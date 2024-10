Loại rau được xếp vào top 100 món xào ngon nhất Châu Á, chế biến đơn giản được đủ món ngon, ấm bụng ngày lạnh

Bất ngờ với những món ngon bổ dưỡng mix với quả hồng giòn, cách làm hồng giòn hết sạch vị chát GĐXH - Quả hồng ngoài ăn trực tiếp như nhiều loại hoa quả khác, còn có thể chế biến được nhiều món ngon. Bạn có thể làm vài món ngon từ quả hồng giòn dưới đây để cải thiện bữa cơm gia đình thêm bổ dưỡng.

Bổ dưỡng từ ngọn su su

Chuyên trang ẩm thực Taste Atlas đã công bố danh sách ‘100 món xào ngon nhất châu Á’, Việt Nam có 5 loại trong đó có rau muống xào tỏi, su su xào tỏi, phở xào...

Su su không chỉ ăn quả mà ngọn rau su su cũng rất bổ dưỡng. Theo nghiên cứu, trong ngọn su su có chứa chất asparagin giúp thải độc, ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư. Nguồn chất xơ dồi dào của rau còn có thể hấp thụ chất béo dư thừa và chất thải chuyển hóa trong thành ruột để thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa, góp phần trong việc phòng ung thư đại trực tràng.

Rau su su có nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe

Hơn nữa, trong ngọn su su cũng chứa hàm lượng kẽm thuộc top 3 trong các loại rau, chỉ sau cải cúc, măng tây. Việc bổ sung kẽm ở nam giới có thể thúc đẩy sự bài tiết testosterone, duy trì chức năng tình dục và khả năng sinh sản, đồng thời cũng giúp giảm triệu chứng thời kỳ mãn kinh nam như mệt mỏi, rối loạn chức năng sinh dục...

PGS.TS.BS Nguyễn Thị Lâm – nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia cho biết, ngọn rau su su có chứa nhiều vitamin nên có thể làm đẹp da, nhất là trong những ngày thu đông, da dễ bị mất nước.

Để chọn được rau su su ngon nên tránh chọn rau héo, vừa không ngon mà dinh dưỡng lại giảm đi không ít. Rau su su ngon nhất là khi vừa mới hái về, càng tươi càng giòn ngọt. Muốn ngọn rau su su giữ được màu xanh, giòn ngon thì khi luộc xong nên nhớ vớt luôn rau ra và cho vào bát nước đá.

Món ngon từ rau su su bổ dưỡng, ngừa ung thư

* Su su xào tỏi

Khi nhắc tới các món ngon từ su su thì không thể bỏ qua món su su xào thịt bò. Hương thơm của tỏi kết hợp cùng vị ngọt của thịt bò, giòn giòn của rau su su tạo nên món ăn vô cùng hấp dẫn. Đây cũng là món Việt được xếp vào top 100 món xào ngon nhất châu Á.

Để thực hiện món rau su su xào thịt bò ngon đúng điệu, bạn nên tham khảo các bước thực hiện: Ngọn su su được tước bỏ lớp vỏ ngoài, ngắt từng đoạn vừa ăn. Bạn có thể lấy thêm ít lá non và vò sơ qua, sau đó đem rửa sạch và trần qua nước sôi. Thịt bò thái thành từng miếng mỏng, ướp gia vị khoảng 30 phút. Khi nguyên liệu chính đã sẵn sàng, bạn thực hiện phi thơm tỏi và cho thịt bò vào xào. Thịt bò gần chín thì cho su su vào, nêm gia vị vừa miệng và bày ra đĩa là được. Thời tiết lạnh, ăn món su su xào tỏi khi nóng vô cùng đưa cơm.

* Su su trộn váng đậu

Chỉ với các thao tác và nguyên liệu đơn giản bạn dễ dàng làm được món ngọn su su trộn váng đậu ngon lành, bổ dưỡng và lạ miệng. Ngọn su su giòn giòn, váng đậu mềm, béo ngậy quyện với nước sốt thơm ngon, đậm đà và thêm chút cay sẽ tạo vị sảng khoái ngay từ đầu lưỡi.

