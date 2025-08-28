Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Loại quả gây nhiễu loạn trường khí trên ban thờ nhưng lâu nay mọi người vẫn thắp hương

Thứ năm, 19:00 28/08/2025 |
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hoa quả là lễ vật quan trọng, không thể thiếu trên bàn thờ vào những ngày quan trọng như giỗ, lễ Tết… Thế nhưng, theo quan niệm phong thủy dân gian, bạn cũng cần lưu ý không phải loại quả nào cũng có thể thắp hương lên bàn thờ.

Hoa quả có mùi quá nồng

Hoa quả có mùi quá nồng như mít, sầu riêng… sẽ khiến các mùi của những loại trái cây khác bị át đi.

Hơn nữa, nơi thờ cúng là khu vực thiêng liêng nên gia chủ cần phải giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, thoáng đãng. Do đó, bạn không nên lựa chọn thắp hương các loại hoa quả có mùi quá nồng.

Hoa quả giả

Chuẩn bị đồ cúng lễ ngày rằm, mùng 1, gia chủ ngoài việc chuẩn bị hương, hoa thì trái cây tươi cũng là một trong những lễ vật có ý nghĩa vô cùng quan trọng không thể thiếu. Vì vậy, hoa quả để cúng trong ngày rằm hay mùng 1, gia chủ tuyệt đối không sử dụng hoa quả giả.

Loại quả gây nhiễu loạn trường khí, mang đến điều không may mắn mà lâu nay mọi người vẫn thắp hương - Ảnh 1.

Việc sử dụng và bày biện hoa quả giả trên bàn thờ vừa thể hiện sự không tôn trọng của gia chủ đối với thần linh, gia tiên vừa không có lợi cho yếu tố phong thủy.

Bởi lẽ, trong quan niệm tâm linh của người Việt, những loại hoa quả tươi, mang ý nghĩa tốt lành sẽ phù hợp để gia chủ nên lựa chọn thắp hương cho gia tiên trong ngày rằm, mùng 1 hàng tháng. Do đó, việc sử dụng và bày biện hoa quả giả trên bàn thờ vừa thể hiện sự không tôn trọng của gia chủ đối với thần linh, gia tiên, vừa không có lợi cho yếu tố phong thủy.

Quả méo, hư hỏng

Quả méo, hư hỏng, dập nát cũng là 1 trong những loại quả không nên thắp hương thần Tài. Việc lựa chọn quả méo, dập nát, hư hỏng thể hiện sự thiếu chu đáo trong nghi lễ thờ cúng, sự bất kính đối với thần linh, tượng trưng cho sự suy tàn, gây khó khăn trong việc cầu tài lộc, dễ bị hao tổn lộc tài.

Quả

Lê là loại quả thanh mát, nhiều công dụng cho sức khỏe, song từ xa xưa, người Việt vẫn kiêng kỵ bày lê trên bàn thờ. Nguyên nhân là bởi chữ "lê" trong Hán tự có âm gần giống với "ly tán", mang ý nghĩa chia lìa, xa cách.

Thắp hương quả lê bị cho là có thể không mang lại may mắn, dễ mang đến sự rạn nứt trong tình cảm gia đình, công việc lận đận, không tụ tài. Do đó, dù ngày nay lê trở thành loại quả đắt tiền, được nhiều người dùng làm quà biếu, thì trong mâm ngũ quả thờ cúng vẫn hiếm khi có sự xuất hiện của quả lê.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Nếu bát hương xuất hiện một trong những dấu hiệu sau, chứng tỏ điềm báo may mắn và sự giàu có đang ập đến nhà bạnNếu bát hương xuất hiện một trong những dấu hiệu sau, chứng tỏ điềm báo may mắn và sự giàu có đang ập đến nhà bạn

GĐXH - Trong tín ngưỡng thờ cúng, bát hương được xem là biểu tượng linh thiêng, nơi kết nối giữa con người và thế giới tâm linh. Một bát hương mang lại tài lộc không chỉ thể hiện sự thành tâm mà còn phải đảm bảo nhiều yếu tố phong thủy và tâm linh.

