Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 7-12/10/2025: Nhiều khách khàng không có điện để dùng

Thứ ba, 13:32 07/10/2025
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tuần này, nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Long An cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 7-12/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 7-12/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 7-12/10/2025: Nhiều khách khàng không có điện để dùng - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Long An cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 7-12/10/2025

Lịch cúp điện Tân An

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 07/10/2025

11:45:00 ngày 07/10/2025

Một phần đường Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Công Trung, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

07:30:00 ngày 08/10/2025

11:30:00 ngày 08/10/2025

Một phần Ấp 3, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 08/10/2025

17:00:00 ngày 08/10/2025

Một phần Ấp 1, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 11/10/2025

17:00:00 ngày 11/10/2025

Trường Chính Trị tỉnh Tây Ninh, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 11/10/2025

11:30:00 ngày 11/10/2025

Công ty TNHH CP Hóa Chất Nhựa, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 11/10/2025

17:00:00 ngày 11/10/2025

KDC Lợi Bình Nhơn, một phần Ấp Ngãi Lợi A, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

Lịch cúp điện Thủ Thừa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:15:00 ngày 11/10/2025

11:30:00 ngày 11/10/2025

Một phần phường Long An, một phần Ấp Bình Cang 1, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 11/10/2025

16:00:00 ngày 11/10/2025

Toàn bộ CDC Long Thạnh, ấp 3, ấp 4 xã Tân Long, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 12/10/2025

16:00:00 ngày 12/10/2025

Một phần ấp 3 Nhà Thương, ấp 2, ấp 4A, ấp 5A xã Thủ Thừa; một phần xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đức Hòa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

15:00:00 ngày 07/10/2025

16:00:00 ngày 07/10/2025

Công ty Nga Phụng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 07/10/2025

09:10:00 ngày 07/10/2025

Công ty Việt Hà

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:20:00 ngày 07/10/2025

09:50:00 ngày 07/10/2025

Công ty Futai

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 07/10/2025

10:40:00 ngày 07/10/2025

Công ty Tiến Phát

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 07/10/2025

11:40:00 ngày 07/10/2025

Công ty FKK Việt Nam

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 07/10/2025

13:40:00 ngày 07/10/2025

Công ty TNHH Bright Advance

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 ngày 07/10/2025

14:40:00 ngày 07/10/2025

Công ty Vạn Xuân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 ngày 07/10/2025

14:40:00 ngày 07/10/2025

Công ty Trương Thái

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 07/10/2025

16:00:00 ngày 07/10/2025

Công ty Unitek

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 07/10/2025

17:00:00 ngày 07/10/2025

Ấp Giồng Ngang, xã Hòa Khánh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:10:00 ngày 08/10/2025

11:30:00 ngày 08/10/2025

Công ty Oravi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:10:00 ngày 08/10/2025

15:10:00 ngày 08/10/2025

Công ty Hoàn Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 08/10/2025

10:00:00 ngày 08/10/2025

Hộ kinh doanh Trần Đình Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 08/10/2025

11:30:00 ngày 08/10/2025

Công ty Hòa Thăng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 08/10/2025

16:00:00 ngày 08/10/2025

Công ty Nam An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 08/10/2025

17:00:00 ngày 08/10/2025

Ấp Giồng Lớn, xã Mỹ Hạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 09/10/2025

09:10:00 ngày 09/10/2025

Công ty Hồ Ngọc Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:20:00 ngày 09/10/2025

09:50:00 ngày 09/10/2025

Công ty Đại Toàn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 09/10/2025

10:40:00 ngày 09/10/2025

Công ty Việt Sáng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 09/10/2025

11:40:00 ngày 09/10/2025

Công ty Cầu Vồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 09/10/2025

13:40:00 ngày 09/10/2025

Công ty TNHH Protex Global Việt Nam

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 ngày 09/10/2025

14:40:00 ngày 09/10/2025

Công ty Tín Thảo

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 09/10/2025

15:40:00 ngày 09/10/2025

Công ty TNHH Pan Globe Enterprise

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:50:00 ngày 09/10/2025

16:30:00 ngày 09/10/2025

Cơ sở Ngô Sen

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 09/10/2025

11:30:00 ngày 09/10/2025

Cơ sở Nguyễn Cao

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 09/10/2025

16:00:00 ngày 09/10/2025

Công ty Hoàng Minh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 09/10/2025

