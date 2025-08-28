Loại quả gây nhiễu loạn trường khí trên ban thờ nhưng lâu nay mọi người vẫn thắp hương
GĐXH - Hoa quả là lễ vật quan trọng, không thể thiếu trên bàn thờ vào những ngày quan trọng như giỗ, lễ Tết… Thế nhưng, theo quan niệm phong thủy dân gian, bạn cũng cần lưu ý không phải loại quả nào cũng có thể thắp hương lên bàn thờ.
Hoa quả có mùi quá nồng
Hoa quả có mùi quá nồng như mít, sầu riêng… sẽ khiến các mùi của những loại trái cây khác bị át đi.
Hơn nữa, nơi thờ cúng là khu vực thiêng liêng nên gia chủ cần phải giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, thoáng đãng. Do đó, bạn không nên lựa chọn thắp hương các loại hoa quả có mùi quá nồng.
Hoa quả giả
Chuẩn bị đồ cúng lễ ngày rằm, mùng 1, gia chủ ngoài việc chuẩn bị hương, hoa thì trái cây tươi cũng là một trong những lễ vật có ý nghĩa vô cùng quan trọng không thể thiếu. Vì vậy, hoa quả để cúng trong ngày rằm hay mùng 1, gia chủ tuyệt đối không sử dụng hoa quả giả.
Bởi lẽ, trong quan niệm tâm linh của người Việt, những loại hoa quả tươi, mang ý nghĩa tốt lành sẽ phù hợp để gia chủ nên lựa chọn thắp hương cho gia tiên trong ngày rằm, mùng 1 hàng tháng. Do đó, việc sử dụng và bày biện hoa quả giả trên bàn thờ vừa thể hiện sự không tôn trọng của gia chủ đối với thần linh, gia tiên, vừa không có lợi cho yếu tố phong thủy.
Quả méo, hư hỏng
Quả méo, hư hỏng, dập nát cũng là 1 trong những loại quả không nên thắp hương thần Tài. Việc lựa chọn quả méo, dập nát, hư hỏng thể hiện sự thiếu chu đáo trong nghi lễ thờ cúng, sự bất kính đối với thần linh, tượng trưng cho sự suy tàn, gây khó khăn trong việc cầu tài lộc, dễ bị hao tổn lộc tài.
Quả lê
Lê là loại quả thanh mát, nhiều công dụng cho sức khỏe, song từ xa xưa, người Việt vẫn kiêng kỵ bày lê trên bàn thờ. Nguyên nhân là bởi chữ "lê" trong Hán tự có âm gần giống với "ly tán", mang ý nghĩa chia lìa, xa cách.
Thắp hương quả lê bị cho là có thể không mang lại may mắn, dễ mang đến sự rạn nứt trong tình cảm gia đình, công việc lận đận, không tụ tài. Do đó, dù ngày nay lê trở thành loại quả đắt tiền, được nhiều người dùng làm quà biếu, thì trong mâm ngũ quả thờ cúng vẫn hiếm khi có sự xuất hiện của quả lê.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
