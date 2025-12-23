Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) tuần này (từ 22 – 28/12/2025): Cúp điện gần 14 tiếng/ngày một số khu dân cư
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bến Tre cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện Bến Tre cũ) tuần này từ ngày 22 – 28/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này từ ngày 22 – 28/12/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre tuần này cũ từ ngày 22 – 28/12/2025
Lịch cúp điện Bến Tre
KHU VỰC: Một phần tổ 15, 16, 17 khu phố Nhơn Thạnh 1 phường Phú Khương
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/12/2025 đến 17:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần tổ 9, 10, 12, 13 khu phố 6 phường Phú Khương
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực chợ phường 7(cũ) thuộc phường Bến Tre
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/12/2025 đến 13:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần tổ 21 khu phố 3 phường Phú Khương
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần tổ 7, 8, 10, 12, 14, 15 khu phố Phú Thành phường Phú Khương
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/12/2025 đến 17:00:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ba Tri
KHU VỰC: Tổ 3 ấp Tân Thuận; Tổ 6 ấp Tân Hòa xã Tân Xuân.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/12/2025 đến 11:30:00 ngày 22/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 4, 5 ấp Mỹ Hòa xã An Ngãi Trung.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/12/2025 đến 16:00:00 ngày 22/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 2, 17, 20 ấp An Phú xã Ba Tri.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/12/2025 đến 16:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 17, 18 ấp Mỹ Trung xã An Ngãi Trung.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/12/2025 đến 16:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Trạm tăng áp Phú Lễ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/12/2025 đến 11:00:00 ngày 24/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tân Quí, Tân Phú xã Mỹ Chánh Hòa.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/12/2025 đến 16:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp An Bình xã An Hiệp.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 12:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Quang Thị Ngọc Sương
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 09:30:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KP5 Xã Ba Tri
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 26/12/2025 đến 11:30:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Khách hàng Nuôi tôm Nguyễn Văn Quí Xã Ba Tri
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/12/2025 đến 14:30:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Nuôi tôm Nguyễn Trọng Tài 2 Xã Ba Tri
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 26/12/2025 đến 16:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 12 ấp Giồng Nhựt xã An Hiệp.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/12/2025 đến 16:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Tân Thủy; Ấp Vĩnh Đức Đông, Bảo Hòa, Bến Vựa, Bến Vựa Bắc xã Ba Tri; Ấp Thạnh Ninh, Thạnh Khương, Thạnh Tân, Thạnh Hải xã Bảo Thạnh.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/12/2025 đến 16:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp An Hòa xã Ba Tri; Ấp Giồng Gạch xã An Hiệp.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/12/2025 đến 16:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khách hàng Trường THCS An Bình Tây.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/12/2025 đến 11:00:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Cty TNHH Tỷ Thành
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/12/2025 đến 16:00:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Cty TNHH Tỷ Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/12/2025 đến 09:30:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty TNHH JSB INTERNATIONAL VINA Xã Ba Tri
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 28/12/2025 đến 11:30:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phú Lợi xã Tân Xuân.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/12/2025 đến 14:00:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Mỏ Cày
KHU VỰC: -Một phần ấp Phủ xã Hương Mỹ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/12/2025 đến 17:00:00 ngày 22/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: -Một phần ấp An Phước xã Thành Thới
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/12/2025 đến 13:00:00 ngày 22/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 22/12/2025 đến 17:00:00 ngày 22/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: -Một phần ấp Minh Nghĩa xã Hương Mỹ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 17:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: -Một phần ấp An Bình xã Mỏ Cày
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/12/2025 đến 17:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: -Một phần ấp Mỹ Đức xã Hương Mỹ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/12/2025 đến 17:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Bình, Bình Thạnh xã Thành Thới
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: -Một phần ấp An Hoà xã Đồng Khởi
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: -Một phần ấp 3, ấp An Vĩnh 1 và một phần ấp An Vĩnh 2 xã Mỏ Cày
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/12/2025 đến 13:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bình Đại
KHU VỰC: - Tổ 5, 6, 7 ấp Chợ; tổ 9 ấp Giồng Bông xã Châu Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/12/2025 đến 17:00:00 ngày 22/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Tổ 17 ấp Bình Đại 3; tổ 3, 4, 7 ấp 3 xã Bình Đại
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 17:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Tổ 17 ấp Thới An xã Thới Thuận
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 17:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Ấp Tân Bình; một phần ấp Tân An, Tân Long xã Thạnh Phước
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Tổ 9 ấp Tân An xã Thạnh Phước
