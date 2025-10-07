Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 7-12/10/2025: Nhiều khách khàng không có điện để dùng
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tuần này, nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Long An cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 7-12/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 7-12/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 7-12/10/2025
Lịch cúp điện Tân An
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 07/10/2025
11:45:00 ngày 07/10/2025
Một phần đường Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Công Trung, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
07:30:00 ngày 08/10/2025
11:30:00 ngày 08/10/2025
Một phần Ấp 3, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 08/10/2025
17:00:00 ngày 08/10/2025
Một phần Ấp 1, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 11/10/2025
17:00:00 ngày 11/10/2025
Trường Chính Trị tỉnh Tây Ninh, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 11/10/2025
11:30:00 ngày 11/10/2025
Công ty TNHH CP Hóa Chất Nhựa, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 11/10/2025
17:00:00 ngày 11/10/2025
KDC Lợi Bình Nhơn, một phần Ấp Ngãi Lợi A, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
Lịch cúp điện Thủ Thừa
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:15:00 ngày 11/10/2025
11:30:00 ngày 11/10/2025
Một phần phường Long An, một phần Ấp Bình Cang 1, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 11/10/2025
16:00:00 ngày 11/10/2025
Toàn bộ CDC Long Thạnh, ấp 3, ấp 4 xã Tân Long, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 12/10/2025
16:00:00 ngày 12/10/2025
Một phần ấp 3 Nhà Thương, ấp 2, ấp 4A, ấp 5A xã Thủ Thừa; một phần xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đức Hòa
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
15:00:00 ngày 07/10/2025
16:00:00 ngày 07/10/2025
Công ty Nga Phụng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 07/10/2025
09:10:00 ngày 07/10/2025
Công ty Việt Hà
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:20:00 ngày 07/10/2025
09:50:00 ngày 07/10/2025
Công ty Futai
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 07/10/2025
10:40:00 ngày 07/10/2025
Công ty Tiến Phát
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 07/10/2025
11:40:00 ngày 07/10/2025
Công ty FKK Việt Nam
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 07/10/2025
13:40:00 ngày 07/10/2025
Công ty TNHH Bright Advance
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 ngày 07/10/2025
14:40:00 ngày 07/10/2025
Công ty Vạn Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 ngày 07/10/2025
14:40:00 ngày 07/10/2025
Công ty Trương Thái
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 07/10/2025
16:00:00 ngày 07/10/2025
Công ty Unitek
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 07/10/2025
17:00:00 ngày 07/10/2025
Ấp Giồng Ngang, xã Hòa Khánh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:10:00 ngày 08/10/2025
11:30:00 ngày 08/10/2025
Công ty Oravi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:10:00 ngày 08/10/2025
15:10:00 ngày 08/10/2025
Công ty Hoàn Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 08/10/2025
10:00:00 ngày 08/10/2025
Hộ kinh doanh Trần Đình Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 08/10/2025
11:30:00 ngày 08/10/2025
Công ty Hòa Thăng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 08/10/2025
16:00:00 ngày 08/10/2025
Công ty Nam An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 08/10/2025
17:00:00 ngày 08/10/2025
Ấp Giồng Lớn, xã Mỹ Hạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 09/10/2025
09:10:00 ngày 09/10/2025
