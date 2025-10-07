Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 7-12/10/2025: Nhiều khách khàng không có điện để dùng

Lịch cúp điện Long An cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 7-12/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 7-12/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Long An cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 7-12/10/2025

Lịch cúp điện Tân An

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 07/10/2025 11:45:00 ngày 07/10/2025 Một phần đường Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Công Trung, phường Long An, tỉnh Tây Ninh Chuyển tải hạ thế 07:30:00 ngày 08/10/2025 11:30:00 ngày 08/10/2025 Một phần Ấp 3, phường Long An, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 08/10/2025 17:00:00 ngày 08/10/2025 Một phần Ấp 1, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 11/10/2025 17:00:00 ngày 11/10/2025 Trường Chính Trị tỉnh Tây Ninh, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 11/10/2025 11:30:00 ngày 11/10/2025 Công ty TNHH CP Hóa Chất Nhựa, phường Long An, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 11/10/2025 17:00:00 ngày 11/10/2025 KDC Lợi Bình Nhơn, một phần Ấp Ngãi Lợi A, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh Chuyển tải hạ thế

Lịch cúp điện Thủ Thừa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:15:00 ngày 11/10/2025 11:30:00 ngày 11/10/2025 Một phần phường Long An, một phần Ấp Bình Cang 1, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 11/10/2025 16:00:00 ngày 11/10/2025 Toàn bộ CDC Long Thạnh, ấp 3, ấp 4 xã Tân Long, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 12/10/2025 16:00:00 ngày 12/10/2025 Một phần ấp 3 Nhà Thương, ấp 2, ấp 4A, ấp 5A xã Thủ Thừa; một phần xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đức Hòa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 15:00:00 ngày 07/10/2025 16:00:00 ngày 07/10/2025 Công ty Nga Phụng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 07/10/2025 09:10:00 ngày 07/10/2025 Công ty Việt Hà Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:20:00 ngày 07/10/2025 09:50:00 ngày 07/10/2025 Công ty Futai Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 07/10/2025 10:40:00 ngày 07/10/2025 Công ty Tiến Phát Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 07/10/2025 11:40:00 ngày 07/10/2025 Công ty FKK Việt Nam Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 07/10/2025 13:40:00 ngày 07/10/2025 Công ty TNHH Bright Advance Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 ngày 07/10/2025 14:40:00 ngày 07/10/2025 Công ty Vạn Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 ngày 07/10/2025 14:40:00 ngày 07/10/2025 Công ty Trương Thái Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 07/10/2025 16:00:00 ngày 07/10/2025 Công ty Unitek Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 07/10/2025 17:00:00 ngày 07/10/2025 Ấp Giồng Ngang, xã Hòa Khánh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:10:00 ngày 08/10/2025 11:30:00 ngày 08/10/2025 Công ty Oravi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:10:00 ngày 08/10/2025 15:10:00 ngày 08/10/2025 Công ty Hoàn Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 08/10/2025 10:00:00 ngày 08/10/2025 Hộ kinh doanh Trần Đình Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 08/10/2025 11:30:00 ngày 08/10/2025 Công ty Hòa Thăng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 08/10/2025 16:00:00 ngày 08/10/2025 Công ty Nam An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 08/10/2025 17:00:00 ngày 08/10/2025 Ấp Giồng Lớn, xã Mỹ Hạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 