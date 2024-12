Loại thực phẩm sao phim 'Sex and the City' thường dùng để giảm cân thần tốc, bán đầy ở chợ Việt

Cynthia Nixon nổi tiếng với vai diễn Miranda Hobbes - em út của bộ tứ đình đám phim "Sex and the City". Trong phim, cô ghi dấu ấn với mái tóc ngắn, năng lượng tươi trẻ và năng động. Ngoài đời, nhan sắc của Cynthia Nixon được đánh giá không quá khác biệt so với trong phim.