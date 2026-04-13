Loại rau rẻ bèo bổ xương lại tốt cho tim mạch, chế biến thành nhiều món ngon
GĐXH - Thói quen ăn giá đỗ thường xuyên sẽ góp phần giảm thiểu nguy cơ xơ vữa động mạch, cao huyết áp và các biến chứng đột quỵ nguy hiểm.
Giá trị dinh dưỡng của giá đỗ
Thúc đẩy hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru
Giá đỗ chứa một hàm lượng enzyme sống cực kỳ dồi dào, giúp phân giải các chất dinh dưỡng khó tiêu trong thức ăn một cách nhanh chóng. Bên cạnh đó, lượng chất xơ không hòa tan trong giá đỗ đóng vai trò như một "chiếc chổi" quét sạch độc tố trong đường ruột, hỗ trợ nhu động ruột hoạt động hiệu quả và ngăn ngừa triệt để tình trạng táo bón hay đầy hơi.
Tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên
Việc bổ sung giá đỗ vào thực đơn hàng ngày giúp cơ thể xây dựng hàng rào phòng thủ vững chắc nhờ hàm lượng vitamin C và vitamin A cao. Các chất chống oxy hóa này kích thích sản sinh tế bào bạch cầu, giúp cơ thể nhanh chóng tiêu diệt vi khuẩn, virus và các gốc tự do gây hại. Đây là lý do giá đỗ được xem là thực phẩm vàng để phòng chống các bệnh cảm cúm thông thường.
Bảo vệ và cải thiện sức khỏe tim mạch
Giá đỗ là nguồn cung cấp chất xơ hòa tan và các hợp chất phytosterol giúp kiểm soát mức cholesterol trong máu hiệu quả. Chúng hỗ trợ giảm lượng cholesterol xấu (LDL) và tăng cường cholesterol tốt (HDL), từ đó giúp lòng mạch máu thông thoáng hơn. Thói quen ăn giá đỗ thường xuyên sẽ góp phần giảm thiểu nguy cơ xơ vữa động mạch, cao huyết áp và các biến chứng đột quỵ nguy hiểm.
Món ngon với giá đỗ
Giá đỗ xào thịt bò
Giá đỗ xào trứng
Cá lóc nấu canh chua giá đỗ
Giá xào cật heo
Cháo giá đỗ thịt bò cho bé ăn dặm
Nộm giá đỗ dưa chuột
Giá đỗ xào lòng gà
Giá đỗ xào chay
Canh đậu phụ giá đỗ
Giá đỗ trộn chua ngọt
