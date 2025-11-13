Mới nhất
Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 13-16/11/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện 4 ngày cuối tuần

Thứ năm, 08:31 13/11/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 13-16/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 13-16/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 13-16/11/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện 4 ngày cuối tuần - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ 13-16/11/2025

Lịch cúp điện Tân Ninh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

Khu phố Ninh Thành, phường Bình Minh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 14/11/2025

17:00:00 ngày 14/11/2025

Khu phố Ninh Trung, phường Bình Minh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 15/11/2025

17:00:00 ngày 15/11/2025

Khu phố 21 phường Tân Ninh; khu phố Bình Trung, Giồng Tre, Kinh Tế, Đồng Cỏ Đỏ phường Bình Minh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 16/11/2025

11:30:00 ngày 16/11/2025

Khu phố 3, phường Tân Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Gò Dầu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

Ấp Chánh, xã Phước Thạnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

Ấp Cẩm An, Cẩm Bình, xã Thạnh Đức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 14/11/2025

17:00:00 ngày 14/11/2025

Ấp 6, xã Truông Mít

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 14/11/2025

17:00:00 ngày 14/11/2025

Khu phố Phước Đức A, Phước Đức B phường Gia Lộc; ấp Phước An, Phước Bình B, Cây Da xã Phước Thạnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 15/11/2025

17:00:00 ngày 15/11/2025

Khu phố Rạch Sơn, Thanh Hà, Cây Xoài, Xóm Mới 2, phường Gò Dầu

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 15/11/2025

17:00:00 ngày 15/11/2025

Khu phố Rạch Sơn, Cây Xoài, Xóm Đồng, phường Gò Dầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Trảng Bàng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

Khu phố Lộc An, An Thới phường An Tịnh; Công ty TNHH MTV Nhất Trí Phát; Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phúc Thịnh Vượng; Công ty TNHH Thương mại cơ khí ISHIKAWA Việt Nam; DNTN Tâm Đức Tài

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 14/11/2025

17:00:00 ngày 14/11/2025

Ấp Sóc Lào xã Hưng Thuận; KH Chu Mạnh Hùng; DNTN Thép Thành Đạt; Doanh nghiệp tư nhân E-GREEN; CS Nước đá Nguyễn Thị Hồng Anh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 15/11/2025

17:00:00 ngày 15/11/2025

Khu phố Hoà Bình, Hoà Hưng phường Trảng Bàng; Công ty cổ phần KCN Thành Thành Công; Trường THCS An Hoà

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 16/11/2025

17:00:00 ngày 16/11/2025

Khu phố Hoà Lợi, An Lợi phường Trảng Bàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 15/11/2025

17:00:00 ngày 15/11/2025

Ấp Tân Thạnh, xã Tân Phú

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 15/11/2025

17:00:00 ngày 15/11/2025

Ấp 3, xã Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 15/11/2025

17:00:00 ngày 15/11/2025

Ấp 2, xã Tân Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thái Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 15/11/2025

17:00:00 ngày 15/11/2025

Khách hàng: Chốt dân quân Bến Cừ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 15/11/2025

17:00:00 ngày 15/11/2025

Ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 13/11/2025

11:30:00 ngày 13/11/2025

Khách hàng: Chi nhánh Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 13/11/2025

11:30:00 ngày 13/11/2025

Khách hàng: Cơ sở hàn điện Phạm Công Thành Vũ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 13/11/2025

11:30:00 ngày 13/11/2025

Khách hàng: Công Ty TNHH MTV Hoa Gấm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

Khách hàng: Cơ sở sản xuất nước đá Vũ Hải Đăng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

Khách hàng: Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

Khách hàng: Công ty TNHH Tuấn Ân Nguyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 14/11/2025

11:30:00 ngày 14/11/2025

Khách hàng: Công ty TNHH Phân Bón Đất Phúc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 14/11/2025

11:30:00 ngày 14/11/2025

Khách hàng: Công Ty TNHH MTV Việt Phong

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 14/11/2025

11:30:00 ngày 14/11/2025

Khách hàng: DNTN Tiến Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 14/11/2025

17:00:00 ngày 14/11/2025

Khách hàng: Cơ sở gạch Thành Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 14/11/2025

17:00:00 ngày 14/11/2025

Khách hàng: Công ty TNHH SX TM DV Minh Phú Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 15/11/2025

17:00:00 ngày 15/11/2025

Ấp Tua Hai, xã Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 15/11/2025

11:30:00 ngày 15/11/2025

Ấp Nam Bến Sỏi, Bến Cừ, xã Ninh Điền

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 15/11/2025

11:30:00 ngày 15/11/2025

Ấp Tân Thạnh, xã Tân Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 15/11/2025