09/10/2025 09:10:00 ngày 09/10/2025 Công ty Hồ Ngọc Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:20:00 ngày 09/10/2025 09:50:00 ngày 09/10/2025 Công ty Đại Toàn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 09/10/2025 10:40:00 ngày 09/10/2025 Công ty Việt Sáng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 09/10/2025 11:40:00 ngày 09/10/2025 Công ty Cầu Vồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 09/10/2025 13:40:00 ngày 09/10/2025 Công ty TNHH Protex Global Việt Nam Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 ngày 09/10/2025 14:40:00 ngày 09/10/2025 Công ty Tín Thảo Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 09/10/2025 15:40:00 ngày 09/10/2025 Công ty TNHH Pan Globe Enterprise Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:50:00 ngày 09/10/2025 16:30:00 ngày 09/10/2025 Cơ sở Ngô Sen Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 09/10/2025 11:30:00 ngày 09/10/2025 Cơ sở Nguyễn Cao Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 09/10/2025 16:00:00 ngày 09/10/2025 Công ty Hoàng Minh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 09/10/2025 17:00:00 ngày 09/10/2025 Ấp 1B, xã Đức Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:10:00 ngày 10/10/2025 11:40:00 ngày 10/10/2025 Cơ sở Tân Lập Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 10/10/2025 15:00:00 ngày 10/10/2025 Công ty TNHH Cà Phê Organic Sài Gòn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 10/10/2025 10:00:00 ngày 10/10/2025 Công ty Đại Vĩnh Tiến Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 10/10/2025 11:30:00 ngày 10/10/2025 Công ty Amer Việt Nam Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 10/10/2025 16:00:00 ngày 10/10/2025 Hộ kinh doanh Giang Dũng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 10/10/2025 17:00:00 ngày 10/10/2025 Ấp Xuân Khánh, xã Hòa Khánh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 11/10/2025 09:10:00 ngày 11/10/2025 Công ty Biotech Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:20:00 ngày 11/10/2025 09:50:00 ngày 11/10/2025 Công ty TDH Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 11/10/2025 10:40:00 ngày 11/10/2025 Hộ kinh doanh Phạm Thanh Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 11/10/2025 11:40:00 ngày 11/10/2025 Công ty Màn Nông Nghiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 11/10/2025 13:40:00 ngày 11/10/2025 Công ty Thuận Thiên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 ngày 11/10/2025 14:40:00 ngày 11/10/2025 Công ty Bảo An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 11/10/2025 15:40:00 ngày 11/10/2025 Công ty Ri Je Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 11/10/2025 11:30:00 ngày 11/10/2025 Ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 11/10/2025 11:30:00 ngày 11/10/2025 Trạm 19/14 Tư Chơ, Ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 11/10/2025 17:00:00 ngày 11/10/2025 Trạm 165 Tân Mỹ, Ấp Chánh, xã Hậu Nghĩa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 11/10/2025 17:00:00 ngày 11/10/2025 Trạm 157/1 Tân Mỹ, Ấp Chánh, xã Hậu Nghĩa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cần Giuộc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 07/10/2025 11:30:00 ngày 07/10/2025 Nhánh rẽ Hai Bé (đường Trang Văn Học), ấp Phước Hưng 2, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 07/10/2025 15:00:00 ngày 07/10/2025 Trạm T156A/1 Chợ Trạm Mũi Tàu, ấp Thuận Bắc (x. Mỹ Lộc) & ấp Long An 3 (x. Phước Vĩnh Tây), tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 07/10/2025 15:00:00 ngày 07/10/2025 Trạm T159 Cầu Mồng Gà, ấp Thuận Bắc (x. Mỹ Lộc) & ấp Long An 3 (x. Phước Vĩnh Tây), tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 