Bạn chỉ cần chuẩn bị một nắm váng đậu khô, một bó ngọn su su, ớt, giấm, đường, 1 củ tỏi băm, 30ml nước tương vị nấm, 10ml dầu mè và chút muối. Váng đậu đem ngâm trước cho mềm, sau đó rửa sạch rồi vắt kiệt, thái miếng vừa ăn. Tiếp đó, đem váng đậu luộc trong nước đun sôi khoảng 1 hoặc 2 phút.

Ngọn su su thì bạn cho vào nồi, chần qua khoảng 2 phút. Vớt ngọn su su và váng đậu ra, bạn nên ngâm ngay vào chậu nước đun sôi để nguội cho đến khi các nguyên liệu nguội hoàn toàn thì vớt ra, nhẹ tay vắt kiệt nước. Cuối cùng là bạn đem trộn các nguyên liệu với nhau là được.

* Sườn non chay cuốn rau su su

Với người nào thích ăn chay thì thử món sườn non chay cuốn rau su su. Ăn thử một miếng thì cảm nhận ngay được độ giòn và ngọt của ngọn su su. Món ăn này dù không quá cầu kỳ trong cách chế biến nhưng ngọn su su cuộn trong sườn non chay lại ngon miệng. Vị ngon ngọt của rau sẽ khiến cho bạn ăn một lần nhớ mãi. Món ăn này, bạn ăn kèm với bún sẽ tăng vị thơm ngon.

Sườn non ngâm cho mềm, vắt ráo và ướp gia vị khoảng 15 phút với chút sữa đặc, sốt ướp sườn nướng, hạt nêm, ớt bột, ngũ vị hương. Rau su su chọn ngọn non. Cuộn sườn non chay bên ngoài rau su su rồi xiên que, sau đó đem áp chảo với ít dầu.

* Canh rau su su

Thường mọi người sẽ luộc rau su su hoặc đem xào, nhưng bạn hãy thử nấu canh rau su su sẽ rất lạ miệng. Chuẩn bị ngọn rau su su, 1 quả trứng vịt muối, 1 quả trứng bắc thảo, 1 cái xúc xích, 1 thìa dầu hào, gừng, tỏi, gia vị.

Ngọn su su tước bỏ vỏ già rồi ngắt thành những đoạn vừa ăn. Rửa sạch ngọn su su rồi để ráo, chần sơ qua và để riêng ra bát.

Tỏi, gừng bỏ vỏ, rửa sạch rồi băm nhỏ. Trứng bắc thảo và trứng vịt muối cắt thành từng khối vừa ăn. Xúc xích bóc vỏ, cắt khúc. Phi thơm phần tỏi, gừng rồi cho xúc xích vào xào một lúc, khi dậy mùi thơm thì cho tiếp phần trứng vịt muối, trứng bắc thảo vào xào cùng. Khi phần lòng đỏ trứng muối đã tan ra như cát, bạn đổ nước nóng vào, thêm gia vị dầu hào, hạt nêm... rồi đun liu riu.

Sau khoảng 3 phút, bạn bỏ phần rau su su đã chần vào rồi đun thêm chút là đã hoàn thành. Món canh vừa đậm đà lại thơm ngon hơn nhờ có trứng muối và trứng bắc thảo.

* Salad ngọn su su trộn chua ngọt

Món này có vị chua ngọt dễ chịu, làm tăng khẩu vị và rất tốt cho hệ tiêu hóa.

Nguyên liệu đơn giản chỉ cần ngọn su su, cà rốt, hành tây, giấm, đường, muối, tỏi, ớt. Ngọn su su và cà rốt thái sợi, trần qua nước sôi rồi để ráo. Trộn giấm, đường, muối, tỏi băm và ớt để làm nước trộn. Sau đó cho ngọn su su, cà rốt và hành tây vào tô, rưới nước trộn, trộn đều và để ngấm.