17:00:00 ngày 09/10/2025

Ấp 1B, xã Đức Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:10:00 ngày 10/10/2025

11:40:00 ngày 10/10/2025

Cơ sở Tân Lập

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 10/10/2025

15:00:00 ngày 10/10/2025

Công ty TNHH Cà Phê Organic Sài Gòn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 10/10/2025

10:00:00 ngày 10/10/2025

Công ty Đại Vĩnh Tiến

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 10/10/2025

11:30:00 ngày 10/10/2025

Công ty Amer Việt Nam

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 10/10/2025

16:00:00 ngày 10/10/2025

Hộ kinh doanh Giang Dũng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 10/10/2025

17:00:00 ngày 10/10/2025

Ấp Xuân Khánh, xã Hòa Khánh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 11/10/2025

09:10:00 ngày 11/10/2025

Công ty Biotech

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:20:00 ngày 11/10/2025

09:50:00 ngày 11/10/2025

Công ty TDH

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 11/10/2025

10:40:00 ngày 11/10/2025

Hộ kinh doanh Phạm Thanh Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 11/10/2025

11:40:00 ngày 11/10/2025

Công ty Màn Nông Nghiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 11/10/2025

13:40:00 ngày 11/10/2025

Công ty Thuận Thiên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 ngày 11/10/2025

14:40:00 ngày 11/10/2025

Công ty Bảo An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 11/10/2025

15:40:00 ngày 11/10/2025

Công ty Ri Je

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 11/10/2025

11:30:00 ngày 11/10/2025

Ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 11/10/2025

11:30:00 ngày 11/10/2025

Trạm 19/14 Tư Chơ, Ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 11/10/2025

17:00:00 ngày 11/10/2025

Trạm 165 Tân Mỹ, Ấp Chánh, xã Hậu Nghĩa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 11/10/2025

17:00:00 ngày 11/10/2025

Trạm 157/1 Tân Mỹ, Ấp Chánh, xã Hậu Nghĩa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cần Giuộc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 07/10/2025

11:30:00 ngày 07/10/2025

Nhánh rẽ Hai Bé (đường Trang Văn Học), ấp Phước Hưng 2, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 07/10/2025

15:00:00 ngày 07/10/2025

Trạm T156A/1 Chợ Trạm Mũi Tàu, ấp Thuận Bắc (x. Mỹ Lộc) & ấp Long An 3 (x. Phước Vĩnh Tây), tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 07/10/2025

15:00:00 ngày 07/10/2025

Trạm T159 Cầu Mồng Gà, ấp Thuận Bắc (x. Mỹ Lộc) & ấp Long An 3 (x. Phước Vĩnh Tây), tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 07/10/2025

15:00:00 ngày 07/10/2025

Trạm T4/1 Thuận Bắc Thuận Tây, ấp Thuận Bắc, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 07/10/2025

15:00:00 ngày 07/10/2025

Trạm T170 Kế Mỹ, ấp Kế Mỹ, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 07/10/2025

15:00:00 ngày 07/10/2025

Trạm T175/1 Chợ Trạm Mũi Tàu, ấp Hòa Thuận 2 (x. Cần Giuộc) & ấp Kế Mỹ (x. Mỹ Lộc), tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 07/10/2025

15:00:00 ngày 07/10/2025

Trạm T4 Kế Mỹ, ấp Kế Mỹ, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 07/10/2025

15:00:00 ngày 07/10/2025

Trạm T182 Chợ Trạm Mũi Tàu, ấp Hòa Thuận 2 (x. Cần Giuộc) & ấp Kế Mỹ (x. Mỹ Lộc), tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 07/10/2025

15:00:00 ngày 07/10/2025

Trạm T187/1 Chợ Trạm Mũi Tàu, ấp Hòa Thuận 2 (x. Cần Giuộc) & ấp Kế Mỹ (x. Mỹ Lộc), tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 07/10/2025

