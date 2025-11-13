Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 13-16/11/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện 4 ngày cuối tuần

Lịch cúp điện Tây Ninh

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 13-16/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 13-16/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ 13-16/11/2025

Lịch cúp điện Tân Ninh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 13/11/2025 17:00:00 ngày 13/11/2025 Khu phố Ninh Thành, phường Bình Minh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 14/11/2025 17:00:00 ngày 14/11/2025 Khu phố Ninh Trung, phường Bình Minh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 15/11/2025 17:00:00 ngày 15/11/2025 Khu phố 21 phường Tân Ninh; khu phố Bình Trung, Giồng Tre, Kinh Tế, Đồng Cỏ Đỏ phường Bình Minh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 16/11/2025 11:30:00 ngày 16/11/2025 Khu phố 3, phường Tân Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Gò Dầu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 13/11/2025 17:00:00 ngày 13/11/2025 Ấp Chánh, xã Phước Thạnh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 13/11/2025 17:00:00 ngày 13/11/2025 Ấp Cẩm An, Cẩm Bình, xã Thạnh Đức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 14/11/2025 17:00:00 ngày 14/11/2025 Ấp 6, xã Truông Mít Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 14/11/2025 17:00:00 ngày 14/11/2025 Khu phố Phước Đức A, Phước Đức B phường Gia Lộc; ấp Phước An, Phước Bình B, Cây Da xã Phước Thạnh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 15/11/2025 17:00:00 ngày 15/11/2025 Khu phố Rạch Sơn, Thanh Hà, Cây Xoài, Xóm Mới 2, phường Gò Dầu Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 15/11/2025 17:00:00 ngày 15/11/2025 Khu phố Rạch Sơn, Cây Xoài, Xóm Đồng, phường Gò Dầu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Trảng Bàng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 13/11/2025 17:00:00 ngày 13/11/2025 Khu phố Lộc An, An Thới phường An Tịnh; Công ty TNHH MTV Nhất Trí Phát; Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phúc Thịnh Vượng; Công ty TNHH Thương mại cơ khí ISHIKAWA Việt Nam; DNTN Tâm Đức Tài Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 14/11/2025 17:00:00 ngày 14/11/2025 Ấp Sóc Lào xã Hưng Thuận; KH Chu Mạnh Hùng; DNTN Thép Thành Đạt; Doanh nghiệp tư nhân E-GREEN; CS Nước đá Nguyễn Thị Hồng Anh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 15/11/2025 17:00:00 ngày 15/11/2025 Khu phố Hoà Bình, Hoà Hưng phường Trảng Bàng; Công ty cổ phần KCN Thành Thành Công; Trường THCS An Hoà Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 16/11/2025 17:00:00 ngày 16/11/2025 Khu phố Hoà Lợi, An Lợi phường Trảng Bàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 15/11/2025 17:00:00 ngày 15/11/2025 Ấp Tân Thạnh, xã Tân Phú Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 15/11/2025 17:00:00 ngày 15/11/2025 Ấp 3, xã Tân Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 15/11/2025 17:00:00 ngày 15/11/2025 Ấp 2, xã Tân Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thái Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 15/11/2025 17:00:00 ngày 15/11/2025 Khách hàng: Chốt dân quân Bến Cừ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 15/11/2025 17:00:00 ngày 15/11/2025 Ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 13/11/2025 11:30:00 ngày 13/11/2025 Khách hàng: Chi nhánh Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 13/11/2025 11:30:00 ngày 13/11/2025 Khách hàng: Cơ sở hàn điện Phạm Công Thành Vũ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 13/11/2025 11:30:00 ngày 13/11/2025 Khách hàng: Công Ty TNHH MTV Hoa Gấm Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 13/11/2025 17:00:00 ngày 13/11/2025 Khách hàng: Cơ sở sản xuất nước đá Vũ Hải Đăng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 13/11/2025 17:00:00 ngày 13/11/2025 Khách hàng: Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 13/11/2025 17:00:00 ngày 13/11/2025 Khách hàng: Công ty TNHH Tuấn Ân Nguyên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 14/11/2025 11:30:00 ngày 14/11/2025 Khách hàng: Công ty TNHH Phân Bón Đất Phúc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 14/11/2025 11:30:00 ngày 14/11/2025 Khách hàng: Công Ty TNHH MTV Việt Phong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 14/11/2025 11:30:00 ngày 14/11/2025 Khách hàng: DNTN Tiến Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 14/11/2025 17:00:00 ngày 14/11/2025 Khách hàng: Cơ sở gạch Thành Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 14/11/2025 17:00:00 ngày 14/11/2025 Khách hàng: Công ty TNHH SX TM DV Minh Phú Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 15/11/2025 17:00:00 ngày 15/11/2025 Ấp Tua Hai, xã Châu Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 15/11/2025 11:30:00 ngày 15/11/2025 Ấp Nam Bến Sỏi, Bến Cừ, xã Ninh Điền Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 15/11/2025 11:30:00 ngày 15/11/2025 Ấp Tân Thạnh, xã Tân Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 15/11/2025 11:30:00 ngày 15/11/2025 Ấp 2, xã Tân Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 15/11/2025 11:30:00 ngày 15/11/2025 Ấp 3, xã Tân Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 15/11/2025 11:30:00 ngày 15/11/2025 Khách hàng: Trường THPT Hoàng Văn Thụ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 15/11/2025 11:30:00 ngày 15/11/2025 Khách hàng: Trường THCS Hà Huy Tập Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 15/11/2025 11:30:00 ngày 15/11/2025 Khách hàng: Trường