Huyền Trang (T/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cây cảnh đẹp tên là cây Bao Thanh Thiên và cách đặt cây trong nhà để tô điểm và bảo vệ gia đình khỏi điều xấu

Cây cảnh đẹp tên là cây Bao Thanh Thiên và cách đặt cây trong nhà để tô điểm và bảo vệ gia đình khỏi điều xấu

Hướng dẫn cách bỏ bát hương cũ chuẩn phong thủy, không phạm đại kỵ

Hướng dẫn cách bỏ bát hương cũ chuẩn phong thủy, không phạm đại kỵ

Nếu bát hương xuất hiện một trong những dấu hiệu sau, chứng tỏ điềm báo may mắn và sự giàu có đang ập đến nhà bạn

Nếu bát hương xuất hiện một trong những dấu hiệu sau, chứng tỏ điềm báo may mắn và sự giàu có đang ập đến nhà bạn

3 nơi quan trọng trong nhà cần giữ hương thơm để thu hút tài lộc và phú quý

3 nơi quan trọng trong nhà cần giữ hương thơm để thu hút tài lộc và phú quý

Cần lưu ý gì khi làm cầu thang xoắn kính trong phong thủy?

Cần lưu ý gì khi làm cầu thang xoắn kính trong phong thủy?

Cùng chuyên mục

Không cần chờ đến 15 âm, bạn có thể cúng Rằm tháng 7 vào những ngày này đều tốt đẹp, phù hợp với từng con giáp

Không cần chờ đến 15 âm, bạn có thể cúng Rằm tháng 7 vào những ngày này đều tốt đẹp, phù hợp với từng con giáp

- 2 giờ trước

GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, không nhất thiết chờ đúng ngày 15 âm lịch mới cúng Rằm tháng 7. Dưới đây là những ngày, giờ tốt phù hợp theo từng con giáp mà mọi người có thể lựa chọn để làm lễ cúng Rằm tháng 7 sớm.

Món quà nên tặng cha mẹ dịp Lễ Vu Lan để gia tăng sức khỏe, tuổi thọ và sự an vui

Món quà nên tặng cha mẹ dịp Lễ Vu Lan để gia tăng sức khỏe, tuổi thọ và sự an vui

- 4 giờ trước

GĐXH - Lễ Vu Lan thường được cho là ngày để chúng ta sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn, trân quý và đền đáp lại công sinh thành, nuôi dưỡng của ba mẹ, là dịp để gọi điện hỏi thăm, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đấng sinh thành.

Tháng 7 âm lịch – ‘tháng cô hồn’ 2025 có phải kiêng hết tháng? Lời khuyên bất ngờ từ chuyên gia

Tháng 7 âm lịch – ‘tháng cô hồn’ 2025 có phải kiêng hết tháng? Lời khuyên bất ngờ từ chuyên gia

- 17 giờ trước

GĐXH – Tháng 7 âm lịch hằng năm thường được gọi là “tháng cô hồn” và nhiều người tin rằng đây là giai đoạn phải kiêng kỵ để tránh xui xẻo. Tuy nhiên, chia sẻ của chuyên gia dưới đây có thể khiến bạn bất ngờ.

Đồ vật này trong nhà càng cũ kĩ càng mang lại sự giàu có

Đồ vật này trong nhà càng cũ kĩ càng mang lại sự giàu có

- 22 giờ trước

GĐXH - Một số vật dụng nếu được gìn giữ lâu năm, chăm sóc đúng cách thì càng lâu đời lại càng tích tụ nhiều năng lượng tích cực, giúp thu hút tài lộc, bình an và may mắn cho gia đình.

Cây cảnh đẹp tên là cây Bao Thanh Thiên và cách đặt cây trong nhà để tô điểm và bảo vệ gia đình khỏi điều xấu

Cây cảnh đẹp tên là cây Bao Thanh Thiên và cách đặt cây trong nhà để tô điểm và bảo vệ gia đình khỏi điều xấu

- 1 ngày trước

GĐXH - Để tận dụng tối đa sức mạnh phong thủy của cây Bao Thanh Thiên, bạn cần chọn đúng vị trí đặt cây trong nhà. Việc này không chỉ giúp cây phát huy tác dụng mà còn đảm bảo không gian sống của bạn luôn được hài hòa và cân đối.

