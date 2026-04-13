Loại rau rẻ bèo bổ xương lại tốt cho tim mạch, chế biến thành nhiều món ngon

Thứ hai, 14:01 13/04/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Thói quen ăn giá đỗ thường xuyên sẽ góp phần giảm thiểu nguy cơ xơ vữa động mạch, cao huyết áp và các biến chứng đột quỵ nguy hiểm.

Giá trị dinh dưỡng của giá đỗ

Thúc đẩy hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru

Giá đỗ chứa một hàm lượng enzyme sống cực kỳ dồi dào, giúp phân giải các chất dinh dưỡng khó tiêu trong thức ăn một cách nhanh chóng. Bên cạnh đó, lượng chất xơ không hòa tan trong giá đỗ đóng vai trò như một "chiếc chổi" quét sạch độc tố trong đường ruột, hỗ trợ nhu động ruột hoạt động hiệu quả và ngăn ngừa triệt để tình trạng táo bón hay đầy hơi.

Tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên

Việc bổ sung giá đỗ vào thực đơn hàng ngày giúp cơ thể xây dựng hàng rào phòng thủ vững chắc nhờ hàm lượng vitamin C và vitamin A cao. Các chất chống oxy hóa này kích thích sản sinh tế bào bạch cầu, giúp cơ thể nhanh chóng tiêu diệt vi khuẩn, virus và các gốc tự do gây hại. Đây là lý do giá đỗ được xem là thực phẩm vàng để phòng chống các bệnh cảm cúm thông thường.

Giá đỗ là loại rau mầm quen thuộc trong các món ăn Việt như phở, hủ tiếu hay các món xào. (Ảnh minh họa)

Bảo vệ và cải thiện sức khỏe tim mạch

Giá đỗ là nguồn cung cấp chất xơ hòa tan và các hợp chất phytosterol giúp kiểm soát mức cholesterol trong máu hiệu quả. Chúng hỗ trợ giảm lượng cholesterol xấu (LDL) và tăng cường cholesterol tốt (HDL), từ đó giúp lòng mạch máu thông thoáng hơn. Thói quen ăn giá đỗ thường xuyên sẽ góp phần giảm thiểu nguy cơ xơ vữa động mạch, cao huyết áp và các biến chứng đột quỵ nguy hiểm.

Món ngon với giá đỗ

Giá đỗ xào thịt bò

Giá đỗ xào thịt bò.

Giá đỗ xào trứng

Giá đỗ xào trứng.

Cá lóc nấu canh chua giá đỗ

Giá đỗ nấu canh chua cá lóc.

Giá xào cật heo

Giá đỗ xào cật heo.

Cháo giá đỗ thịt bò cho bé ăn dặm

Cháo giá đỗ thịt bò cho bé ăn dặm.

Nộm giá đỗ dưa chuột

Nộm giá đỗ dưa chuột.

Giá đỗ xào lòng gà

Giá đỗ xào lòng gà.

Giá đỗ xào chay

Giá đỗ xào chay.

Canh đậu phụ giá đỗ

Giá đỗ nấu canh với đậu phụ.

Giá đỗ trộn chua ngọt

Giá đỗ trộn chua ngọt.

Giá đỗ xào chay.

GĐXH - Bước qua tuổi 40, cơ thể bắt đầu có những thay đổi rõ rệt: quá trình trao đổi chất chậm lại, khối cơ suy giảm, nội tiết tố biến động và nguy cơ mắc các bệnh mạn tính tăng dần. Trong bối cảnh đó, chế độ ăn uống – đặc biệt là cách lựa chọn và sử dụng thực phẩm giàu đạm như thịt – trở thành yếu tố then chốt để duy trì sức khỏe.

Thực đơn món ăn cho người bị gan nhiễm mỡ

Thực đơn món ăn cho người bị gan nhiễm mỡ

Bức ảnh bữa ăn "nặng mùi" nhất cõi mạng hôm nay: Người khen nức nở, kẻ chê bai "chỉ là trò làm màu lãng phí thức ăn"!

Bức ảnh bữa ăn "nặng mùi" nhất cõi mạng hôm nay: Người khen nức nở, kẻ chê bai "chỉ là trò làm màu lãng phí thức ăn"!

Món ăn dễ làm, ngon miệng hỗ trợ chức năng gan cho người sau tuổi 40

Món ăn dễ làm, ngon miệng hỗ trợ chức năng gan cho người sau tuổi 40

Thực phẩm tự nhiên giúp hạ men gan hiệu quả năm 2026

Thực phẩm tự nhiên giúp hạ men gan hiệu quả năm 2026

Một món canh hoàn hảo cho bữa cơm nhà: Cách nấu dễ, nguyên liệu rẻ, nước dùng ngọt ngon đậm đà đưa cơm vô cùng

Một món canh hoàn hảo cho bữa cơm nhà: Cách nấu dễ, nguyên liệu rẻ, nước dùng ngọt ngon đậm đà đưa cơm vô cùng

Cùng chuyên mục

Thực đơn món ăn cho người bị gan nhiễm mỡ

Thực đơn món ăn cho người bị gan nhiễm mỡ

Ăn - 7 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là danh sách các món súp, cháo, canh rau, món chính và món tráng miệng vừa bổ dưỡng, vừa ngon miệng, vừa giúp hỗ trợ điều trị bệnh gan nhiễm mỡ hiệu quả.

Bức ảnh bữa ăn "nặng mùi" nhất cõi mạng hôm nay: Người khen nức nở, kẻ chê bai "chỉ là trò làm màu lãng phí thức ăn"!