Công ty Hồ Ngọc Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:20:00 ngày 09/10/2025
09:50:00 ngày 09/10/2025
Công ty Đại Toàn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 09/10/2025
10:40:00 ngày 09/10/2025
Công ty Việt Sáng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 09/10/2025
11:40:00 ngày 09/10/2025
Công ty Cầu Vồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 09/10/2025
13:40:00 ngày 09/10/2025
Công ty TNHH Protex Global Việt Nam
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 ngày 09/10/2025
14:40:00 ngày 09/10/2025
Công ty Tín Thảo
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 09/10/2025
15:40:00 ngày 09/10/2025
Công ty TNHH Pan Globe Enterprise
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:50:00 ngày 09/10/2025
16:30:00 ngày 09/10/2025
Cơ sở Ngô Sen
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 09/10/2025
11:30:00 ngày 09/10/2025
Cơ sở Nguyễn Cao
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 09/10/2025
16:00:00 ngày 09/10/2025
Công ty Hoàng Minh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 09/10/2025
17:00:00 ngày 09/10/2025
Ấp 1B, xã Đức Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:10:00 ngày 10/10/2025
11:40:00 ngày 10/10/2025
Cơ sở Tân Lập
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 10/10/2025
15:00:00 ngày 10/10/2025
Công ty TNHH Cà Phê Organic Sài Gòn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 10/10/2025
10:00:00 ngày 10/10/2025
Công ty Đại Vĩnh Tiến
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 10/10/2025
11:30:00 ngày 10/10/2025
Công ty Amer Việt Nam
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 10/10/2025
16:00:00 ngày 10/10/2025
Hộ kinh doanh Giang Dũng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 10/10/2025
17:00:00 ngày 10/10/2025
Ấp Xuân Khánh, xã Hòa Khánh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 11/10/2025
09:10:00 ngày 11/10/2025
Công ty Biotech
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:20:00 ngày 11/10/2025
09:50:00 ngày 11/10/2025
Công ty TDH
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 11/10/2025
10:40:00 ngày 11/10/2025
Hộ kinh doanh Phạm Thanh Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 11/10/2025
11:40:00 ngày 11/10/2025
Công ty Màn Nông Nghiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 11/10/2025
13:40:00 ngày 11/10/2025
Công ty Thuận Thiên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 ngày 11/10/2025
14:40:00 ngày 11/10/2025
Công ty Bảo An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 11/10/2025
15:40:00 ngày 11/10/2025
Công ty Ri Je
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 11/10/2025
11:30:00 ngày 11/10/2025
Ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 11/10/2025
11:30:00 ngày 11/10/2025
Trạm 19/14 Tư Chơ, Ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 11/10/2025
17:00:00 ngày 11/10/2025
Trạm 165 Tân Mỹ, Ấp Chánh, xã Hậu Nghĩa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 11/10/2025
17:00:00 ngày 11/10/2025
Trạm 157/1 Tân Mỹ, Ấp Chánh, xã Hậu Nghĩa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cần Giuộc
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 07/10/2025
11:30:00 ngày 07/10/2025
Nhánh rẽ Hai Bé (đường Trang Văn Học), ấp Phước Hưng 2, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 07/10/2025
15:00:00 ngày 07/10/2025
Trạm T156A/1 Chợ Trạm Mũi Tàu, ấp Thuận Bắc (x. Mỹ Lộc) & ấp Long An 3 (x. Phước Vĩnh Tây), tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 07/10/2025
15:00:00 ngày 07/10/2025
Trạm T159 Cầu Mồng Gà, ấp Thuận Bắc (x. Mỹ Lộc) & ấp Long An 3 (x. Phước Vĩnh Tây), tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 07/10/2025
15:00:00 ngày 07/10/2025
