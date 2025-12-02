Mới nhất
Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 2-7/12/2025: Từ 5h sáng một số khu dân cư đã không có điện để dùng

Thứ ba, 10:15 02/12/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tuần này, nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Long An cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 2-7/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 2-7/12/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 2-7/12/2025: Từ 5h sáng một số khu dân cư đã không có điện để dùng - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Long An cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 2-7/12/2025

Lịch cúp điện Tân An

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 02/12/2025

10:30:00 ngày 02/12/2025

Công ty TNHH Vớ Toàn Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 02/12/2025

11:30:00 ngày 02/12/2025

Công ty CP Minh Khôi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 02/12/2025

17:00:00 ngày 02/12/2025

DNTN Công Tâm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 03/12/2025

08:45:00 ngày 03/12/2025

Một phần KDC Thái Dương, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 03/12/2025

09:45:00 ngày 03/12/2025

Chi nhánh Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Phát Tiến

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 03/12/2025

11:30:00 ngày 03/12/2025

Hộ TSTL Nguyễn Văn Hai

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 03/12/2025

15:00:00 ngày 03/12/2025

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Dệt May Nhuộm TG Long An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 03/12/2025

16:00:00 ngày 03/12/2025

TSTL Cao Văn Tài

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:00:00 ngày 03/12/2025

17:00:00 ngày 03/12/2025

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp và Đô thị Long An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 04/12/2025

17:00:00 ngày 04/12/2025

Một phần Ấp Vĩnh Hòa, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 04/12/2025

11:30:00 ngày 04/12/2025

HKD Cơ sở sản xuất Hoàng Lan

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 04/12/2025

15:45:00 ngày 04/12/2025

Công ty TNHH Một thành viên Trung Tín

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:45:00 ngày 04/12/2025

17:00:00 ngày 04/12/2025

DNTN Nhà máy xay xát Cầu Tre

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 05/12/2025

11:30:00 ngày 05/12/2025

Ấp 1, 2, xã Mỹ An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 05/12/2025

17:00:00 ngày 05/12/2025

Một phần đường Lê Văn Khuyên, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 05/12/2025

17:00:00 ngày 05/12/2025

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Kiến Phát

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 06/12/2025

10:30:00 ngày 06/12/2025

Công Ty Cổ Phần Lông Vũ Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Long An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 06/12/2025

08:30:00 ngày 06/12/2025

Kp Bình Yên Đông 3, Bình Quân 1 - Phường Long An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 06/12/2025

11:30:00 ngày 06/12/2025

Kp Tân Xuân 1, Kp Bình Yên Đông 1, Bình Yên Đông 2 - Phường Long An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 06/12/2025

09:30:00 ngày 06/12/2025

Kp Bình Cư 1, Xuân Hòa 1 - Phường Long An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 06/12/2025

10:30:00 ngày 06/12/2025

Kp Bình Cư 1 - Phường Long An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 06/12/2025

11:30:00 ngày 06/12/2025

Công ty TNHH Nước giải khát Delta

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:30:00 ngày 06/12/2025

13:30:00 ngày 06/12/2025

Bệnh viện Phổi Long An - 319 Châu Thị Kim, Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 06/12/2025

14:30:00 ngày 06/12/2025

Công Ty Cổ Phần Lông Vũ Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Long An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 06/12/2025

14:30:00 ngày 06/12/2025

Kp Bình Phú, Kp Nhơn Phú - Phường Long An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 06/12/2025

15:30:00 ngày 06/12/2025

Công Ty TNHH May Xuất Nhập Khẩu Thành Trực

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 06/12/2025

15:30:00 ngày 06/12/2025

Công ty TNHH Thuỷ sản Trọng Nhân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 06/12/2025

15:30:00 ngày 06/12/2025

Công ty Cổ phần xây lắp-Cơ khí và Lương thực thực phẩm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30:00 ngày 06/12/2025

15:30:00 ngày 06/12/2025

CÔNG TY TNHH MTV PETROLIMEX TÂY NINH

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 06/12/2025

17:00:00 ngày 06/12/2025

Công Ty TNHH Vinh Phúc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 ngày 06/12/2025