07/10/2025 15:00:00 ngày 07/10/2025 Trạm T4/1 Thuận Bắc Thuận Tây, ấp Thuận Bắc, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 07/10/2025 15:00:00 ngày 07/10/2025 Trạm T170 Kế Mỹ, ấp Kế Mỹ, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 07/10/2025 15:00:00 ngày 07/10/2025 Trạm T175/1 Chợ Trạm Mũi Tàu, ấp Hòa Thuận 2 (x. Cần Giuộc) & ấp Kế Mỹ (x. Mỹ Lộc), tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 07/10/2025 15:00:00 ngày 07/10/2025 Trạm T4 Kế Mỹ, ấp Kế Mỹ, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 07/10/2025 15:00:00 ngày 07/10/2025 Trạm T182 Chợ Trạm Mũi Tàu, ấp Hòa Thuận 2 (x. Cần Giuộc) & ấp Kế Mỹ (x. Mỹ Lộc), tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 07/10/2025 15:00:00 ngày 07/10/2025 Trạm T187/1 Chợ Trạm Mũi Tàu, ấp Hòa Thuận 2 (x. Cần Giuộc) & ấp Kế Mỹ (x. Mỹ Lộc), tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 07/10/2025 15:00:00 ngày 07/10/2025 Trạm T191 Trường Bình, ấp Hòa Thuận 2 (x. Cần Giuộc) & ấp Kế Mỹ (x. Mỹ Lộc), tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:00:00 ngày 07/10/2025 15:00:00 ngày 07/10/2025 Trạm T4 Long Hưng (đường Bờ Chùa – KCN Hải Sơn), ấp Long Hưng, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:10:00 ngày 07/10/2025 17:00:00 ngày 07/10/2025 Trạm T9 Long Hưng (đường Bờ Chùa – KCN Hải Sơn), ấp Long Hưng, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 08/10/2025 11:30:00 ngày 08/10/2025 Trạm T64 Long Hậu (đầu đường Chùa Long Phú), Ấp Long Hậu 4, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh Chuyển tải hạ thế 08:00:00 ngày 08/10/2025 15:00:00 ngày 08/10/2025 Trạm T7A/2A Đê Trường Long, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 08/10/2025 15:00:00 ngày 08/10/2025 Trạm T7B/3 Đê Trường Long, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 08/10/2025 15:00:00 ngày 08/10/2025 Trạm T11E Giày Da, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 08/10/2025 15:00:00 ngày 08/10/2025 Trạm Vĩnh Phúc, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 08/10/2025 15:00:00 ngày 08/10/2025 Trạm T5/1 Vùng Hạ, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 08/10/2025 15:00:00 ngày 08/10/2025 Trạm Giày Da, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 08/10/2025 15:00:00 ngày 08/10/2025 Trạm T5 Đê Trường Long, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30:00 ngày 08/10/2025 17:00:00 ngày 08/10/2025 Trạm T66 Long Hậu (Trường Tiểu học Long Hậu cũ), Ấp Long Hậu 4, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh Chuyển tải hạ thế 07:30:00 ngày 10/10/2025 11:30:00 ngày 10/10/2025 Nhánh rẽ Long Hưng 2 (đường ấp văn hóa Long Hưng), ấp Long Hưng, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 10/10/2025 17:00:00 ngày 10/10/2025 Trạm T18 Trường Học (đường Trường Học), ấp Phú Ân, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh Chuyển tải hạ thế 08:00:00 ngày 11/10/2025 15:00:00 ngày 11/10/2025 Trạm T219/1 Mũi Tàu, ấp Hòa Thuận 2, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 11/10/2025 15:00:00 ngày 11/10/2025 Trạm T221 Mũi Tàu, ấp Hòa Thuận 1-2, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 11/10/2025 15:00:00 ngày 11/10/2025 Trạm T77A Cầu Ngang Mũi Tàu, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 11/10/2025 15:00:00 ngày 11/10/2025 Trạm T6B Thủy Sản, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 11/10/2025 15:00:00 ngày 11/10/2025 Trạm T6B Mũi Tàu, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 11/10/2025 15:00:00 ngày 11/10/2025 Trạm T1 Thủy Sản, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 05:30:00 ngày 12/10/2025 06:00:00 ngày 12/10/2025 Nhánh rẽ Vùng Hạ – Long Hậu – Phước Lại, khu vực Cầu Cần Giuộc Mới – THPT Nguyễn Thị