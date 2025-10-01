Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 1-5/9/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Vĩnh Long

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 1-5/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 1-5/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 1-5/9/2025

Lịch cúp điện Long Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 08:00:00 ngày 01/10/2025 17:00:00 ngày 01/10/2025 Khu làm việc của Tòa Nhà Bảo Việt, đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 01/10/2025 17:00:00 ngày 01/10/2025 Khu làm việc của Nhà làm việc Khối Cảnh Sát, ấp Thanh Mỹ, phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 01/10/2025 17:00:00 ngày 01/10/2025 Khu làm việc của Xưởng in Phước Châu, ấp Thanh Mỹ, phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 01/10/2025 17:00:00 ngày 01/10/2025 Khu làm việc của CSPL Thuận Lợi, ấp Thanh Mỹ, phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 01/10/2025 17:00:00 ngày 01/10/2025 Khu làm việc của Ngân hàng Vietcombank, đường Hưng Đạo Vương, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 02/10/2025 17:00:00 ngày 02/10/2025 Khu làm việc của Cty TNHH TMDV Phát Tiến, ấp Tân Hưng, phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 02/10/2025 17:00:00 ngày 02/10/2025 Khu làm việc của Cty Merkava (hóa dầu MeKong), ấp Tân Hưng, phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 02/10/2025 17:00:00 ngày 02/10/2025 Khu làm việc của XX Hồng Phát, ấp Phước Bình, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 02/10/2025 17:00:00 ngày 02/10/2025 Khu làm việc của Cty TNHH Hải Hoàng, ấp Phước Bình, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 02/10/2025 17:00:00 ngày 02/10/2025 Khu làm việc của Cty Tân Thành, ấp Phú Lợi, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 02/10/2025 17:00:00 ngày 02/10/2025 Khu làm việc của HKD Võ Ngọc Lang, ấp Phú Hưng, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 05/10/2025 17:00:00 ngày 05/10/2025 Khu làm việc của KNLV UBND Tỉnh Vĩnh Long, các sở ban ngành của Tỉnh, đường Võ Văn Kiệt, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 05/10/2025 17:00:00 ngày 05/10/2025 Khu làm việc của Bệnh Viện thành phố Vĩnh Long, đường Phạm Hùng, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long; các hộ sử dụng điện trạm TTGN Thái Bình, khu Tập Thể Gạch Ngói Thái Bình, Tổ 1, Tổ 2, Đường Phạm Hùng, Long Châu, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 05/10/2025 17:00:00 ngày 05/10/2025 Khu làm việc của NLMT Phước Thành 4 (Tân Hưng 2), NLMT Phước Thành 4 (Tân Hưng 1), ấp Tân Hưng, phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Trà Ôn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 09:00:00 ngày 01/10/2025 10:30:00 ngày 01/10/2025 Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Cái Bần 2, một phần tổ 16, ấp Tân Thạnh, xã Lục Sĩ Thành, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 01/10/2025 12:30:00 ngày 01/10/2025 Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Thị Trấn 3A, một phần tổ 4, ấp 3, xã Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30:00 ngày 01/10/2025 16:00:00 ngày 01/10/2025 Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp xã Nhơn Bình 1, một phần tổ 12, ấp Tường Ngãi, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 03/10/2025 11:30:00 ngày 03/10/2025 Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp 3A Vĩnh Khánh 1, một phần tổ 18, ấp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 03/10/2025 16:30:00 ngày 03/10/2025 Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Ngãi Hòa, một phần tổ 9, ấp Ngãi Hòa, xã Hòa Bình, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 07:00:00 ngày 02/10/2025 16:30:00 ngày 02/10/2025 Các hộ sử dụng điện thuộc trạm 4 ấp 9 Mỹ Lộc, Tổ 4, ấp 9, xã Cái Ngang, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cái Vồn

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Trung Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 08:00:00 ngày 02/10/2025 16:30:00 ngày 02/10/2025 Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Quang Trạch 2, Tổ NDTQ số 5, số 6 và số 7, Ấp Bà Đông, xã Trung Hiệp, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 05/10/2025 17:00:00 ngày 05/10/2025 Các hộ sử dụng điện thuộc nhánh rẽ 22KV Quới Thiện từ sau 3LBFCO Thanh Bình, các ấp Thanh Lương, Thanh Tân, Thái An, Lăng, Thái Bình, Thông Lưu, Thanh Phong, Bình Thủy, Cái Dứa, xã Quới Thiện, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Long Hồ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 07:30:00 ngày 03/10/2025 11:30:00 ngày 03/10/2025 Các hộ sử dụng điện thuộc tổ 8, ấp Hòa Lợi; tổ 5, ấp Hòa Thuận, xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 03/10/2025 16:30:00 ngày 03/10/2025 Các hộ sử dụng điện thuộc tổ 6, ấp Phú Mỹ, xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 05/10/2025 11:30:00 ngày 05/10/2025 Trạm TCN Hòa Tịnh, tổ 2, ấp Bình Tịnh, xã Bình Phước, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 ngày 05/10/2025 17:00:00 ngày 05/10/2025 Trạm DNTN Hồng Hương, tổ 5, ấp An Thành, xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cái Nhum

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 08:00:00 ngày 01/10/2025 11:30:00 ngày 01/10/2025 Các hộ sử dụng điện trạm Hợp Tác Xã 4 thuộc tổ NDTQ số 3 ấp Hòa Long - xã Nhơn Phú - tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 01/10/2025 16:30:00 ngày 01/10/2025 Các hộ sử dụng điện trạm Mỹ Thanh 1 thuộc tổ NDTQ số 5 ấp Mỹ Thanh - xã Nhơn Phú - tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 02/10/2025 11:30:00 ngày 02/10/2025 Các hộ sử dụng điện trạm Hợp Tác Xã Điện 16 thuộc tổ NDTQ số 2 ấp Cái Kè - xã Nhơn Phú - tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 02/10/2025 16:30:00 ngày 02/10/2025 Các hộ sử dụng điện trạm Hợp Tác Xã 2 thuộc tổ NDTQ số 9 ấp Hòa Phú - xã Cái Nhum - tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 03/10/2025 15:30:00 ngày 03/10/2025 Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm CN Năm Tốt ấp Thuận Thới - xã Cái Nhum - tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 03/10/2025 15:30:00 ngày 03/10/2025 Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm trang trại Thành Thái ấp Thuận Thới - xã Cái Nhum - tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 03/10/2025 17:00:00 ngày 03/10/2025 Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm trại Cá Minh An + GN Thành Hương ấp Cái Cạn - xã Nhơn Phú - tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Quới

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 06:20:00 ngày 04/10/2025 06:40:00 ngày 04/10/2025 Xã Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:00:00 ngày 04/10/2025 13:40:00 ngày 04/10/2025 Xã Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:30:00 ngày 04/10/2025 13:00:00 ngày 04/10/2025 Ấp Thành Khương, Thành Ninh, Thành Nhân, Thành An, Thành Tân, Thành Hậu, xã Tân Quới; Ấp Thành Hưng, Thành Thuận, Thành Lộc, Thành Lễ, Thành Hòa, Thành Quí, Thành Sơn, Thành Giang, Hòa An, Thành Hiếu, xã Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:30:00 ngày 04/10/2025 13:00:00 ngày 04/10/2025 Ấp Thành Khương, Thành Ninh, Thành Nhân, Thành Quới, một phần ấp Tân Lợi, Tân Hòa, xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện