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 26/12/2025 đến 12:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: Cơ sở Sản Xuất-Kinh Doanh Nước Đá Chi Lê - ấp Bình Thạnh 3 xã Thạnh Trị
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 26/12/2025 đến 11:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tổ 1, 2 ấp Thới Hòa 1 xã Thới Thuận
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/12/2025 đến 14:30:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tổ 1, 2 ấp Thừa Lợi xã Thới Thuận
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 26/12/2025 đến 16:30:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tổ 12 ấp Lộc Thành xã Lộc Thuận
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 12:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tổ 09, 10, 11 ấp Lộc Thành xã Lộc Thuận
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Tổ 16 ấp Thới An xã Thới Thuận
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thạnh Phú
KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Lại, Thạnh Quí A – B, Thạnh Bình, Thạnh Lợi, Thạnh Tân, Thạnh An, Thạnh Quí xã Thạnh Phú
THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 28/12/2025 đến 18:30:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Toàn bộ xã An Qui, xã Thạnh Phong, xã Thạnh Hải
THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 28/12/2025 đến 18:30:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Toàn bộ xã An Qui, xã Thạnh Phong, xã Thạnh Hải
THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 28/12/2025 đến 18:30:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Khương, An Bình, Thạnh Mỹ, An Hòa B, Thạnh Hưng, An Hòa An Bình, An Bình 1, An Thạnh, An Ngãi A – B xã Thạnh Phú
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/12/2025 đến 17:00:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phú Túc
KHU VỰC: ấp Hòa An; ấp Hòa Thanh xã Giao Long
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/12/2025 đến 17:00:00 ngày 22/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phú Xuân xã Tân Phú; ấp Phú Lễ xã Tiên Thủy
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 22/12/2025 đến 17:00:00 ngày 22/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Hòa Hưng xã Giao Long
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/12/2025 đến 17:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Hòa Thanh xã Giao Long
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/12/2025 đến 11:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp 3; ấp 4; ấp 5 xã Giao Long
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/12/2025 đến 17:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phú Thuận xã Tiên Thủy
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 10:30:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phú Ninh xã Tân Phú
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/12/2025 đến 14:30:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Tiên Đông xã Tân Phú
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 26/12/2025 đến 11:30:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp 3; ấp Phú Nhơn xã Phú Túc
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Tiên Đông Vàm; ấp Tiên Tây Vàm xã Tiên Thủy
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 11:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Bệnh viện Khu vực Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phú Nhơn xã Phú Túc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 11:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp An Phú xã Phú Túc
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Khánh Hội Tây xã Tiên Thủy
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/12/2025 đến 11:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Khánh Hội Tây xã Tiên Thủy
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp 5 xã Giao Long
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 09:30:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Tân Phú xã Phú Túc
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 27/12/2025 đến 11:30:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CÔNG TY TNHH COVINA
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/12/2025 đến 09:30:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty Dừa Lương Quới
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/12/2025 đến 11:30:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CÔNG TY CPTPĐH KIÊN GIANG TẠI BẾN TRE
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/12/2025 đến 14:30:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CÔNG TY TNHH NHIÊN LIỆU SINH HỌC XUÂN TRÚC
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 28/12/2025 đến 17:00:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp 3, 4 xã Phú Túc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/12/2025 đến 09:30:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VINFAST
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/12/2025 đến 11:30:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN KIM THANH BẾN TRE - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/12/2025 đến 14:30:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN KIM THANH BẾN TRE - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 28/12/2025 đến 17:00:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Giồng Trôm
KHU VỰC: Tổ 3 ấp Cái Chốt, tổ 10 ấp Bến Đò xã Lương Phú
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/12/2025 đến 11:00:00 ngày 22/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 7, 8 ấp 3 xã Giồng Trôm
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/12/2025 đến 17:00:00 ngày 22/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 7, 8, 9 ấp Sơn Hòa Phường An Hội
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/12/2025 đến 17:00:00 ngày 22/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 2, 3, 4 ấp Hưng An A xã Tân Hào
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/12/2025 đến 17:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tổ 6, 7 ấp Mỹ Chánh 2 xã Phước Long
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tổ 7, 8, 9 ấp Lương Phú 1 xã Lương Phú
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tổ 3, 4, 5 ấp Lương Phú 2 xã Lương Phú
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/12/2025 đến 17:00:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Chợ Lách
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 22 – 28/12/2025.
Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung
KHU VỰC: -Tổ 7, 9, 10 ấp Thành Hoá 2; tổ 12, 13, 16 ấp Thành Hoá 1 - xã Tân Thành Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/12/2025 đến 13:00:00 ngày 22/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Tổ 2, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13 ấp Thanh Bình 2 - xã Tân Thành Bình
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 22/12/2025 đến 16:30:00 ngày 22/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Tổ 10, 11 ấp Gia Khánh - xã Hưng Khánh Trung A
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/12/2025 đến 09:30:00 ngày 22/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 9 ấp Gia Khánh; tổ 12, 13, 14 ấp Tân Hưng - xã Hưng Khánh Trung A
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 22/12/2025 đến 11:30:00 ngày 22/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Hòa Hưng - xã Tân Thành Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/12/2025 đến 10:00:00 ngày 24/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Chợ Xếp - xã Tân Thành Bình
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 24/12/2025 đến 16:30:00 ngày 24/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Ấp Hoà Binh -xã Tân Thành Bình
THỜI GIAN: Từ 12:15:00 ngày 24/12/2025 đến 14:15:00 ngày 24/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Ấp Giồng Nâu, Sùng Tân xã Nhuận Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 16:30:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Ấp Hưng Nhơn -xã Hưng Khánh Trung
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/12/2025 đến 09:30:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Ấp Phước Trung -xã Phước Mỹ Trung
THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 26/12/2025 đến 13:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Ấp Phước Trung -xã Phước Mỹ Trung
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/12/2025 đến 10:30:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Ấp Thành Hoá 1 -xã Tân Thành Bình
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/12/2025 đến 15:00:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Xe ga 125cc giá 29 triệu đồng trang bị chẳng kém Air Blade, rẻ hơn Vision sẽ khuấy đảo thị trườngGiá cả thị trường - 17 phút trước
GĐXH - Xe ga 125cc mới ra mắt có thể khiến Honda Vision không giữ được vị thế 'xe ga quốc dân' bởi trang bị hiện đại, giá thành rẻ.
Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) tuần này (từ 22 – 28/12/2025): Hàng loạt khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tụcSản phẩm - Dịch vụ - 35 phút trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.
Quà Tết 2026: Lựa chọn quà sức khỏe dẫn đầu xu hướng tại HappyboxSản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước
Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng được người tiêu dùng quan tâm, quà Tết sức khỏe đang trở thành lựa chọn nổi bật trong mùa Tết 2026.
Tiểu thương 'tiết lộ' nguồn gốc thực sự của một loại cam đang bán tràn ngập chợ ViệtSản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước
GĐXH - Loại cam này được đang rao bán đầy thị trường, được nhiều người tiêu dùng đánh giá vừa ngon, vừa bổ, giá lại rẻ.
Thịt ủ mát MEATDeli: 6 năm liên tiếp vào Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ Tin Dùng Việt NamSản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước
Tại Lễ Công bố & Vinh danh Sản phẩm – Dịch vụ Tin Dùng Việt Nam 2025 (Tin Dùng Việt Nam 2025) do Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức, tập đoàn Masan ghi dấu ấn khi có hai thương hiệu trong hệ sinh thái cùng được người tiêu dùng bình chọn.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 22/12/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 22/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.
Thang máy FujiKi đơn vị hàng đầu trong phân khúc thang máy Homelift phi tiêu chuẩnSản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước
Tại các đô thị lớn, việc sở hữu một ngôi nhà phố tiện nghi nhưng bị giới hạn diện tích luôn là bài toán nan giải với nhiều gia chủ. Thấu hiểu khó khăn này, thang máy FujiKi lựa chọn dòng Homelift phi tiêu chuẩn như giải pháp "may đo", phù hợp với những vị trí nhà phố khó lắp đặt.
Ngân hàng có lãi suất tiết kiệm 6 tháng cao tới 7,1%: Gửi 500 triệu đồng có bao nhiêu tiền lãi?Giá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - Với gần 30 ngân hàng, mức lãi suất tiết kiệm 6 tháng đang dao động từ 3 - 7,1%/năm.
Giá nhà phố thương mại tại 4 xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa (Hà Nội) đang biến động như thế nào sau sáp nhập?Giá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, giá nhà phố thương mại (shophouse) tại 4 xã mới thuộc huyện Hoài Đức cũ đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Bỉm Nhật cho bé giá chỉ từ hơn 100.000 đồng/bịch: So kè Genki, Momotaro, Nepia Mamy Poko, loại nào ‘rẻ mà vẫn xịn’?Sản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước
GĐXH - Bỉm Nhật đang ngày càng được nhiều gia đình Việt quan tâm nhờ chất lượng ổn định, thấm hút tốt và mức giá trải rộng từ bình dân đến trung cấp. Trong đó, Genki, Momotaro và Nepia Mamy Poko nổi bật với những ưu thế riêng, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng từ ban ngày, vận động nhiều đến ban đêm cần chống tràn cao.
Xe máy điện Honda giá 20 triệu đồng ở Việt Nam đẹp hoài cổ, trang bị hiện đại, rẻ chỉ ngang Wave Alpha khiến khách hàng xôn xaoGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện của Honda sở hữu thiết kế hoài cổ gợi nhớ dòng Super Cub huyền thoại, đang trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trên thị trường xe máy điện nhập khẩu.