Bức ảnh bữa ăn "nặng mùi" nhất cõi mạng hôm nay: Người khen nức nở, kẻ chê bai "chỉ là trò làm màu lãng phí thức ăn"!

Ăn - 7 giờ trước

Bức ảnh bàn lẩu ngập tràn rau mùi tại Trùng Khánh đang khiến mạng xã hội dậy sóng. Hội mê rau thơm thì mê mẩn, nhưng những người thuộc phái "anti hành ngò" lại được phen kinh hồn bạt vía.

Món ăn dễ làm, ngon miệng hỗ trợ chức năng gan cho người sau tuổi 40

Món ăn dễ làm, ngon miệng hỗ trợ chức năng gan cho người sau tuổi 40

Ăn - 19 giờ trước

GĐXH - Sau tuổi 40, thay vì chờ đến khi có vấn đề, bạn cần chăm sóc gan ngay từ những bữa ăn hàng ngày. Khám phá những món ăn dễ làm và ngon miệng giúp hỗ trợ chức năng gan cho người sau tuổi 40 dưới đây.

Thực phẩm tự nhiên giúp hạ men gan hiệu quả năm 2026

Thực phẩm tự nhiên giúp hạ men gan hiệu quả năm 2026

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Người men gan cao nên ăn gì? Một số thực phẩm hạ men gan phổ biến bao gồm nước lọc, cà phê, trà xanh, sữa, rau lá xanh, các loại hoa quả tươi, đậu, hạt, ngũ cốc, thủy hải sản và dầu thực vật… Cụ thể có trong bài viết sau.

Một món canh hoàn hảo cho bữa cơm nhà: Cách nấu dễ, nguyên liệu rẻ, nước dùng ngọt ngon đậm đà đưa cơm vô cùng

Một món canh hoàn hảo cho bữa cơm nhà: Cách nấu dễ, nguyên liệu rẻ, nước dùng ngọt ngon đậm đà đưa cơm vô cùng

Ăn - 1 ngày trước

Hôm nay, chúng ta hãy cùng làm một món canh kết hợp cả thịt và rau củ. Chúng ta sẽ chọn một số loại rau mùa xuân để tạo nên một bữa ăn tươi ngon, dễ làm và đầy sức sống.

Công thức món ăn cho người men gan cao, giúp hạ men gan

Công thức món ăn cho người men gan cao, giúp hạ men gan

Mẹo nấu nướng - 1 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là một số công thức món ăn cho người bị men gan cao bạn có thể tham khảo cho thực đơn ăn hàng ngày.

Tại sao món bánh trứng kiến lại khiến giới trẻ 'phát cuồng'?

Tại sao món bánh trứng kiến lại khiến giới trẻ 'phát cuồng'?

Ăn - 1 ngày trước

Món bánh trứng kiến đang gây sốt mạng xã hội, mặc dù nhiều người bị dị ứng sưng húp mặt sau khi ăn nhưng giới trẻ vẫn "phát cuồng" với trào lưu ăn loại bánh này.

Gợi ý món ngon giúp xương chắc khỏe mỗi ngày cho người trung niên

Gợi ý món ngon giúp xương chắc khỏe mỗi ngày cho người trung niên

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Chế độ ăn hàng ngày với những món ăn bổ dưỡng có thể làm chậm quá trình xương bắt đầu “mất dần độ đặc” sau tuổi 40. Khám phá những món ăn bổ dưỡng giúp xương chắc khỏe cho người trung niên.

Loại rau rẻ bèo bổ xương lại tốt cho tim mạch, bán đầy chợ Việt nhưng rất dễ nhiễm hóa chất nếu không biết phân biệt

Loại rau rẻ bèo bổ xương lại tốt cho tim mạch, bán đầy chợ Việt nhưng rất dễ nhiễm hóa chất nếu không biết phân biệt

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Thói quen ăn loại rau này thường xuyên sẽ góp phần giảm thiểu nguy cơ xơ vữa động mạch, cao huyết áp và các biến chứng đột quỵ nguy hiểm.

Làm bánh sừng bò bằng bánh tráng với nồi chiên không dầu

Làm bánh sừng bò bằng bánh tráng với nồi chiên không dầu

Ăn - 2 ngày trước

Phiên bản 'Việt hóa' của chiếc bánh biểu tượng nước Pháp sử dụng nguyên liệu đơn giản, có thể làm món ăn vặt xế chiều hay dịp cuối tuần.

Xem nhiều

Đây mới là công thức giải độc gan bằng đậu xanh bạn nên biết

Đây mới là công thức giải độc gan bằng đậu xanh bạn nên biết

Ăn

GĐXH - Có nhiều cách chế biến đậu xanh để giải độc gan, bạn có thể tham khảo một số cách có trong bài viết sau.

Các tuyệt chiêu hâm nóng đồ ăn bằng lò vi sóng

Các tuyệt chiêu hâm nóng đồ ăn bằng lò vi sóng

Ăn
Gợi ý món ngon giúp xương chắc khỏe mỗi ngày cho người trung niên

Gợi ý món ngon giúp xương chắc khỏe mỗi ngày cho người trung niên

Ăn
Gợi ý thực đơn mới kiểm soát đường huyết tốt, ngon miệng dễ nấu cho người trung niên

Gợi ý thực đơn mới kiểm soát đường huyết tốt, ngon miệng dễ nấu cho người trung niên

Ăn
Người suy thận nên uống gì? 4 loại đồ uống dễ làm tại nhà

Người suy thận nên uống gì? 4 loại đồ uống dễ làm tại nhà

Ăn

