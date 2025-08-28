Điều ai cũng cần ghi nhớ khi đi ăn uống dịp nghỉ lễ 2/9

Ăn chín uống sôi

Kỳ nghỉ là thời gian các ca ngộ độc thực phẩm tăng cao. Để đề phòng nguy cơ này, chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo nên nấu chín kỹ đồ ăn. Hạn chế ăn thực phẩm tái sống để tránh ngộ độc, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Ăn nhiều chất xơ

Nên bổ sung thực phẩm giàu chất xơ như hoa quả, rau xanh để cân bằng dinh dưỡng. Mỗi ngày cần bổ sung ít nhất 400-500 gram rau và 200-300 gram hoa quả để cung cấp lượng chất xơ thiết yếu cho cơ thể.

Nên bổ sung thực phẩm giàu chất xơ như hoa quả, rau xanh để cân bằng dinh dưỡng.

Các điểm đến "quá tải" tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm

Trong quá trình đi du lịch, du khách vừa có nhu cầu khám phá cảnh quan, lại vừa có nhu cầu nghỉ ngơi và thưởng thức các món ăn đặc sắc dân dã của địa phương. Điều này chứng tỏ đối với du khách, ẩm thực không đơn thuần là việc ăn, uống mà còn là sự khám phá, trải nghiệm những nét văn hóa đặc trưng của mỗi điểm đến.

Tuy nhiên, chính do việc chế biến và bày bán tại các nhà hàng nhỏ lẻ, quán ăn vỉa hè, các gánh hàng rong mà vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm đáng lo ngại hơn.

Ở các khu du lịch, để phục vụ "hết công suất" lượng khách tăng mạnh trong các dịp lễ Tết nói chung và dịp nghỉ lễ 2/9 nói riêng, nhiều nhà hàng, quán ăn không còn đảm bảo đủ các bước vệ sinh an toàn thực phẩm như ngày thường.

Luôn nấu chín thức ăn để phòng ngừa ngộ độc.

Bên cạnh đó, việc bảo quản quá nhiều đồ ăn cũng khiến cho thực phẩm bị giảm chất lượng. Nhiều cửa hàng kinh doanh thức ăn đường phố "thời vụ" cũng sử dụng các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc, quá trình chế biến không đảm bảo vệ sinh; không bảo quản riêng biệt giữa thực phẩm sống và thực đã qua chế biến chín dẫn đến nguy cơ nhiễm chéo. Người bán hàng chế biến thực ăn còn thiếu kiến thức về vệ sinh thực phẩm nên rất dễ gây ra các vụ ngộ độc thực phẩm.

Ăn uống điều độ và theo định lượng

Nhiều người thường ăn uống thoải mái, không kiểm soát thực phẩm ăn trong kỳ nghỉ nên cơ thể dễ gặp vấn đề về sức khỏe. Thức ăn chứa nhiều đường và dầu mỡ dễ khiến tăng cân và mệt mỏi.

Ăn thực phẩm tươi ngon

Nhiều người thường tích trữ đồ ăn trong tủ lạnh để tiện chế biến, làm cho thực phẩm bị mất đi nguồn dinh dưỡng, dễ bị thiếu chất. Vì vậy, nên lựa chọn những thực phẩm tươi ngon để chế biến.

Tăng cường món luộc, hấp, hầm và hạn chế món chiên, rán, nướng vì quá nhiều dầu mỡ tích tụ. Hạn chế uống thức uống đóng lon chứa nhiều đường và có ga, tăng cường dùng nước ép trái cây tươi, tự nhiên.