Trạm T4/1 Thuận Bắc Thuận Tây, ấp Thuận Bắc, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 07/10/2025
15:00:00 ngày 07/10/2025
Trạm T170 Kế Mỹ, ấp Kế Mỹ, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 07/10/2025
15:00:00 ngày 07/10/2025
Trạm T175/1 Chợ Trạm Mũi Tàu, ấp Hòa Thuận 2 (x. Cần Giuộc) & ấp Kế Mỹ (x. Mỹ Lộc), tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 07/10/2025
15:00:00 ngày 07/10/2025
Trạm T4 Kế Mỹ, ấp Kế Mỹ, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 07/10/2025
15:00:00 ngày 07/10/2025
Trạm T182 Chợ Trạm Mũi Tàu, ấp Hòa Thuận 2 (x. Cần Giuộc) & ấp Kế Mỹ (x. Mỹ Lộc), tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 07/10/2025
15:00:00 ngày 07/10/2025
Trạm T187/1 Chợ Trạm Mũi Tàu, ấp Hòa Thuận 2 (x. Cần Giuộc) & ấp Kế Mỹ (x. Mỹ Lộc), tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 07/10/2025
15:00:00 ngày 07/10/2025
Trạm T191 Trường Bình, ấp Hòa Thuận 2 (x. Cần Giuộc) & ấp Kế Mỹ (x. Mỹ Lộc), tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:00:00 ngày 07/10/2025
15:00:00 ngày 07/10/2025
Trạm T4 Long Hưng (đường Bờ Chùa – KCN Hải Sơn), ấp Long Hưng, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:10:00 ngày 07/10/2025
17:00:00 ngày 07/10/2025
Trạm T9 Long Hưng (đường Bờ Chùa – KCN Hải Sơn), ấp Long Hưng, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 08/10/2025
11:30:00 ngày 08/10/2025
Trạm T64 Long Hậu (đầu đường Chùa Long Phú), Ấp Long Hậu 4, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
08:00:00 ngày 08/10/2025
15:00:00 ngày 08/10/2025
Trạm T7A/2A Đê Trường Long, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 08/10/2025
15:00:00 ngày 08/10/2025
Trạm T7B/3 Đê Trường Long, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 08/10/2025
15:00:00 ngày 08/10/2025
Trạm T11E Giày Da, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 08/10/2025
15:00:00 ngày 08/10/2025
Trạm Vĩnh Phúc, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 08/10/2025
15:00:00 ngày 08/10/2025
Trạm T5/1 Vùng Hạ, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 08/10/2025
15:00:00 ngày 08/10/2025
Trạm Giày Da, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 08/10/2025
15:00:00 ngày 08/10/2025
Trạm T5 Đê Trường Long, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30:00 ngày 08/10/2025
17:00:00 ngày 08/10/2025
Trạm T66 Long Hậu (Trường Tiểu học Long Hậu cũ), Ấp Long Hậu 4, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
07:30:00 ngày 10/10/2025
11:30:00 ngày 10/10/2025
Nhánh rẽ Long Hưng 2 (đường ấp văn hóa Long Hưng), ấp Long Hưng, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 10/10/2025
17:00:00 ngày 10/10/2025
Trạm T18 Trường Học (đường Trường Học), ấp Phú Ân, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
08:00:00 ngày 11/10/2025
15:00:00 ngày 11/10/2025
Trạm T219/1 Mũi Tàu, ấp Hòa Thuận 2, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 11/10/2025
15:00:00 ngày 11/10/2025
Trạm T221 Mũi Tàu, ấp Hòa Thuận 1-2, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 11/10/2025
15:00:00 ngày 11/10/2025
Trạm T77A Cầu Ngang Mũi Tàu, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 11/10/2025
15:00:00 ngày 11/10/2025
Trạm T6B Thủy Sản, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 11/10/2025
15:00:00 ngày 11/10/2025
Trạm T6B Mũi Tàu, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 11/10/2025
15:00:00 ngày 11/10/2025
Trạm T1 Thủy Sản, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:30:00 ngày 12/10/2025
06:00:00 ngày 12/10/2025
Nhánh rẽ Vùng Hạ – Long Hậu – Phước Lại, khu vực Cầu Cần Giuộc Mới – THPT Nguyễn Thị Một – Nguyễn Thị Bảy, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 12/10/2025
18:00:00 ngày 12/10/2025
Tuyến 471 Tân Tập, ấp Vĩnh Hòa – Tân Quí, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 12/10/2025
