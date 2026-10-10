Loại rau đang bán đầy chợ, giúp hỗ trợ kiểm soát đường huyết và mỡ máu, người Việt nên ăn thường xuyên hơn

Rau mồng tơi có những lợi ích gì cho sức khỏe?

Rau mồng tơi là loại rau quen thuộc trong bữa cơm của người Việt. Theo y học cổ truyền, rau mồng tơi có vị chua ngọt, tính lạnh, thường được sử dụng với mục đích thanh nhiệt, nhuận tràng. Trong bữa ăn hằng ngày, đây cũng là loại rau dễ chế biến, có thể dùng để nấu canh với cua, tôm hoặc thịt.

Theo dinh dưỡng học hiện đại, rau mồng tơi cung cấp chất xơ, vitamin và một số khoáng chất như canxi, sắt, vitamin A, vitamin C cùng các vitamin nhóm B. Thành phần dinh dưỡng cụ thể phụ thuộc vào giống rau, điều kiện trồng trọt và cách chế biến.

Ảnh minh họa.

Hỗ trợ tiêu hóa, giảm táo bón

Rau mồng tơi chứa chất xơ và có đặc tính tạo độ nhớt khi nấu chín. Chất xơ giúp tăng khối lượng phân, hỗ trợ nhu động ruột và góp phần làm mềm phân, từ đó giúp việc đại tiện thuận lợi hơn.

Bổ sung rau mồng tơi cùng các loại rau củ, trái cây và uống đủ nước có thể hỗ trợ phòng ngừa táo bón. Tuy nhiên, không nên xem loại rau này là phương pháp điều trị các bệnh đường ruột hoặc có thể ngăn ngừa ung thư đại tràng một cách độc lập.

Bổ sung dưỡng chất cần thiết cho xương

Rau mồng tơi có chứa canxi, một khoáng chất cần thiết cho quá trình hình thành và duy trì hệ xương, răng. Bổ sung loại rau này trong bữa ăn giúp đa dạng nguồn cung cấp dưỡng chất cho cơ thể.

Dù vậy, lượng canxi từ rau mồng tơi không đủ để đáp ứng toàn bộ nhu cầu hằng ngày. Để duy trì sức khỏe xương, cần kết hợp nhiều nguồn thực phẩm như sữa và chế phẩm từ sữa, cá ăn cả xương, đậu phụ phù hợp và các loại rau xanh khác. Người lớn tuổi cũng nên duy trì vận động phù hợp và bổ sung canxi theo tư vấn chuyên môn nếu cần.

Hỗ trợ kiểm soát mỡ máu và cân nặng

Rau mồng tơi có hàm lượng năng lượng thấp, đồng thời cung cấp chất xơ nên có thể giúp tăng cảm giác no khi dùng trong bữa ăn. Thay thế một phần món ăn giàu năng lượng bằng rau xanh là cách hữu ích để kiểm soát tổng lượng calo nạp vào, từ đó hỗ trợ quản lý cân nặng.

Chế độ ăn giàu rau củ, chất xơ và hạn chế chất béo bão hòa có thể góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch, kiểm soát cholesterol máu. Tuy nhiên, chưa nên khẳng định riêng rau mồng tơi có thể trực tiếp làm giảm mỡ máu hoặc điều trị rối loạn lipid máu. Người đang có cholesterol cao vẫn cần thực hiện chế độ ăn uống, vận động và dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

Góp phần kiểm soát đường huyết

Chất xơ trong rau mồng tơi là một thành phần có lợi trong chế độ ăn cân đối. Khi ăn cùng bữa ăn có đủ rau, chất đạm và tinh bột phù hợp, loại rau này giúp tăng chất lượng dinh dưỡng và hỗ trợ kiểm soát lượng năng lượng nạp vào.

Với người mắc đái tháo đường, rau mồng tơi có thể được đưa vào thực đơn thường ngày, nhưng không có tác dụng thay thế thuốc điều trị. Kiểm soát đường huyết hiệu quả cần kết hợp chế độ ăn phù hợp, vận động thể lực, theo dõi đường huyết và tuân thủ phác đồ điều trị.

Hỗ trợ sức khỏe mắt

Rau mồng tơi cung cấp tiền chất vitamin A, dưỡng chất cần thiết cho thị lực, đặc biệt là khả năng nhìn trong điều kiện ánh sáng yếu. Vitamin A còn góp phần duy trì sức khỏe của giác mạc và các mô bề mặt mắt.