17:00:00 ngày 06/12/2025

Công Ty TNHH May Xuất Nhập Khẩu Thành Trực

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 ngày 06/12/2025

17:00:00 ngày 06/12/2025

Công ty TNHH Bình Tiên Biên Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 ngày 06/12/2025

17:00:00 ngày 06/12/2025

Một phần hẻm 61, đường Nguyễn Thái Bình, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thủ Thừa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 02/12/2025

09:30:00 ngày 02/12/2025

Toàn bộ HKD Lê Minh Vũ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 02/12/2025

11:30:00 ngày 02/12/2025

Toàn bộ Cty TNHH MTV SX - XD - TM Đồng Tiến

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 02/12/2025

15:00:00 ngày 02/12/2025

Toàn bộ CÔNG TY CỔ PHẦN SG HOÀNG MINH (CSSX Linh Kiện Điện Tử 79)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 ngày 02/12/2025

17:00:00 ngày 02/12/2025

Toàn bộ 03 Công ty sử dụng TBA 160kVA Sơn Lập Phát

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 03/12/2025

09:30:00 ngày 03/12/2025

Toàn bộ Cơ Sở Dây Lưới Thiên Phú LA

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 03/12/2025

17:00:00 ngày 03/12/2025

Một phần Ấp Bà Nghiệm - Xã Mỹ Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 03/12/2025

11:30:00 ngày 03/12/2025

Toàn bộ HKD Đức Thịnh 3

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 03/12/2025

15:00:00 ngày 03/12/2025

Một phần Ấp 3A Xã Tân Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 ngày 03/12/2025

17:00:00 ngày 03/12/2025

Một phần Phường Nhật Tảo

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 04/12/2025

09:30:00 ngày 04/12/2025

Toàn bộ Công Ty TNHH MTV Long Hồ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 04/12/2025

11:30:00 ngày 04/12/2025

Toàn bộ Hộ Kinh Doanh Thanh Chung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 04/12/2025

15:00:00 ngày 04/12/2025

Toàn bộ HKD Trịnh Thị Thanh Chi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 ngày 04/12/2025

17:00:00 ngày 04/12/2025

Toàn bộ HKD Hàn Tiện Thoại

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 06/12/2025

16:00:00 ngày 06/12/2025

Toàn bộ Ấp Bà Phổ Xã Thủ Thừa - Một phần Ấp Vàm Kinh Xã Mỹ Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 06/12/2025

11:30:00 ngày 06/12/2025

Toàn bộ TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT GIAO THÔNG LONG AN

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đức Hòa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

05:00:00 ngày 07/12/2025

07:30:00 ngày 07/12/2025

Ấp Bình Tiền 1, Bình Tiền 2, xã Đức Hòa

Chuyển tải hạ thế

05:00:00 ngày 07/12/2025

05:30:00 ngày 07/12/2025

Ấp tràm lạc, xã Đức Lãp

Chuyển tải hạ thế

05:00:00 ngày 07/12/2025

05:30:00 ngày 07/12/2025

Ấp tân hòa, xã Đức Lãp

Chuyển tải hạ thế

05:30:00 ngày 07/12/2025

06:00:00 ngày 07/12/2025

Ấp tân hòa, xã Đức Lãp

Chuyển tải hạ thế

07:00:00 ngày 04/12/2025

17:00:00 ngày 04/12/2025

Khu vực 4, xã đức hòa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 02/12/2025

08:45:00 ngày 02/12/2025

Nhà trọ trần thị thảo

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 02/12/2025

16:00:00 ngày 02/12/2025

Một phần xã đức lập

Chuyển tải hạ thế

08:00:00 ngày 02/12/2025

16:00:00 ngày 02/12/2025

Cơ sở mái ấm tình thương tâm đức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 02/12/2025

17:00:00 ngày 02/12/2025

Một phần xã an ninh

Chuyển tải hạ thế

08:30:00 ngày 02/12/2025

11:00:00 ngày 02/12/2025

Cty bình minh P.A.T

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 02/12/2025

11:00:00 ngày 02/12/2025

Cty trường phúc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 02/12/2025

16:30:00 ngày 02/12/2025

Cty sambu la

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 02/12/2025

16:30:00 ngày 02/12/2025

Cty pptd

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 02/12/2025

14:15:00 ngày 02/12/2025

Hkd 7 tài

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30:00 ngày 02/12/2025

15:15:00 ngày 02/12/2025

Hkd 7 tài

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 ngày 02/12/2025

16:15:00 ngày 02/12/2025

Cty a dong

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:30:00 ngày 02/12/2025

17:15:00 ngày 02/12/2025

Nhà trọ nguyễn chánh hồng trang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 03/12/2025