15:00:00 ngày 07/10/2025

Trạm T191 Trường Bình, ấp Hòa Thuận 2 (x. Cần Giuộc) & ấp Kế Mỹ (x. Mỹ Lộc), tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:00:00 ngày 07/10/2025

15:00:00 ngày 07/10/2025

Trạm T4 Long Hưng (đường Bờ Chùa – KCN Hải Sơn), ấp Long Hưng, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:10:00 ngày 07/10/2025

17:00:00 ngày 07/10/2025

Trạm T9 Long Hưng (đường Bờ Chùa – KCN Hải Sơn), ấp Long Hưng, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 08/10/2025

11:30:00 ngày 08/10/2025

Trạm T64 Long Hậu (đầu đường Chùa Long Phú), Ấp Long Hậu 4, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

08:00:00 ngày 08/10/2025

15:00:00 ngày 08/10/2025

Trạm T7A/2A Đê Trường Long, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 08/10/2025

15:00:00 ngày 08/10/2025

Trạm T7B/3 Đê Trường Long, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 08/10/2025

15:00:00 ngày 08/10/2025

Trạm T11E Giày Da, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 08/10/2025

15:00:00 ngày 08/10/2025

Trạm Vĩnh Phúc, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 08/10/2025

15:00:00 ngày 08/10/2025

Trạm T5/1 Vùng Hạ, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 08/10/2025

15:00:00 ngày 08/10/2025

Trạm Giày Da, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 08/10/2025

15:00:00 ngày 08/10/2025

Trạm T5 Đê Trường Long, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:30:00 ngày 08/10/2025

17:00:00 ngày 08/10/2025

Trạm T66 Long Hậu (Trường Tiểu học Long Hậu cũ), Ấp Long Hậu 4, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

07:30:00 ngày 10/10/2025

11:30:00 ngày 10/10/2025

Nhánh rẽ Long Hưng 2 (đường ấp văn hóa Long Hưng), ấp Long Hưng, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 10/10/2025

17:00:00 ngày 10/10/2025

Trạm T18 Trường Học (đường Trường Học), ấp Phú Ân, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

08:00:00 ngày 11/10/2025

15:00:00 ngày 11/10/2025

Trạm T219/1 Mũi Tàu, ấp Hòa Thuận 2, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 11/10/2025

15:00:00 ngày 11/10/2025

Trạm T221 Mũi Tàu, ấp Hòa Thuận 1-2, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 11/10/2025

15:00:00 ngày 11/10/2025

Trạm T77A Cầu Ngang Mũi Tàu, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 11/10/2025

15:00:00 ngày 11/10/2025

Trạm T6B Thủy Sản, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 11/10/2025

15:00:00 ngày 11/10/2025

Trạm T6B Mũi Tàu, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 11/10/2025

15:00:00 ngày 11/10/2025

Trạm T1 Thủy Sản, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:30:00 ngày 12/10/2025

06:00:00 ngày 12/10/2025

Nhánh rẽ Vùng Hạ – Long Hậu – Phước Lại, khu vực Cầu Cần Giuộc Mới – THPT Nguyễn Thị Một – Nguyễn Thị Bảy, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 12/10/2025

18:00:00 ngày 12/10/2025

Tuyến 471 Tân Tập, ấp Vĩnh Hòa – Tân Quí, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 12/10/2025

18:00:00 ngày 12/10/2025

Tuyến 473 Tân Tập, ấp Tân Đại – Tân Thành – Tân Hòa – Vĩnh Hòa, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 12/10/2025

18:00:00 ngày 12/10/2025

Tuyến 475 Tân Tập, ấp Tân Đông – Tân Hòa – Vĩnh Hòa – Đông An – Đông Bình – Thạnh Trung, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 12/10/2025

18:00:00 ngày 12/10/2025

Tuyến 477 Tân Tập, ấp Tây Phú – Chánh Nhứt – Chánh Nhì – Phú Thạnh, xã Phước Vĩnh Tây & Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 12/10/2025