18:00:00 ngày 12/10/2025
Tuyến 473 Tân Tập, ấp Tân Đại – Tân Thành – Tân Hòa – Vĩnh Hòa, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 12/10/2025
18:00:00 ngày 12/10/2025
Tuyến 475 Tân Tập, ấp Tân Đông – Tân Hòa – Vĩnh Hòa – Đông An – Đông Bình – Thạnh Trung, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 12/10/2025
18:00:00 ngày 12/10/2025
Tuyến 477 Tân Tập, ấp Tây Phú – Chánh Nhứt – Chánh Nhì – Phú Thạnh, xã Phước Vĩnh Tây & Tân Tập, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 12/10/2025
18:00:00 ngày 12/10/2025
Tuyến 479 Tân Tập, ấp Trung – Bắc – Nam – Tây – Tân Quang 1-2, xã Tân Tập; ấp 1-3 xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
18:00:00 ngày 12/10/2025
18:30:00 ngày 12/10/2025
Nhánh rẽ Vùng Hạ – Long Hậu – Phước Lại, khu vực Cầu Cần Giuộc Mới – THPT Nguyễn Thị Một – Nguyễn Thị Bảy, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Kiến Tường
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Bến Lức
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:30 ngày 07/10/2025
09:30 ngày 07/10/2025
Trạm 37,5kVA T17 Ấp 6 Lương Hòa – một phần ấp 6A xã Lương Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00 ngày 07/10/2025
11:00 ngày 07/10/2025
Trạm 37,5kVA T2 Ấp 5B Kênh Xáng Nhỏ – một phần ấp 5B Lương Bình xã Thạnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 ngày 07/10/2025
14:00 ngày 07/10/2025
Trạm 25kVA T4 ấp 8,9 Lương Hòa 4 – một phần ấp 8 xã Lương Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30 ngày 07/10/2025
15:30 ngày 07/10/2025
Trạm 50kVA T128/1 Thạnh Hòa – một phần ấp 2 Thạnh Hòa xã Thạnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:00 ngày 07/10/2025
17:00 ngày 07/10/2025
Trạm 50kVA T225A Thạnh Lợi – một phần ấp 4 Thạnh Lợi xã Thạnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 ngày 07/10/2025
08:30 ngày 07/10/2025
Trạm T20B/1 ấp 5,6 An Thạnh – một phần ấp 5 An Thạnh xã Bến Lức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00 ngày 07/10/2025
09:30 ngày 07/10/2025
Trạm T17A ấp 5,6 An Thạnh – một phần ấp 5 An Thạnh xã Bến Lức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00 ngày 07/10/2025
10:30 ngày 07/10/2025
Trạm T173B Kênh Xáng Lớn – một phần ấp 5 Lương Bình xã Thạnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00 ngày 07/10/2025
11:30 ngày 07/10/2025
Trạm T65 An Thạnh – một phần ấp 2 An Thạnh xã Bến Lức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 ngày 07/10/2025
13:30 ngày 07/10/2025
Trạm Ngọc Thanh – một phần ấp 2 An Thạnh xã Bến Lức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00 ngày 07/10/2025
14:30 ngày 07/10/2025
Trạm UBND Huyện 3 – một phần ấp Bến Lức 3 xã Bến Lức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00 ngày 07/10/2025
15:30 ngày 07/10/2025
Trạm T79C Bến Lức Gò Đen – một phần ấp Chánh Long Hiệp xã Mỹ Yên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:00 ngày 07/10/2025
16:30 ngày 07/10/2025
Trạm T34B Long Bình Phước Tĩnh – một phần ấp Phước Tĩnh xã Mỹ Yên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 ngày 08/10/2025
15:00 ngày 08/10/2025
TT Viễn Thông Bến Lức - Thủ Thừa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30 ngày 08/10/2025
10:00 ngày 08/10/2025
Trạm KDC Nhà vườn Phú An 250kVA – một phần ấp 5 Thạnh Đức xã Bình Đức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30 ngày 08/10/2025
12:00 ngày 08/10/2025
Trạm KDC Nhà vườn Phú An 400kVA – một phần ấp 5 Thạnh Đức xã Bình Đức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 ngày 08/10/2025
14:00 ngày 08/10/2025
Trạm 37,5kVA T25/16 ấp 4 Thạnh Đức – một phần ấp 4 Thạnh Đức xã Bình Đức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30 ngày 08/10/2025
15:30 ngày 08/10/2025
Trạm 50kVA T9 Lê Hồng Phong – một phần ấp 7 Nhựt Chánh xã Bình Đức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:00 ngày 08/10/2025