17:00:00 ngày 03/12/2025

Một phần xã đức hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 03/12/2025

08:45:00 ngày 03/12/2025

Thạch Sân Dương

Chuyển tải hạ thế

08:00:00 ngày 03/12/2025

16:00:00 ngày 03/12/2025

Cty Workway Việt Nam

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 03/12/2025

17:00:00 ngày 03/12/2025

Một phần xã đức lập

Chuyển tải hạ thế

09:00:00 ngày 03/12/2025

09:45:00 ngày 03/12/2025

Nguyễn Thị Phượng Diễm

Chuyển tải hạ thế

10:00:00 ngày 03/12/2025

10:45:00 ngày 03/12/2025

HKD Nguyễn Thanh Trí

Chuyển tải hạ thế

13:30:00 ngày 03/12/2025

15:00:00 ngày 03/12/2025

Mhà nghĩ quỳnh yến

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 ngày 03/12/2025

16:15:00 ngày 03/12/2025

HKD nhà trọ 7 Rước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:30:00 ngày 03/12/2025

17:15:00 ngày 03/12/2025

Hộ kinh doanh Internet Thanh Sang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 04/12/2025

08:45:00 ngày 04/12/2025

Trương trọng hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 04/12/2025

16:00:00 ngày 04/12/2025

Ấp thuận hòa 2, xã hòa khánh

Chuyển tải hạ thế

09:00:00 ngày 04/12/2025

09:45:00 ngày 04/12/2025

Viễn thông Long An TD bưu chính viển thông Việt Nam (CN Cty TNHH)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 04/12/2025

10:45:00 ngày 04/12/2025

Nhà trọ an phúc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 04/12/2025

11:45:00 ngày 04/12/2025

Nhà trọ thành tư

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 04/12/2025

14:15:00 ngày 04/12/2025

Hkd huỳnh tiến

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30:00 ngày 04/12/2025

15:15:00 ngày 04/12/2025

Nhà trọ quyết thắng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 04/12/2025

17:00:00 ngày 04/12/2025

Trường thpt đức hòa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

15:30:00 ngày 04/12/2025

16:15:00 ngày 04/12/2025

Hkd võ thị bán

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:30:00 ngày 04/12/2025

17:15:00 ngày 04/12/2025

Thái trung tài

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 05/12/2025

08:45:00 ngày 05/12/2025

Cơ sở tiện lê văn luận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 05/12/2025

12:00:00 ngày 05/12/2025

Ấp tràm lạc, xã đức lập

Chuyển tải hạ thế

08:00:00 ngày 05/12/2025

16:00:00 ngày 05/12/2025

Ấp bàu công, xã hậu nghĩa

Chuyển tải hạ thế

09:00:00 ngày 05/12/2025

09:45:00 ngày 05/12/2025

Cơ sở hàn phan thị tươi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 05/12/2025

10:45:00 ngày 05/12/2025

Hkd thái thanh xuân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 05/12/2025

11:45:00 ngày 05/12/2025

Trần văn ngùng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 05/12/2025

17:00:00 ngày 05/12/2025

Ấp bình tiền 2, xã đức hòa

Chuyển tải hạ thế

13:30:00 ngày 05/12/2025

14:15:00 ngày 05/12/2025

Hkd nguyễn văn ham

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30:00 ngày 05/12/2025

15:15:00 ngày 05/12/2025

Võ Văn Dừa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 ngày 05/12/2025

16:15:00 ngày 05/12/2025

Viễn thông Long An TD bưu chính viển thông Việt Nam (CN Cty TNHH)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:30:00 ngày 05/12/2025