18:00:00 ngày 12/10/2025

Tuyến 479 Tân Tập, ấp Trung – Bắc – Nam – Tây – Tân Quang 1-2, xã Tân Tập; ấp 1-3 xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

18:00:00 ngày 12/10/2025

18:30:00 ngày 12/10/2025

Nhánh rẽ Vùng Hạ – Long Hậu – Phước Lại, khu vực Cầu Cần Giuộc Mới – THPT Nguyễn Thị Một – Nguyễn Thị Bảy, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Kiến Tường

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Bến Lức

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:30 ngày 07/10/2025

09:30 ngày 07/10/2025

Trạm 37,5kVA T17 Ấp 6 Lương Hòa – một phần ấp 6A xã Lương Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00 ngày 07/10/2025

11:00 ngày 07/10/2025

Trạm 37,5kVA T2 Ấp 5B Kênh Xáng Nhỏ – một phần ấp 5B Lương Bình xã Thạnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 ngày 07/10/2025

14:00 ngày 07/10/2025

Trạm 25kVA T4 ấp 8,9 Lương Hòa 4 – một phần ấp 8 xã Lương Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30 ngày 07/10/2025

15:30 ngày 07/10/2025

Trạm 50kVA T128/1 Thạnh Hòa – một phần ấp 2 Thạnh Hòa xã Thạnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:00 ngày 07/10/2025

17:00 ngày 07/10/2025

Trạm 50kVA T225A Thạnh Lợi – một phần ấp 4 Thạnh Lợi xã Thạnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 ngày 07/10/2025

08:30 ngày 07/10/2025

Trạm T20B/1 ấp 5,6 An Thạnh – một phần ấp 5 An Thạnh xã Bến Lức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00 ngày 07/10/2025

09:30 ngày 07/10/2025

Trạm T17A ấp 5,6 An Thạnh – một phần ấp 5 An Thạnh xã Bến Lức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00 ngày 07/10/2025

10:30 ngày 07/10/2025

Trạm T173B Kênh Xáng Lớn – một phần ấp 5 Lương Bình xã Thạnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00 ngày 07/10/2025

11:30 ngày 07/10/2025

Trạm T65 An Thạnh – một phần ấp 2 An Thạnh xã Bến Lức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 ngày 07/10/2025

13:30 ngày 07/10/2025

Trạm Ngọc Thanh – một phần ấp 2 An Thạnh xã Bến Lức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00 ngày 07/10/2025

14:30 ngày 07/10/2025

Trạm UBND Huyện 3 – một phần ấp Bến Lức 3 xã Bến Lức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00 ngày 07/10/2025

15:30 ngày 07/10/2025

Trạm T79C Bến Lức Gò Đen – một phần ấp Chánh Long Hiệp xã Mỹ Yên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:00 ngày 07/10/2025

16:30 ngày 07/10/2025

Trạm T34B Long Bình Phước Tĩnh – một phần ấp Phước Tĩnh xã Mỹ Yên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 ngày 08/10/2025

15:00 ngày 08/10/2025

TT Viễn Thông Bến Lức - Thủ Thừa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30 ngày 08/10/2025

10:00 ngày 08/10/2025

Trạm KDC Nhà vườn Phú An 250kVA – một phần ấp 5 Thạnh Đức xã Bình Đức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30 ngày 08/10/2025

12:00 ngày 08/10/2025

Trạm KDC Nhà vườn Phú An 400kVA – một phần ấp 5 Thạnh Đức xã Bình Đức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 ngày 08/10/2025

14:00 ngày 08/10/2025

Trạm 37,5kVA T25/16 ấp 4 Thạnh Đức – một phần ấp 4 Thạnh Đức xã Bình Đức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30 ngày 08/10/2025

15:30 ngày 08/10/2025

Trạm 50kVA T9 Lê Hồng Phong – một phần ấp 7 Nhựt Chánh xã Bình Đức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:00 ngày 08/10/2025

17:00 ngày 08/10/2025

Trạm 50kVA T18C Nhựt Chánh – một phần ấp 1 Nhựt Chánh xã Bình Đức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cần Đước

