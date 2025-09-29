Vì sao không nên lau bàn thờ bằng nước lã?

Bàn thờ tổ tiên là nơi linh thiêng, là nơi giao thoa giữa cõi âm và dương, vì vậy việc lau dọn nơi này cần phải thật sự cẩn trọng. Việc sử dụng nước lã có thể không đủ mạnh để thanh tẩy uế khí.

Ngoài ra, nước lã thường không có khả năng làm sạch những vết bẩn cứng đầu trên bàn thờ hoặc các vật dụng thờ cúng như bài vị, lư hương.

Bàn thờ là nơi hiện diện của thần linh, mang lại may mắn cho gia chủ vì thế khi sử dụng nước lã khiến cho không gian thờ cúng không thể phát huy hết được tác dụng thu hút may mắn và tài lộc.

Loại nước lau bàn thờ đúng chuẩn để mang lại may mắn

Nước rượu pha gừng

Một trong những loại nước lau bàn thờ được sử dụng phổ biến là nước rượu pha gừng. Theo quan niệm dân gian, cả gừng và rượu đều có tính ấm, giúp xua đuổi tà khí, mang lại sự may mắn và tài lộc cho gia đình.

Gừng có tác dụng làm sạch không chỉ các vết bẩn, mà còn những năng lượng tiêu cực, trong khi rượu có thể thanh tẩy uế khí, đem lại sự thanh khiết cho không gian thờ cúng.

Để chuẩn bị nước lau bàn thờ bằng rượu và gừng, bạn chỉ cần đập dập 1 – 2 củ gừng, sau đó cho vào một lượng rượu vừa đủ và để ngấm khoảng 30 phút. Sau khi có được hỗn hợp này, bạn có thể dùng khăn sạch nhúng vào nước để lau bàn thờ, bài vị và lư hương.

Nước ngũ vị hương

Nước ngũ vị hương hay còn gọi là nước thơm là sự kết hợp của các loại thảo mộc có tính nóng như đinh hương, quế, hồi, bạch đàn và gỗ vang. Đây là loại nước rất được ưa chuộng để lau dọn bàn thờ trong dịp lễ, Tết vì mùi thơm dễ chịu và tác dụng xua đuổi tà khí.

Cách làm nước lau bàn thờ bằng ngũ vị hương khá đơn giản. Bạn chỉ cần đun sôi khoảng 1.5 lít nước lọc, sau đó cho 5 loại thảo mộc vào và nấu khoảng 3 – 5 phút. Để có mùi thơm lâu hơn, bạn có thể tăng thời gian nấu hoặc cho thêm nhiều thảo mộc vào.

Khi sử dụng nước này để lau dọn bàn thờ, không chỉ không gian thờ cúng trở nên sạch sẽ mà còn giúp gia đình đón nhận nhiều may mắn trong năm mới.

Nước ấm

Nếu bạn không có nhiều thời gian để chuẩn bị các loại nước pha chế, nước ấm cũng là một lựa chọn hợp lý. Nước ấm có tác dụng làm sạch các vết bẩn trên bàn thờ mà không làm mất đi vẻ trang trọng. Nước ấm cũng rất dễ chuẩn bị và sử dụng.

Bạn chỉ cần đun sôi nước trong khoảng 15 – 20 phút, sau đó để nguội bớt và dùng khăn sạch nhúng vào nước để lau dọn bàn thờ. Dù đơn giản, nhưng nước ấm cũng giúp tẩy sạch những vết bẩn và làm cho không gian thờ cúng trở nên sáng sủa và trang nghiêm hơn.

Tại sao phải chọn nước để lau bàn thờ?

Việc lau dọn bàn thờ là một trong những nghi thức quan trọng trong phong thủy. Đây không chỉ là hành động vệ sinh mà còn là lúc con cháu thể hiện sự thành kính, lòng biết ơn đối với tổ tiên, cầu mong tổ tiên phù hộ cho an lành, phát tài phát lộc.

Cần lưu ý không sử dụng nước lã để lau bàn thờ, vì điều này không chỉ không hợp phong thủy mà còn không giúp làm sạch hiệu quả các vết bẩn.

Ngoài ra, bàn thờ cũng là nơi thu hút năng lượng phong thủy, là không gian giao thoa giữa các thế giới. Vì vậy, việc lựa chọn nước lau bàn thờ đúng chuẩn sẽ giúp loại bỏ uế khí và mang lại vượng khí cho gia đình. Nếu chọn nước lau bàn thờ sai cách, bạn có thể vô tình bỏ qua cơ hội thu hút tài lộc, bình an và may mắn.

Nước lau bàn thờ không chỉ giúp không gian thờ cúng trở nên sạch sẽ mà còn mang lại nhiều lợi ích phong thủy cho gia đình. Tùy vào điều kiện và sở thích, bạn có thể chọn nước lau bàn thờ từ rượu pha gừng, ngũ vị hương hay nước ấm.

Tuy nhiên, cần lưu ý không sử dụng nước lã để lau bàn thờ, vì điều này không chỉ không hợp phong thủy mà còn không giúp làm sạch hiệu quả các vết bẩn.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.