17:15:00 ngày 05/12/2025

Trần Thị Út

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 06/12/2025

12:00:00 ngày 06/12/2025

Một phần ấp Tràm lạc, xã Đức Lập

Chuyển tải hạ thế

08:00:00 ngày 06/12/2025

16:00:00 ngày 06/12/2025

Một phần xã An Ninh

Chuyển tải hạ thế

08:00:00 ngày 06/12/2025

17:00:00 ngày 06/12/2025

CTY TNHH NGK ALOEFIELD

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 06/12/2025

11:30:00 ngày 06/12/2025

Toàn bộ TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT GIAO THÔNG LONG AN

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 06/12/2025

17:00:00 ngày 06/12/2025

Ấp Đức Ngãi, xã Hậu Nghĩa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 06/12/2025

16:00:00 ngày 06/12/2025

Toàn bộ Ấp Bà Phổ Xã Thủ Thừa - Một phần Ấp Vàm Kinh Xã Mỹ Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05:00:00 ngày 07/12/2025

05:30:00 ngày 07/12/2025

Ấp tân hòa, xã Đức Lãp

Chuyển tải hạ thế

18:30:00 ngày 07/12/2025

19:00:00 ngày 07/12/2025

Ấp tân hòa, xã Đức Lãp

Chuyển tải hạ thế

Lịch cúp điện Cần Giuộc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

05:00:00 07/12/2025

05:30:00 07/12/2025

Trục chính Mũi Tàu Xoài Đôi (từ Ngã Tư Xoài Đôi đến Đầu đường Chùa Khánh Ninh): Một phần Ấp Phước Hưng 1, Phước Hưng 2, Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc; một phần Ấp Trong, Long Giêng, Long Khánh, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:30:00 07/12/2025

06:00:00 07/12/2025

Trục chính Chợ Trạm Mũi Tàu (từ Ngã Tư Chợ Trạm đến đầu đường Nguyễn Thị Bài) Nhánh rẽ Thuận Thành (từ Ngã Tư Chợ Trạm đến UB xã Thuận Thành "cũ"): Một phần ấp Thuận Nam, Thuận Đông, xã Mỹ Lộc; ấp Long An 1, Long An 2, xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:30:00 07/12/2025

10:00:00 07/12/2025

Trục chính Chợ Trạm Mũi Tàu (từ Ngã Tư Chợ Trạm đến đầu đường Nguyễn Thị Bài) Nhánh rẽ Thủ Bộ, Bà Thoại (từ Ngã Tư Chợ Trạm đến đầu Cầu Thủ Bộ): Một phần ấp Long An 1, xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18:00:00 07/12/2025

18:30:00 07/12/2025

Trục chính Mũi Tàu Xoài Đôi (từ Ngã Tư Xoài Đôi đến Đầu đường Chùa Khánh Ninh): Một phần Ấp Phước Hưng 1, Phước Hưng 2, Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc; một phần Ấp Trong, Long Giêng, Long Khánh, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

18:30:00 07/12/2025

19:00:00 07/12/2025

Trục chính Chợ Trạm Mũi Tàu (từ Ngã Tư Chợ Trạm đến đầu đường Nguyễn Thị Bài) Nhánh rẽ Thuận Thành (từ Ngã Tư Chợ Trạm đến UB xã Thuận Thành "cũ"): Một phần ấp Thuận Nam, Thuận Đông, xã Mỹ Lộc; ấp Long An 1, Long An 2, xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Kiến Tường

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 02/12/2025

08:30:00 02/12/2025

Trạm Công ty TNHH XD Toàn Mai 2, Tuyến 476MH, ấp Bình Tây, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 02/12/2025

10:00:00 02/12/2025

Trạm Trạm bơm Hai Ra, Tuyến 476 MH, ấp Bình Đông, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 02/12/2025

11:30:00 02/12/2025

Trạm TBĐ Kênh Cần Đước, Tuyến 471 MH, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 02/12/2025

14:00:00 02/12/2025

Trạm Cấp nước Gò Dưa, Tuyến 471 MH, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30:00 02/12/2025

15:30:00 02/12/2025

Trạm HKD Nguyễn Tấn Thành 2, Tuyến 471 MH, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 03/12/2025

09:30:00 03/12/2025

Trạm Cơ sở Massage Hạnh Kiều, Tuyến 476MH, Phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 03/12/2025

