Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 3-7/9/2025: Chi tiết những khách hàng bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 3-7/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 3-7/9/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ hôm nay được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ ngày từ 3-7/9/2025

Lịch cúp điện Phan Thiết

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Tuy Phong

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07/09/2025 07:30:00 07/09/2025 11:30:00 Xã Tuy Phong và một phần thôn Lạc Trị, xã Liên Hương. Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đức Linh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 04/09/2025 07:00:00 04/09/2025 16:00:00 Một phần thôn Nam Hà, xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp.

Lịch cúp điện Hàm Tân

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện La Gi

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 06/09/2025 07:30:00 06/09/2025 11:00:00 Đường Nguyễn Trường Tộ, đường Phạm Hồng Thái, đường Nguyễn Văn Trỗi - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

Lịch cúp điện Phú Quý

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 05/09/2025 08:00:00 05/09/2025 11:30:00 Khách hàng thuộc trạm Cảng Phú Quý thôn Triều Dương và các trạm khách hàng: Quân Khu 7, NMNĐ Triều Dương, Đặc Khu Phú Qúy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 04/09/2025 07:00:00 04/09/2025 16:00:00 Một phần xã Hàm Kiệm Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bắc Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08/09/2025 07:00:00 08/09/2025 12:00:00 Thôn Lương Bình, xã Lương Sơn - Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tánh Linh

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 21-24/8/2025: Cúp điện từ sáng sớm kéo dài đến chiều tối nhiều khu dân cư GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.