17:00 ngày 08/10/2025
Trạm 50kVA T18C Nhựt Chánh – một phần ấp 1 Nhựt Chánh xã Bình Đức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cần Đước
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 07/10/2025
09:30:00 07/10/2025
Một phần ấp 11 xã Long Cang
Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
08:00:00 07/10/2025
10:30:00 07/10/2025
Một phần ấp 1, 9 xã Cần Đước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 07/10/2025
17:00:00 07/10/2025
Một phần ấp 3 xã Rạch Kiến
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 08/10/2025
17:00:00 08/10/2025
Một phần ấp 11, 12 xã Cần Đước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 08/10/2025
11:30:00 08/10/2025
Một phần ấp 4 xã Tân Lân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 11/10/2025
17:00:00 11/10/2025
Một phần ấp Cầu Ngang, ấp Trung, ấp Long Ninh, ấp Rạch Đào và toàn bộ ấp Rạch Cát xã Long Hựu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 11/10/2025
09:30:00 11/10/2025
Một phần ấp Ông Rèn xã Long Hựu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 11/10/2025
11:30:00 11/10/2025
Một phần ấp Ông Rèn xã Long Hựu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Thạnh
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Tân Trụ
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 07/10/2025
12:00:00 07/10/2025
Một phần ấp Nhựt Hòa, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:30:00 07/10/2025
16:30:00 07/10/2025
Một phần ấp Bình Tây, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 09/10/2025
12:30:00 09/10/2025
Một phần ấp Bình Hòa, một phần ấp Bình Đức, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30:00 09/10/2025
17:00:00 09/10/2025
Một phần ấp Mỹ Đạo, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 10/10/2025
12:00:00 10/10/2025
Một phần ấp 3, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:30:00 11/10/2025
06:00:00 11/10/2025
Một phần xã Vàm Cỏ và một phần xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
18:00:00 11/10/2025
18:30:00 11/10/2025
Một phần xã Vàm Cỏ và một phần xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đức Huệ
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 07/10/2025
09:30:00 07/10/2025
Trạm T7/1 Nr ấp 5 Mỹ Bình, một phần ấp Giồng Lức, xã Đông Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 07/10/2025
11:30:00 07/10/2025
Trạm T31 Nr ấp 5 Mỹ Bình, một phần ấp Giồng Lức, xã Đông Thành, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 07/10/2025
15:00:00 07/10/2025
Trạm T3 Nr ấp Dinh, một phần ấp Giồng Lức, xã Đông Thành, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 07/10/2025
17:00:00 07/10/2025
Trạm T21 Nr ấp Dinh, một phần ấp Giồng Lức, xã Đông Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 07/10/2025
08:30:00 07/10/2025
Trạm T23 Nr Mỹ Quý Đông, một phần Ấp 1, xã Mỹ Quý
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:40:00 07/10/2025
09:20:00 07/10/2025
Trạm T40 ấp 5 Mỹ Quý Đông, một phần ấp Sơ Rơ, xã Mỹ Quý
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:40:00 07/10/2025
10:30:00 07/10/2025
Trạm T46 Nr ấp 5 Mỹ Quý Đông, một phần ấp Sơ Rơ, xã Mỹ Quý
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:50:00 07/10/2025
11:30:00 07/10/2025
Trạm T70/1 nhánh rẽ ấp 5 Mỹ Quý Đông, một phần ấp Chùm Mồi, xã Mỹ Quý
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 07/10/2025
14:30:00 07/10/2025
Trạm T11 nhánh rẽ Giồng sến, một phần ấp Bàu Xoáy, xã Mỹ Quý
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:40:00 07/10/2025
15:20:00 07/10/2025
Trạm T33 Giồng Sến, một phần ấp Rừng Dầu, xã Mỹ Quý
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 07/10/2025
16:10:00 07/10/2025
Trạm T15 Giồng Tràm Sắt, một phần ấp Rừng Dầu, xã Mỹ Quý