Trung Học Cơ Sở Trần Hưng Đạo Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 15/11/2025 17:00:00 ngày 15/11/2025 Khách hàng: Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 15/11/2025 17:00:00 ngày 15/11/2025 Khách hàng: Ngô Thị Hậu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 15/11/2025 17:00:00 ngày 15/11/2025 Khách hàng: DNTN Anh Điệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 15/11/2025 17:00:00 ngày 15/11/2025 Khách hàng: Trường Tiểu Học Quang Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Dương Minh Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 13/11/2025 17:00:00 ngày 13/11/2025 Khu phố Bình Linh, phường Ninh Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 13/11/2025 17:00:00 ngày 13/11/2025 Ấp Thuận Bình, xã Truông Mít Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 13/11/2025 17:00:00 ngày 13/11/2025 Ấp Thuận An, xã Truông Mít Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 13/11/2025 17:00:00 ngày 13/11/2025 Ấp Thuận Tân, xã Truông Mít Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 13/11/2025 17:00:00 ngày 13/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng: Hàn điện Ông Gan Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 14/11/2025 17:00:00 ngày 14/11/2025 Ấp Phước Hòa, Phước Lợi 1, xã Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 14/11/2025 09:30:00 ngày 14/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng: Hàn tiện Huỳnh Chí Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 14/11/2025 17:00:00 ngày 14/11/2025 Khu phố Ninh Thuận, Ninh Hiệp, phường Ninh Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 14/11/2025 17:00:00 ngày 14/11/2025 Khu phố Ninh Hưng 1, phường Ninh Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 14/11/2025 10:00:00 ngày 14/11/2025 Khu phố Ninh Hưng 1, phường Ninh Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 14/11/2025 17:00:00 ngày 14/11/2025 Khu phố Ninh Hưng 2, phường Ninh Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 14/11/2025 11:30:00 ngày 14/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng: DNTN Bảo Ngọc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 14/11/2025 11:30:00 ngày 14/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ tưới tiêu Nguyễn Thị Trung Trinh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 14/11/2025 14:30:00 ngày 14/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ kinh doanh Đặng Công Dương Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 14/11/2025 14:30:00 ngày 14/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng: Nguyễn Dương Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 14/11/2025 16:00:00 ngày 14/11/2025 Ấp Phước Bình, xã Lộc Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 14/11/2025 17:00:00 ngày 14/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng: Cơ sở gạch không nung Đức Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 15/11/2025 17:00:00 ngày 15/11/2025 Ấp Tân Định 1, Tân Định 2, xã Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 15/11/2025 17:00:00 ngày 15/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng: Đèn đường Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 15/11/2025 17:00:00 ngày 15/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng: Bưu điện Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 15/11/2025 17:00:00 ngày 15/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng: Ngân hàng Nông Nghiệp Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 15/11/2025 17:00:00 ngày 15/11/2025 Ấp 1, ấp 2, xã Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 15/11/2025 17:00:00 ngày 15/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng: Chi cục thuế Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 15/11/2025 09:30:00 ngày 15/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng: Tưới tiêu Triệu Thị Lệ Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 15/11/2025 10:30:00 ngày 15/11/2025 Ấp Tân Định 2, xã Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 15/11/2025 11:30:00 ngày 15/11/2025 Ấp Phước Bình 2, xã Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 15/11/2025 14:30:00 ngày 15/11/2025 Ấp Phước Long 1, xã Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 15/11/2025 15:00:00 ngày 15/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng: Bưu điện Hồ Nước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Biên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 13/11/2025 17:00:00 ngày 13/11/2025 Ấp Tân Đông 1, Tân Đông 2, xã Tân Lập Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 14/11/2025 17:00:00 ngày 14/11/2025 Ấp Tân Nam, xã Tân Biên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 15/11/2025 17:00:00 ngày 15/11/2025 Ấp Trà Hiệp, xã Trà Vong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòa Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 15/11/2025 17:00:00 ngày 15/11/2025 Khu phố Năm Trại, phường Long Hoa Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bến Cầu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 13/11/2025 17:00:00 ngày 13/11/2025 Ấp Cao Su, xã Long Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 15/11/2025 11:30:00 ngày 15/11/2025 Ấp Bàu Tép, xã Bến Cầu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 15/11/2025 17:00:00 ngày 15/11/2025 Ấp Bàu Tép, xã Bến Cầu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 16/11/2025 18:00:00 ngày 16/11/2025 Ấp Bảo, xóm Khách, Long Tân, Cao Su, Long Thịnh, Long Phi, Ngã Tắc, Long An, Long Hưng (xã Long Thuận); Ấp Phước Đông, Long Bình, Phước Trung, Phước Tây (xã Long Chữ); Ấp Xóm Lò, Rừng Dầu, Tân Lập (xã Bến Cầu); Ấp Gò Nổi (xã Ninh Điền) Bảo trì, sửa chữa lưới điện