Một – Nguyễn Thị Bảy, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 ngày 12/10/2025 18:00:00 ngày 12/10/2025 Tuyến 471 Tân Tập, ấp Vĩnh Hòa – Tân Quí, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 ngày 12/10/2025 18:00:00 ngày 12/10/2025 Tuyến 473 Tân Tập, ấp Tân Đại – Tân Thành – Tân Hòa – Vĩnh Hòa, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 ngày 12/10/2025 18:00:00 ngày 12/10/2025 Tuyến 475 Tân Tập, ấp Tân Đông – Tân Hòa – Vĩnh Hòa – Đông An – Đông Bình – Thạnh Trung, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 ngày 12/10/2025 18:00:00 ngày 12/10/2025 Tuyến 477 Tân Tập, ấp Tây Phú – Chánh Nhứt – Chánh Nhì – Phú Thạnh, xã Phước Vĩnh Tây & Tân Tập, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 ngày 12/10/2025 18:00:00 ngày 12/10/2025 Tuyến 479 Tân Tập, ấp Trung – Bắc – Nam – Tây – Tân Quang 1-2, xã Tân Tập; ấp 1-3 xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 18:00:00 ngày 12/10/2025 18:30:00 ngày 12/10/2025 Nhánh rẽ Vùng Hạ – Long Hậu – Phước Lại, khu vực Cầu Cần Giuộc Mới – THPT Nguyễn Thị Một – Nguyễn Thị Bảy, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Kiến Tường

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Bến Lức

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:30 ngày 07/10/2025 09:30 ngày 07/10/2025 Trạm 37,5kVA T17 Ấp 6 Lương Hòa – một phần ấp 6A xã Lương Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00 ngày 07/10/2025 11:00 ngày 07/10/2025 Trạm 37,5kVA T2 Ấp 5B Kênh Xáng Nhỏ – một phần ấp 5B Lương Bình xã Thạnh Lợi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 ngày 07/10/2025 14:00 ngày 07/10/2025 Trạm 25kVA T4 ấp 8,9 Lương Hòa 4 – một phần ấp 8 xã Lương Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30 ngày 07/10/2025 15:30 ngày 07/10/2025 Trạm 50kVA T128/1 Thạnh Hòa – một phần ấp 2 Thạnh Hòa xã Thạnh Lợi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:00 ngày 07/10/2025 17:00 ngày 07/10/2025 Trạm 50kVA T225A Thạnh Lợi – một phần ấp 4 Thạnh Lợi xã Thạnh Lợi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 ngày 07/10/2025 08:30 ngày 07/10/2025 Trạm T20B/1 ấp 5,6 An Thạnh – một phần ấp 5 An Thạnh xã Bến Lức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00 ngày 07/10/2025 09:30 ngày 07/10/2025 Trạm T17A ấp 5,6 An Thạnh – một phần ấp 5 An Thạnh xã Bến Lức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00 ngày 07/10/2025 10:30 ngày 07/10/2025 Trạm T173B Kênh Xáng Lớn – một phần ấp 5 Lương Bình xã Thạnh Lợi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00 ngày 07/10/2025 11:30 ngày 07/10/2025 Trạm T65 An Thạnh – một phần ấp 2 An Thạnh xã Bến Lức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 ngày 07/10/2025 13:30 ngày 07/10/2025 Trạm Ngọc Thanh – một phần ấp 2 An Thạnh xã Bến Lức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00 ngày 07/10/2025 14:30 ngày 07/10/2025 Trạm UBND Huyện 3 – một phần ấp Bến Lức 3 xã Bến Lức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00 ngày 07/10/2025 15:30 ngày 07/10/2025 Trạm T79C Bến Lức Gò Đen – một phần ấp Chánh Long Hiệp xã Mỹ Yên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:00 ngày 07/10/2025 16:30 ngày 07/10/2025 Trạm T34B Long Bình Phước Tĩnh – một phần ấp Phước Tĩnh xã Mỹ Yên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 ngày 08/10/2025 15:00 ngày 08/10/2025 TT Viễn Thông Bến Lức - Thủ Thừa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30 ngày 08/10/2025 10:00 ngày 08/10/2025 Trạm KDC Nhà vườn Phú An 250kVA – một phần ấp 5 Thạnh Đức xã Bình Đức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30 ngày 08/10/2025 12:00 ngày 08/10/2025 Trạm KDC Nhà vườn Phú An 400kVA – một phần ấp 5 Thạnh Đức xã Bình Đức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 ngày 08/10/2025 14:00 ngày 08/10/2025 Trạm 37,5kVA T25/16 ấp 4 Thạnh Đức – một phần ấp 4 Thạnh Đức xã Bình Đức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30 ngày 08/10/2025 15:30 ngày 08/10/2025 Trạm 50kVA T9 Lê Hồng Phong – một phần ấp 7 Nhựt Chánh xã Bình Đức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:00 ngày 08/10/2025 17:00 ngày 08/10/2025 Trạm 50kVA T18C Nhựt Chánh – một phần ấp 1 Nhựt Chánh xã Bình Đức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cần Đước