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:20:00 07/10/2025
17:00:00 07/10/2025
Trạm T50 Giồng Sến, một phần ấp Rừng Dầu, xã Mỹ Quý
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 08/10/2025
17:00:00 08/10/2025
Nhánh rẽ Cốc Rinh, một phần ấp 4, 5, xã Mỹ Quý
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thạnh Hóa
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 07/10/2025
17:00:00 07/10/2025
Một phần ấp Đình, ấp Cả Sáu - xã Thạnh Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 08/10/2025
08:45:00 08/10/2025
Trang Trại Ánh Dương
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 08/10/2025
09:45:00 08/10/2025
Trang Trại Ngô Tùng Huy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 08/10/2025
11:00:00 08/10/2025
Trang Trại Hà Kim Tùng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:30:00 08/10/2025
12:30:00 08/10/2025
Cty Ngân Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 08/10/2025
15:00:00 08/10/2025
Cty TNHH MTV SK XNK Núi Xanh Long An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 08/10/2025
17:00:00 08/10/2025
Xay xát Mysen
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 09/10/2025
17:00:00 09/10/2025
Một phần ấp Đồng Khỏi - xã Bình Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Hưng
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 07/10/2025
07:45:00 07/10/2025
Một phần xã Tuyên Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:15:00 07/10/2025
16:30:00 07/10/2025
Một phần xã Tuyên Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:50:00 07/10/2025
16:10:00 07/10/2025
Một phần ấp 3 - xã Tuyên Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 08/10/2025
16:30:00 08/10/2025
Một phần ấp Láng Đao - xã Tuyên Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 09/10/2025
11:30:00 09/10/2025
Một phần ấp Lò Gạch - xã Vĩnh Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 09/10/2025
16:30:00 09/10/2025
Một phần ấp Gò Cát - xã Vĩnh Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 10/10/2025
16:30:00 10/10/2025
Một phần ấp Trung Trực - xã Tuyên Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 11/10/2025
11:30:00 11/10/2025
Một phần ấp Cả Rưng - xã Tuyên Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 11/10/2025
16:30:00 11/10/2025
Một phần ấp 2, 4 - xã Vĩnh Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Hưng
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 07/10/2025
09:30:00 07/10/2025
Trạm T38/1 TDC Phước Xuyên: Tổ Hợp Tác Bơm Điện Phục Vụ Sản Xuất Nông Nghiệp Thắng Lợi, xã Vĩnh Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 07/10/2025
11:30:00 07/10/2025
Trạm T40/1 TB Cái Sách: Hợp tác xã Nông nghiệp 1/5, xã Vĩnh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 07/10/2025
14:30:00 07/10/2025
Trạm T22/1 TB Vườn Chuối: Trạm bơm điện Nguyễn Thanh Nhân, xã Vĩnh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 07/10/2025
16:30:00 07/10/2025
Trạm T01 HT Phạm Văn Mau: Trạm bơm điện Phạm Hiệp, xã Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 08/10/2025
09:30:00 08/10/2025
Trạm T34/1 TB Số 31: Tổ hợp tác bơm điện số 31 ấp Gò Pháo, xã Hưng Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 08/10/2025
11:30:00 08/10/2025
Trạm T35/1 TB Kênh T11: Tổ hợp tác bơm điện số 16, xã Hưng Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 08/10/2025
16:30:00 08/10/2025
Trạm T109A/1 TB Nguyễn Chí Tâm: Trạm bơm điện Nguyễn Chí Tâm, xã Hưng Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 09/10/2025
16:30:00 09/10/2025
Trạm T03 Rọc Chanh A: Một phần ấp Rọc Chanh A, xã Tân Hưng
Chuyển tải hạ thế
08:00:00 10/10/2025
09:30:00 10/10/2025
Trạm T20P/2 TB Kênh 1000: Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Tân Long, xã Hưng Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 10/10/2025
11:30:00 10/10/2025