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 07/10/2025

09:30:00 07/10/2025

Một phần ấp 11 xã Long Cang

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp

08:00:00 07/10/2025

10:30:00 07/10/2025

Một phần ấp 1, 9 xã Cần Đước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 07/10/2025

17:00:00 07/10/2025

Một phần ấp 3 xã Rạch Kiến

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 08/10/2025

17:00:00 08/10/2025

Một phần ấp 11, 12 xã Cần Đước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 08/10/2025

11:30:00 08/10/2025

Một phần ấp 4 xã Tân Lân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 11/10/2025

17:00:00 11/10/2025

Một phần ấp Cầu Ngang, ấp Trung, ấp Long Ninh, ấp Rạch Đào và toàn bộ ấp Rạch Cát xã Long Hựu

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 11/10/2025

09:30:00 11/10/2025

Một phần ấp Ông Rèn xã Long Hựu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 11/10/2025

11:30:00 11/10/2025

Một phần ấp Ông Rèn xã Long Hựu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Thạnh

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Tân Trụ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 07/10/2025

12:00:00 07/10/2025

Một phần ấp Nhựt Hòa, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:30:00 07/10/2025

16:30:00 07/10/2025

Một phần ấp Bình Tây, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 09/10/2025

12:30:00 09/10/2025

Một phần ấp Bình Hòa, một phần ấp Bình Đức, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:30:00 09/10/2025

17:00:00 09/10/2025

Một phần ấp Mỹ Đạo, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 10/10/2025

12:00:00 10/10/2025

Một phần ấp 3, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:30:00 11/10/2025

06:00:00 11/10/2025

Một phần xã Vàm Cỏ và một phần xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

18:00:00 11/10/2025

18:30:00 11/10/2025

Một phần xã Vàm Cỏ và một phần xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đức Huệ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 07/10/2025

09:30:00 07/10/2025

Trạm T7/1 Nr ấp 5 Mỹ Bình, một phần ấp Giồng Lức, xã Đông Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 07/10/2025

11:30:00 07/10/2025

Trạm T31 Nr ấp 5 Mỹ Bình, một phần ấp Giồng Lức, xã Đông Thành, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 07/10/2025

15:00:00 07/10/2025

Trạm T3 Nr ấp Dinh, một phần ấp Giồng Lức, xã Đông Thành, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 07/10/2025

17:00:00 07/10/2025

Trạm T21 Nr ấp Dinh, một phần ấp Giồng Lức, xã Đông Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 07/10/2025

08:30:00 07/10/2025

Trạm T23 Nr Mỹ Quý Đông, một phần Ấp 1, xã Mỹ Quý

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:40:00 07/10/2025

09:20:00 07/10/2025

Trạm T40 ấp 5 Mỹ Quý Đông, một phần ấp Sơ Rơ, xã Mỹ Quý

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:40:00 07/10/2025

10:30:00 07/10/2025

Trạm T46 Nr ấp 5 Mỹ Quý Đông, một phần ấp Sơ Rơ, xã Mỹ Quý

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:50:00 07/10/2025

11:30:00 07/10/2025

Trạm T70/1 nhánh rẽ ấp 5 Mỹ Quý Đông, một phần ấp Chùm Mồi, xã Mỹ Quý

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 07/10/2025

14:30:00 07/10/2025

Trạm T11 nhánh rẽ Giồng sến, một phần ấp Bàu Xoáy, xã Mỹ Quý

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:40:00 07/10/2025

15:20:00 07/10/2025

Trạm T33 Giồng Sến, một phần ấp Rừng Dầu, xã Mỹ Quý

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 07/10/2025

16:10:00 07/10/2025

Trạm T15 Giồng Tràm Sắt, một phần ấp Rừng Dầu, xã Mỹ Quý

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:20:00 07/10/2025

17:00:00 07/10/2025

Trạm T50 Giồng Sến, một phần ấp Rừng Dầu, xã Mỹ Quý

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 08/10/2025

17:00:00 08/10/2025

Nhánh rẽ Cốc Rinh, một phần ấp 4, 5, xã Mỹ Quý

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thạnh Hóa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 07/10/2025