11:30:00 03/12/2025

Trạm T26/2 Sông Pro 5, Tuyến 471 MH, ấp Gò Dưa, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 03/12/2025

11:30:00 03/12/2025

Trạm Chi Cục Thuế TXKT, Tuyến 474 MH, Phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 03/12/2025

16:30:00 03/12/2025

Từ trụ H1A đến H13A & từ H1B đến trụ H18B ĐDHA Trạm ĐT21 Kinh Đòn Dong 4, Tuyến 471 MH

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 03/12/2025

16:30:00 03/12/2025

Nhánh rẽ DNTN Tám Cảm, Tuyến 471 MH, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 03/12/2025

16:30:00 03/12/2025

Trạm T194 Tân Lập 6, Tuyến 475MH, ấp 5, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 04/12/2025

11:30:00 04/12/2025

ĐDHA Trạm T18 Kinh 3 Xã 3, Tuyến 471 MH, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 04/12/2025

16:30:00 04/12/2025

ĐDHA Trạm T13 Kinh Bà Ký 1, Tuyến 471 MH, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 05/12/2025

11:30:00 05/12/2025

Từ trụ T3/1 đến trụ T6/2 Nr Solar HDVN, Tuyến 471 MH, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 05/12/2025

14:30:00 05/12/2025

Nhánh rẽ Ban CHQS huyện Mộc Hóa , Tuyến 476 MH, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 05/12/2025

16:30:00 05/12/2025

Nhánh rẽ, DNTN Liên Hiệp Phát, Tuyến 475 MH, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bến Lức

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 02/12/2025

10:00:00 02/12/2025

Một phần ấp 2 An Thạnh, xã Bến Lức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 02/12/2025

12:00:00 02/12/2025

Một phần ấp 6 An Thạnh, xã Bến Lức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 02/12/2025

16:30:00 02/12/2025

Một phần ấp 4, 5 Thạnh Lợi, xã Thạnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 03/12/2025

10:30:00 03/12/2025

Công Ty TNHH Thương mại Sản Xuất Dịch Vụ Tân Tuấn Lộc (PB06060039251)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 03/12/2025

12:00:00 03/12/2025

Một phần Ấp 4 Lương Bình, xã Thạnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 03/12/2025

12:00:00 03/12/2025

Công ty TNHH SX TM DV Tấn Mạnh Long An (PB06060021333)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 03/12/2025

14:30:00 03/12/2025

Một phần Ấp 7A, xã Lương Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 03/12/2025

15:00:00 03/12/2025

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tân Thành Long (PB06060022805)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 03/12/2025

16:30:00 03/12/2025

Một phần ấp 2 An Thạnh, xã Bến Lức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 03/12/2025

17:00:00 03/12/2025

Huỳnh Văn Chính (PB06060040203)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 04/12/2025

10:00:00 04/12/2025

Một phần ấp Tấn Long, Thanh Phú, xã Bến Lức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 04/12/2025

12:00:00 04/12/2025

Một phần ấp Tấn Long, Thanh Phú, xã Bến Lức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 04/12/2025

11:30:00 04/12/2025

Công ty TNHH Thương Mại - Sản Xuất Vạn Phú Xuân (PB06060028715)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 04/12/2025

16:30:00 04/12/2025

Một phần ấp 1B Thanh Phú, xã Bến Lức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 04/12/2025

14:30:00 04/12/2025

HKD Tứ Quý (PB06060026180)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 04/12/2025

16:00:00 04/12/2025

Nguyễn Thị Miên (PB06060058330)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:10:00 04/12/2025

17:00:00 04/12/2025

Hộ trồng trọt Dương Thị Hoa (PB06060068314)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 05/12/2025

09:30:00 05/12/2025

Cơ sở Hiệp Hưng (PB06060016982)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 05/12/2025

10:00:00 05/12/2025

Một phần Ấp 6 Thạnh Đức, xã Bình Đức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 05/12/2025

10:00:00 05/12/2025

TSTL Nguyễn Tấn Đắc (PB06060058612)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 05/12/2025

12:00:00 05/12/2025

Công ty TNHH SX TM Phú Hữu (PB06060015501)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 05/12/2025