Trạm T20P/23 TB Kênh 1000: Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Tân Long, xã Hưng Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 10/10/2025
14:30:00 10/10/2025
Trạm T15A/1 HT Nguyễn Văn Hơi: Trạm bơm điện Nguyễn Văn Hơi, xã Hưng Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 10/10/2025
16:30:00 10/10/2025
Trạm T13/1 TB Kênh T5 - TH: Tổ hợp tác bơm điện Kênh T5, xã Hưng Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tầm Vu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
05:30:00 11/10/2025
07:00:00 11/10/2025
Một phần ấp Hiệp Thạnh, Gia Thạnh , Bình An, Bình Ân, Bình Hạp xã Tầm Vu, toàn bộ xã Vĩnh Công
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:30:00 11/10/2025
18:30:00 11/10/2025
Một phần ấp Hiệp Thạnh, Gia Thạnh , Bình An, Bình Ân, Bình Hạp xã Tầm Vu, toàn bộ xã Vĩnh Công
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:30:00 11/10/2025
18:30:00 11/10/2025
Một phần ấp Bình An, Bình Ân, Bình Hạp xã Tầm Vu, toàn bộ xã Vĩnh Công
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:30:00 11/10/2025
07:00:00 11/10/2025
Một phần ấp Bình An, Bình Ân, Bình Hạp xã Tầm Vu, toàn bộ xã Vĩnh Công
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:30:00 11/10/2025
07:00:00 11/10/2025
Một phần ấp Hội Xuân, ấp Cầu Đúc, ấp Long Thuận, Long Bình, Long Trường, Long An, Long Thạnh, Long Hưng, ấp Cầu Kinh, Cầu Ván, Sông Tân, Vĩnh Xuân, Mỹ Xuân xã An Lục Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:30:00 11/10/2025
18:30:00 11/10/2025
Một phần ấp Hội Xuân, ấp Cầu Đúc, ấp Long Thuận, Long Bình, Long Trường, Long An, Long Thạnh, Long Hưng, ấp Cầu Kinh, Cầu Ván, Sông Tân, Vĩnh Xuân, Mỹ Xuân xã An Lục Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:30:00 11/10/2025
07:00:00 11/10/2025
Một phần ấp An Bình, ấp Bình Ân, ấp Gia Thạnh, ấp An Thạnh, ấp Hiệp Thạnh, ấp Bình Trị 1, ấp Bình Trị 2, ấp Ái Ngãi, ấp Phú Xuân 1, 2, ấp Hồi Xuân xã Tầm Vu, toàn bộ xã Vĩnh Công
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:30:00 11/10/2025
18:30:00 11/10/2025
Một phần ấp An Bình, ấp Bình Ân, ấp Gia Thạnh, ấp An Thạnh, ấp Hiệp Thạnh, ấp Bình Trị 1, ấp Bình Trị 2, ấp Ái Ngãi, ấp Phú Xuân 1, 2, ấp Hồi Xuân xã Tầm Vu, toàn bộ xã Vĩnh Công
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 11/10/2025
18:30:00 11/10/2025
Một phần ấp Hồi Xuân, ấp Trường Xuân xã Tầm Vu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 11/10/2025
18:30:00 11/10/2025
ấp Nhà Việc, Đồng Tre, Cầu Đôi, Cầu Hàng, ấp Lộ Đá, xã An Lục Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 11/10/2025
18:30:00 11/10/2025
Một phần Cầu Hàng, ấp Ông Bái, ấp Lộ Đá, ấp An Tập xã An Lục Long, toàn bộ xã Thuận Mỹ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 11/10/2025
18:30:00 11/10/2025
Toàn bộ xã Thuận Mỹ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 11/10/2025
18:30:00 11/10/2025
Một phần ấp 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8, ấp Trường Xuân, ấp Tân Xuân, ấp Hội Xuân, ấp Phú Thạnh xã Tầm Vu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 11/10/2025
18:30:00 11/10/2025
Một phần ấp 3, Phú Thạnh, Gia Thạnh, ấp Trường Xuân, Tân Xuân xã Tầm Vu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 11/10/2025
18:30:00 11/10/2025
Một phần ấp 1,2,7, 8, 4,5 xã Tầm Vu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Giá chung cư Nghệ An vượt ngoài tầm tay đối với người thu nhập kháSản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH - Mặt bằng giá bán căn hộ tại Nghệ An hiện trên 35- 50 triệu đồng/m², cao hơn nhiều so với khả năng chi trả của người dân có thu nhập thấp, thậm chí cả nhóm thu nhập trung bình, trung bình khá. Thị trường khan hiếm nguồn cung mới, trong khi nhu cầu nhà ở thực vẫn tăng mạnh khiến giấc mơ an cư của nhiều người ngày càng xa vời.
