Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 13-16/11/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện 4 ngày cuối tuần
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Tây Ninh
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 13-16/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 13-16/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ 13-16/11/2025
Lịch cúp điện Tân Ninh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
Khu phố Ninh Thành, phường Bình Minh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 14/11/2025
17:00:00 ngày 14/11/2025
Khu phố Ninh Trung, phường Bình Minh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 15/11/2025
17:00:00 ngày 15/11/2025
Khu phố 21 phường Tân Ninh; khu phố Bình Trung, Giồng Tre, Kinh Tế, Đồng Cỏ Đỏ phường Bình Minh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 16/11/2025
11:30:00 ngày 16/11/2025
Khu phố 3, phường Tân Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Gò Dầu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
Ấp Chánh, xã Phước Thạnh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
Ấp Cẩm An, Cẩm Bình, xã Thạnh Đức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 14/11/2025
17:00:00 ngày 14/11/2025
Ấp 6, xã Truông Mít
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 14/11/2025
17:00:00 ngày 14/11/2025
Khu phố Phước Đức A, Phước Đức B phường Gia Lộc; ấp Phước An, Phước Bình B, Cây Da xã Phước Thạnh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 15/11/2025
17:00:00 ngày 15/11/2025
Khu phố Rạch Sơn, Thanh Hà, Cây Xoài, Xóm Mới 2, phường Gò Dầu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 15/11/2025
17:00:00 ngày 15/11/2025
Khu phố Rạch Sơn, Cây Xoài, Xóm Đồng, phường Gò Dầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trảng Bàng
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
Khu phố Lộc An, An Thới phường An Tịnh; Công ty TNHH MTV Nhất Trí Phát; Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phúc Thịnh Vượng; Công ty TNHH Thương mại cơ khí ISHIKAWA Việt Nam; DNTN Tâm Đức Tài
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 14/11/2025
17:00:00 ngày 14/11/2025
Ấp Sóc Lào xã Hưng Thuận; KH Chu Mạnh Hùng; DNTN Thép Thành Đạt; Doanh nghiệp tư nhân E-GREEN; CS Nước đá Nguyễn Thị Hồng Anh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 15/11/2025
17:00:00 ngày 15/11/2025
Khu phố Hoà Bình, Hoà Hưng phường Trảng Bàng; Công ty cổ phần KCN Thành Thành Công; Trường THCS An Hoà
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 16/11/2025
17:00:00 ngày 16/11/2025
Khu phố Hoà Lợi, An Lợi phường Trảng Bàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Châu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 15/11/2025
17:00:00 ngày 15/11/2025
Ấp Tân Thạnh, xã Tân Phú
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 15/11/2025
17:00:00 ngày 15/11/2025
Ấp 3, xã Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 15/11/2025
17:00:00 ngày 15/11/2025
Ấp 2, xã Tân Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thái Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 15/11/2025
17:00:00 ngày 15/11/2025
Khách hàng: Chốt dân quân Bến Cừ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 15/11/2025
17:00:00 ngày 15/11/2025
Ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 13/11/2025
11:30:00 ngày 13/11/2025
Khách hàng: Chi nhánh Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 13/11/2025
11:30:00 ngày 13/11/2025
Khách hàng: Cơ sở hàn điện Phạm Công Thành Vũ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 13/11/2025
11:30:00 ngày 13/11/2025
Khách hàng: Công Ty TNHH MTV Hoa Gấm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
Khách hàng: Cơ sở sản xuất nước đá Vũ Hải Đăng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
Khách hàng: Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
Khách hàng: Công ty TNHH Tuấn Ân Nguyên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 14/11/2025
11:30:00 ngày 14/11/2025
Khách hàng: Công ty TNHH Phân Bón Đất Phúc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 14/11/2025
11:30:00 ngày 14/11/2025
Khách hàng: Công Ty TNHH MTV Việt Phong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 14/11/2025
11:30:00 ngày 14/11/2025
Khách hàng: DNTN Tiến Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 14/11/2025
17:00:00 ngày 14/11/2025
Khách hàng: Cơ sở gạch Thành Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 14/11/2025
17:00:00 ngày 14/11/2025
Khách hàng: Công ty TNHH SX TM DV Minh Phú Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 15/11/2025
17:00:00 ngày 15/11/2025
Ấp Tua Hai, xã Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 15/11/2025
11:30:00 ngày 15/11/2025
Ấp Nam Bến Sỏi, Bến Cừ, xã Ninh Điền
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 15/11/2025
11:30:00 ngày 15/11/2025
Ấp Tân Thạnh, xã Tân Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 15/11/2025
11:30:00 ngày 15/11/2025
Ấp 2, xã Tân Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 15/11/2025
11:30:00 ngày 15/11/2025
Ấp 3, xã Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 15/11/2025
11:30:00 ngày 15/11/2025
Khách hàng: Trường THPT Hoàng Văn Thụ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 15/11/2025
11:30:00 ngày 15/11/2025
Khách hàng: Trường THCS Hà Huy Tập
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 15/11/2025
11:30:00 ngày 15/11/2025
