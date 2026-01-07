Tiểu thương lý giải nguyên nhân giá cam sành rẻ bất ngờ, giá chỉ vài nghìn đồng/kg
GĐXH - Cam sành đang bán tràn ngập trên thị trường giá rẻ bất ngờ, thậm chí có loại chỉ vài nghìn đồng/kg. Nhiều người tiêu dùng hoài nghi về chất lượng sản phẩm khi 1kg cam sành có giá không bằng 1 mớ rau.
Những ngày đầu năm 2026, thị trường hoa quả Việt tiếp tục nhộn nhịp với nhiều loại trái cây vào mùa, giá rẻ, một trong số đó phải kể đến cam sành - đặc sản có nguồn gốc từ từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ của nước ta. Theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống) tại nhiều chợ dân sinh, siêu thị cũng như "chợ mạng", cam sành đang được rao bán với mức giá rất rẻ, dao động từ 10.000 – 30.000 đồng/kg (tùy loại).
Chỉ cần bỏ ra từ 10.000 đồng là người tiêu dùng đã có thể mua được 1kg cam sành để chế biến đa dạng đồ ăn, thức uống thơm ngon.
"Từ lâu, cam sành là một trong những loại quả được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng vì có hương vị thơm ngon, chua ngọt hài hòa và đặc biệt là có mức giá rất phải chăng. Loại cam này được trồng nhiều tại các tỉnh phía Nam của Việt Nam như: Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp…và đang vào mùa nên có mức giá tương đối rẻ.
Cam sành chín rộ từ khoảng tháng 8 đến qua tết âm lịch, thời điểm này cam già quả nên cho chất lượng rất tốt, mọng nước, ngọt đậm. Nhiều năm trở lại đây, giá cam sành xuống rất thấp nguyên nhân chính là bởi nguồn cung ra thị trường nhiều. Giá cam ngon xuất sắc cũng chỉ bán được tới 20.000 đồng/kg, thậm chí nếu khách lấy giá sỉ loại quả nhỏ khoảng 6 – 7 quả/kg thì chỉ khoảng 6.000 – 8.000 đồng/kg.
Một rành cam sành sẽ được đóng khoảng 18kg, nhiều khách quen của tôi muốn mua được với giá ưu đãi nên thường gom đơn và đặt số lượng lớn về dùng dần. Cam sành rất lành, ngon, bổ, dễ chế biến nhiều món ngon, thích hợp nhất là vắt nước uống, thời tiết hanh khô thế này mỗi ngày chỉ cần vắt từ 1, 2 quả cam uống vừa tốt cho sức khỏe, đẹp da, dáng…", chị Huyền Thương (tiểu thương chợ Long Biên, Hà Nội) cho hay.
Cũng theo nhiều người bán hàng, dù giá rẻ, nhưng chất lượng cam khá ngon, nhiều nước, ngọt, chua dịu. Màu nước cam vàng sánh bắt mắt nên được người tiêu dùng ưa chuộng, đặc biệt là các cửa hàng bán nước trái cây thường sẽ lấy số lượng lớn để ép, phục vụ khách hàng.
"Những ngày gần đây, đi siêu thị hay ra chợ tôi thấy đâu đâu cũng bán tràn ngập các loại cam, bưởi với mức giá rất rẻ. Chỉ cần bỏ ra khoảng 10.000 đồng là tôi có thể mua được 1kg cam sành về để vắt nước, nhiều lúc tôi thấy giá cam còn rẻ hơn mua một mớ rau. Nhà có người già và trẻ nhỏ nên gia đình tôi rất ưu tiên bổ sung các loại thực phẩm, trái cây giúp tăng sức đề kháng, và cam là một trong những loại quả rất nhiều vitamin C, tốt cho sức khỏe. Tranh thủ cam đang rẻ nên tôi hay mua 5, 10kg một lúc về để dùng dần", chị Nguyên Hạnh (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ.
Cam sành dễ tìm mua trên thị trường và mức giá phải chăng.
