Lịch cúp điện Long An từ ngày 6 - 11/5/2025: Hàng loạt khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục

Lý do ngừng cung cấp điện

06/05/2025 08:00:00 06/05/2025 11:00:00 Một phần đường Hoàng Anh, phường Tân Khánh Chuyển tải hạ thế

06/05/2025 08:00:00 06/05/2025 11:00:00 Một phần đường Trần Văn Đấu, phường Tân Khánh, thành phố Tân An, tỉnh Long An Chuyển tải hạ thế

06/05/2025 10:00:00 06/05/2025 12:30:00 Một phần đường Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An Chuyển tải hạ thế

06/05/2025 10:00:00 06/05/2025 12:30:00 Một phần Kp Nhơn Hậu - phường Tân Khánh và một phần Kp Quyết Thắng 1 - phường Khánh Hậu Chuyển tải hạ thế

06/05/2025 13:30:00 06/05/2025 16:00:00 Một phần đường Huỳnh Châu Sổ, phường 6, TP. Tân An Chuyển tải hạ thế

06/05/2025 13:30:00 06/05/2025 16:00:00 Một phần đường Đường Nguyễn Văn Cương, phường Tân Khánh, thành phố Tân An, tỉnh Long An Chuyển tải hạ thế

06/05/2025 15:00:00 06/05/2025 17:00:00 Một phần Khu phố Tường Khánh, phường Khánh Hậu, thành phố Tân An, tỉnh Long An Chuyển tải hạ thế

06/05/2025 15:00:00 06/05/2025 17:00:00 Đường Trần Phong Sắc thuộc Bình yên Đông 1, Bình yên Đông 2 - Phường 4 Chuyển tải hạ thế

07/05/2025 08:00:00 07/05/2025 11:30:00 một phần đường tỉnh 833 phường 5 tp tân an Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/05/2025 08:00:00 07/05/2025 10:00:00 Một phần đường Trần Phong Sắc, phường 4, TP. Tân An, tỉnh Long An Chuyển tải hạ thế

07/05/2025 08:00:00 07/05/2025 10:00:00 Một phần đường Châu Văn Giác thuộc phường 4-TP Tân An Chuyển tải hạ thế

07/05/2025 08:00:00 07/05/2025 10:00:00 Hẻm 280 thuộc Kp 7- phường 2; Kp Bình Cư 3 - Phường 6 Chuyển tải hạ thế

07/05/2025 10:00:00 07/05/2025 12:00:00 Một phần đường Châu Thị Kim, TRương Thị Sáu -phường 3 Tp Tân AN Chuyển tải hạ thế

07/05/2025 10:00:00 07/05/2025 12:00:00 Một phần đường Nguyễn Cửu Vân, KDC Tỉnh Uỷ, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An Chuyển tải hạ thế

07/05/2025 10:00:00 07/05/2025 12:00:00 Một phần kh Dân cư Lợi Bình Nhơn thuộc Ấp Cầu Tre - xã Lợi Bình Nhơn Chuyển tải hạ thế

07/05/2025 13:00:00 07/05/2025 15:00:00 Một phần hẻm 278 Châu Thị Kim thuộc Kp Bình An 2 - phường 7 Chuyển tải hạ thế

07/05/2025 13:00:00 07/05/2025 17:00:00 Một phần hẻm 278 Châu Thị Kim thuộc Kp Bình An 2 - phường 7 Chuyển tải hạ thế

07/05/2025 13:00:00 07/05/2025 15:00:00 Một phần đường Nguyễn Cửu Vân, phường 4, tp Tân An, tỉnh Long An Chuyển tải hạ thế

07/05/2025 13:00:00 07/05/2025 15:00:00 Một phần Ấp 2, Ấp 1 xã Mỹ An huyện Thủ thừa Chuyển tải hạ thế

07/05/2025 13:30:00 07/05/2025 17:00:00 một phần đường tỉnh 833 xã Nhơn Thạnh Trung tp tân an Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/05/2025 15:00:00 07/05/2025 17:00:00 Một phần đường Hùng Vương nối dài thuộc Kp 7 - phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An Chuyển tải hạ thế

07/05/2025 15:00:00 07/05/2025 17:00:00 Một phần Ấp 2, Ấp 1 xã Mỹ An huyện Thủ thừa Chuyển tải hạ thế

08/05/2025 08:00:00 08/05/2025 17:00:00 Một phần ấp Ngãi Lợi A, ấp Cầu Tre ấp Bình An A, xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long An Chuyển tải hạ thế

08/05/2025 08:00:00 08/05/2025 10:00:00 Một phần đường Kênh 9 Cang thuộc xã Bình Tâm, Tp Tân An Chuyển tải hạ thế

08/05/2025 08:00:00 08/05/2025 11:00:00 Một phần đường Đường Trần Minh Châu Kp Nhơn Hòa 1, Nhơn Hòa 2 - Phường 5 Chuyển tải hạ thế

08/05/2025 10:00:00 08/05/2025 12:30:00 Khu phố An Thuận 2, phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Chuyển tải hạ thế

08/05/2025 10:00:00 08/05/2025 13:00:00 Một phần đường Nguyễn Văn Tiếp Kp Phú Nhơn, Bình Phú - Phường 5 Chuyển tải hạ thế

08/05/2025 13:20:00 08/05/2025 16:00:00 Một phần đường Trần Văn Ngà, Xã An Vĩnh Ngãi Chuyển tải hạ thế

08/05/2025 13:20:00 08/05/2025 16:00:00 Một phần Kp Thanh Xuân - phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An Chuyển tải hạ thế

08/05/2025 15:00:00 08/05/2025 17:00:00 Khu vực Hẻm 11 Nguyễn Minh Trường -thuộc Kp Bình Đông 4 - phường 3 Chuyển tải hạ thế

08/05/2025 15:00:00 08/05/2025 17:00:00 Một phần đường Lê Văn Kiệt thuộc Kp Bình Cư 3 - Phường 6 Chuyển tải hạ thế

10/05/2025 07:30:00 10/05/2025 17:15:00 Một phần xã bình tâm tp tân an và Nguyễn Thị Chữ, Phan Đông Sơ, Nguyễn Thị Lê thuộc Ấp 4, ấp Bình Nam, xã Bình Tâm, thành phố Tân An, tỉnh Long An Chuyển tải hạ thế

11/05/2025 06:00:00 11/05/2025 06:30:00 một phần phường 5; ấp 3 xã Hướng Thọ Phú tpta Bảo trì, sửa chữa lưới điện

11/05/2025 17:00:00 11/05/2025 17:30:00 Một phần phường 4, phường Tân Khánh, khánh hậu, xã lợi bình nhơn tpta tỉnh long an Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