17:00:00 07/10/2025

Một phần ấp Đình, ấp Cả Sáu - xã Thạnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 08/10/2025

08:45:00 08/10/2025

Trang Trại Ánh Dương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 08/10/2025

09:45:00 08/10/2025

Trang Trại Ngô Tùng Huy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 08/10/2025

11:00:00 08/10/2025

Trang Trại Hà Kim Tùng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:30:00 08/10/2025

12:30:00 08/10/2025

Cty Ngân Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 08/10/2025

15:00:00 08/10/2025

Cty TNHH MTV SK XNK Núi Xanh Long An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 08/10/2025

17:00:00 08/10/2025

Xay xát Mysen

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 09/10/2025

17:00:00 09/10/2025

Một phần ấp Đồng Khỏi - xã Bình Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Hưng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 07/10/2025

07:45:00 07/10/2025

Một phần xã Tuyên Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:15:00 07/10/2025

16:30:00 07/10/2025

Một phần xã Tuyên Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:50:00 07/10/2025

16:10:00 07/10/2025

Một phần ấp 3 - xã Tuyên Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 08/10/2025

16:30:00 08/10/2025

Một phần ấp Láng Đao - xã Tuyên Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 09/10/2025

11:30:00 09/10/2025

Một phần ấp Lò Gạch - xã Vĩnh Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 09/10/2025

16:30:00 09/10/2025

Một phần ấp Gò Cát - xã Vĩnh Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 10/10/2025

16:30:00 10/10/2025

Một phần ấp Trung Trực - xã Tuyên Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 11/10/2025

11:30:00 11/10/2025

Một phần ấp Cả Rưng - xã Tuyên Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 11/10/2025

16:30:00 11/10/2025

Một phần ấp 2, 4 - xã Vĩnh Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Hưng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 07/10/2025

09:30:00 07/10/2025

Trạm T38/1 TDC Phước Xuyên: Tổ Hợp Tác Bơm Điện Phục Vụ Sản Xuất Nông Nghiệp Thắng Lợi, xã Vĩnh Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 07/10/2025

11:30:00 07/10/2025

Trạm T40/1 TB Cái Sách: Hợp tác xã Nông nghiệp 1/5, xã Vĩnh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 07/10/2025

14:30:00 07/10/2025

Trạm T22/1 TB Vườn Chuối: Trạm bơm điện Nguyễn Thanh Nhân, xã Vĩnh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 07/10/2025

16:30:00 07/10/2025

Trạm T01 HT Phạm Văn Mau: Trạm bơm điện Phạm Hiệp, xã Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 08/10/2025

09:30:00 08/10/2025

Trạm T34/1 TB Số 31: Tổ hợp tác bơm điện số 31 ấp Gò Pháo, xã Hưng Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 08/10/2025

11:30:00 08/10/2025

Trạm T35/1 TB Kênh T11: Tổ hợp tác bơm điện số 16, xã Hưng Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 08/10/2025

16:30:00 08/10/2025

Trạm T109A/1 TB Nguyễn Chí Tâm: Trạm bơm điện Nguyễn Chí Tâm, xã Hưng Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 09/10/2025

16:30:00 09/10/2025

Trạm T03 Rọc Chanh A: Một phần ấp Rọc Chanh A, xã Tân Hưng

Chuyển tải hạ thế

08:00:00 10/10/2025

09:30:00 10/10/2025

Trạm T20P/2 TB Kênh 1000: Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Tân Long, xã Hưng Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 10/10/2025

11:30:00 10/10/2025

Trạm T20P/23 TB Kênh 1000: Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Tân Long, xã Hưng Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 10/10/2025

14:30:00 10/10/2025

Trạm T15A/1 HT Nguyễn Văn Hơi: Trạm bơm điện Nguyễn Văn Hơi, xã Hưng Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 10/10/2025

16:30:00 10/10/2025

Trạm T13/1 TB Kênh T5 - TH: Tổ hợp tác bơm điện Kênh T5, xã Hưng Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tầm Vu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

05:30:00 11/10/2025

07:00:00 11/10/2025

Một phần ấp Hiệp Thạnh, Gia Thạnh , Bình An, Bình Ân, Bình Hạp xã Tầm Vu, toàn bộ xã Vĩnh Công