12:00:00 05/12/2025

Một phần Ấp 5 Thạnh Đức, xã Bình Đức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 05/12/2025

12:30:00 05/12/2025

Công Ty TNHH Faswell Việt Nam (PB06060058036)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 05/12/2025

14:30:00 05/12/2025

Công ty TNHH SX TM Nhựt Hữu (PB06060002362)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 05/12/2025

14:30:00 05/12/2025

Một phần Ấp 5 Thạnh Đức, xã Bình Đức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 05/12/2025

16:30:00 05/12/2025

Một phần Ấp 5 Thạnh Đức, xã Bình Đức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 05/12/2025

17:00:00 05/12/2025

Một phần Ấp 1A Thanh Phú, xã Bến Lức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 05/12/2025

17:00:00 05/12/2025

Công ty TNHH SX - TM Tân Nghệ Nam (PB06060002618)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cần Đước

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 06/12/2025

09:00:00 06/12/2025

Trung Tâm Y Tế Huyện Cần Đước, cơ sở 2

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 06/12/2025

09:00:00 06/12/2025

Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Phương Trúc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 06/12/2025

10:30:00 06/12/2025

Công ty TNHH Cơ khí Sáu Hòa (TBA 160kVA)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 06/12/2025

10:30:00 06/12/2025

HKD Nguyễn Thị Gái (3x25kVA)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 06/12/2025

12:00:00 06/12/2025

Hộ Nuôi Vịt Bùi Văn Năm (100kVA)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 06/12/2025

12:00:00 06/12/2025

HKD Inox Tâm Phát (250kVA)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 06/12/2025

14:30:00 06/12/2025

Công Ty TNHH Gỗ Ngọc Thành Nhân 2

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 06/12/2025

14:30:00 06/12/2025

CN Công ty CP TM XNK Tuyết Nguyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 06/12/2025

16:00:00 06/12/2025

HKD Inox Tâm Phát 2 (160kVA)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 06/12/2025

16:00:00 06/12/2025

Cơ Khí Chín Mách

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:30:00 06/12/2025

17:30:00 06/12/2025

Lê Thị Ngọc Trảng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:30:00 06/12/2025

17:30:00 06/12/2025

Công Ty ANT

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Thạnh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06:00:00 03/12/2025

06:10:00 03/12/2025

Ấp Bảy Mét, Đá Biên, Hai Vụ, Ấp 2 và một phần ấp 1, ấp 3, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 03/12/2025

11:30:00 03/12/2025

Trạm Kinh Chà 2 – Một phần Ấp Tân Chánh A, xã Nhơn Ninh; Một phần Ấp Phụng Thớt, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 03/12/2025

16:30:00 03/12/2025

Ấp Bảy Mét, Đá Biên, Hai Vụ xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 03/12/2025

17:00:00 03/12/2025

Trạm Kinh Chà – Một phần Ấp Tân Chánh A, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17:00:00 03/12/2025

17:10:00 03/12/2025

Ấp Bảy Mét, Đá Biên, Hai Vụ, Ấp 2 và một phần ấp 1, ấp 3, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 04/12/2025

11:30:00 04/12/2025

Trạm Hậu Mỹ Bắc – Một phần Ấp Phụng Thớt, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 04/12/2025

17:00:00 04/12/2025

Trạm Kinh Tè 2 – Một phần Ấp Kinh Tè, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 05/12/2025

06:30:00 05/12/2025

Ấp Huỳnh Thơ, Hoàng Mai, Nguyễn Khõe, Thanh An, Ngọc Ân, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 05/12/2025

11:30:00 05/12/2025

Trạm Kinh 1000 Kinh Ba Tri – Một phần Ấp Bùi Thắng, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 05/12/2025

17:00:00 05/12/2025

Trạm Ngã 3 Kinh 2000 Kinh Ba Tri – Một phần Ấp Nguyễn Sơn, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18:00:00 05/12/2025

18:30:00 05/12/2025

Ấp Huỳnh Thơ, Hoàng Mai, Nguyễn Khõe, Thanh An, Ngọc Ân, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Trụ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06:00:00 02/12/2025