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 07/10/2025 09:30:00 07/10/2025 Một phần ấp 11 xã Long Cang Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp 08:00:00 07/10/2025 10:30:00 07/10/2025 Một phần ấp 1, 9 xã Cần Đước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 07/10/2025 17:00:00 07/10/2025 Một phần ấp 3 xã Rạch Kiến Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 08/10/2025 17:00:00 08/10/2025 Một phần ấp 11, 12 xã Cần Đước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 08/10/2025 11:30:00 08/10/2025 Một phần ấp 4 xã Tân Lân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 11/10/2025 17:00:00 11/10/2025 Một phần ấp Cầu Ngang, ấp Trung, ấp Long Ninh, ấp Rạch Đào và toàn bộ ấp Rạch Cát xã Long Hựu Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 11/10/2025 09:30:00 11/10/2025 Một phần ấp Ông Rèn xã Long Hựu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 11/10/2025 11:30:00 11/10/2025 Một phần ấp Ông Rèn xã Long Hựu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Thạnh

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Tân Trụ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 07/10/2025 12:00:00 07/10/2025 Một phần ấp Nhựt Hòa, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:30:00 07/10/2025 16:30:00 07/10/2025 Một phần ấp Bình Tây, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 09/10/2025 12:30:00 09/10/2025 Một phần ấp Bình Hòa, một phần ấp Bình Đức, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30:00 09/10/2025 17:00:00 09/10/2025 Một phần ấp Mỹ Đạo, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 10/10/2025 12:00:00 10/10/2025 Một phần ấp 3, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 05:30:00 11/10/2025 06:00:00 11/10/2025 Một phần xã Vàm Cỏ và một phần xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 18:00:00 11/10/2025 18:30:00 11/10/2025 Một phần xã Vàm Cỏ và một phần xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đức Huệ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 07/10/2025 09:30:00 07/10/2025 Trạm T7/1 Nr ấp 5 Mỹ Bình, một phần ấp Giồng Lức, xã Đông Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 07/10/2025 11:30:00 07/10/2025 Trạm T31 Nr ấp 5 Mỹ Bình, một phần ấp Giồng Lức, xã Đông Thành, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 07/10/2025 15:00:00 07/10/2025 Trạm T3 Nr ấp Dinh, một phần ấp Giồng Lức, xã Đông Thành, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 07/10/2025 17:00:00 07/10/2025 Trạm T21 Nr ấp Dinh, một phần ấp Giồng Lức, xã Đông Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 07/10/2025 08:30:00 07/10/2025 Trạm T23 Nr Mỹ Quý Đông, một phần Ấp 1, xã Mỹ Quý Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:40:00 07/10/2025 09:20:00 07/10/2025 Trạm T40 ấp 5 Mỹ Quý Đông, một phần ấp Sơ Rơ, xã Mỹ Quý Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:40:00 07/10/2025 10:30:00 07/10/2025 Trạm T46 Nr ấp 5 Mỹ Quý Đông, một phần ấp Sơ Rơ, xã Mỹ Quý Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:50:00 07/10/2025 11:30:00 07/10/2025 Trạm T70/1 nhánh rẽ ấp 5 Mỹ Quý Đông, một phần ấp Chùm Mồi, xã Mỹ Quý Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 07/10/2025 14:30:00 