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17:30:00 11/10/2025

18:30:00 11/10/2025

Một phần ấp Hiệp Thạnh, Gia Thạnh , Bình An, Bình Ân, Bình Hạp xã Tầm Vu, toàn bộ xã Vĩnh Công

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17:30:00 11/10/2025

18:30:00 11/10/2025

Một phần ấp Bình An, Bình Ân, Bình Hạp xã Tầm Vu, toàn bộ xã Vĩnh Công

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:30:00 11/10/2025

07:00:00 11/10/2025

Một phần ấp Bình An, Bình Ân, Bình Hạp xã Tầm Vu, toàn bộ xã Vĩnh Công

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:30:00 11/10/2025

07:00:00 11/10/2025

Một phần ấp Hội Xuân, ấp Cầu Đúc, ấp Long Thuận, Long Bình, Long Trường, Long An, Long Thạnh, Long Hưng, ấp Cầu Kinh, Cầu Ván, Sông Tân, Vĩnh Xuân, Mỹ Xuân xã An Lục Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17:30:00 11/10/2025

18:30:00 11/10/2025

Một phần ấp Hội Xuân, ấp Cầu Đúc, ấp Long Thuận, Long Bình, Long Trường, Long An, Long Thạnh, Long Hưng, ấp Cầu Kinh, Cầu Ván, Sông Tân, Vĩnh Xuân, Mỹ Xuân xã An Lục Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:30:00 11/10/2025

07:00:00 11/10/2025

Một phần ấp An Bình, ấp Bình Ân, ấp Gia Thạnh, ấp An Thạnh, ấp Hiệp Thạnh, ấp Bình Trị 1, ấp Bình Trị 2, ấp Ái Ngãi, ấp Phú Xuân 1, 2, ấp Hồi Xuân xã Tầm Vu, toàn bộ xã Vĩnh Công

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17:30:00 11/10/2025

18:30:00 11/10/2025

Một phần ấp An Bình, ấp Bình Ân, ấp Gia Thạnh, ấp An Thạnh, ấp Hiệp Thạnh, ấp Bình Trị 1, ấp Bình Trị 2, ấp Ái Ngãi, ấp Phú Xuân 1, 2, ấp Hồi Xuân xã Tầm Vu, toàn bộ xã Vĩnh Công

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 11/10/2025

18:30:00 11/10/2025

Một phần ấp Hồi Xuân, ấp Trường Xuân xã Tầm Vu

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 11/10/2025

18:30:00 11/10/2025

ấp Nhà Việc, Đồng Tre, Cầu Đôi, Cầu Hàng, ấp Lộ Đá, xã An Lục Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 11/10/2025

18:30:00 11/10/2025

Một phần Cầu Hàng, ấp Ông Bái, ấp Lộ Đá, ấp An Tập xã An Lục Long, toàn bộ xã Thuận Mỹ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 11/10/2025

18:30:00 11/10/2025

Toàn bộ xã Thuận Mỹ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 11/10/2025

18:30:00 11/10/2025

Một phần ấp 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8, ấp Trường Xuân, ấp Tân Xuân, ấp Hội Xuân, ấp Phú Thạnh xã Tầm Vu

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 11/10/2025

18:30:00 11/10/2025

Một phần ấp 3, Phú Thạnh, Gia Thạnh, ấp Trường Xuân, Tân Xuân xã Tầm Vu

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 11/10/2025

18:30:00 11/10/2025

Một phần ấp 1,2,7, 8, 4,5 xã Tầm Vu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 6-12/10/2025: Nhiều khu dân cư và tuyến đường bị cúp điện để sửa chữa lưới điệnLịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 6-12/10/2025: Nhiều khu dân cư và tuyến đường bị cúp điện để sửa chữa lưới điện

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 6-12/10/2025: Nhiều khách hàng 11 tiếng/ngày không có điện để dùngLịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 6-12/10/2025: Nhiều khách hàng 11 tiếng/ngày không có điện để dùng

GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Hồng Thủy
Top