06:30:00 02/12/2025

Một phần xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:30:00 02/12/2025

07:00:00 02/12/2025

Một phần xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 02/12/2025

16:30:00 02/12/2025

Một phần ấp Bình Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 03/12/2025

12:00:00 03/12/2025

Một phần ấp Bình Đức, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:30:00 03/12/2025

17:00:00 03/12/2025

Một phần ấp Bình Lợi, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 07/12/2025

12:00:00 07/12/2025

Một phần xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đức Huệ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 02/12/2025

09:30:00 02/12/2025

Khu vực ấp Vinh, xã Đông Thành, trạm T17 nhánh rẽ T3A 5 Trân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 02/12/2025

16:30:00 02/12/2025

Một phần khu vực 2, khu vực 3, xã Hiệp Hòa, trạm T29 tuyến 472-474

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

10:00:00 02/12/2025

11:30:00 02/12/2025

Một phần Ấp Voi Đình, xã Mỹ Quý, trạm T61 Nr Chân tộc nối dài

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 02/12/2025

14:30:00 02/12/2025

Khuôn viên HGĐ Trương Văn Thiệt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 02/12/2025

17:00:00 02/12/2025

Một phần ấp Rừng Dầu, xã Mỹ Quý, trạm T50 Giồng Sến

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 03/12/2025

08:40:00 03/12/2025

Một phần ấp An Thủy, xã An Ninh, Trạm T6 An Thủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 03/12/2025

09:40:00 03/12/2025

Một phần ấp An Thủy, xã An Ninh, trạm T31 Nr An Thủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:50:00 03/12/2025

10:30:00 03/12/2025

Một phần ấp An Thủy, xã An Ninh, trạm T42 Nr T36 An Thủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:50:00 03/12/2025

11:30:00 03/12/2025

Một phần ấp An Thủy, xã An Ninh, trạm T50 Nr An Thủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 03/12/2025

15:10:00 03/12/2025

Một phần ấp An Thủy, xã An Ninh, trạm T68, T68/4 Nr An Thủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:20:00 03/12/2025

16:00:00 03/12/2025

Một phần ấp An Thủy, xã An Ninh, trạm T81 Nr An Thủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:20:00 03/12/2025

17:00:00 03/12/2025

Một phần ấp An Thạnh, xã An Ninh, trạm T12 Nr An Thạnh 6

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 04/12/2025

08:40:00 04/12/2025

Một phần ấp An Định, xã An Ninh, trạm T4 An Định

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:50:00 04/12/2025

09:30:00 04/12/2025

Một phần ấp An Hòa, xã An Ninh, trạm T27 Nr T22A An Ninh Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:40:00 04/12/2025

10:20:00 04/12/2025

Một phần ấp An Hòa, xã An Ninh, trạm T30B nhánh rẽ An Ninh Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 04/12/2025

11:30:00 04/12/2025

Một phần ấp An Thạnh, xã An Ninh, trạm T7 Nr T52 An Ninh Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 04/12/2025

14:10:00 04/12/2025

Một phần ấp An Thạnh, xã An Ninh, trạm T55 Nr T22A An Ninh Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:20:00 04/12/2025

16:00:00 04/12/2025

Một phần ấp An Ninh, xã An Ninh, trạm T12 Nr T25 Sơn Lợi (trái)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:10:00 04/12/2025

17:00:00 04/12/2025

Một phần ấp Sơn Lợi, xã An Ninh, trạm T26 Nr Sơn Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 05/12/2025

10:00:00 05/12/2025

Khuôn viên Phố Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:10:00 05/12/2025

11:30:00 05/12/2025

Khuôn viên HGĐ Nguyễn Anh Tuấn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 05/12/2025

14:30:00 05/12/2025

Khuôn viên CTy Nhựt Tiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:40:00 05/12/2025

15:40:00 05/12/2025

Khuôn viên Cty Mộc Gia Hân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:00:00 05/12/2025

17:00:00 05/12/2025

Khuôn viên HGĐ Trương Văn Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 06/12/2025

09:30:00 06/12/2025

Khuôn viên cty Hùng Anh 1

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 06/12/2025

11:30:00 06/12/2025

Khuôn viên cty Đồng Tâm 17

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 06/12/2025

16:00:00 06/12/2025

Khuôn viên DNTN Tân Minh Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thạnh Hóa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 03/12/2025