Khách hàng: Trường Trung Học Cơ Sở Trần Hưng Đạo
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 15/11/2025
17:00:00 ngày 15/11/2025
Khách hàng: Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 15/11/2025
17:00:00 ngày 15/11/2025
Khách hàng: Ngô Thị Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 15/11/2025
17:00:00 ngày 15/11/2025
Khách hàng: DNTN Anh Điệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 15/11/2025
17:00:00 ngày 15/11/2025
Khách hàng: Trường Tiểu Học Quang Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Dương Minh Châu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
Khu phố Bình Linh, phường Ninh Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
Ấp Thuận Bình, xã Truông Mít
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
Ấp Thuận An, xã Truông Mít
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
Ấp Thuận Tân, xã Truông Mít
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng: Hàn điện Ông Gan
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 14/11/2025
17:00:00 ngày 14/11/2025
Ấp Phước Hòa, Phước Lợi 1, xã Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 14/11/2025
09:30:00 ngày 14/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng: Hàn tiện Huỳnh Chí Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 14/11/2025
17:00:00 ngày 14/11/2025
Khu phố Ninh Thuận, Ninh Hiệp, phường Ninh Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 14/11/2025
17:00:00 ngày 14/11/2025
Khu phố Ninh Hưng 1, phường Ninh Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 14/11/2025
10:00:00 ngày 14/11/2025
Khu phố Ninh Hưng 1, phường Ninh Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 14/11/2025
17:00:00 ngày 14/11/2025
Khu phố Ninh Hưng 2, phường Ninh Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 14/11/2025
11:30:00 ngày 14/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng: DNTN Bảo Ngọc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 14/11/2025
11:30:00 ngày 14/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ tưới tiêu Nguyễn Thị Trung Trinh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 14/11/2025
14:30:00 ngày 14/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ kinh doanh Đặng Công Dương
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 14/11/2025
14:30:00 ngày 14/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng: Nguyễn Dương Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 14/11/2025
16:00:00 ngày 14/11/2025
Ấp Phước Bình, xã Lộc Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 14/11/2025
17:00:00 ngày 14/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng: Cơ sở gạch không nung Đức Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 15/11/2025
17:00:00 ngày 15/11/2025
Ấp Tân Định 1, Tân Định 2, xã Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 15/11/2025
17:00:00 ngày 15/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng: Đèn đường
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 15/11/2025
17:00:00 ngày 15/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng: Bưu điện Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 15/11/2025
17:00:00 ngày 15/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng: Ngân hàng Nông Nghiệp Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 15/11/2025
17:00:00 ngày 15/11/2025
Ấp 1, ấp 2, xã Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 15/11/2025
17:00:00 ngày 15/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng: Chi cục thuế Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 15/11/2025
09:30:00 ngày 15/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng: Tưới tiêu Triệu Thị Lệ Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 15/11/2025
10:30:00 ngày 15/11/2025
Ấp Tân Định 2, xã Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 15/11/2025
11:30:00 ngày 15/11/2025
Ấp Phước Bình 2, xã Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 15/11/2025
14:30:00 ngày 15/11/2025
Ấp Phước Long 1, xã Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 15/11/2025
15:00:00 ngày 15/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng: Bưu điện Hồ Nước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Biên
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
Ấp Tân Đông 1, Tân Đông 2, xã Tân Lập
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 14/11/2025
17:00:00 ngày 14/11/2025
Ấp Tân Nam, xã Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 15/11/2025
17:00:00 ngày 15/11/2025
Ấp Trà Hiệp, xã Trà Vong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hòa Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 15/11/2025
17:00:00 ngày 15/11/2025
Khu phố Năm Trại, phường Long Hoa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Bến Cầu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
Ấp Cao Su, xã Long Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 15/11/2025
11:30:00 ngày 15/11/2025
Ấp Bàu Tép, xã Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 15/11/2025
17:00:00 ngày 15/11/2025
Ấp Bàu Tép, xã Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 16/11/2025
18:00:00 ngày 16/11/2025
Ấp Bảo, xóm Khách, Long Tân, Cao Su, Long Thịnh, Long Phi, Ngã Tắc, Long An, Long Hưng (xã Long Thuận); Ấp Phước Đông, Long Bình, Phước Trung, Phước Tây (xã Long Chữ); Ấp Xóm Lò, Rừng Dầu, Tân Lập (xã Bến Cầu); Ấp Gò Nổi (xã Ninh Điền)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
