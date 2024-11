Loại củ được ví như ‘vàng trắng’ mùa đông, tốt cho người tiểu đường, nấu ngay món này ăn thơm phức, ấm ngày lạnh

‘Vàng trắng’ mùa đông tốt cho người tiểu đường

Củ sắn vẫn được mọi người ví như ‘vàng trắng’ mùa đông vì nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Theo BSCKI. Dương Ngọc Vân (BVĐK Medlatec), ước tính trong 100g củ sắn có chứa khoảng 112 calo. Chúng có nhiều dưỡng chất cho sức khỏe như chất xơ, chất đạm, chất béo, đường, vitamin C và một số loại khoáng chất như phốt pho, canxi, chất sắt… Những dưỡng chất này giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh tật và duy trì sức khỏe toàn diện.

Vitamin C trong củ sắn là một chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ tế bào khỏi sự hư tổn do gốc tự do gây ra. Điều này giúp làn da khỏe mạnh, giảm nguy cơ lão hóa và giữ cho làn da sáng mịn.

Củ sắn tốt cho người tiểu đường vì chỉ số đường huyết ở mức trung bình thấp.

Chỉ số đường huyết của củ sắn ở mức trung bình thấp, giúp người sử dụng ổn định mức đường huyết. Điều này đặc biệt hữu ích cho người mắc bệnh tiểu đường hoặc người có nguy cơ cao bị tiểu đường.

Ngoài ra, chất xơ trong củ sắn tạo cảm giác no lâu, giúp giảm cảm giác thèm ăn và hỗ trợ trong việc kiểm soát cân nặng hiệu quả. Vì vậy, củ sắn là thực phẩm tốt cho những người đang giảm cân.

Củ sắn thường được mọi người đem luộc hấp hoặc nấu chè rất ngon. Trong tiết trời se lạnh, bạn hãy thử thưởng thức một món ngon từ sắn thơm phức với cách làm được chia sẻ từ bạn Ta Thuy Giang dưới đây. Miếng sắn bở đậm vị, thơm mùi thốt nốt chấm thêm cốt dừa tươi béo ngậy, chút dừa sợi giòn sần sật cùng lạc rang khó có thể cưỡng lại.

Sắn om thốt nốt cốt dừa siêu ngon cực đơn giản

Nguyên liệu làm sắn om thốt nốt cốt dừa:

+ 1kg sắn trắng nguyên vỏ

+ 100g đường thốt nốt

+ 150g cốt dừa

+ 400g nước lọc

+ 5 -6 cái lá dứa

+ 1g muối

Cách làm:

Bước 1: Cắt bỏ phần đầu củ sắn rồi cắt thành khúc khoảng 10cm, dùng dao tách sạch vỏ. Đem sắn rửa sạch rồi ngâm trong nước muối loãng 1 – 2 tiếng cho sắn ra hết nhựa.

Bước 2: Bạn cho đường thốt nốt, muối, cốt dừa vào nồi nấu với lửa vừa làm sao cho tan đường thì tắt bếp.

Bước 3: Cho lá dứa lót dưới đáy nồi rồi cho sắn vào, rót nước vào và luộc cho đến khi củ sắn chín đều.

Cuối cùng là bạn cho phần đường thốt nốt cốt dừa vào nồi rồi om ở lửa nhỏ cho sắn ngấm. Thỉnh thoảng dùng đũa trở/lật để sắn ngấm đều sốt cho tới khi phần đường dừa thấm đều vào sắn là được.

Bước 4: Làm nước cốt dừa chấm:

Với phần nước cốt dừa để chấm sẽ chuẩn bị gồm: 70ml sữa, 70gr nước cốt dừa, 20gr đường, 10gr bột mì, 1 nhúm muối nhỏ, 2 lá dứa.

Cho tất cả các nguyên liệu này vào nồi, khuấy cho tan rồi đem đun ở lửa vừa nhỏ, vừa nấu vừa khuấy đều tay. Nấu lên cho phần cốt dừa sệt lại, bắt đầu sôi lục bục thì tắt bếp.

Thực hiện làm nước cốt dừa chấm

Bỏ sắn ra đĩa, bạn rắc thêm topping lạc rang và dừa bào sợi chấm kèm cốt dừa này là được món ngon lạ miệng. Vào những ngày mùa đông lạnh, thưởng thức miếng sắn om thốt nốt cốt dừa vô cùng ngon miệng.

Miếng sắn bở đậm vị, thơm mùi thốt nốt chấm thêm cốt dừa tươi béo ngậy, chút dừa sợi giòn sần sật cùng lạc rang rất ngon miệng.