11:30:00 03/12/2025

Nước đá Hải Âu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 03/12/2025

17:00:00 03/12/2025

Xay xát Thuận Phát

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 04/12/2025

10:00:00 04/12/2025

HKD Lê Thanh Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 04/12/2025

12:00:00 04/12/2025

HKD Trần Hữu Nghĩa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 04/12/2025

15:00:00 04/12/2025

TB Trần Văn Phương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 04/12/2025

17:00:00 04/12/2025

HKD Huỳnh Văn Hoa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Hưng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 02/12/2025

16:30:00 02/12/2025

Một phần ấp Gò Châu Mai - xã Khánh Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 03/12/2025

16:30:00 03/12/2025

Một phần ấp Ông Lẹt, Xóm Mới - xã Tuyên Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 04/12/2025

09:30:00 04/12/2025

Trạm T1 Trường Tiểu Học Thị Trấn Vĩnh Hưng, ấp 2 - xã Vĩnh Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 04/12/2025

11:30:00 04/12/2025

Trạm T44A/1 TBĐ Vĩnh Thuận, ấp Kinh Mới - xã Vĩnh Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 04/12/2025

16:30:00 04/12/2025

Một phần ấp Gò Châu Mai - xã Khánh Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 06/12/2025

16:30:00 06/12/2025

Một phần ấp Thái Kỳ - xã Khánh Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Hưng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 05/12/2025

16:00:00 05/12/2025

Nhánh rẽ TDC Phước Xuyên, (từ trụ 01 đến trụ 54): Một phần ấp 6, xã Vĩnh Thạnh và một phần ấp Rọc Năng, xã Vĩnh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tầm Vu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 02/12/2025

07:50:00 02/12/2025

Hộ TSTL CAO THỊ NGỌC HUỆ, Ấp Bình An, xã Thuận Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 02/12/2025

18:00:00 02/12/2025

Một phần ấp Bình Ân, Bình Hạp, Bình An xã Tầm Vu

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 02/12/2025

08:20:00 02/12/2025

Hộ TSTL TRẦN PHƯỢNG UYỂN, ấp Bình An, xã Thuận Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 02/12/2025

08:50:00 02/12/2025

Hộ TSTL NGUYỄN HỒNG QUANG 1, ấp Bình An, xã Thuận Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 02/12/2025

09:20:00 02/12/2025

Hộ HNT NGUYỄN VĂN HÙNG, ấp Bình Khương, xã Thuận Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 02/12/2025

09:50:00 02/12/2025

Hộ HNT LÊ ĐỨC ANH 2, ấp Bình Khương, xã Thuận Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 02/12/2025

10:20:00 02/12/2025

Hộ TSTL TRẦN VĂN BO, ấp Bình Khương, xã Thuận Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 02/12/2025

10:50:00 02/12/2025

Hộ HNT PHẠM VĂN TRƯNG, ấp Bình Thạnh 3, xã Thuận Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 02/12/2025

11:20:00 02/12/2025

Hộ TSTL ĐẶNG THANH NHÂN, ấp Bình Khương, xã Thuận Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 02/12/2025

13:50:00 02/12/2025

Hộ HNT NGUYỄN VĂN XEN, ấp Bình An, xã Thuận Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 02/12/2025

14:20:00 02/12/2025

Hộ HNT TRẦN THỊ NGOAN, ấp Bình Thới 1, xã Thuận Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30:00 02/12/2025

14:50:00 02/12/2025

Hộ HNT HỒ MINH QUÂN, ấp Bình Thới 2, xã Thuận Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 02/12/2025

15:20:00 02/12/2025

Hộ TSTL HUỲNH VĂN NHƯỜNG, ấp Bình Trị 2, xã Thuận Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 02/12/2025

15:50:00 02/12/2025

Hộ TSTL LÊ VĂN TÀI, ấp Bình Trị 2, xã Thuận Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:00:00 02/12/2025

16:20:00 02/12/2025

Hộ TSTL LÊ HỮU NGHĨA, ấp Bình Trị 1, xã Thuận Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:30:00 02/12/2025

16:50:00 02/12/2025

Hộ TSTL LÊ HỮU NGHĨA, ấp Bình Trị 1, xã Thuận Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

