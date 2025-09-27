Loại củ được ví như nhân sâm Hàn Quốc, mùa thu có nhiều ở chợ Việt, làm được nhiều món ngon bổ phổi
GĐXH – Loại củ này được ví như nhân sâm Hàn Quốc, vào mùa thu mọi người có thể mua nhiều ở chợ Việt với giá rất rẻ. Loại thực phẩm này có hương vị thơm ngon, chế biến được nhiều món ăn giúp bổ phổi mùa thu.
Củ sen – nhân sâm Hàn Quốc
Củ sen được thu hoạch chủ yếu vào mùa thu. Đây là nguyên liệu phổ biến trong ẩm thực Việt Nam. Củ sen cũng được ví như nhân sâm Hàn Quốc vì chứa nhiều giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Loại củ này vì sống ở bùn lầy nên hầu như không chứa thuốc trừ sâu, giúp mọi người an tâm khi sử dụng.
Vào mùa thu, ăn củ sen vừa giúp tăng cường miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa. Chuyên gia dinh dưỡng cho biết, củ sen chứa nhiều vitamin C, vitamin B6, kali và chất xơ… trong đó chất xơ giúp cải thiện tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón, tăng cường miễn dịch, bổ phổi. Vitamin B có tác dụng làm dịu hệ thần kinh, giúp giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ.
Nhờ lượng calo thấp và chất xơ cao, củ sen là lựa chọn lý tưởng cho những người muốn duy trì vóc dáng mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng. Chiết xuất củ sen tươi và nướng đều thúc đẩy chuyển hóa cholesterol, giúp giảm cân.
Một nghiên cứu cũng đã chỉ ra, củ sen có chứa hàm lượng chất chống oxy hóa mạnh như polyphenol và flavonoid cao… giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do, từ đó ngăn ngừa các bệnh mãn tính như tim mạch và ung thư.
Theo khảo sát của PV chuyên trang Gia đình và Xã hội, củ sen hiện được bán khá rẻ trên thị trường. Giá bán 1 kg củ sen trung bình từ 40.000 – 50.000 đồng, tùy loại.
Chị Thu Hằng – một tiểu thương ở chợ Hà Đông cho hay, củ sen khi ăn sống giòn, ngọt. Mọi người có thể dùng củ sen để chế biến nhiều món ăn khác nhau như: nấu canh với sườn heo, làm gỏi, hầm thuốc Bắc, làm trà củ sen giúp thanh nhiệt… Vào thu, củ sen thường ngon hơn.
Củ sen có loại 7 lỗ và 9 lỗ. Củ sen 7 lỗ nhìn bên ngoài màu vàng nâu, mập, ngắn và khi ăn sống có vị đắng chát. Loại này ăn không có độ giòn, thích hợp để nấu canh, hầm. Còn củ sen 9 lỗ màu trắng bạc, vỏ mịn và thuôn dài, ăn vị giòn ngọt hơn.
"Khi chọn ngoài chú ý điều đó, mọi người nên chọn củ còn nguyên vẹn, không dập nát, vỏ không bị thâm đen. Củ sen chín tự nhiên thường có màu vàng, không có mùi lạ" – chị Hằng chia sẻ.
Món ngon với củ sen mùa thu giúp bổ phổi
Canh củ sen nấu sườn
Nguyên liệu: Củ sen, sườn, gừng,
Cách làm canh củ sen nấu sườn:
Bước 1: Sườn bạn đem rửa sạch, chặt miếng vừa ăn rồi cho vào nồi nước, thêm vài lát gừng, thìa rượu vào đun sôi. Việc chần qua sườn một lần này sẽ giúp loại bỏ máu thừa, tạp chất. Vớt ra rửa lại thật sạch, để ráo nước. Để ngấm gia vị, bạn có thể ướp sườn trước khoảng 15 phút.
Củ sen gọt vỏ, rửa sạch rồi thái miếng vừa ăn. Ngâm củ sen vào nước sạch có pha chút muối để chống oxy hóa.
Bước 2: Cho sườn, lát gừng vào nồi, thêm nước vừa đủ vào đun sôi. Ban đầu đun lửa lớn, sau hạ nhỏ lửa và ninh trong 30 phút. Tiếp đó, bạn thả củ sen vào ninh thêm cho tới khi củ sen được mềm dẻo. Nêm lại gia vị vừa ăn, rắc hành lá trước khi tắt bếp.
Món canh củ sen nấu sườn đơn giản, dễ làm mà hương vị thơm ngon. Nước dùng của món canh này ngọt thanh, thơm mùi củ sen, ấm nóng, bổ phổi trong những ngày thời tiết thu.
Củ sen nhồi thịt
Nguyên liệu chuẩn bị:
Phần củ sen rửa sạch, gọt vỏ, thái lát mỏng đều tay. Thịt đem xay; gừng băm nhuyễn, hành baro thái nhỏ. 1 quả trứng và các gia vị: muối, hạt tiêu, nước tương, dầu hào, hạt nêm, bột ngũ vị hương, 1 thìa bột năng. Các nguyên liệu đem trộn đều, để riêng.
Phần bột chiên: gồm bột năng, bột mì với tỉ lệ 1:1; 2 lòng đỏ trứng gà; ít bột nở. Trộn hỗn hợp sánh mịn như sữa chua, thêm chút dầu ăn vào rồi để bột nghỉ khoảng 15 phút trong lúc chuẩn bị nhồi thịt.
Cách làm:
Kẹp một lớp thịt mỏng giữa hai lát củ sen hoặc nhồi vào giữa lát củ sen nếu bạn không cắt rời. Làm đều tay tới khi hết nguyên liệu.
Tiếp đó, làm nóng dầu ăn rồi thả các miếng củ sen đã kẹp thịt vào phần bột đã chuẩn bị đem chiên lần 1. Vớt ra, bạn để ráo rồi đem chiên lửa lần 2 sẽ giúp cho củ sen giòn hơn.
Món ăn này rất hợp với trẻ nhỏ. Lớp vỏ ngoài giòn tan, thịt bên trong mềm ngọt và vẫn giữ được hương thơm, độ giòn của củ sen.
