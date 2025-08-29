Loại cá ở Việt Nam được Trung Quốc ví như "thuốc bổ thượng hạng", protein vượt cá hồi mà giá chỉ bằng 1/8
Đây là loại cá quen thuộc ở Việt Nam, được Trung Quốc ví như “thuốc bổ thượng hạng“. Loại cá này giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe nhưng có giá thành khá rẻ.
Cá là một trong những thực phẩm lành mạnh, chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu như protein, axit béo omega-3 cùng nhiều vitamin và khoáng chất. Chính vì vậy, các tổ chức chăm sóc sức khỏe và chuyên gia dinh dưỡng luôn khuyến khích mọi người ăn cá khoảng 2 lần/tuần để tăng cường sức khỏe.
Loại cá được Trung Quốc ví như "thuốc bổ thượng hạng"
Trên thị trường có nhiều loại cá bổ dưỡng khác nhau, một trong số đó là cá chép. Cá chép từ lâu đã được người Việt Nam dùng để bồi bổ và tăng cường sức khỏe cho phụ nữ mang thai, phụ nữ sau sinh, trẻ nhỏ, người cao tuổi và người bệnh do có hàm lượng dinh dưỡng cao.
Cá chép cũng là loại cá được ưa chuộng tại Trung Quốc. Theo trang Sohu (Trung Quốc), trong cuốn sách y học cổ “Thần nông bản thảo kinh”, cá chép được ví như một loại “thuốc bổ thượng hạng”.
Trong Đông y, cá chép vị ngọt, tính bình, bổ âm, có công dụng tiêu thũng, bổ thận, kiện tỳ, an thai, bình phổi thông sữa, làm sạch đường tiêu hóa, lợi tiểu tiện và trừ khử được tả độc sưng tấy.
Theo trang Sohu, cá chép thường được dùng trong nhiều bài thuốc đông y để điều trị các triệu chứng như tỳ vị yếu, rối loạn tiêu hóa, phù nề, vàng da, giải độc, tăng đề kháng.
Trong y học hiện đại, cá chép cũng được công nhận là một trong những thực phẩm giàu dinh dưỡng. Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), 100g cá chép cung cấp 22,9g protein tùy loại. Ngoài protein, cá chép còn chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu khác như: 531mg phốt pho; 427mg kali; 52mg canxi; 38mg magiê cùng một lượng nhỏ các khoáng chất khác như sắt, kẽm, đồng selen. Thịt cá chép cũng cung cấp một số loại vitamin cần thiết cho cơ thể như vitamin A, vitamin B6, vitamin B12, vitamin C,...
Đáng chú ý, hàm lượng protein trong cá chép còn cao hơn cá hồi - một loại cá được nhiều chuyên gia công nhận tốt cho sức khỏe - do 100g cá hồi chỉ chứa 20g protein.
Cá chép mang đến nhiều lợi ích sức khỏe
Với hàm lượng dinh dưỡng phong phú, cá chép có thể đem đến nhiều lợi ích khác nhau cho sức khỏe.
1. Giúp giảm cân, tăng cơ
Cá chép giàu protein chất lượng cao, là một trong những lựa chọn lý tưởng cho những người muốn tăng khối lượng cơ và giảm lượng chất béo nạp vào. Việc bổ sung cá chép vào khẩu phần ăn cũng giúp cung cấp năng lượng bền vững và hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả.
2. Tốt cho tim mạch
Cá chép chứa nhiều axit béo không bão hòa, chẳng hạn như axit béo omega-3. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng axit béo omega-3 đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe tim mạch, có thể làm giảm lượng cholesterol “xấu” LDL và triglyceride trong máu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch.
3. Tăng cường sức khỏe não bộ
Axit béo omega-3 trong cá chép cũng giúp cải thiện chức năng não bộ, ngăn ngừa suy giảm nhận thức và trầm cảm.
4. Bổ mắt, giúp xương chắc khỏe
Cá chép giàu vitamin và khoáng chất, chẳng hạn như vitamin A, vitamin B12, canxi, phốt pho, sắt,... Vitamin A giúp duy trì thị lực, ngăn ngừa các bệnh về mắt. Còn canxi và phốt pho trong cá chép có thể giúp xương chắc khỏe.
Cá chép ở Việt Nam
Cá chép là một loại cá dân dã, quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam. Theo Tạp chí Thủy sản Việt Nam, cá chép được nuôi rộng rãi trên cả nước và được nuôi nhiều ở các khu vực như An Giang, Ninh Bình, Bắc Ninh, Lào Cai,...
Cá chép cũng được bán phổ biến ở các chợ, với giá dao động từ 60.000 – 75.000 đồng/kg tuỳ thời điểm. Mức giá này được xem là khá rẻ, chỉ bằng 1/8 so với cá hồi (cá hồi Sapa tươi fillet có giá dao động 500.000 - 550.000 đồng/kg). Do đó, khi đi chợ, mọi người có thể cân nhắc mua cá chép và chế biến thành các món ăn thơm ngon, bổ dưỡng khác nhau.