07/10/2025 Trạm T11 nhánh rẽ Giồng sến, một phần ấp Bàu Xoáy, xã Mỹ Quý Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:40:00 07/10/2025 15:20:00 07/10/2025 Trạm T33 Giồng Sến, một phần ấp Rừng Dầu, xã Mỹ Quý Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 07/10/2025 16:10:00 07/10/2025 Trạm T15 Giồng Tràm Sắt, một phần ấp Rừng Dầu, xã Mỹ Quý Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:20:00 07/10/2025 17:00:00 07/10/2025 Trạm T50 Giồng Sến, một phần ấp Rừng Dầu, xã Mỹ Quý Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 08/10/2025 17:00:00 08/10/2025 Nhánh rẽ Cốc Rinh, một phần ấp 4, 5, xã Mỹ Quý Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thạnh Hóa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 07/10/2025 17:00:00 07/10/2025 Một phần ấp Đình, ấp Cả Sáu - xã Thạnh Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 08/10/2025 08:45:00 08/10/2025 Trang Trại Ánh Dương Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 08/10/2025 09:45:00 08/10/2025 Trang Trại Ngô Tùng Huy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 08/10/2025 11:00:00 08/10/2025 Trang Trại Hà Kim Tùng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:30:00 08/10/2025 12:30:00 08/10/2025 Cty Ngân Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 08/10/2025 15:00:00 08/10/2025 Cty TNHH MTV SK XNK Núi Xanh Long An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 08/10/2025 17:00:00 08/10/2025 Xay xát Mysen Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 09/10/2025 17:00:00 09/10/2025 Một phần ấp Đồng Khỏi - xã Bình Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Hưng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 07/10/2025 07:45:00 07/10/2025 Một phần xã Tuyên Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:15:00 07/10/2025 16:30:00 07/10/2025 Một phần xã Tuyên Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:50:00 07/10/2025 16:10:00 07/10/2025 Một phần ấp 3 - xã Tuyên Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 08/10/2025 16:30:00 08/10/2025 Một phần ấp Láng Đao - xã Tuyên Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 09/10/2025 11:30:00 09/10/2025 Một phần ấp Lò Gạch - xã Vĩnh Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 09/10/2025 16:30:00 09/10/2025 Một phần ấp Gò Cát - xã Vĩnh Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 10/10/2025 16:30:00 10/10/2025 Một phần ấp Trung Trực - xã Tuyên Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 11/10/2025 11:30:00 11/10/2025 Một phần ấp Cả Rưng - xã Tuyên Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 11/10/2025 16:30:00 11/10/2025 Một phần ấp 2, 4 - xã Vĩnh Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Hưng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 07/10/2025 09:30:00 07/10/2025 Trạm T38/1 TDC Phước Xuyên: Tổ Hợp Tác Bơm Điện Phục Vụ Sản Xuất Nông Nghiệp Thắng Lợi, xã Vĩnh Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 07/10/2025 11:30:00 07/10/2025 Trạm T40/1 TB Cái Sách: Hợp tác xã Nông nghiệp 1/5, xã Vĩnh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 07/10/2025 14:30:00 07/10/2025 Trạm T22/1 TB Vườn Chuối: Trạm bơm điện Nguyễn Thanh Nhân, xã Vĩnh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 07/10/2025 16:30:00 07/10/2025 Trạm T01 HT Phạm Văn Mau: Trạm bơm điện Phạm Hiệp, xã Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 08/10/2025 09:30:00 08/10/2025 Trạm T34/1 TB Số 31: Tổ hợp tác bơm điện số 31 ấp Gò Pháo, xã Hưng Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 08/10/2025 11:30:00 08/10/2025 Trạm T35/1 TB Kênh T11: Tổ hợp tác bơm điện số 16, xã Hưng Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 08/10/2025 16:30:00 08/10/2025 Trạm T109A/1 TB Nguyễn Chí Tâm: Trạm bơm điện Nguyễn Chí Tâm, xã Hưng Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 09/10/2025 16:30:00 09/10/2025 Trạm T03 Rọc Chanh A: Một phần ấp Rọc Chanh A, xã Tân Hưng Chuyển tải hạ thế 08:00:00 10/10/2025 09:30:00 10/10/2025 Trạm T20P/2 TB Kênh 1000: Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Tân Long, xã Hưng Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 10/10/2025 11:30:00 10/10/2025 Trạm T20P/23 TB Kênh 1000: Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Tân Long, xã Hưng Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 10/10/2025 14:30:00 10/10/2025 Trạm T15A/1 HT Nguyễn Văn Hơi: Trạm bơm điện Nguyễn Văn Hơi, xã Hưng Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 10/10/2025 16:30:00 10/10/2025 Trạm T13/1 TB Kênh T5 - TH: Tổ hợp tác bơm điện Kênh T5, xã Hưng Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tầm Vu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 05:30:00 11/10/2025 07:00:00 11/10/2025 Một phần ấp Hiệp Thạnh, Gia Thạnh , Bình An, Bình Ân, Bình Hạp xã Tầm Vu, toàn bộ xã Vĩnh Công Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17:30:00 11/10/2025 18:30:00 11/10/2025 Một phần ấp Hiệp Thạnh, Gia Thạnh , Bình An, Bình Ân, Bình Hạp xã Tầm Vu, toàn bộ xã Vĩnh Công Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17:30:00 11/10/2025 18:30:00 11/10/2025 Một phần ấp Bình An, Bình Ân, Bình Hạp xã Tầm Vu, toàn bộ xã Vĩnh Công Bảo trì, sửa chữa lưới điện 05:30:00 11/10/2025 07:00:00 11/10/2025 Một phần ấp Bình An, Bình Ân, Bình Hạp xã Tầm Vu, toàn bộ xã Vĩnh Công Bảo trì, sửa chữa lưới điện 05:30:00 11/10/2025 07:00:00 11/10/2025 Một phần ấp Hội Xuân, ấp Cầu Đúc, ấp Long Thuận, Long Bình, Long Trường, Long An, Long Thạnh, Long Hưng, ấp Cầu Kinh, Cầu Ván, Sông Tân, Vĩnh Xuân, Mỹ Xuân xã An Lục Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17:30:00 11/10/2025 18:30:00 11/10/2025 Một phần ấp Hội Xuân, ấp Cầu Đúc, ấp Long Thuận, Long Bình, Long Trường, Long An, Long Thạnh, Long Hưng, ấp Cầu Kinh, Cầu Ván, Sông Tân, Vĩnh Xuân, Mỹ Xuân xã An Lục Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 05:30:00 11/10/2025 07:00:00 11/10/2025 Một phần ấp An Bình, ấp Bình Ân, ấp Gia Thạnh, ấp An Thạnh, ấp Hiệp Thạnh, ấp Bình Trị 1, ấp Bình Trị 2, ấp Ái Ngãi, ấp Phú Xuân 1, 2, ấp Hồi Xuân xã Tầm Vu, toàn bộ xã Vĩnh Công Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17:30:00 11/10/2025 18:30:00 11/10/2025 Một phần ấp An Bình, ấp Bình Ân, ấp Gia Thạnh, ấp An Thạnh, ấp Hiệp Thạnh, ấp Bình Trị 1, ấp Bình Trị 2, ấp Ái Ngãi, ấp Phú Xuân 1, 2, ấp Hồi Xuân xã Tầm Vu, toàn bộ xã Vĩnh Công Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 11/10/2025 18:30:00 11/10/2025 Một phần ấp Hồi Xuân, ấp Trường Xuân xã Tầm Vu Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 11/10/2025 18:30:00 11/10/2025 ấp Nhà Việc, Đồng Tre, Cầu Đôi, Cầu Hàng, ấp Lộ Đá, xã An Lục Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 11/10/2025 18:30:00 11/10/2025 Một phần Cầu Hàng, ấp Ông Bái, ấp Lộ Đá, ấp An Tập xã An Lục Long, toàn bộ xã Thuận Mỹ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 11/10/2025 18:30:00 11/10/2025 Toàn bộ xã Thuận Mỹ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 11/10/2025 18:30:00 11/10/2025 Một phần ấp 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8, ấp Trường Xuân, ấp Tân Xuân, ấp Hội Xuân, ấp Phú Thạnh xã Tầm Vu Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 11/10/2025 18:30:00 11/10/2025 Một phần ấp 3, Phú Thạnh, Gia Thạnh, ấp Trường Xuân, Tân Xuân xã Tầm Vu Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 11/10/2025 18:30:00 11/10/2025 Một phần ấp 1,2,7, 8, 4,5 xã Tầm Vu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