11:30:00 ngày 15/11/2025

Ấp 2, xã Tân Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 15/11/2025

11:30:00 ngày 15/11/2025

Ấp 3, xã Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 15/11/2025

11:30:00 ngày 15/11/2025

Khách hàng: Trường THPT Hoàng Văn Thụ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 15/11/2025

11:30:00 ngày 15/11/2025

Khách hàng: Trường THCS Hà Huy Tập

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 15/11/2025

11:30:00 ngày 15/11/2025

Khách hàng: Trường Trung Học Cơ Sở Trần Hưng Đạo

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 15/11/2025

17:00:00 ngày 15/11/2025

Khách hàng: Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 15/11/2025

17:00:00 ngày 15/11/2025

Khách hàng: Ngô Thị Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 15/11/2025

17:00:00 ngày 15/11/2025

Khách hàng: DNTN Anh Điệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 15/11/2025

17:00:00 ngày 15/11/2025

Khách hàng: Trường Tiểu Học Quang Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Dương Minh Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

Khu phố Bình Linh, phường Ninh Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

Ấp Thuận Bình, xã Truông Mít

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

Ấp Thuận An, xã Truông Mít

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

Ấp Thuận Tân, xã Truông Mít

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng: Hàn điện Ông Gan

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 14/11/2025

17:00:00 ngày 14/11/2025

Ấp Phước Hòa, Phước Lợi 1, xã Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 14/11/2025

09:30:00 ngày 14/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng: Hàn tiện Huỳnh Chí Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 14/11/2025

17:00:00 ngày 14/11/2025

Khu phố Ninh Thuận, Ninh Hiệp, phường Ninh Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 14/11/2025

17:00:00 ngày 14/11/2025

Khu phố Ninh Hưng 1, phường Ninh Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 14/11/2025

10:00:00 ngày 14/11/2025

Khu phố Ninh Hưng 1, phường Ninh Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 14/11/2025

17:00:00 ngày 14/11/2025

Khu phố Ninh Hưng 2, phường Ninh Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 14/11/2025

11:30:00 ngày 14/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng: DNTN Bảo Ngọc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 14/11/2025

11:30:00 ngày 14/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ tưới tiêu Nguyễn Thị Trung Trinh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 14/11/2025

14:30:00 ngày 14/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ kinh doanh Đặng Công Dương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 14/11/2025

14:30:00 ngày 14/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng: Nguyễn Dương Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 14/11/2025

16:00:00 ngày 14/11/2025

Ấp Phước Bình, xã Lộc Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 14/11/2025

17:00:00 ngày 14/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng: Cơ sở gạch không nung Đức Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 15/11/2025

17:00:00 ngày 15/11/2025

Ấp Tân Định 1, Tân Định 2, xã Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 15/11/2025

17:00:00 ngày 15/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng: Đèn đường

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 15/11/2025

17:00:00 ngày 15/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng: Bưu điện Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 15/11/2025

17:00:00 ngày 15/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng: Ngân hàng Nông Nghiệp Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 15/11/2025

17:00:00 ngày 15/11/2025

Ấp 1, ấp 2, xã Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 15/11/2025

17:00:00 ngày 15/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng: Chi cục thuế Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 15/11/2025

09:30:00 ngày 15/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng: Tưới tiêu Triệu Thị Lệ Xuân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 15/11/2025

10:30:00 ngày 15/11/2025

Ấp Tân Định 2, xã Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 15/11/2025

11:30:00 ngày 15/11/2025

Ấp Phước Bình 2, xã Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 15/11/2025

14:30:00 ngày 15/11/2025

Ấp Phước Long 1, xã Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 15/11/2025

15:00:00 ngày 15/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng: Bưu điện Hồ Nước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Biên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

Ấp Tân Đông 1, Tân Đông 2, xã Tân Lập

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 14/11/2025

17:00:00 ngày 14/11/2025

Ấp Tân Nam, xã Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 15/11/2025

17:00:00 ngày 15/11/2025

Ấp Trà Hiệp, xã Trà Vong

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòa Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 15/11/2025

17:00:00 ngày 15/11/2025

Khu phố Năm Trại, phường Long Hoa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bến Cầu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

Ấp Cao Su, xã Long Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 15/11/2025

11:30:00 ngày 15/11/2025

Ấp Bàu Tép, xã Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 15/11/2025

17:00:00 ngày 15/11/2025

Ấp Bàu Tép, xã Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 16/11/2025

18:00:00 ngày 16/11/2025

Ấp Bảo, xóm Khách, Long Tân, Cao Su, Long Thịnh, Long Phi, Ngã Tắc, Long An, Long Hưng (xã Long Thuận); Ấp Phước Đông, Long Bình, Phước Trung, Phước Tây (xã Long Chữ); Ấp Xóm Lò, Rừng Dầu, Tân Lập (xã Bến Cầu); Ấp Gò Nổi (xã Ninh Điền)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Tin liên quan