Tuy nhiên, việc duy trì thị lực khỏe mạnh cần một chế độ ăn đa dạng, không chỉ dựa vào một loại rau. Người dân nên bổ sung thêm các thực phẩm giàu vitamin A hoặc tiền chất vitamin A như cà rốt, bí đỏ, rau lá xanh đậm và trứng.

Tăng cường chức năng miễn dịch

Rau mồng tơi cũng cung cấp vitamin C, dưỡng chất tham gia vào hoạt động bình thường của hệ miễn dịch, quá trình tổng hợp collagen và bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Để bảo đảm lượng vitamin C và các dưỡng chất cần thiết, nên ăn đa dạng rau xanh và trái cây như cam, quýt, ổi, cà chua. Không nên cho rằng chỉ cần ăn một loại rau là có thể ngăn ngừa nhiễm trùng hoặc rút ngắn thời gian mắc bệnh.

2 nhóm ngươi cần lưu ý khi ăn rau mồng tơi

Ảnh minh họa.

Người có tiền sử sỏi thận: Rau mồng tơi có chứa oxalat. Với người từng bị sỏi thận canxi oxalat, lượng oxalat trong chế độ ăn cần được cân nhắc tùy tình trạng bệnh và hướng dẫn của bác sĩ. Không phải tất cả người mắc sỏi thận đều cần loại bỏ hoàn toàn rau mồng tơi; chế độ ăn nên được điều chỉnh theo loại sỏi và các yếu tố nguy cơ cụ thể.

Người mắc gout hoặc có axit uric máu cao: Không nên tự động kiêng rau mồng tơi chỉ vì lo ngại purin. Người mắc gout cần chú ý tổng thể chế độ ăn, hạn chế các nguồn purin cao như một số loại nội tạng, thịt đỏ và hải sản, đồng thời tuân thủ điều trị. Nếu có chỉ định dinh dưỡng riêng, nên trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.

Ngoài ra, người có bệnh lý tiêu hóa đặc biệt hoặc đang được yêu cầu hạn chế một số thành phần trong thực phẩm nên lựa chọn khẩu phần phù hợp với hướng dẫn chuyên môn.

4 lưu ý khi chọn và chế biến rau mồng tơi

Rửa rau kỹ trước khi chế biến. Chọn rau tươi, không dập nát, úa hỏng hoặc có dấu hiệu bất thường. Rửa rau dưới vòi nước sạch, loại bỏ lá hư và sơ chế bằng dụng cụ sạch. Không thể xác định rau có tồn dư thuốc bảo vệ thực vật chỉ dựa vào màu sắc hay độ bóng của lá.

Ăn đa dạng thực phẩm giàu vitamin C. Có thể kết hợp rau mồng tơi với cà chua, cam, quýt, ổi hoặc các thực phẩm giàu vitamin C khác trong khẩu phần. Vitamin C giúp tăng hấp thu sắt không heme có trong thực phẩm thực vật.

Kết hợp thực phẩm cân đối. Rau mồng tơi có thể nấu cùng tôm, cua, thịt nạc hoặc đậu phụ để bữa ăn đa dạng dưỡng chất. Không có cơ sở để khẳng định rau mồng tơi kết hợp với thịt bò sẽ mất tác dụng nhuận tràng hoặc chắc chắn khiến táo bón nặng hơn.

Bảo quản thức ăn đúng cách. Tốt nhất nên ăn rau sau khi chế biến. Nếu còn thức ăn, cần bảo quản trong tủ lạnh kịp thời, đựng trong hộp sạch và hâm nóng kỹ trước khi ăn lại; không nên để món ăn đã nấu ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài.

Lưu ý: Rau mồng tơi là lựa chọn phù hợp cho thực đơn lành mạnh nhờ cung cấp chất xơ, vitamin, khoáng chất và ít năng lượng. Tuy nhiên, lợi ích đối với đường huyết, mỡ máu, cân nặng hay sức khỏe xương phụ thuộc vào tổng thể chế độ ăn và lối sống. Người mắc bệnh mạn tính không nên dùng riêng loại rau này thay cho thuốc hoặc phác đồ điều trị.

Bất ngờ 5 nhóm người này được khuyến cáo không nên ăn rau mồng tơi GĐXH - Người bị sỏi thận, người đau dạ dày, người đang bị tiêu chảy, mới lấy cao răng... cần hạn chế ăn rau mồng tơi