Hướng dẫn cách bỏ bát hương cũ chuẩn phong thủy, không phạm đại kỵ

Hướng dẫn cách bỏ bát hương cũ chuẩn phong thủy, không phạm đại kỵ

- 1 ngày trước

GĐXH - Việc xử lý bát hương cũ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, thể hiện lòng thành kính, giữ gìn phong tục truyền thống và cầu mong bình an cho gia đình. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn chi tiết về cách xử lý khi bát hương cũ.

Trước ngày Rằm tháng 7 âm lịch có một ngày lễ rất đặc biệt, nhiều người không nên bỏ lỡ

Trước ngày Rằm tháng 7 âm lịch có một ngày lễ rất đặc biệt, nhiều người không nên bỏ lỡ

- 1 ngày trước

GĐXH – Ít ai biết rằng, trước ngày Rằm tháng Bảy âm lịch còn có một dịp lễ “cầu duyên” đặc biệt trong năm.

Nếu bát hương xuất hiện một trong những dấu hiệu sau, chứng tỏ điềm báo may mắn và sự giàu có đang ập đến nhà bạn

Nếu bát hương xuất hiện một trong những dấu hiệu sau, chứng tỏ điềm báo may mắn và sự giàu có đang ập đến nhà bạn

- 1 ngày trước

GĐXH - Trong tín ngưỡng thờ cúng, bát hương được xem là biểu tượng linh thiêng, nơi kết nối giữa con người và thế giới tâm linh. Một bát hương mang lại tài lộc không chỉ thể hiện sự thành tâm mà còn phải đảm bảo nhiều yếu tố phong thủy và tâm linh.

3 nơi quan trọng trong nhà cần giữ hương thơm để thu hút tài lộc và phú quý

3 nơi quan trọng trong nhà cần giữ hương thơm để thu hút tài lộc và phú quý

- 1 ngày trước

GĐXH - Người xưa tin rằng theo phong thủy, một ngôi nhà giàu sang, hưng thịnh thường có ba nơi tỏa ra hương thơm đặc trưng.

Cần lưu ý gì khi làm cầu thang xoắn kính trong phong thủy?

Cần lưu ý gì khi làm cầu thang xoắn kính trong phong thủy?

- 2 ngày trước

GĐXH - Trong thiết kế kiến trúc, cầu thang xoắn kính có thể được sử dụng ở nhiều không gian khác nhau như nhà ở, khách sạn, nhà hàng hay các công trình kiến trúc hiện đại, giúp tạo điểm nhấn thu hút và nâng tầm thẩm mỹ cho nội thất.

Xem nhiều

Trước ngày Rằm tháng 7 âm lịch có một ngày lễ rất đặc biệt, nhiều người không nên bỏ lỡ

Trước ngày Rằm tháng 7 âm lịch có một ngày lễ rất đặc biệt, nhiều người không nên bỏ lỡ

GĐXH – Ít ai biết rằng, trước ngày Rằm tháng Bảy âm lịch còn có một dịp lễ “cầu duyên” đặc biệt trong năm.

Loại quả gây nhiễu loạn trường khí trên ban thờ nhưng lâu nay mọi người vẫn thắp hương

Loại quả gây nhiễu loạn trường khí trên ban thờ nhưng lâu nay mọi người vẫn thắp hương

Những tầng ở chung cư không nên mua

Những tầng ở chung cư không nên mua

2 điều tuyệt đối không làm trên ban thờ vào nửa đầu tháng 7 âm lịch

2 điều tuyệt đối không làm trên ban thờ vào nửa đầu tháng 7 âm lịch

Tháng 7 âm lịch – ‘tháng cô hồn’ 2025 có phải kiêng hết tháng? Lời khuyên bất ngờ từ chuyên gia

Tháng 7 âm lịch – ‘tháng cô hồn’ 2025 có phải kiêng hết tháng? Lời khuyên bất ngờ từ chuyên gia

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top