Giá vàng hôm nay 7/10: Vàng SJC, vàng nhẫn điều chỉnh giáGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và vàng nhẫn vẫn chưa yên.
Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 7-12/10/2025: Một số khu vực bị cúp điện từ 5 giờ sáng đến 7 giờ tối trong ngàySản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.
Xe gầm cao SUV hạng A giá 212 triệu đồng đẹp long lanh, rẻ hơn hatchback hạng A Kia Morning, Hyundai Grand i10, ra mắt ở Ấn ĐộGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng A của Pháp có mức giá rẻ hơn cả mẫu hatchback cỡ A - Kia Morning, thậm chí chỉ gần bằng xe máy Honda SH là ưu thế lớn để dễ dàng thu hút đông đảo khách hàng.
Giá bạc ngày 7/10: Bạc trong nước bất ngờ 'rơi' giá nhẹ, báo hiệu lực đẩy giá mớiGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Mở phiên sáng nay (7/10), giá bạc trong nước có sự điều chỉnh nhẹ theo hướng giảm, ở ngưỡng 1,904 – 1,911 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giá này thấp hơn mức giá bán ra của ngày hôm qua (6/10).
Xe ga 150cc giá 49 triệu đồng, đẹp cổ điển, có ABS 2 kênh sánh ngang SH Mode, rẻ hơn Air BladeGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Xe ga 150cc sở hữu diện mạo đẹp mắt, ‘sang chảnh’ hơn Honda SH Mode, vượt trội hơn Air Blade.
Giá tập thể cũ Hà Nội lên 95 triệu/m²: Rẻ hơn chung cư nhưng tiềm ẩn rủi roGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Trong bối cảnh giá chung cư Hà Nội tăng phi mã, những căn hộ tập thể cũ với tuổi đời hàng chục năm bất ngờ “lên đời”, thiết lập mặt bằng giá mới cao ngất ngưởng. Dù xuống cấp và tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý, loại hình này vẫn trở thành lựa chọn bất đắc dĩ của không ít người mua ở thực.
Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 7-12/10/2025: Khu vực nào bị cúp điện trong tuần?Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 mới nhất rẻ chưa từng có, cực dễ mua ngay thời điểm iPhone 17 mới raGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 mới nhất hiện đều rất dễ mua dù cả giá bán hay giá trị sử dụng vẫn vô cùng hấp dẫn.
Giá bán căn hộ chung cư cao hơn nhà phốSản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước
Trong 8 tháng đầu năm, giá nhà riêng khu Đông Sài Gòn tăng trung bình khoảng 15% nhưng giá căn hộ tăng trung bình khoảng 30%, gấp đôi mức tăng giá nhà riêng. Với khu Nam Sài Gòn, tốc độ tăng giá căn hộ trung bình khoảng 35% trong khi con số này với nhà riêng chỉ khoảng 10%.
Giá bạc ngày 7/10: Bạc trong nước bất ngờ 'rơi' giá nhẹ, báo hiệu lực đẩy giá mớiGiá cả thị trường
GĐXH - Mở phiên sáng nay (7/10), giá bạc trong nước có sự điều chỉnh nhẹ theo hướng giảm, ở ngưỡng 1,904 – 1,911 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giá này thấp hơn mức giá bán ra của ngày hôm qua (6/10).