Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 1-5/9/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục 10 tiếng/ngày
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Vĩnh Long
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 1-5/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 1-5/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 1-5/9/2025
Lịch cúp điện Long Châu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
08:00:00 ngày 01/10/2025
17:00:00 ngày 01/10/2025
Khu làm việc của Tòa Nhà Bảo Việt, đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 01/10/2025
17:00:00 ngày 01/10/2025
Khu làm việc của Nhà làm việc Khối Cảnh Sát, ấp Thanh Mỹ, phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 01/10/2025
17:00:00 ngày 01/10/2025
Khu làm việc của Xưởng in Phước Châu, ấp Thanh Mỹ, phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 01/10/2025
17:00:00 ngày 01/10/2025
Khu làm việc của CSPL Thuận Lợi, ấp Thanh Mỹ, phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 01/10/2025
17:00:00 ngày 01/10/2025
Khu làm việc của Ngân hàng Vietcombank, đường Hưng Đạo Vương, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 02/10/2025
17:00:00 ngày 02/10/2025
Khu làm việc của Cty TNHH TMDV Phát Tiến, ấp Tân Hưng, phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 02/10/2025
17:00:00 ngày 02/10/2025
Khu làm việc của Cty Merkava (hóa dầu MeKong), ấp Tân Hưng, phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 02/10/2025
17:00:00 ngày 02/10/2025
Khu làm việc của XX Hồng Phát, ấp Phước Bình, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 02/10/2025
17:00:00 ngày 02/10/2025
Khu làm việc của Cty TNHH Hải Hoàng, ấp Phước Bình, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 02/10/2025
17:00:00 ngày 02/10/2025
Khu làm việc của Cty Tân Thành, ấp Phú Lợi, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 02/10/2025
17:00:00 ngày 02/10/2025
Khu làm việc của HKD Võ Ngọc Lang, ấp Phú Hưng, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 05/10/2025
17:00:00 ngày 05/10/2025
Khu làm việc của KNLV UBND Tỉnh Vĩnh Long, các sở ban ngành của Tỉnh, đường Võ Văn Kiệt, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 05/10/2025
17:00:00 ngày 05/10/2025
Khu làm việc của Bệnh Viện thành phố Vĩnh Long, đường Phạm Hùng, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long; các hộ sử dụng điện trạm TTGN Thái Bình, khu Tập Thể Gạch Ngói Thái Bình, Tổ 1, Tổ 2, Đường Phạm Hùng, Long Châu, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 05/10/2025
17:00:00 ngày 05/10/2025
Khu làm việc của NLMT Phước Thành 4 (Tân Hưng 2), NLMT Phước Thành 4 (Tân Hưng 1), ấp Tân Hưng, phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trà Ôn
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
09:00:00 ngày 01/10/2025
10:30:00 ngày 01/10/2025
Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Cái Bần 2, một phần tổ 16, ấp Tân Thạnh, xã Lục Sĩ Thành, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 01/10/2025
12:30:00 ngày 01/10/2025
Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Thị Trấn 3A, một phần tổ 4, ấp 3, xã Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30:00 ngày 01/10/2025
16:00:00 ngày 01/10/2025
Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp xã Nhơn Bình 1, một phần tổ 12, ấp Tường Ngãi, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 03/10/2025
11:30:00 ngày 03/10/2025
Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp 3A Vĩnh Khánh 1, một phần tổ 18, ấp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 03/10/2025
16:30:00 ngày 03/10/2025
Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Ngãi Hòa, một phần tổ 9, ấp Ngãi Hòa, xã Hòa Bình, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
07:00:00 ngày 02/10/2025
16:30:00 ngày 02/10/2025
Các hộ sử dụng điện thuộc trạm 4 ấp 9 Mỹ Lộc, Tổ 4, ấp 9, xã Cái Ngang, tỉnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cái Vồn
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Trung Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
08:00:00 ngày 02/10/2025
16:30:00 ngày 02/10/2025
Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Quang Trạch 2, Tổ NDTQ số 5, số 6 và số 7, Ấp Bà Đông, xã Trung Hiệp, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 05/10/2025
17:00:00 ngày 05/10/2025
Các hộ sử dụng điện thuộc nhánh rẽ 22KV Quới Thiện từ sau 3LBFCO Thanh Bình, các ấp Thanh Lương, Thanh Tân, Thái An, Lăng, Thái Bình, Thông Lưu, Thanh Phong, Bình Thủy, Cái Dứa, xã Quới Thiện, tỉnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Long Hồ
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
07:30:00 ngày 03/10/2025
11:30:00 ngày 03/10/2025
Các hộ sử dụng điện thuộc tổ 8, ấp Hòa Lợi; tổ 5, ấp Hòa Thuận, xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 03/10/2025
16:30:00 ngày 03/10/2025
Các hộ sử dụng điện thuộc tổ 6, ấp Phú Mỹ, xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 05/10/2025
11:30:00 ngày 05/10/2025
Trạm TCN Hòa Tịnh, tổ 2, ấp Bình Tịnh, xã Bình Phước, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 ngày 05/10/2025
17:00:00 ngày 05/10/2025
Trạm DNTN Hồng Hương, tổ 5, ấp An Thành, xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cái Nhum
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
08:00:00 ngày 01/10/2025
11:30:00 ngày 01/10/2025
Các hộ sử dụng điện trạm Hợp Tác Xã 4 thuộc tổ NDTQ số 3 ấp Hòa Long - xã Nhơn Phú - tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 01/10/2025
16:30:00 ngày 01/10/2025
Các hộ sử dụng điện trạm Mỹ Thanh 1 thuộc tổ NDTQ số 5 ấp Mỹ Thanh - xã Nhơn Phú - tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 02/10/2025
11:30:00 ngày 02/10/2025
Các hộ sử dụng điện trạm Hợp Tác Xã Điện 16 thuộc tổ NDTQ số 2 ấp Cái Kè - xã Nhơn Phú - tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 02/10/2025
16:30:00 ngày 02/10/2025
Các hộ sử dụng điện trạm Hợp Tác Xã 2 thuộc tổ NDTQ số 9 ấp Hòa Phú - xã Cái Nhum - tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 03/10/2025
15:30:00 ngày 03/10/2025
Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm CN Năm Tốt ấp Thuận Thới - xã Cái Nhum - tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 03/10/2025
15:30:00 ngày 03/10/2025
Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm trang trại Thành Thái ấp Thuận Thới - xã Cái Nhum - tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 03/10/2025
17:00:00 ngày 03/10/2025
Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm trại Cá Minh An + GN Thành Hương ấp Cái Cạn - xã Nhơn Phú - tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Quới
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
06:20:00 ngày 04/10/2025
06:40:00 ngày 04/10/2025
Xã Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:00:00 ngày 04/10/2025
13:40:00 ngày 04/10/2025
Xã Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:30:00 ngày 04/10/2025
13:00:00 ngày 04/10/2025
Ấp Thành Khương, Thành Ninh, Thành Nhân, Thành An, Thành Tân, Thành Hậu, xã Tân Quới; Ấp Thành Hưng, Thành Thuận, Thành Lộc, Thành Lễ, Thành Hòa, Thành Quí, Thành Sơn, Thành Giang, Hòa An, Thành Hiếu, xã Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:30:00 ngày 04/10/2025
13:00:00 ngày 04/10/2025
Ấp Thành Khương, Thành Ninh, Thành Nhân, Thành Quới, một phần ấp Tân Lợi, Tân Hòa, xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
