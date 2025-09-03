Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 3 – 7/9/2025: Cúp điện một số khu vực để sửa chữa, bảo dưỡng

Lịch cúp điện Bến Tre cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện) từ ngày 3 – 7/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 3 – 7/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 3 – 7/9/2025

Lịch cúp điện Bến Tre

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Ba Tri

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 03/09/2025 07:30:00 03/09/2025 16:00:00 Một phần ấp Tân Thành xã Mỹ Chánh Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Mỏ Cày

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Bình Đại

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 03/09/2025 08:00:00 03/09/2025 17:00:00 Một phần ấp Long Phú xã Phú Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thạnh Phú

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Phú Túc

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Giồng Trôm

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Chợ Lách

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 03/09/2025 07:30:00 03/09/2025 09:30:00 Một phần ấp Tân Long 2 - Xã Tân Thành Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

