
Một phần ấp An Thủy, xã An Ninh, trạm T42 Nr T36 An Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:50:00 03/12/2025
11:30:00 03/12/2025
Một phần ấp An Thủy, xã An Ninh, trạm T50 Nr An Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 03/12/2025
15:10:00 03/12/2025
Một phần ấp An Thủy, xã An Ninh, trạm T68, T68/4 Nr An Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:20:00 03/12/2025
16:00:00 03/12/2025
Một phần ấp An Thủy, xã An Ninh, trạm T81 Nr An Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:20:00 03/12/2025
17:00:00 03/12/2025
Một phần ấp An Thạnh, xã An Ninh, trạm T12 Nr An Thạnh 6
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 04/12/2025
08:40:00 04/12/2025
Một phần ấp An Định, xã An Ninh, trạm T4 An Định
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:50:00 04/12/2025
09:30:00 04/12/2025
Một phần ấp An Hòa, xã An Ninh, trạm T27 Nr T22A An Ninh Tây
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:40:00 04/12/2025
10:20:00 04/12/2025
Một phần ấp An Hòa, xã An Ninh, trạm T30B nhánh rẽ An Ninh Tây
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 04/12/2025
11:30:00 04/12/2025
Một phần ấp An Thạnh, xã An Ninh, trạm T7 Nr T52 An Ninh Tây
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 04/12/2025
14:10:00 04/12/2025
Một phần ấp An Thạnh, xã An Ninh, trạm T55 Nr T22A An Ninh Tây
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:20:00 04/12/2025
16:00:00 04/12/2025
Một phần ấp An Ninh, xã An Ninh, trạm T12 Nr T25 Sơn Lợi (trái)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:10:00 04/12/2025
17:00:00 04/12/2025
Một phần ấp Sơn Lợi, xã An Ninh, trạm T26 Nr Sơn Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 05/12/2025
10:00:00 05/12/2025
Khuôn viên Phố Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:10:00 05/12/2025
11:30:00 05/12/2025
Khuôn viên HGĐ Nguyễn Anh Tuấn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 05/12/2025
14:30:00 05/12/2025
Khuôn viên CTy Nhựt Tiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:40:00 05/12/2025
15:40:00 05/12/2025
Khuôn viên Cty Mộc Gia Hân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:00:00 05/12/2025
17:00:00 05/12/2025
Khuôn viên HGĐ Trương Văn Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 06/12/2025
09:30:00 06/12/2025
Khuôn viên cty Hùng Anh 1
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 06/12/2025
11:30:00 06/12/2025
Khuôn viên cty Đồng Tâm 17
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 06/12/2025
16:00:00 06/12/2025
Khuôn viên DNTN Tân Minh Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thạnh Hóa
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 03/12/2025
11:30:00 03/12/2025
Nước đá Hải Âu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 03/12/2025
17:00:00 03/12/2025
Xay xát Thuận Phát
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 04/12/2025
10:00:00 04/12/2025
HKD Lê Thanh Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 04/12/2025
12:00:00 04/12/2025
HKD Trần Hữu Nghĩa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 04/12/2025
15:00:00 04/12/2025
TB Trần Văn Phương
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 04/12/2025
17:00:00 04/12/2025
HKD Huỳnh Văn Hoa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Hưng
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 02/12/2025
16:30:00 02/12/2025
Một phần ấp Gò Châu Mai - xã Khánh Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 03/12/2025
16:30:00 03/12/2025
Một phần ấp Ông Lẹt, Xóm Mới - xã Tuyên Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 04/12/2025
09:30:00 04/12/2025
Trạm T1 Trường Tiểu Học Thị Trấn Vĩnh Hưng, ấp 2 - xã Vĩnh Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 04/12/2025
11:30:00 04/12/2025
Trạm T44A/1 TBĐ Vĩnh Thuận, ấp Kinh Mới - xã Vĩnh Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 04/12/2025
16:30:00 04/12/2025
Một phần ấp Gò Châu Mai - xã Khánh Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 06/12/2025
16:30:00 06/12/2025
Một phần ấp Thái Kỳ - xã Khánh Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Hưng
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 05/12/2025
16:00:00 05/12/2025
Nhánh rẽ TDC Phước Xuyên, (từ trụ 01 đến trụ 54): Một phần ấp 6, xã Vĩnh Thạnh và một phần ấp Rọc Năng, xã Vĩnh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tầm Vu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 02/12/2025
07:50:00 02/12/2025
Hộ TSTL CAO THỊ NGỌC HUỆ, Ấp Bình An, xã Thuận Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 02/12/2025
18:00:00 02/12/2025
Một phần ấp Bình Ân, Bình Hạp, Bình An xã Tầm Vu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 02/12/2025
08:20:00 02/12/2025
Hộ TSTL TRẦN PHƯỢNG UYỂN, ấp Bình An, xã Thuận Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 02/12/2025
08:50:00 02/12/2025
Hộ TSTL NGUYỄN HỒNG QUANG 1, ấp Bình An, xã Thuận Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 02/12/2025
09:20:00 02/12/2025
Hộ HNT NGUYỄN VĂN HÙNG, ấp Bình Khương, xã Thuận Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 02/12/2025
09:50:00 02/12/2025
Hộ HNT LÊ ĐỨC ANH 2, ấp Bình Khương, xã Thuận Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 02/12/2025
10:20:00 02/12/2025
Hộ TSTL TRẦN VĂN BO, ấp Bình Khương, xã Thuận Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 02/12/2025
10:50:00 02/12/2025
Hộ HNT PHẠM VĂN TRƯNG, ấp Bình Thạnh 3, xã Thuận Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 02/12/2025
11:20:00 02/12/2025
Hộ TSTL ĐẶNG THANH NHÂN, ấp Bình Khương, xã Thuận Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 02/12/2025
13:50:00 02/12/2025
Hộ HNT NGUYỄN VĂN XEN, ấp Bình An, xã Thuận Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 02/12/2025
14:20:00 02/12/2025
Hộ HNT TRẦN THỊ NGOAN, ấp Bình Thới 1, xã Thuận Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30:00 02/12/2025
14:50:00 02/12/2025
Hộ HNT HỒ MINH QUÂN, ấp Bình Thới 2, xã Thuận Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 02/12/2025
15:20:00 02/12/2025
Hộ TSTL HUỲNH VĂN NHƯỜNG, ấp Bình Trị 2, xã Thuận Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 02/12/2025
15:50:00 02/12/2025
Hộ TSTL LÊ VĂN TÀI, ấp Bình Trị 2, xã Thuận Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:00:00 02/12/2025
16:20:00 02/12/2025
Hộ TSTL LÊ HỮU NGHĨA, ấp Bình Trị 1, xã Thuận Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:30:00 02/12/2025
16:50:00 02/12/2025
Hộ TSTL LÊ HỮU NGHĨA, ấp Bình Trị 1, xã Thuận Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
